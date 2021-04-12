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Наука
Ольга Щербинина

Исследование: Недельный рацион космонавта обойдётся россиянину в 5283 рубля Статьи редакции

Ежедневный рацион рассчитан на четырёхразовое питание.

36 36 комментариев
3778 просмотров
Марк ван де Хей и Пётр Дубров на МКС Фото @KudSverchkov

В недельный рацион вошли рис и рисовая каша, курага, творог, кедровые орехи, заливное (рыба и мясо), антрекот, говядина, говяжий язык, икра кабачковая и баклажановая, лечо, рыбные консервы, куриное филе, имбирное печенье, сублимированные крем-супы, фрукты (яблоки, грейпфруты, мандарины, лимоны), свежие овощи (помидоры, огурцы и перец), кофе и чай, витамины.

Для подсчёта средней цены за «корзину астронавта» использовали данные Роскосмоса, Музея космонавтики и цены на продукты в более чем 60 ретейлерах, подключённых к «Сбермаркету». Об этом TJ рассказали в пресс-службе сервиса.

По расчётам советских учёных, космонавту требовалось 2800 килокалорий в день. Суточный рацион должен содержать около 100 граммов белка, 118 граммов жиров и 308 граммов углеводов. Сейчас ежедневный рацион рассчитан на четырёхразовое питание и составлен из расчёта потребления 3200 килокалорий.

Меню космонавтов

В современное меню российских космонавтов МКС входит около 300 наименований. Большая часть продуктов сублимируется, в тубах выпускают только соусы и джемы. Космонавты сами формируют персональный рацион, в который может входить говяжий язык и рыбный пирог, борщ и грибной суп, блюда из национальной кухни участников полёта.

Sergey Kud-Sverchkov @KudSverchkov
Чтобы продукты не приедались в течение полугода, каждую неделю их можно комбинировать по-разному. Благо, что ассортимент включает более 120 наименований: рыба, мясо, овощи (сублиматы, конечно), первые и вторые блюда, кофе, чай и многое другое.

Сегодня готовим рассольник с мясом! https://t.co/CWMux3WOrM

Космонавты обязательно едят продукты, богатые кальцием. Например, у американцев это йогурты с ягодами и персиками, а у россиян — сыры с травами и чесноком. Пиво и кока-кола специально обрабатываются для космоса, так как невесомости газ и жидкость в желудке отделяются друг от друга и у человека появляется отрыжка. Обычный хлеб крошится, поэтому американцы едят тортильи, а для россиян хлеб специально пекут в виде микро-буханок.

В состав японского космического меню входят суши, лапша, желе и рисовые шарики, а также много соусов и желе, а в числе продуктов есть майонез. Для первого астронавта из Объединённых Арабских Эмиратов Хаззаа Аль-Мансури, который отправился на МКС в 2019 году, специально приготовили консервированные халяльные блюда.

Кто производит еду для орбиты

Единственный официальный российский производитель еды для космонавтов — Бирюлевский экспериментальный завод, основанный в 1940-ых годах. При производстве не используют химические добавки, все продукты проходят многочисленные испытания и сертифицируются.

Запас пищи на борту рассчитан на три месяца, к завершению работы каждой экспедиции на станции остаются продукты ещё на 45 дней. Сейчас БЭЗ производит 90% всей космической еды РФ: всё, кроме сыра, хлеба и рыбной продукции.

Сейчас на МКС находятся десять человек. Это россияне Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков, Олег Новицкий и Пётр Дубров, астронавты NASA Кэтлин Рубинс, Шеннон Уокер, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Марк ван де Хей, а также астронавт Японского космического агентства Соити Ногути.

#космос #еда

36 36 комментариев
22
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36 комментариев
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Трогательный дым

13

Недельный рацион космонавта обойдётся россиянину в 5283 рубля

Каждому россиянину?

Ответить

AUBE

Трогательный
7

Тоже так прочитал сначала, обычно пишут в таком стиле когда на каждого россиянина, типа гос.долг итд.

