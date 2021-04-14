Учёные обнаружили, что индийские муравьи меняют размеры мозга и яичников в борьбе за пост королевы Статьи редакции
Такие способности к трансформации были ранее неизвестны науке.
Индийские прыгающие муравьи могут не только превращаться в псевдо-королев с огромными яичниками и маленьким мозгом, но и возвращаться к исходному состоянию при надобности. Об этом сообщает NYT со ссылкой на американских биологов.
Королева — единственная особь в муравьиной колонии, которая может откладывать яйца. Когда королева умирает, колония обычно распадается и исчезает. Но у индийских прыгающих муравьёв колония продолжает жить, а за вакантный пост королевы уже через пару часов начинает бороться группа рабочих особей.
В процессе борьбы эти особи в пять раз увеличивают свои яичники и на четверть сокращают объём мозга. Такие «особи-трансформеры» называются гамэргатами или псевдо-королевами. Метаморфозы гамэргатов направлены на эффективное решение единственной задачи: размножение. Для этого не нужен развитый мозг, потому что кормят и защищают матку остальные муравьи колонии.
Самый сильный и продуктивный гамэргат через 30-40 дней становится новой королевой колонии. Раньше считалось, что остальные гамэргаты после этого погибают. Но биологи отследили потерпевших неудачу гамэргатов и увидели, что они со временем превращаются обратно в нормальных рабочих муравьёв, а их органы восстанавливаются в размерах.
Индийские прыгающие муравьи — первые известные насекомые с такой способностью. Их изучение поможет выявить механизмы, которые контролируют размеры мозга и прочих органов.
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Новость - идеальная иллюстрация выражению «да, дорогая, как скажешь, дорогая».
Самый сильный и продуктивный гамэргат через 30-40 дней становится новой королевой
Даже муравьи умеют в нормальную версионность, а винда все еще ломается при откатывании...