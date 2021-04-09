{"id":672,"title":"\u041f\u043e\u0441\u043b\u0443\u0448\u0430\u0442\u044c \u043d\u043e\u0432\u044b\u0439 \u0430\u043b\u044c\u0431\u043e\u043c \u041c\u0430\u043a\u0441\u0430 \u0420\u0438\u0445\u0442\u0435\u0440\u0430","url":"\/redirect?component=advertising&id=672&url=https:\/\/tjournal.ru\/umg\/365110-maks-rihter-vypustil-novyy-albom&hash=9fb5fd04e6c436af0e24c8cd3aea0de423b6b88018f9143c7ab1e4e3b6e67f23"}
Наука
Никита Логинов

В Канаде создали хирургические нити нового типа, которые очищают швы от бактерий и защищают от воспалений Статьи редакции

Они имеют гелевую оболочку и похожи по свойствам на сухожилия.

Сечение хирургической нити нового типа в сканирующем электронном микроскопе Фото: Университет Макгилла

Традиционные хирургические нити известны уже более 4000 лет, но их эффективность ограничена — жёсткий материал нитей часто раздражает и повреждает сшиваемые ткани. Чтобы решить эту проблему, канадские учёные из Макгиллского университета разработали нити с прочной гелевой оболочкой (TGS). Об этом сообщил Medical Express со ссылкой на журнал Science.

Гелевая оболочка TGS имитирует поверхность сухожилий — она такая же мягкая и скользкая, поэтому не может повредить живую ткань. Под оболочкой находится пучок коллагеновых волокон, способных транспортировать жидкие вещества. То есть, новые хирургические нити не только скрепляют края раны или разреза, но и могут доставлять лекарства в ткани.

Испытания на крысах показали высокую эффективность новых нитей при сшивании тканей сердца, печени и кожи. Их коэффициент трения в два-три раза ниже, чем у традиционных образцов, и сравним с хрящевым суставом. Загрузка антисептика в нить уничтожила 99% бактерий, которые попали в шов. И главное — новые нити практически не вызывали воспаления тканей.

#медицина #технологии #биология #новости

3503 просмотров
12 12 комментариев
4
127
{ "author_name": "Никита Логинов", "author_type": "editor", "tags": ["\u0442\u0435\u0445\u043d\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0438","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043c\u0435\u0434\u0438\u0446\u0438\u043d\u0430","\u0431\u0438\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u044f"], "comments": 12, "likes": 127, "favorites": 33, "is_advertisement": false, "subsite_label": "science", "id": 365644, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 09 Apr 2021 19:41:39 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
12 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Большой жёлтый робат

28

У духовных скреп эффективность не меньше, да и от заразы помогают вкупе с молитвой хорошо

Ответить

Стас Фарбер

Большой
6
Ответить

1

Стас
0

Это не приплетение, это реалии...

Ответить

Tural

Большой
0

"от заразы" - что мертво умереть не может

Ответить

Ilya Grigöryev

Большой
–2

ранее я думал показалось
аннет, снова очередной рак
вэлкоме ту чс

Ответить

Roman Sapon

3

Это не из какой-то игры про мерзких существ? 

Ответить

Никита Логинов

Roman
26

Да, про людей :)

Ответить

Zoid Q

2

БЛЯТЬ ЗАТО У ПУТИНА РАКЕТЫ ВСЮ ЗЕМЛЮ МОГУТ ОБОГНУТЬ.

Ответить

Morgan

2

Традиционные хирургические нити известны уже более 4000 лет?

Которые из? https://ru.wikipedia.org/wiki/Хирургический_шовный_материал#Свойства_шовного_материала

Ответить

Большой жёлтый робат

Morgan
2

Ethicon prolene, бля буду

Ответить

Владимир Филатов

2

Статьи от Никиты - это то, чего не хватало ТЖ.

Ответить

Катя Лукаверова

1

Через сколько сотен лет они появятся в России под Новым названием, как достижение русских ученых депутатов?

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
CNN: США рассматривают планы отправить корабли в Чёрное море для «поддержки Украины» на фоне большого скопления войск РФ
Штаты обвинили Россию в наращивании войск рядом с Украиной.
274
Новости
В комиксе про Капитана Америку спародировали идеи из книги психолога Джордана Питерсона. Их приписали злодею
Красный Череп рассказывает о «ловушке феминисток» и своих «10 правилах жизни».
127
Telegram
Согласны?
223
Популярное за три дня
Технологии
Стартап Маска показал видео с обезьяной, играющей в видеоигру при помощи вживлённого в мозг нейрочипа
Предприниматель пообещал завести примату канал на Twitch.
64
Интернет
Советский «Властелин Колец» добрался до Запада: телеспектакль разбирают на мемы, особенно — про советского Гэндальфа
Нельзя так просто взять и ради мемов заменить в классических сценах «Властелина колец» голливудских актёров на советских? Как оказалось, можно.
70
Разборы
Россия с марта стягивает войска к границам Украины. Главное, что известно к этому моменту
Самая масштабная эскалация конфликта за годы, провокация или обычные учения и проверки.
639
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Комментарии

Da Luxe

Умер американский рэпер DMX…

Дмитрий Титов

Запись в подсайте Twitter

Никита Литвинов

В Норвегии нашли мужчину спустя…

Madegghead

Запись в подсайте Telegram

Иван Демченко

У этого блога была только одна…

Уютный Багажник

Гречка, радуга и сапоги

Даша, кажется мы…

РПЦ регламентирует «изгнание…

Даша, кажется мы…

РПЦ регламентирует «изгнание…

Дмитрий Кораблёв

«Уничтожить все ожидания…
null