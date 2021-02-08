Жизнь коралловых рифов возле Австралии поддерживают 64 тысячи тонн фекалий морских огурцов — это помогли узнать дроны Статьи редакции
До этого момента учёные вручную пересчитывали организмы, которые рискуют исчезнуть из-за людей.
Морские огурцы, которые также называют голотуриями и трепангами, популярны на азиатских и восточноафриканских рынках — их продают в виде деликатеса примерно по 80 долларов (почти шесть тысяч рублей) за килограмм. Из-за вылова количество организмов сокращается: из 1150 видов семь находятся под угрозой исчезновения, а девять уязвимы.
Раньше люди не догадывались о значимости морских огурцов и их фекалий для рифовых систем, отметил рифовый эколог и соавтор исследования голотурий Винсент Рауль. Теперь важность организмов очевидна.
Морские огурцы поедают микроорганизмы и всасывают отложения, находящиеся в песке. Их фекалии полезны сразу нескольким морским обитателям. Они насыщают кислородом верхний слой грунта, обеспечивая безопасную среду для ракообразных. Фекалии «удобряют» воду азотом, необходимым для роста водорослей, а выделяющийся из кала карбонат кальция способствует росту скелетов кораллов, из-за вымирания которых учёные бьют тревогу не первый год.
Отложения на коралловых рифах, вероятно, много раз проходили через морского огурца, «поэтому исчезновение этих существ окажет негативное воздействие на экосистемы рифов», — добавил Рауль.
Для того, чтобы понять, сколько морских огурцов обеспечивают жизнь коралловых рифов у австралийского острова Херон в Квинсленде, учёные подсчитывали их вручную. С лодки или при помощи сноркелинга они «регистрировали каждый замеченный морской огурец» — это занимало много времени и тормозило исследования.
Недавно специалисты начали использовать беспилотники с камерами в высоком разрешении. «С помощью данных с дронов и спутников мы можем быстро и с высокой точностью нанести на карту большие участки рифа», — сообщил Рауль. В южной части Большого барьерного рифа учёные изучили территорию в 27 тысяч квадратных метров и нанесли снимки на карту. При помощи дронов выяснилось, что на внутренней и внешней части рифа обитает около трёх миллионов морских огурцов.
Затем учёным вновь пришлось вернуться к ручному сбору данных. Они сутки следили за морскими огурцам и собирали их фекалии, чтобы вычислить, сколько отходов в среднем производит особь. «Каждый час мы брали ложку и собирали маленькие фекальные гранулы», — рассказал Рауль. По подсчётам учёных, в день морской огурец выделяет около 38 грамм фекалий, в год — 14 килограмм. Три миллиона огурцов производят в год около 64 тысяч тонн кала, что учёные сравнили с весом пяти Эйфелевых башен (по другим данным, вес примерно равняется шести башням).
Учёные сопоставили вес фекалий морского огурца с Эйфелевой башней из-за национальности одного из них: «Я француз, поэтому немного предвзят», — сообщил Рауль.
Даже фекалии огурцов полезнее, чем высеры в комментах
Ты чё
ты меня преследуешь
а я даже не пью молоко
мммм, Катька Кузнецова написала про фекалии ^^
Катька
Катюха