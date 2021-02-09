Наука
Артём Мазанов

Учёные воссоздали модель движения тектонических плит за миллиард лет Статьи редакции

Миллиард лет за 40 секунд

22 22 комментария
1414 просмотров

Учёные объединили геомагнитные данные, показывающие положение горных пород относительно магнитных полюсов, и геологические данные, описывающие активность на границах плит. Исследование опубликовали в журнале Earth-Science Reviews.

Результатом исследования стал ролик, показывающий движение целых тектонических плит вместе с континентами и океанами. Это назвали первой полномасштабной реконструкцией, охватывающей настолько внушительный временной отрезок — включая современный мир.

Соавтор исследования, доктор Майкл Тетли, рассказал, что плиты двигаются по сантиметрам в год, но на ролике видно, что «континенты были во всех местах» планеты. По его словам, наблюдение за тем, как тектонические плиты смещаются, имеет важное значение для исследования Земли. Это нужно в том числе для понимания пригодности жизни на планете и поиска критически важных ресурсов, необходимых для низкоуглеродного будущего.

Антарктида, которую мы рассматриваем сегодня как холодное, ледяное и негостеприимное место, на самом деле когда-то была довольно хорошим местом отдыха на экваторе.

Майкл Тетли
учёный

Геоучёный Сабин Захирожич из Сиднейского университета заявил, что плиты «двигаются со скоростью роста ногтей, но когда миллиард лет сводится в 40 секунд, раскрывается завораживающий танец». Его коллега Дитмар Мюллер добавил, что новая модель поможет объяснить, как Земля стала пригодной для жизни сложных существ.

Жизнь на планете не существовала бы без тектоники плит. С этой моделью мы приблизились к пониманию того, как эта прекрасная голубая планета стала нашей колыбелью.

Дитмар Мюллер
учёный

Подобные исследования проводили и раньше — в 2017 году учёные из австралийских университетов Сиднея и Аделаиды впервые детально и полностью показали движение тектонических плит Земли за 500 миллионов лет. Точное время того, когда началась тектоническая активность, остаётся одним из главных вопросов геологии.

#наука #земля

22 22 комментария
32
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22 комментария
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Stanley H. Tweedle

3

До ареста Мазанов про науку никогда не постил 🤔

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Сергей Звезда

Stanley
19

Рекомендации от АП

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Stanley H. Tweedle

Сергей
0

Подменили его там, говорю вам

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Посторонний

7

Тектоник здорового человека.

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R4as0n

4

Индия слишком уж удачно припарковалась

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Алексей Дудырев

R4as0n
2

подъехала молниеносно под самый конец

Ответить

Багровый Фантомас

Алексей
2

Запрыгнула в последний вагон можно сказать, а так куковала бы посреди океана как австралия, населённая всякими гадами.

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Столичный космос

3

Анимация малость дерганная

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пепси

Столичный
2

Плиты так-то двигались в 60 фпс

Ответить

Столичный космос

пепси
2

Я про то что они направление резко меняют, не сгладили движение

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Позитивный парфюмер

2

так и не дождался, когда на видосе образуется из оставшихся обломком великая россия

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Православный Кирилл

2

Короче это сраная пенка в стакане молока плавает а мы это бактерии на которых всем похуй, способные понимать происходищее говно это на каком-то своем уровне, но ничего не можущие с этим сделать

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Кисель Имбиревич

Православный
0

Ты абсолютно прав

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Ус Патрика

2

вот, нашел танец по теме https://www.youtube.com/watch?v=ivntZDue9Es

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Имя Фамилия

1

миллиард лет

Что за чушь? Земле 2000 лет!

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Владимир Филатов

0

Интересно, что в какой-то период почти вся суша находилась на полюсе. Это ж как холодно тогда было всем.

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Александр Прохоренко

Владимир
2

Про это есть документальный мультфильм «Ледниковый период»

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Tick

Владимир
0

Не всегда на полюсах было холодно. Климат зависит от морских течений. Если перенос тепла из экваториальной части в приполярную работает, то климат везде будет сравнительно одинаковым. 
Так, 400-350 млн лет назад на Южном полюсе было тепло, росли хвойные леса, оледенения не было. 

Оледенение Антарктиды началось примерно 45 млн лет назад, тогда Южная Америка окончательно отделалась от Антарктики, что позволило сформироваться антарктическому циркумполярному течению. Оно не даёт тёплой воде с экватора проникать в высокие южные широты. 

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true iBegginer

0

так и не понял, где нужно покупать хату, чтобы внуки катались на плите без нервяка

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Reggae Addict

0

круто! было бы интересно развернуть видео, чтобы проследить движение в обратном порядке, а то непонятно где от чего части миллиард лет назад

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Игорь Калтынов

–1

Только вот доказать, что земле миллиард лет, они не могут. 

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Северный паук например

Игорь
0

Я надеюсь, что ты просто плохо пошутил. Если нет, гугли "радиоуглеродное датирование".

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