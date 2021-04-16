Учёные подсчитали, сколько всего тираннозавров жило на Земле — около 2,5 миллиарда особей за два миллиона лет Статьи редакции
В основном, они обитали в Северной Америке, но распространённость вида в любом случае была не очень большой.
В общей сложности на Земле прожили 127 тысяч поколений тираннозавров, подсчитали учёные из Калифорнийского университета Беркли. Исследователи провели расчёты на основе данных о размерах тела, половой зрелости и энергии, которая была необходима тираннозаврам — это первое подобное исследование в своём роде.
По оценкам учёных, вид существовал в Северной Америке на протяжении от 1,2 до 3,6 миллиона лет. При этом распространённость популяции всегда была небольшой: примерно две особи на площадь размером с город Вашингтон (177 квадратных километров) или 3,8 тысячи на весь штат Калифорния (423 тысяч квадратных километров).
Как отметил ведущий автор исследования Чарльз Маршалл, оценка позволяет учёным понять уровень сохранности возможных останков и подчёркивает, как повезло обнаружить вид. Всего палеонтологи нашли около сотни окаменелостей тираннозавров. Если бы на Земле за всё время было всего 2,5 миллиона тираннозавров вместо 2,5 миллиарда, человечество бы никогда о них не узнало, пояснил Маршалл.
Команда учёных провела вычисления на основе главного правила биологии, которое гласит, что чем больше животное, тем меньше его популяция. Затем они учли, сколько энергии потребовалось бы тираннозаврам для того, чтобы оставаться в живых — оказалось, что это что-то между комодским вараном и львом. Учёные также ориентировались на то, что тираннозавры достигали половой зрелости в 14-17 лет и чаще всего доживали до 28 лет.
При этом у учёных получилось очень приблизительное значение — по их расчётам общее число особей в популяции могло составлять от 140 миллионов до 42 миллиардов. 2,4 миллиарда — средняя величина, которую исследователи считают наиболее вероятной.
примерно две особи на площадь размером с Вашингтон или 3,8 тысячи на всю Калифорнию.
Всегда раздражало, когда в русских статьях не адаптируют американские сравнения. Подобные сравнения в американских статьях призваны помочь представить. Но русский читатель даже примерно не представляет себе размера Вашингтона. Большинство русских даже не знает, что Вашингтона 2 - город, который столица на восточном побережье, и штат Вашингтон на западном побережье.
Аналогично с полями для бейсбола. Американскому читателю сразу становится понятно, потому что он это поле видит достаточно часто, но русский в душе не ебёт - поле для бейсбола больше футбольного или меньше.
Если не можете адаптировать - просто не вставляйте это сравнение в статью. Ну или в квадратных километрах, это хоть какое-то представление даст.
Участковый американец
Километры тоже не все представляют, сотки более привычное понятие
кухнями по 6м надо мерить, народный вариант
И почему все рвутся?
Пушкинский бас
Специально для тебя я адаптировала:
примерно четыре особи на площадь размером с город Владивосток (331 квадратный километр) или 28 на Москву (2511 квадратных километров)
Так лучше? :)
P.S. Ничего себе какой Вашингтон, оказывается, крошечный. Меньше того же Владивостока. И в 14 раз меньше Москвы по площади.
Спасибо. Лично для меня не лучше - я в Москве ниразу не был. Но для 10 млн жителей Москвы, а также для тех, кто достаточно много походил по ней туристом, думаю, более наглядно.
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Всегда думал что Капитолий на западном побережье :0
Офис TJ
Так а как статьи пишут? У них же лапки
популяция была небольшой
две особи на Вашингтон
Если бы в каком-либо городе было два тиранозавра, я бы туда не сунулся.
от 140 миллионов до 42 миллиардов. 2,4 миллиарда — средняя величина, которую исследователи считают наиболее вероятной.
Короче средняя температура по больнице
Мы снова увидим динозавров. Они все живы и здоровы. Их никто не убивал.
Акционерный холод
Сосед по палате рассказал?
Это правда! Если земля как монета, то они наверняка обитают на другой плоскости планеты.
Это как узнали, у динозавров спросили ?
Сомневаюсь что курицы или попугаи могут что-то сказать о популяции тиранозавров
Затем они учли, сколько энергии потребовалось бы тираннозаврам для того, чтобы оставаться в живых — оказалось, что это что-то между комодским вараном и львом
При таких размерах?
При этом у учёных получилось очень приблизительное значение — по их расчётам общее число особей в популяции могло составлять от 140 миллионов до 42 миллиардов.
"Дохуя" — средняя величина, которую исследователи считают наиболее вероятной.
тираннозавры достигали половой зрелости в 14-17 лет и чаще всего доживали до 28 лет
Блин, идеальная лошадь бы была. Ты в 20 лет объездил тирекса-трехлетку, а спустя 25 лет вы умерли в один день.