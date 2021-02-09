Миллиард лет за 40 секунд

{"id":337443,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/science\/337443-uchenye-vossozdali-model-dvizheniya-tektonicheskih-plit-za-milliard-let","title":"\u0423\u0447\u0451\u043d\u044b\u0435 \u0432\u043e\u0441\u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u043b\u0438 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u044c \u0434\u0432\u0438\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f \u0442\u0435\u043a\u0442\u043e\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0445 \u043f\u043b\u0438\u0442 \u0437\u0430 \u043c\u0438\u043b\u043b\u0438\u0430\u0440\u0434 \u043b\u0435\u0442","services":{"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/tjournal.ru\/science\/337443-uchenye-vossozdali-model-dvizheniya-tektonicheskih-plit-za-milliard-let&title=\u0423\u0447\u0451\u043d\u044b\u0435 \u0432\u043e\u0441\u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u043b\u0438 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u044c \u0434\u0432\u0438\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f \u0442\u0435\u043a\u0442\u043e\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0445 \u043f\u043b\u0438\u0442 \u0437\u0430 \u043c\u0438\u043b\u043b\u0438\u0430\u0440\u0434 \u043b\u0435\u0442","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/tjournal.ru\/science\/337443-uchenye-vossozdali-model-dvizheniya-tektonicheskih-plit-za-milliard-let","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/tjournal.ru\/science\/337443-uchenye-vossozdali-model-dvizheniya-tektonicheskih-plit-za-milliard-let&text=\u0423\u0447\u0451\u043d\u044b\u0435 \u0432\u043e\u0441\u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u043b\u0438 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u044c \u0434\u0432\u0438\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f \u0442\u0435\u043a\u0442\u043e\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0445 \u043f\u043b\u0438\u0442 \u0437\u0430 \u043c\u0438\u043b\u043b\u0438\u0430\u0440\u0434 \u043b\u0435\u0442","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/tjournal.ru\/science\/337443-uchenye-vossozdali-model-dvizheniya-tektonicheskih-plit-za-milliard-let&text=\u0423\u0447\u0451\u043d\u044b\u0435 \u0432\u043e\u0441\u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u043b\u0438 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u044c \u0434\u0432\u0438\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f \u0442\u0435\u043a\u0442\u043e\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0445 \u043f\u043b\u0438\u0442 \u0437\u0430 \u043c\u0438\u043b\u043b\u0438\u0430\u0440\u0434 \u043b\u0435\u0442","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/tjournal.ru\/science\/337443-uchenye-vossozdali-model-dvizheniya-tektonicheskih-plit-za-milliard-let","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u0423\u0447\u0451\u043d\u044b\u0435 \u0432\u043e\u0441\u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u043b\u0438 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u044c \u0434\u0432\u0438\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f \u0442\u0435\u043a\u0442\u043e\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0445 \u043f\u043b\u0438\u0442 \u0437\u0430 \u043c\u0438\u043b\u043b\u0438\u0430\u0440\u0434 \u043b\u0435\u0442&body=https:\/\/tjournal.ru\/science\/337443-uchenye-vossozdali-model-dvizheniya-tektonicheskih-plit-za-milliard-let","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false} 1414 просмотров Слушать

Учёные объединили геомагнитные данные, показывающие положение горных пород относительно магнитных полюсов, и геологические данные, описывающие активность на границах плит. Исследование опубликовали в журнале Earth-Science Reviews.

Результатом исследования стал ролик, показывающий движение целых тектонических плит вместе с континентами и океанами. Это назвали первой полномасштабной реконструкцией, охватывающей настолько внушительный временной отрезок — включая современный мир.

Соавтор исследования, доктор Майкл Тетли, рассказал, что плиты двигаются по сантиметрам в год, но на ролике видно, что «континенты были во всех местах» планеты. По его словам, наблюдение за тем, как тектонические плиты смещаются, имеет важное значение для исследования Земли. Это нужно в том числе для понимания пригодности жизни на планете и поиска критически важных ресурсов, необходимых для низкоуглеродного будущего.

Антарктида, которую мы рассматриваем сегодня как холодное, ледяное и негостеприимное место, на самом деле когда-то была довольно хорошим местом отдыха на экваторе. Майкл Тетли учёный

Геоучёный Сабин Захирожич из Сиднейского университета заявил, что плиты «двигаются со скоростью роста ногтей, но когда миллиард лет сводится в 40 секунд, раскрывается завораживающий танец». Его коллега Дитмар Мюллер добавил, что новая модель поможет объяснить, как Земля стала пригодной для жизни сложных существ.

Жизнь на планете не существовала бы без тектоники плит. С этой моделью мы приблизились к пониманию того, как эта прекрасная голубая планета стала нашей колыбелью. Дитмар Мюллер учёный