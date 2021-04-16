Наука
Никита Логинов

Запрет на ИИ-слежку в Европе, кабель через Атлантику, жирная диета при алкогольной «ломке». Наука и технологии за неделю Статьи редакции

Новости, открытия, изобретения, достижения в пятничной подборке TJ.

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Женщины и мужчины начали выполнять разную работу 5000 лет назад

Гендерное разделение труда у человека началось ещё в раннем неолите и позволило ему перейти к сельскому хозяйству. Об этом сообщают испанские учёные в рецензируемом журнале PLOS One.

Приблизительно так выглядели поселения эпохи неолита при переходе к сельскому хозяйству Иллюстрация Students of History

Учёные изучили на микроуровне 400 каменных орудий, найденных в человеческих захоронениях возрастом около пяти тысяч лет. Результаты по каждому орудию соотнесли с биологическим полом захороненного человека, рядом с которым оно лежало.

Оказалось, что в мужские могилы клали орудия, которые использовались для обработки дерева, забоя животных и убийств. Рядом с женщинами «хоронили» инструменты для обработки шкур и кожи. Такими орудиями делали одежду, и как выясняется, занимались этим исключительно женщины, пока мужчины охотились, воевали и делали что-то из дерева.

Авторы открытия считают, что такое распределение работ между полами высвободило трудовые ресурсы для культивирования питательных растений. Произошла неолитическая революция — люди вместо чистого потребления ресурсов при собирательстве и охоте начали их производить (выращивать).

Оптоволоконный кабель от США до Испании успешно заработал на скорости в полтора раза выше заявленной

Группа исследователей из Facebook и Infinera (компания, работающая на рынке связи) поставила очередной рекорд скорости передачи данных для трансокеанских кабелей. В пресс-релизе «Оптического общества» говорится о 30 ТБит/сек на одну оптоволоконную пару при изначальных 20 ТБит/сек.

Рекорд поставили на кабеле MAREA компании Telxius, который тянется через Атлантику на 6600 километров от Вирджиния-Бич в штате Виргиния до городка Сопелана в Испании. Кабель состоит из восьми пар оптических волокон, так что в обычном режиме он может передавать до 160 ТБит/сек. Проложили его в 2017 году, управившись всего за год.

Трансатлантические оптоволоконные кабели MAREA (6600 километров) и BRUSA (11000 километров) Изображение Telxius

В 2019 году MAREA уже «разгоняли» до 26,2 ТБит/сек на одну пару волокон, а теперь та же группа специалистов довела отрыв до полуторакратного. Чтобы «выжать» из кабеля 30 ТБит/сек, они повысили плотность сигнала, подобрав самое эффективное спектральное распределение передаваемых символов. По сути, специалисты создали алгоритм сжатия под конкретный кабель.

На новой скорости в 240 ТБит/сек MAREA может передавать до 300 миллионов телефонных звонков одновременно.

Жирная еда помогает прийти в себя после длительных алкогольных возлияний

Учёные из США и Дании определили режим питания, при котором алкогольная детоксикация и абстиненция (отвыкание) протекают легче всего. Результаты исследования с участием 33 испытуемых они изложили в журнале Science.

Людей в состоянии синдрома отмены после запоев учёные поделили на две группы и назначили им разные диеты — кетогенную (много жира, немного белков и почти без углеводов) и обычную среднеамериканскую. Далее учёные отслеживали состояние их организмов с помощью анализов и МРТ-спектроскопии.

Жирная еда снизила остроту синдрома отмены и потребность в поддерживающих лекарствах. Испытуемым на кетогенной диете меньше хотелось снова выпить, а МРТ-спектроскопия показала сокращение количества нейровоспалений в их мозге.

Пример кетогенного рациона Фото Дэвида Харпера

Учёные нашли объяснение этому явлению. Если человек долго и много пьёт, то его мозг перестаёт добывать энергию из глюкозы и переключается на ацетаты, которые вырабатываются при усвоении алкоголя. Когда человек прекращает пить — уровень ацетатов в крови резко падает и мозг начинает голодать.

Жирная еда поставляет в организм кетоновые тела, которые могут заместить собой ацетаты в период алкогольной «ломки». Они защищают мозг от голодания и помогают плавно вывести его к нормальному состоянию.

Евросоюз запретит любой ИИ, направленный на распознавание людей и манипуляцию их поведением

Члены Европейского парламента собираются установить жёсткие ограничения на использование искусственного интеллекта (ИИ) в высокорисковых областях. За их нарушения будут штрафовать на 4% от годового оборота нарушителя. Об этом стало известно изданию TechCrunch.

Согласно проекту постановления, который попал в открытый доступ, в странах ЕС будет запрещено использовать любые формы ИИ для:

  • массового, неизбирательного наблюдения и распознавания людей;
  • выведения любых социальных оценок и рейтингов;
  • изучения и прогнозирования поведения людей с целью найти их слабые места;
  • создания информационных пузырей, манипуляции мнением и поведением человека.

Высокорисковыми областями законодатели считают управление экстренными службами, найм и распределение людей, оценку кредитоспособности, прогнозирование преступности. Постановление не затрагивает ИИ в области вооружений — депутаты Европарламента посчитали, что это выходит за рамки законодательства ЕС.

Политический аналитик Даниэль Лойфер раскритиковал проект, отметив, что его формулировки слишком расплывчаты.

Daniel Leufer @djleufer
After going through the full 80+ pages of this leaked draft of the @EU_Commission's regulatory proposal on AI, here are some initial comments:

- First, this leak is of a draft from January, so it's likely, and hopeful, that the draft has significantly progressed since then https://twitter.com/Melissahei/status/1381982708981772298

Майкл Вил, преподаватель из Университетского колледжа в Лондоне, оценивает проект более сдержанно. Он называет интересным положение, которое заставит производителей дипфейков оповещать публику о том, что их изображения и видео сгенерированы нейросетью. Но неясности и лазейки в будущем законе беспокоят и его.

Фото: ежегодная инсталляция «Поле света» художника Брюса Манро

Фото Серены Манро

Все инсталляции художника работают от солнечных батарей.

Фото The Guardian

#дайджест #технологии #история #биология

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Президентский динозавр

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казалось бы, еще неолит, а кабанчики уже в наличии, суетятся, обкашливают

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Густой бокал

Президентский
3

К мамонту есть вопросики, надо порешать

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rossoshmap

Президентский
1

Это волки такими были 

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Sergey Michko

2
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Мразь

Sergey
0

Пойду опять пересматривать. Спасибо тебе

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AUBE

1

Насчёт жирной еды при выходе из запоя - категорически нельзя в первые 3-4 дня, потом по самочувствию, организм и так еле работает на вывод токсинов и желчи.

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Дамир Камалетдинов

AUBE
2

Тут речь о синдроме отмены, а не о похмелье

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AUBE

Дамир
1

Верно, согласен. Еще сладкое помогает, шоколад тоже вырабатывает замену удовольствия.

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rossoshmap

1

в пятничной подборке TJ

Мы хотим видеть сиськи

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