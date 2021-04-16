Финские учёные создали основу для квантовой электроники — спинтронных процессоров и чипов памяти, которым не нужен ток Статьи редакции
Такая электроника не нагревается и потребляет крайне мало энергии.
Сотрудники Университета Аалто в Хельсинки создали особую разновидность оптического резонатора Фабри — Перо, которая позволяет организованно менять спин частиц в твёрдых веществах. Создавая волны изменений спина в материале, можно сохранять в нём данные или проводить вычисления. Подробности работы учёные изложили в Nature.
Все существующие компьютеры работают на электрическом токе. В процессоре, оперативной памяти, накопителе организованно движутся электроны, порождая бинарный код из нулей и единиц: нет заряда, есть заряд. Из-за этого движения электронов компьютеры потребляют энергию (им нужны всё новые электроны) и нагреваются (ток «трётся» о проводник).
Решить эти проблемы можно, если использовать вместо электрического тока волны изменения спина — одного из квантовых свойств частиц. В данном случае можно понимать спин как ориентацию частицы в пространстве, и особенность его в том, что частица может «смотреть» только вверх или вниз. Меняя спин туда-обратно, можно задавать привычный бинарный код из нулей и единиц.
В спиновой электронике частицы всегда стоят на месте, а сигналы передаются волнами переключения спина — как у футбольных болельщиков на стадионе. Этот процесс почти не потребляет энергии, не нагревает проводник и может работать на частоте в 30 раз выше нынешних процессоров.
Изобретение финских учёных позволяет делать спинтронные процессоры и память размером в сотни нанометров, чего достаточно для чипов. По словам одного из учёных, устройство довольно просто создать на основе оптического резонатора Фарби — Перо, но сама идея изобретения нетривиальна и требует особо чистых материалов.
Бывает же интересная работа у людей. Не то, что я — джейсоны перекладываю.
Вообще физика очень интересная сфера
Из Хеви Рейн?
Я настолько давно в неё играл, что пришлось гуглить, кто это
Збс, что хотя бы при упоминании спина, есть примечания, что электроны не вращаются). Мое уважение.
Химия - это наука об электронах, в принципе, ну почти.
И с точки зрения химиков им пофиг на квантовую физику процесса, для химиков спин - это просто статистика: половина электронов такие, а половина эдакие. Можно назвать их красными и синими, спин туда, спин сюда или ещё как, по факту все равно важна лишь статистика.
Ну а потери на резисторах неизбежная фигня, половина производимых промышленностью резисторов идёт на делители напряжения, иначе схемы работать не будут, либо питания надо будет подавать в куче мест схемы, а это вообще фигня).
Вообще, конечно в ближайшие лет 30-40 никаких кардинально новых технологий не будет в электронике, т.к. очень затратно само R&D, а до этого ещё надо теоретическую базу подвести, плюс базовые инженерные решения, а потом ещё производство переводить на другие рельсы издержки космические. Куда проще сжечь нефть или уголь или ГЭС зафигачить, да хоть АЭС. Тем более сколько комп потребляет квт/ч, подписка на нетфликс больше стоит.
Физик, а квт на часы поделил :-)
одно время даже с антиматерией работал)
Небось, утащил домой немножко?
Не, это чисто работа с радиоактивным изотопом Натрия для аннигиляционной спектроскопии, регистрация гамма-квантов в детекторе, ну и построение спектра времени жизни позитрона, позволяет например определять кластеры в материалах, можно судить о сроке Эксплуатации реакторов, например.
Та я шутканул, я знаю что такое антиматерия и какие с ней траблы)