Исследователи представили «самую белую краску в мире». Она отражает 98% солнечного света Статьи редакции
Краску собираются использовать для улучшения охлаждения зданий и преодоления климатического кризиса.
Учёные из Университета Пердью (США) изобрели новую формулу белой краски. Разработанное ими вещество отражает 98,1% падающего света, сообщает Gizmodo со ссылкой на исследование, опубликованное в ACS Applied Materials & Interfaces.
Учёные превзошли сами себя — осенью 2020 года они представили краску, отражающую 95,5% света. И, когда дело доходит до охлаждающего эффекта белых красок, эта разница имеет значение, отмечает издание. По словам ведущего автора исследования, белые краски, которые сейчас представлены на рынке как «ультраотражающие», отражают только от 80% до 90% света. Этого может быть достаточно для бытового использования, но если говорить об охлаждающем эффекте, окажется мало.
«Самая белая краска» содержит высокую концентрацию сульфата бария с частицами разного размера. «Солнечный свет имеет разные цвета, потому что у него разные длины волн. Нам нужны частицы разного размера для рассеивания каждой длины волны», — объяснил учёный.
В ходе испытаний краска охладила поверхность на 4,5 °C ниже температуры окружающей среды даже при ярком солнечном свете. Исследователи рассказали, что в ультрабелой краске используется стандартный акриловый растворитель, и её можно производить как обычную краску. По их словам, разработка может появиться на рынке в течение двух лет. Сейчас они проводят испытание краски на износостойкость.
Учёные видят большой потенциал краски. По их оценкам, её использование в больших количествах в таких городах, как Рино или Феникс, может сэкономить до 80% затрат на кондиционирование воздуха.
В 2016 году британская компания Surrey NanoSystems представила новую версию самого чёрного в мире материала Vantablack, поглощающего 99,965% падающего на него излучения.
скандинавские дизайнеры:
А если смешать самую белую краску с самой черной, получится самая серая краска в мире
Голодный Кирилл
Почему?
Меньший Денис
потому что печка не сможет согреть нормально
Грузинский
Печка работает от двигателя. Плюс теплоизоляцию никто не отменял.
Что-то мне подсказывает, что это был не рофл
У вас от упоминаний "климатического кризиса" ещё глаз не дёргается?
И, когда дело доходит до охлаждающего эффекта белых красок, эта разница имеет значение, отмечает издание.
Этой бы краской намазать пердаки здешних обитателей
Разработанное ими вещество отражает 98,1% падающего света
Краску собираются использовать для улучшения охлаждение зданий
Зеркальные поверхности: «ну да ну да, пошли мы нахер»
*При падении
1. У обычных бытовых зеркал коэффициент отражения меньше 98%. А стекла небоскребов вообще даже близко не зеркальные.
2. У краски другая область применения. Нельзя все доступные для окрашивания поверхности.
Недавно же открыли самую черную. Теперь каждый год будут открывать по краске?
Так суть же в полном поглощении(черный) или отражении(белый), а другие цвета это следствие частичного поглощения или отражения света от предметов
Британские учёные уже давно изобрели краску которая отражает 102 процента света.