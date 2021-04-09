Они имеют гелевую оболочку и похожи по свойствам на сухожилия.

Сечение хирургической нити нового типа в сканирующем электронном микроскопе Фото: Университет Макгилла

Традиционные хирургические нити известны уже более 4000 лет, но их эффективность ограничена — жёсткий материал нитей часто раздражает и повреждает сшиваемые ткани. Чтобы решить эту проблему, канадские учёные из Макгиллского университета разработали нити с прочной гелевой оболочкой (TGS). Об этом сообщил Medical Express со ссылкой на журнал Science.

Гелевая оболочка TGS имитирует поверхность сухожилий — она такая же мягкая и скользкая, поэтому не может повредить живую ткань. Под оболочкой находится пучок коллагеновых волокон, способных транспортировать жидкие вещества. То есть, новые хирургические нити не только скрепляют края раны или разреза, но и могут доставлять лекарства в ткани.

Испытания на крысах показали высокую эффективность новых нитей при сшивании тканей сердца, печени и кожи. Их коэффициент трения в два-три раза ниже, чем у традиционных образцов, и сравним с хрящевым суставом. Загрузка антисептика в нить уничтожила 99% бактерий, которые попали в шов. И главное — новые нити практически не вызывали воспаления тканей.