Наука
Никита Логинов

Финские учёные создали основу для квантовой электроники — спинтронных процессоров и чипов памяти, которым не нужен ток Статьи редакции

Такая электроника не нагревается и потребляет крайне мало энергии.

24 24 комментария
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Сотрудники Университета Аалто в Хельсинки создали особую разновидность оптического резонатора Фабри — Перо, которая позволяет организованно менять спин частиц в твёрдых веществах. Создавая волны изменений спина в материале, можно сохранять в нём данные или проводить вычисления. Подробности работы учёные изложили в Nature.

Спин это магнитный момент, который выглядит так, будто его порождает вращение электрона вокруг своей оси, хотя на самом деле электрон не вращается Изображение из учебника General Chemistry

Все существующие компьютеры работают на электрическом токе. В процессоре, оперативной памяти, накопителе организованно движутся электроны, порождая бинарный код из нулей и единиц: нет заряда, есть заряд. Из-за этого движения электронов компьютеры потребляют энергию (им нужны всё новые электроны) и нагреваются (ток «трётся» о проводник).

Решить эти проблемы можно, если использовать вместо электрического тока волны изменения спина — одного из квантовых свойств частиц. В данном случае можно понимать спин как ориентацию частицы в пространстве, и особенность его в том, что частица может «смотреть» только вверх или вниз. Меняя спин туда-обратно, можно задавать привычный бинарный код из нулей и единиц.

В спиновой электронике частицы всегда стоят на месте, а сигналы передаются волнами переключения спина — как у футбольных болельщиков на стадионе. Этот процесс почти не потребляет энергии, не нагревает проводник и может работать на частоте в 30 раз выше нынешних процессоров.

Изобретение финских учёных позволяет делать спинтронные процессоры и память размером в сотни нанометров, чего достаточно для чипов. По словам одного из учёных, устройство довольно просто создать на основе оптического резонатора Фарби — Перо, но сама идея изобретения нетривиальна и требует особо чистых материалов.

#технологии #it #компьютеры #физика #новости

24 24 комментария
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Покажи, где дядя тебя трогал

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Бывает же интересная работа у людей. Не то, что я — джейсоны перекладываю.

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Dmitry Teplyakov

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2

Вообще физика очень интересная сфера

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Покажи, где дядя тебя трогал

Dmitry
13

Согласен

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AttentiveMilk

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1

Из Хеви Рейн?

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Покажи, где дядя тебя трогал

AttentiveMilk
0

Я настолько давно в неё играл, что пришлось гуглить, кто это

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Суровый меч

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1

Джейсономешалка мешает джейсон

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Сергей Сергеич

6

Майнить можно с помощью него?

Ответить

Никита Логинов

Сергей
3

Конечно. Как показывают исследования Intel, спиновые «транзисторы» могут переключаться в 10-30 раз быстрее электронных кремниевых — грубо говоря, частота спинтронного процессора может быть 150 ГГц, а не 5 ГГц, как у нынешних Core i7 или i9 (в теории, конечно). Так что майнить на таких компьютерах будет вообще здорово, они же энергии очень мало потребляют :)

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Вова А.

3

Збс, что хотя бы при упоминании спина, есть примечания, что электроны не вращаются). Мое уважение.
Химия - это наука об электронах, в принципе, ну почти.
И с точки зрения химиков им пофиг на квантовую физику процесса, для химиков спин - это просто статистика: половина электронов такие, а половина эдакие. Можно назвать их красными и синими, спин туда, спин сюда или ещё как, по факту все равно важна лишь статистика.
Ну а потери на резисторах неизбежная фигня, половина производимых промышленностью резисторов идёт на делители напряжения, иначе схемы работать не будут, либо питания надо будет подавать в куче мест схемы, а это вообще фигня).
Вообще, конечно в ближайшие лет 30-40 никаких кардинально новых технологий не будет в электронике, т.к. очень затратно само R&D, а до этого ещё надо теоретическую базу подвести, плюс базовые инженерные решения, а потом ещё производство переводить на другие рельсы издержки космические. Куда проще сжечь нефть или уголь или ГЭС зафигачить, да хоть АЭС. Тем более сколько комп потребляет квт/ч, подписка на нетфликс больше стоит.

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AUBE

Вова
2

Ебать вова, какие мысли.

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Вова А.

AUBE
4

Птмчт физик, одно время даже с антиматерией работал) Но это было давно и неправда.

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Саша Фанкар

Вова
2

Физик, а квт на часы поделил :-)

Ответить

Вова А.

Саша
2

Это да ) квт-ч/кВт*ч/МДж. Будь я ирл збс физиком вряд ли сидел на тж) ну и в рф
Я давно уже вне науки. Это первое высшее образование)

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alexferman

Вова
2

одно время даже с антиматерией работал)

Небось, утащил домой немножко?

Ответить

Вова А.

alexfer…
2

Каким образом)?

Ответить

Вова А.

alexfer…
1

Не, это чисто работа с радиоактивным изотопом Натрия для аннигиляционной спектроскопии, регистрация гамма-квантов в детекторе, ну и построение спектра времени жизни позитрона, позволяет например определять кластеры в материалах, можно судить о сроке Эксплуатации реакторов, например.

Ответить

alexferman

Вова
1

Та я шутканул, я знаю что такое антиматерия и какие с ней траблы)

Ответить

Вова А.

alexfer…
1

Да я понял, просто пояснил, ну и антиматерия красиво звучит)

Ответить

AUBE

Вова
1

Красавчик.

Ответить

Суровый меч

Вова
0

Ну ASMC вон недавно на EUV перешли. Но денег конечно вбухали кучу

Ответить

Кирилл Вселенский

2

Нихуя не понял но жду в iphone XX

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Большой жёлтый робат

1

Ещё фейри там дешевый

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Trash Pinguin

0

Когда уже сингулярность, ёп?!

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Терье Анри

0

Республика Финляндия 101 регион 

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