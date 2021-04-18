Наука
Дамир Камалетдинов

Вице-премьер РФ: Россия покинет МКС после 2024 года и создаст свою орбитальную станцию Статьи редакции

Решение о создании станции уже одобрили на закрытом совещании с Путиным.

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Россия выйдет из проекта Международной космической станции после 2025 года и планирует построить собственную орбитальную станцию. Об этом рассказал вице-премьер РФ Юрий Борисов в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Как рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе Роскосмоса, решение о будущем российской части МКС пока не принято. Оно будет зависеть от технического состояния станции к 2024 году — до этого срока у госкорпорации заключены договорённости с другими партнёрами по использованию станции.

После этого срока решение будет приниматься, исходя из технического состояния модулей станции, которые в основном выработали свой срок службы, а также наших планов по развертыванию национальной орбитальной служебной станции нового поколения.

пресс-служба Роскосмоса

В ноябре 2020 года руководитель полётов российского сегмента МКС Владимир Соловьёв предупредил о «лавинообразном выходе из строя» многочисленных элементов станции после 2025 года. По его словам, из-за этого вырастут траты на обслуживание станции, поэтому стоит «пересмотреть сроки участия в программе».

Однако 5 апреля 2021 года Соловьёв заявил, что срок службы МКС могут продлить даже после 2030 года. Как отметил руководитель полётов, после этого Роскосмос задумается о завершении работы станции, но возможно до 2030 года уже начнёт плавно завершать программу.

12 апреля на закрытом совещании с Путиным по вопросу развития космической отрасли одобрили решение о создании Российской орбитальной служебной станции (РОСС), писал «Московский комсомолец». Однако по данным «Интерфакса», проект станции не утверждён, а его финансирование не определено — конкретные детали ещё не согласовали.

Станцию РОСС обещают начать строить в ближайшее время. Она должна будет состоять из 3-7 модулей, а находиться на ней смогут от двух до четырёх космонавтов. Задачами станции заявлены дистанционное зондирование Земли, исследования и эксперименты, связь и навигация, обнаружение техногенных катастроф, космический туризм и не только. В РКК «Энергии» утверждают, что проектируют станцию с открытой архитектурой и «неограниченным сроком существования».

Предварительный проект российской орбитальной станции Изображение РКК «Энергия»

Официальный срок эксплуатации МКС истечёт в 2024 году после нескольких продлений — изначально станция должна была проработать до 2015 года, но потом сроки сдвигали до 2020 и 2024 годов. В проекте участвуют 15 стран, включая пять основных — Россию, США, Канаду, Японию и Европейское космическое агентство.

По данным РКК «Энергия», общая стоимость создания и эксплуатации МКС по состоянию на конец 2016 года — 121,6 миллиарда долларов. При этом Россия внесла лишь менее 10% от общей суммы, но благодаря изначальным договорённостям получила доступ к трети ресурсов станции.

Ежегодные расходы на содержание станции составляют до пяти миллиардов долларов в год, из которых 3-4 миллиарда из бюджета США выделяет NASA, а остальную сумму — другие участники проекта. Как отмечал Соловьёв, после 2025 года расходы могут вырасти до 10-15 миллиардов долларов в год.

#новости #космос #роскосмос #мкс

10 10 комментариев
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AttentiveMilk

3

Начинается, ёпта....

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Совершенный украинец

0

Ахахаха 

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Совершенный украинец

Совершенный
4

Новая станция в городе Ессентуки

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Шумный рак

1

а можна ненада?

Ответить

Александр Борродач

1

Международная изоляция преодолела вторую космическую скорость

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Дамир Камалетдинов

1

Я сначала уже подумал, что «Ради всего человечества» оказался пророческим сериалом, но потом понял, что с учётом нынешнего финансирования космической программы, России никогда не запустить свою орбитальную станцию.

Разве что только если продадут эту идею военным под разведнужды

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Шумный рак

0

а там установят ракеты?

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Дамир Камалетдинов

Шумный
1

Правильный вопрос — а какие ракеты там установят?

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Шумный рак

Шумный
0

с непредсказуемой траекторией

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Bulky Blackcrappie

0

Всех осьминогов с медузами изучим, никто не скроется 

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