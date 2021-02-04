РИА «Новости»: Роскосмос предложил учёным отправить аппарат с растениями и животными за пределы геомагнитного поля Земли Статьи редакции
В рамках подготовки полёта человека на Луну.
Информация о воздействии полёта на живые существа и организмы поможет подготовить экипажи к дальним космическим путешествиям, в том числе на Луну и другие тела Солнечной системы. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.
Собеседник агенства рассказал, что Роскосмос предложил переделать под задачи проекта «Ковчег» биоспутник «Бион-М» номер два. В рамках проекта космический аппарата планируют запустить на орбиту высотой 20 тысяч километров над Землей на четыре недели. На высотах, куда планируют отправить «Ковчег», находится внешний радиационный пояс. При этом проект «Бион-М» предполагает отправку живых организмов на высоту около 800 километров над Землей, где начинается внутренний радиационный пояс.
В этих поясах задерживаются тяжёлые заряженные частицы, которые летят из космоса и от Солнца. На данный момент нет экспериментально подтверждённых данных о том, как живые организмы перенесут длительное пребывание за пределами радиационных поясов.
Так как проекта «Ковчег» нет в Федеральной космической программе, Роскосмос счёл целесообразным изменить задачи «Биона-М». Разработчик аппарата — ракетно-космический центр «Прогресс» — считает идею технически реализуемой, отметил источник РИА «Новости». По его словам, запуск аппарата предлагают совершить на ракете-носителе «Союз-5» во время её испытаний. Решение примут в течение месяца. Первый пуск ракеты в рамках лётных испытаний запланировали на конец 2023 года.
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«А кем ты хотел стать в детстве?»
Изображение бурной деятельности, тоже деятельность. Впрочем, в данном случае ничего невозможного нет, серия аппаратов Бион с кучей мелкой живности уже летала и не раз. Ну а то что сюда приплетется Луна и якобы необходимость изучения влияния радиации, которая уже давно и в подробностях измерена и изучена другими аппаратами... Штош, пускай, хуже уже не будет.
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Как сказал Нил Деграс Тайсон: на Земле нет ни одной проблемы, решение которой дороже колонии на Марсе. Ни одной.
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Я согласен, но понял какие смыслы вкладыват в РФ: тотальный феерический распил.