Наука
Ольга Щербинина

Исследователи представили «самую белую краску в мире». Она отражает 98% солнечного света Статьи редакции

Краску собираются использовать для улучшения охлаждения зданий и преодоления климатического кризиса.

44 44 комментария
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Фото Джареда Пайка, Университет Пердью

Учёные из Университета Пердью (США) изобрели новую формулу белой краски. Разработанное ими вещество отражает 98,1% падающего света, сообщает Gizmodo со ссылкой на исследование, опубликованное в ACS Applied Materials & Interfaces.

Учёные превзошли сами себя — осенью 2020 года они представили краску, отражающую 95,5% света. И, когда дело доходит до охлаждающего эффекта белых красок, эта разница имеет значение, отмечает издание. По словам ведущего автора исследования, белые краски, которые сейчас представлены на рынке как «ультраотражающие», отражают только от 80% до 90% света. Этого может быть достаточно для бытового использования, но если говорить об охлаждающем эффекте, окажется мало.

«Самая белая краска» содержит высокую концентрацию сульфата бария с частицами разного размера. «Солнечный свет имеет разные цвета, потому что у него разные длины волн. Нам нужны частицы разного размера для рассеивания каждой длины волны», — объяснил учёный.

В ходе испытаний краска охладила поверхность на 4,5 °C ниже температуры окружающей среды даже при ярком солнечном свете. Исследователи рассказали, что в ультрабелой краске используется стандартный акриловый растворитель, и её можно производить как обычную краску. По их словам, разработка может появиться на рынке в течение двух лет. Сейчас они проводят испытание краски на износостойкость.

Учёные видят большой потенциал краски. По их оценкам, её использование в больших количествах в таких городах, как Рино или Феникс, может сэкономить до 80% затрат на кондиционирование воздуха.

В 2016 году британская компания Surrey NanoSystems представила новую версию самого чёрного в мире материала Vantablack, поглощающего 99,965% падающего на него излучения.

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#новости #экология

44 44 комментария
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44 комментария
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Anton Zakharikhin

31

скандинавские дизайнеры:

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Neketa Fo

Anton
9
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Иван Эртель

Neketa
0

"Мой мрамор самый белый!" С) Президент Туркмении.

Ответить

Четкий франт

Anton
4

Грязный дождь:

Ответить

Кристиан Бедгер

22

То есть она угнетает на 98% ?

Ответить

Photuum

10

А если смешать самую белую краску с самой черной, получится самая серая краска в мире

Ответить

Иван Эртель

Photuum
1

51-й оттенок серого

Ответить

Меньший Денис

6

главное не красить ею тачку

Ответить

Алексей Фомин

Меньший
8
Ответить

Иван Эртель

Алексей
0

Ну типа в Сибири снег 7 месяцев в году.

Ответить

Мразь

Меньший
5

И дома в Сибири

Ответить

Голодный Кирилл

Меньший
0

Почему?

Ответить

Меньший Денис

Голодный
0

потому что печка не сможет согреть нормально

Ответить

Грузинский

Меньший
1

Печка работает от двигателя. Плюс теплоизоляцию никто не отменял.

Ответить

Дизайнер

Грузинс…
2

Что-то мне подсказывает, что ты чересчур серьезно ответил на рофл

Ответить

Грузинский

Дизайнер
2

Что-то мне подсказывает, что это был не рофл

Ответить

Дизайнер

Грузинс…
0

Думаешь Митя Мурасов настолько туп, что не понимает что краска отражает свет снаружи, а не изнутри? Ты спутал с другим Митей 😅

Ответить

Грузинский

Дизайнер
1

Не думаю, но на всякий случай сыграл на опережение

Ответить

Ху Эмай

5

Хочу

Ответить

Ilia Gurtovoy

5
Ответить

Suq Madiq

3

У вас от упоминаний "климатического кризиса" ещё глаз не дёргается?

Ответить

Убедительная Геосфера

Suq
0

Климактический кризис

Ответить

rossoshmap

1

И, когда дело доходит до охлаждающего эффекта белых красок, эта разница имеет значение, отмечает издание.

Этой бы краской намазать пердаки здешних обитателей

Ответить

Меньший Денис

rossoshmap
5

раздевайся, начнем с тебя

Ответить

Большой жёлтый робат

2
Ответить

Mykola Petiukh

2

Не "самая белая", а "самая угнетаторская". Поправьте, плз

Ответить

Neketa Fo

2

Разработанное ими вещество отражает 98,1% падающего света

Краску собираются использовать для улучшения охлаждение зданий

Зеркальные поверхности: «ну да ну да, пошли мы нахер»

Ответить

IO

Neketa
0

Зеркальные поверхности могут повредить другие объекты

Ответить

Убедительная Геосфера

IO
0

*При падении

Ответить

IO

Убедите…
0

При фокусировании лучей

Ответить

Андрей Петрович

IO
0

А зачем фокусировать лучи? Их просто отражают так же параллельно как они падают на здания! Никуда ничего не фокусируется.

Ответить

Максим

Андрей
0

В Лондоне же есть идиотское здание, которое фокусировало лучи в одной точке

Ответить

Anton Golovanov

Neketa
0

1. У обычных бытовых зеркал коэффициент отражения меньше 98%. А стекла небоскребов вообще даже близко не зеркальные.
2. У краски другая область применения. Нельзя все доступные для окрашивания поверхности.

Ответить

Желающий якорь

1

Покрасить ледники!

Ответить

vvtwittep

1

и преодоления климатического кризиса.

А что за кризис то? Кто-то в курсе!? 

Ответить

Danil Oputin

1

Зумеры изобрели зеркало

Ответить

ледяной дефибриллятор

0

Недавно же открыли самую черную. Теперь каждый год будут открывать по краске? 

Ответить

Слава Инженеров

ледяной
1

самая красная, самая серебрянка

Ответить

Yura Svinaryov

ледяной
0

Так суть же в полном поглощении(черный) или отражении(белый), а другие цвета это следствие частичного поглощения или отражения света от предметов

Ответить

syrslava

0

Да, да, давай, больше света на улице, больше! (нет)

Ответить

Dmitry Vakhnin

0

Расисты.

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Андрей Петрович

0

Британские учёные уже давно изобрели краску которая отражает 102 процента света.

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TheVengord

0

Не толерантно по сравнению с Vanta Black.

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thewatt

0

теперь главное чтобы её Аниш Капур не выкупил

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