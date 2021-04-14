Наука
Никита Логинов

Учёные обнаружили, что индийские муравьи меняют размеры мозга и яичников в борьбе за пост королевы Статьи редакции

Такие способности к трансформации были ранее неизвестны науке.

17 17 комментариев
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Индийские прыгающие муравьи могут не только превращаться в псевдо-королев с огромными яичниками и маленьким мозгом, но и возвращаться к исходному состоянию при надобности. Об этом сообщает NYT со ссылкой на американских биологов.

Колонии индийских прыгающих муравьёв практически вечны — их королевы сменяют друг друга в процессе конкурентной борьбы Фото Мартина Дорна

Королева — единственная особь в муравьиной колонии, которая может откладывать яйца. Когда королева умирает, колония обычно распадается и исчезает. Но у индийских прыгающих муравьёв колония продолжает жить, а за вакантный пост королевы уже через пару часов начинает бороться группа рабочих особей.

В процессе борьбы эти особи в пять раз увеличивают свои яичники и на четверть сокращают объём мозга. Такие «особи-трансформеры» называются гамэргатами или псевдо-королевами. Метаморфозы гамэргатов направлены на эффективное решение единственной задачи: размножение. Для этого не нужен развитый мозг, потому что кормят и защищают матку остальные муравьи колонии.

Пост королевы колонии не только облегчает жизнь муравью, но и продлевает её. Матка может жить до пяти лет, тогда как рабочие редко проживают дольше полугода.

Самый сильный и продуктивный гамэргат через 30-40 дней становится новой королевой колонии. Раньше считалось, что остальные гамэргаты после этого погибают. Но биологи отследили потерпевших неудачу гамэргатов и увидели, что они со временем превращаются обратно в нормальных рабочих муравьёв, а их органы восстанавливаются в размерах.

Индийские прыгающие муравьи — первые известные насекомые с такой способностью. Их изучение поможет выявить механизмы, которые контролируют размеры мозга и прочих органов.

#биология #новости

17 17 комментариев
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17 комментариев
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Армейский бас

26

это как битва за топ коммент, кто тупее тот король

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Модный рак

Армейский
10

пуш и в соцсети, у нас победитель

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rossoshmap

Модный
1

решил стать маткой?

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Модный рак

rossosh…
0

касаткой

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rossoshmap

Модный
0

маткой-косаткой?

Ответить

Конечный череп

rossosh…
2

маткой меглина

Ответить

Молодежный Филипп

Армейский
5

Лайкаем леху, он матка

Ответить

Максим Андреев

9

Новость - идеальная иллюстрация выражению «да, дорогая, как скажешь, дорогая».

Ответить

Модный рак

7

В процессе борьбы эти особи в пять раз увеличивают свои яичники и на четверть сокращают объём мозга

- хватит яйцами думать!!
- я больше не могу иначе, кэшбэка нет

Ответить

Подозрительный бас

6

Иллюстрация «проебал мозги»

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Рустам Измайлов

5

Самый сильный и продуктивный гамэргат через 30-40 дней становится новой королевой

Ответить

Маринеску

3

Меняю мозг на яичники. Писать в личку.

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Mikha Nanullov

3

хм, чем то напоминает битву в проход в госдуму

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Электрический цветок

2

какой рейтинг суициды у гамэргатов после яичник-перехода?

Ответить

Большой жёлтый робат

2

А сиськи? Пришивают побольше ? 

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KSA

1

Типичные бабы
(надеюсь, не забанят за эту шутку)

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Олег Матвеенко

1

Даже муравьи умеют в нормальную версионность, а винда все еще ломается при откатывании...

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