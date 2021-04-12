Исследование: Недельный рацион космонавта обойдётся россиянину в 5283 рубля Статьи редакции
Ежедневный рацион рассчитан на четырёхразовое питание.
В недельный рацион вошли рис и рисовая каша, курага, творог, кедровые орехи, заливное (рыба и мясо), антрекот, говядина, говяжий язык, икра кабачковая и баклажановая, лечо, рыбные консервы, куриное филе, имбирное печенье, сублимированные крем-супы, фрукты (яблоки, грейпфруты, мандарины, лимоны), свежие овощи (помидоры, огурцы и перец), кофе и чай, витамины.
Для подсчёта средней цены за «корзину астронавта» использовали данные Роскосмоса, Музея космонавтики и цены на продукты в более чем 60 ретейлерах, подключённых к «Сбермаркету». Об этом TJ рассказали в пресс-службе сервиса.
По расчётам советских учёных, космонавту требовалось 2800 килокалорий в день. Суточный рацион должен содержать около 100 граммов белка, 118 граммов жиров и 308 граммов углеводов. Сейчас ежедневный рацион рассчитан на четырёхразовое питание и составлен из расчёта потребления 3200 килокалорий.
Меню космонавтов
В современное меню российских космонавтов МКС входит около 300 наименований. Большая часть продуктов сублимируется, в тубах выпускают только соусы и джемы. Космонавты сами формируют персональный рацион, в который может входить говяжий язык и рыбный пирог, борщ и грибной суп, блюда из национальной кухни участников полёта.
Космонавты обязательно едят продукты, богатые кальцием. Например, у американцев это йогурты с ягодами и персиками, а у россиян — сыры с травами и чесноком. Пиво и кока-кола специально обрабатываются для космоса, так как невесомости газ и жидкость в желудке отделяются друг от друга и у человека появляется отрыжка. Обычный хлеб крошится, поэтому американцы едят тортильи, а для россиян хлеб специально пекут в виде микро-буханок.
В состав японского космического меню входят суши, лапша, желе и рисовые шарики, а также много соусов и желе, а в числе продуктов есть майонез. Для первого астронавта из Объединённых Арабских Эмиратов Хаззаа Аль-Мансури, который отправился на МКС в 2019 году, специально приготовили консервированные халяльные блюда.
Кто производит еду для орбиты
Единственный официальный российский производитель еды для космонавтов — Бирюлевский экспериментальный завод, основанный в 1940-ых годах. При производстве не используют химические добавки, все продукты проходят многочисленные испытания и сертифицируются.
Запас пищи на борту рассчитан на три месяца, к завершению работы каждой экспедиции на станции остаются продукты ещё на 45 дней. Сейчас БЭЗ производит 90% всей космической еды РФ: всё, кроме сыра, хлеба и рыбной продукции.
Сейчас на МКС находятся десять человек. Это россияне Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков, Олег Новицкий и Пётр Дубров, астронавты NASA Кэтлин Рубинс, Шеннон Уокер, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Марк ван де Хей, а также астронавт Японского космического агентства Соити Ногути.
Тоже так прочитал сначала, обычно пишут в таком стиле когда на каждого россиянина, типа гос.долг итд.
Быт от Кудь-Сверчкова:
Сегодня готовим рассольник с мясом! https://t.co/CWMux3WOrM
Иконы в углу прям збс
так как в невесомости газ и жидкость в желудке отделяются друг от друга и у человека появляется отрыжка
На земле тоже, как бы
Сейчас на МКС находятся десять человек.
Нет, 7. Новицкий так точно на земле сидит
Ок, как тогда он писал видос с земли для поздравления? Если только не заранее записанный, ясно
боже.. потому что МКС нет и все записывается в студии на земле. И вот он спалился как раз!) Спасибо за ещё один факт, что это всё афёра Навального и США.
был же сайт, который показывает кто в космосе
Нравственный шмель
дык тюбики уже давно не едят
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Нравственный
дешевка, подделка, пойман за руку и разоблачен
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Сойлент прям
Российские космонавты могли бы есть ночью, прокрадываясь в американский отсек. Нет в них русского духа в этом вашем космосе. Дислайк!
И по традиции, лучше бы раздали пенсионерам.
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