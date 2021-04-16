Запрет на ИИ-слежку в Европе, кабель через Атлантику, жирная диета при алкогольной «ломке». Наука и технологии за неделю Статьи редакции
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Женщины и мужчины начали выполнять разную работу 5000 лет назад
Гендерное разделение труда у человека началось ещё в раннем неолите и позволило ему перейти к сельскому хозяйству. Об этом сообщают испанские учёные в рецензируемом журнале PLOS One.
Учёные изучили на микроуровне 400 каменных орудий, найденных в человеческих захоронениях возрастом около пяти тысяч лет. Результаты по каждому орудию соотнесли с биологическим полом захороненного человека, рядом с которым оно лежало.
Оказалось, что в мужские могилы клали орудия, которые использовались для обработки дерева, забоя животных и убийств. Рядом с женщинами «хоронили» инструменты для обработки шкур и кожи. Такими орудиями делали одежду, и как выясняется, занимались этим исключительно женщины, пока мужчины охотились, воевали и делали что-то из дерева.
Авторы открытия считают, что такое распределение работ между полами высвободило трудовые ресурсы для культивирования питательных растений. Произошла неолитическая революция — люди вместо чистого потребления ресурсов при собирательстве и охоте начали их производить (выращивать).
Оптоволоконный кабель от США до Испании успешно заработал на скорости в полтора раза выше заявленной
Группа исследователей из Facebook и Infinera (компания, работающая на рынке связи) поставила очередной рекорд скорости передачи данных для трансокеанских кабелей. В пресс-релизе «Оптического общества» говорится о 30 ТБит/сек на одну оптоволоконную пару при изначальных 20 ТБит/сек.
Рекорд поставили на кабеле MAREA компании Telxius, который тянется через Атлантику на 6600 километров от Вирджиния-Бич в штате Виргиния до городка Сопелана в Испании. Кабель состоит из восьми пар оптических волокон, так что в обычном режиме он может передавать до 160 ТБит/сек. Проложили его в 2017 году, управившись всего за год.
В 2019 году MAREA уже «разгоняли» до 26,2 ТБит/сек на одну пару волокон, а теперь та же группа специалистов довела отрыв до полуторакратного. Чтобы «выжать» из кабеля 30 ТБит/сек, они повысили плотность сигнала, подобрав самое эффективное спектральное распределение передаваемых символов. По сути, специалисты создали алгоритм сжатия под конкретный кабель.
На новой скорости в 240 ТБит/сек MAREA может передавать до 300 миллионов телефонных звонков одновременно.
Жирная еда помогает прийти в себя после длительных алкогольных возлияний
Учёные из США и Дании определили режим питания, при котором алкогольная детоксикация и абстиненция (отвыкание) протекают легче всего. Результаты исследования с участием 33 испытуемых они изложили в журнале Science.
Людей в состоянии синдрома отмены после запоев учёные поделили на две группы и назначили им разные диеты — кетогенную (много жира, немного белков и почти без углеводов) и обычную среднеамериканскую. Далее учёные отслеживали состояние их организмов с помощью анализов и МРТ-спектроскопии.
Жирная еда снизила остроту синдрома отмены и потребность в поддерживающих лекарствах. Испытуемым на кетогенной диете меньше хотелось снова выпить, а МРТ-спектроскопия показала сокращение количества нейровоспалений в их мозге.
Учёные нашли объяснение этому явлению. Если человек долго и много пьёт, то его мозг перестаёт добывать энергию из глюкозы и переключается на ацетаты, которые вырабатываются при усвоении алкоголя. Когда человек прекращает пить — уровень ацетатов в крови резко падает и мозг начинает голодать.
Жирная еда поставляет в организм кетоновые тела, которые могут заместить собой ацетаты в период алкогольной «ломки». Они защищают мозг от голодания и помогают плавно вывести его к нормальному состоянию.
Евросоюз запретит любой ИИ, направленный на распознавание людей и манипуляцию их поведением
Члены Европейского парламента собираются установить жёсткие ограничения на использование искусственного интеллекта (ИИ) в высокорисковых областях. За их нарушения будут штрафовать на 4% от годового оборота нарушителя. Об этом стало известно изданию TechCrunch.
Согласно проекту постановления, который попал в открытый доступ, в странах ЕС будет запрещено использовать любые формы ИИ для:
- массового, неизбирательного наблюдения и распознавания людей;
- выведения любых социальных оценок и рейтингов;
- изучения и прогнозирования поведения людей с целью найти их слабые места;
- создания информационных пузырей, манипуляции мнением и поведением человека.
Высокорисковыми областями законодатели считают управление экстренными службами, найм и распределение людей, оценку кредитоспособности, прогнозирование преступности. Постановление не затрагивает ИИ в области вооружений — депутаты Европарламента посчитали, что это выходит за рамки законодательства ЕС.
Политический аналитик Даниэль Лойфер раскритиковал проект, отметив, что его формулировки слишком расплывчаты.
Майкл Вил, преподаватель из Университетского колледжа в Лондоне, оценивает проект более сдержанно. Он называет интересным положение, которое заставит производителей дипфейков оповещать публику о том, что их изображения и видео сгенерированы нейросетью. Но неясности и лазейки в будущем законе беспокоят и его.
Фото: ежегодная инсталляция «Поле света» художника Брюса Манро
Все инсталляции художника работают от солнечных батарей.
Насчёт жирной еды при выходе из запоя - категорически нельзя в первые 3-4 дня, потом по самочувствию, организм и так еле работает на вывод токсинов и желчи.
Тут речь о синдроме отмены, а не о похмелье