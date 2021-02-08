Наука
Екатерина Кузнецова

Жизнь коралловых рифов возле Австралии поддерживают 64 тысячи тонн фекалий морских огурцов — это помогли узнать дроны Статьи редакции

До этого момента учёные вручную пересчитывали организмы, которые рискуют исчезнуть из-за людей.

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Морской огурец Фото gbri.org

Морские огурцы, которые также называют голотуриями и трепангами, популярны на азиатских и восточноафриканских рынках — их продают в виде деликатеса примерно по 80 долларов (почти шесть тысяч рублей) за килограмм. Из-за вылова количество организмов сокращается: из 1150 видов семь находятся под угрозой исчезновения, а девять уязвимы.

Раньше люди не догадывались о значимости морских огурцов и их фекалий для рифовых систем, отметил рифовый эколог и соавтор исследования голотурий Винсент Рауль. Теперь важность организмов очевидна.

Морские огурцы поедают микроорганизмы и всасывают отложения, находящиеся в песке. Их фекалии полезны сразу нескольким морским обитателям. Они насыщают кислородом верхний слой грунта, обеспечивая безопасную среду для ракообразных. Фекалии «удобряют» воду азотом, необходимым для роста водорослей, а выделяющийся из кала карбонат кальция способствует росту скелетов кораллов, из-за вымирания которых учёные бьют тревогу не первый год.

Поскольку коралловые рифы находятся под угрозой из-за изменения климата, этот кальций очень важен.

Винсент Рауль
рифовый эколог и соавтор исследования фекалий морских огурцов

Отложения на коралловых рифах, вероятно, много раз проходили через морского огурца, «поэтому исчезновение этих существ окажет негативное воздействие на экосистемы рифов», — добавил Рауль.

Для того, чтобы понять, сколько морских огурцов обеспечивают жизнь коралловых рифов у австралийского острова Херон в Квинсленде, учёные подсчитывали их вручную. С лодки или при помощи сноркелинга они «регистрировали каждый замеченный морской огурец» — это занимало много времени и тормозило исследования.

Недавно специалисты начали использовать беспилотники с камерами в высоком разрешении. «С помощью данных с дронов и спутников мы можем быстро и с высокой точностью нанести на карту большие участки рифа», — сообщил Рауль. В южной части Большого барьерного рифа учёные изучили территорию в 27 тысяч квадратных метров и нанесли снимки на карту. При помощи дронов выяснилось, что на внутренней и внешней части рифа обитает около трёх миллионов морских огурцов.

Рифы у острова Херон Фото с дрона Университета Ньюкасла

Затем учёным вновь пришлось вернуться к ручному сбору данных. Они сутки следили за морскими огурцам и собирали их фекалии, чтобы вычислить, сколько отходов в среднем производит особь. «Каждый час мы брали ложку и собирали маленькие фекальные гранулы», — рассказал Рауль. По подсчётам учёных, в день морской огурец выделяет около 38 грамм фекалий, в год — 14 килограмм. Три миллиона огурцов производят в год около 64 тысяч тонн кала, что учёные сравнили с весом пяти Эйфелевых башен (по другим данным, вес примерно равняется шести башням).

Иллюстрация из исследования фекалий морских огурцов учёных университетов Маккуори, Ньюкасла и Джеймса Кука

Учёные сопоставили вес фекалий морского огурца с Эйфелевой башней из-за национальности одного из них: «Я француз, поэтому немного предвзят», — сообщил Рауль.

Если мы хотим иметь более здоровые рифы, мы не можем игнорировать исчезновение морских огурцов, сосредоточиваясь исключительно на изменении климата, хотя это основная угроза коралловым рифам. Мы должны убедиться, что мы решаем и другие проблемы, такие как перелов.

Винсент Рауль
рифовый эколог и соавтор исследования фекалий морских огурцов

#природа #животные #наука #австралия

15 15 комментариев
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15 комментариев
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Колючий бокал

3

Жизнь в комментариях на ТЖ поддерживали 64 тысячи тонн фекалий орловских твинков — это помог узнать Вахтёр.

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van der Pusch

2

Даже фекалии огурцов полезнее, чем высеры в комментах

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AttentiveMilk

van
0

Ты чё

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van der Pusch

AttentiveMilk
1

ты меня преследуешь
а я даже не пью молоко

Ответить

AttentiveMilk

van
0

Ты просто ходишь в те же места, что и я. 

А телескоп просто так купил.

Ответить

пепси

0

мммм, Катька Кузнецова написала про фекалии ^^

Ответить

Екатерина Кузнецова

пепси
2

дя

Ответить

AttentiveMilk

пепси
0

Катька

Ответить

AttentiveMilk

AttentiveMilk
0

Катюха

Ответить

пепси

Attenti…
0

КАТЯ КАТЕРИНА ИНСТА ЦВЕТ
БЕЗ ТВОИХ ФОТО НАМ ЖИЗНИ НЕТ

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AttentiveMilk

пепси
0

Это Жириновский пел?

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пепси

Attenti…
0

Наверное

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AttentiveMilk

Attenti…
0

Катериша

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пепси

0

А вообще за решением стоит обратиться к этому парню

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Fedya Samoylov

0

Вывод - насрать на рифы;)

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