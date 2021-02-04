Наука
Ольга Щербинина

РИА «Новости»: Роскосмос предложил учёным отправить аппарат с растениями и животными за пределы геомагнитного поля Земли Статьи редакции

В рамках подготовки полёта человека на Луну.

Информация о воздействии полёта на живые существа и организмы поможет подготовить экипажи к дальним космическим путешествиям, в том числе на Луну и другие тела Солнечной системы. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Собеседник агенства рассказал, что Роскосмос предложил переделать под задачи проекта «Ковчег» биоспутник «Бион-М» номер два. В рамках проекта космический аппарата планируют запустить на орбиту высотой 20 тысяч километров над Землей на четыре недели. На высотах, куда планируют отправить «Ковчег», находится внешний радиационный пояс. При этом проект «Бион-М» предполагает отправку живых организмов на высоту около 800 километров над Землей, где начинается внутренний радиационный пояс.

В этих поясах задерживаются тяжёлые заряженные частицы, которые летят из космоса и от Солнца. На данный момент нет экспериментально подтверждённых данных о том, как живые организмы перенесут длительное пребывание за пределами радиационных поясов.

Так как проекта «Ковчег» нет в Федеральной космической программе, Роскосмос счёл целесообразным изменить задачи «Биона-М». Разработчик аппарата — ракетно-космический центр «Прогресс» — считает идею технически реализуемой, отметил источник РИА «Новости». По его словам, запуск аппарата предлагают совершить на ракете-носителе «Союз-5» во время её испытаний. Решение примут в течение месяца. Первый пуск ракеты в рамках лётных испытаний запланировали на конец 2023 года.

#новости #роскосмос

897 просмотров
30 30 комментариев
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Роман Александров

11

Решили там построить колонию для Навального?

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Роман Трусов

Роман
2

Чтобы он потом из неё сбежал.

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Hakeem

10

Роскосмос попросил учёных начать подготовку к отправке людей на Луну

В автозаках

Ответить

Намерен Никита

8

Думаю, что ученные готовятся к самостоятельной отправке в другие страны

Ответить

FOX

7
Ответить

Madao

FOX
0

Йа Картинко! 

Ответить

Длинный шмель

5

Роскосмос попросил учёных

А можно было еще и зарплату заплатить

Ответить

Elijah Garrison

Длинный
2

Зачем? Если рядом 4 амбала, а у учёного пакет на голове. 

Ответить

Alex Blake

3

Проект «Батут-М»

Ответить

Алексей Шуртин

Alex
0

РосБатут

Ответить

Классический вентилятор

2

Для этого за пределы геомагнитного поля Земли планируют отправить аппарат с Путиным и омоном.

Ответить

Стабильный турник

1

Предлагаю отправить туда космонавтов!

Ответить

Алексей Шуртин

Стабильный
1

«А кем ты хотел стать в детстве?»

Ответить

Обосранный унитаз

Алексей
0

Ну что, как полетали?

Ответить

Mraz

1

Смешно

Ответить

Алексей Алексей

1

Может РК начать фантастические фильмы снимать?! 

Ответить

Владислав Косинов

1

Изображение бурной деятельности, тоже деятельность. Впрочем, в данном случае ничего невозможного нет, серия аппаратов Бион с кучей мелкой живности уже летала и не раз. Ну а то что сюда приплетется Луна и якобы необходимость изучения влияния радиации, которая уже давно и в подробностях измерена и изучена другими аппаратами... Штош, пускай, хуже уже не будет.

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We__Were

1

Сначала нужно построить на Луне спецприемник для новоприбывших.

Ответить

Проектный шар

1

начать подготовку к отправке людей на Луну

чтобы решить проблему переполненных СИЗО. Разрабатываются также специальные одроразовые запускаемые аппараты - космозаки. 

Ответить

Ракетный файл

1
Ответить

Ze Katze

1

Космонавтов хватает
Каждый митинг в ряд выстраиваются. Выбирай не хочу 

Ответить

Антон Лисин

1

Путин начал строить новы дворец?

Ответить

Обосранный унитаз

Антон
0

Надеется, что уж на луне фбк не дотянется

Ответить

Многие глобус

0
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Андрей Штольц

Многие
1

Там афроамериканца отправили для поднятия рейтингов
У нас полетит ветеран?

Ответить

Митя Мурасов

0

Неплохая перспектива миграции

Ответить

Обосранный унитаз

0

Посадить Ноя из бункера в Ковчег и ебануть его в такие пучины космоса, куда даже Макконахи с помощью тессеракта добраться не сможет

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Максим Степанов

0

всех или только тех, кто ходит на митинги?

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Обосранный унитаз

0
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Константин Чегемов

0

Как сказал Нил Деграс Тайсон: на Земле нет ни одной проблемы, решение которой дороже колонии на Марсе. Ни одной.

Я согласен, но понял какие смыслы вкладыват в РФ: тотальный феерический распил.

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