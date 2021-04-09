В Канаде создали хирургические нити нового типа, которые очищают швы от бактерий и защищают от воспалений Статьи редакции
Они имеют гелевую оболочку и похожи по свойствам на сухожилия.
Традиционные хирургические нити известны уже более 4000 лет, но их эффективность ограничена — жёсткий материал нитей часто раздражает и повреждает сшиваемые ткани. Чтобы решить эту проблему, канадские учёные из Макгиллского университета разработали нити с прочной гелевой оболочкой (TGS). Об этом сообщил Medical Express со ссылкой на журнал Science.
Гелевая оболочка TGS имитирует поверхность сухожилий — она такая же мягкая и скользкая, поэтому не может повредить живую ткань. Под оболочкой находится пучок коллагеновых волокон, способных транспортировать жидкие вещества. То есть, новые хирургические нити не только скрепляют края раны или разреза, но и могут доставлять лекарства в ткани.
Испытания на крысах показали высокую эффективность новых нитей при сшивании тканей сердца, печени и кожи. Их коэффициент трения в два-три раза ниже, чем у традиционных образцов, и сравним с хрящевым суставом. Загрузка антисептика в нить уничтожила 99% бактерий, которые попали в шов. И главное — новые нити практически не вызывали воспаления тканей.
У духовных скреп эффективность не меньше, да и от заразы помогают вкупе с молитвой хорошо
ранее я думал показалось
аннет, снова очередной рак
вэлкоме ту чс
Традиционные хирургические нити известны уже более 4000 лет?
Которые из? https://ru.wikipedia.org/wiki/Хирургический_шовный_материал#Свойства_шовного_материала
Через сколько сотен лет они появятся в России под Новым названием, как достижение русских ученых депутатов?