Ответить

ouxen

AUBE
1

так и есть ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить

ouxen

Трогательный
0

дорогому

Ответить

common sense

1

Быт от Кудь-Сверчкова:

Sergey Kud-Sverchkov @KudSverchkov
Чтобы продукты не приедались в течение полугода, каждую неделю их можно комбинировать по-разному. Благо, что ассортимент включает более 120 наименований: рыба, мясо, овощи (сублиматы, конечно), первые и вторые блюда, кофе, чай и многое другое.

Сегодня готовим рассольник с мясом! https://t.co/CWMux3WOrM
Ответить

Anton Gostev

common
9

Иконы в углу прям збс

Ответить

Никита Сухов

Anton
1

шоб не уебаться в астероид, пока в телефончик залипаешь

Ответить

Лысый ГОСТ

2

Хватит кормить космос

Ответить

ouxen

Лысый
1

дучше кормить кавказ

Ответить

БЕ3HOГNM

2

так как в невесомости газ и жидкость в желудке отделяются друг от друга и у человека появляется отрыжка

На земле тоже, как бы

Ответить

Николай Астахаев

2
Ответить

Кирилл Волков

0

Сейчас на МКС находятся десять человек.

Нет, 7. Новицкий так точно на земле сидит

Ответить

Ольга Щербинина

Кирилл
4

https://www.interfax.ru/world/760414

Корабль "Союз МС-18" с новым экипажем…
Корабль "Союз МС-18" с новым экипажем пристыковался к МКС
www.interfax.ru
Ответить

Кирилл Волков

Ольга
0

Ок, как тогда он писал видос с земли для поздравления? Если только не заранее записанный, ясно

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Кирилл
4

боже.. потому что МКС нет и все записывается в студии на земле. И вот он спалился как раз!) Спасибо за ещё один факт, что это всё афёра Навального и США.

Ответить

Ольга Щербинина

Кирилл
1

подготовился)

Ответить

Алексей Логачев

Ольга
0

Урыла его, респект! 

Ответить

rossoshmap

Кирилл
2

был же сайт, который показывает кто в космосе

Ответить

rossoshmap

rossoshmap
1

https://www.howmanypeopleareinspacerightnow.com/

How Many People Are In Space Right Now?
How many people are in space right now?
www.howmanypeopleareinspacerightnow.com
Ответить

Bulky

rossosh…
1

Что же они не додумались синхронизировать число на скриншоте мобильного приложения 🙄

Ответить

rossoshmap

Bulky
3

так и не правильно показывает, новых еще нет

Ответить

Oleg Krasikov

1

Дешевле, чем на Земле в России собрать рацион с таким калоражем и БЖУ :( 

Ответить

Антон Петухов

1

Отрыжка в невесомости по тяге сопоставима с ионным двигателем?

Ответить

Blade Runner

1

Пивчанское им тоже подвозят? 

Ответить

Мудрый рак

0

Я видел в Буквоеде 450 рублей один тюбик стоит

Ответить

Нравственный шмель

Мудрый
0

дык тюбики уже давно не едят

Ответить

Мудрый рак

Нравственный
0

Я знаю...

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Комментарий удален

Нравственный

Oлег
0

дешевка, подделка, пойман за руку и разоблачен

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Комментарий удален

Михаил Набоков

0

Сойлент прям

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ouxen

Михаил
0

хиллс

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Дмитрий Шалатонов

0

И,15 косарей зелени,за доставку 1кг груза- в этот космос

Ответить

Artyom Ramazani-Zubov

0

Российские космонавты могли бы есть ночью, прокрадываясь в американский отсек. Нет в них русского духа в этом вашем космосе. Дислайк!
И по традиции, лучше бы раздали пенсионерам.

Ответить

Психический супер_стар

0

На космонавтов не жалко.

Ответить

Массовый торшер

0

60 евро в неделю. Не так уж и много

Ответить

alexander alexander

Массовый
0

Если на месяц растянуть, вообще самое оно получается.

Ответить

Semen Semenov

0

сыры с травами и чесноком

Фи

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