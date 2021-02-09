Учёные воссоздали модель движения тектонических плит за миллиард лет Статьи редакции
Миллиард лет за 40 секунд
Учёные объединили геомагнитные данные, показывающие положение горных пород относительно магнитных полюсов, и геологические данные, описывающие активность на границах плит. Исследование опубликовали в журнале Earth-Science Reviews.
Результатом исследования стал ролик, показывающий движение целых тектонических плит вместе с континентами и океанами. Это назвали первой полномасштабной реконструкцией, охватывающей настолько внушительный временной отрезок — включая современный мир.
Соавтор исследования, доктор Майкл Тетли, рассказал, что плиты двигаются по сантиметрам в год, но на ролике видно, что «континенты были во всех местах» планеты. По его словам, наблюдение за тем, как тектонические плиты смещаются, имеет важное значение для исследования Земли. Это нужно в том числе для понимания пригодности жизни на планете и поиска критически важных ресурсов, необходимых для низкоуглеродного будущего.
Геоучёный Сабин Захирожич из Сиднейского университета заявил, что плиты «двигаются со скоростью роста ногтей, но когда миллиард лет сводится в 40 секунд, раскрывается завораживающий танец». Его коллега Дитмар Мюллер добавил, что новая модель поможет объяснить, как Земля стала пригодной для жизни сложных существ.
Подобные исследования проводили и раньше — в 2017 году учёные из австралийских университетов Сиднея и Аделаиды впервые детально и полностью показали движение тектонических плит Земли за 500 миллионов лет. Точное время того, когда началась тектоническая активность, остаётся одним из главных вопросов геологии.
До ареста Мазанов про науку никогда не постил 🤔
Рекомендации от АП
Индия слишком уж удачно припарковалась
подъехала молниеносно под самый конец
Запрыгнула в последний вагон можно сказать, а так куковала бы посреди океана как австралия, населённая всякими гадами.
Интересно, что в какой-то период почти вся суша находилась на полюсе. Это ж как холодно тогда было всем.
Не всегда на полюсах было холодно. Климат зависит от морских течений. Если перенос тепла из экваториальной части в приполярную работает, то климат везде будет сравнительно одинаковым.
Так, 400-350 млн лет назад на Южном полюсе было тепло, росли хвойные леса, оледенения не было.
Оледенение Антарктиды началось примерно 45 млн лет назад, тогда Южная Америка окончательно отделалась от Антарктики, что позволило сформироваться антарктическому циркумполярному течению. Оно не даёт тёплой воде с экватора проникать в высокие южные широты.
так и не понял, где нужно покупать хату, чтобы внуки катались на плите без нервяка
круто! было бы интересно развернуть видео, чтобы проследить движение в обратном порядке, а то непонятно где от чего части миллиард лет назад
Только вот доказать, что земле миллиард лет, они не могут.
Северный паук например
Я надеюсь, что ты просто плохо пошутил. Если нет, гугли "радиоуглеродное датирование".