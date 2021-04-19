Наука
Никита Логинов

NASA запустило вертолёт Ingenuity — это первый управляемый полёт на Марсе Статьи редакции

Вертолёт провёл в воздухе около 30 секунд.

23 23 комментария
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Изображение первого взлёта Ingenuity с марсохода Perseverance Фото с прямой трансляции NASA

Сегодня Ingenuity успешно прошёл все необходимые проверки и оторвался от поверхности Марса. Поднявшись на три метра вверх, вертолёт завис на месте на 30 секунд и опустился обратно на поверхность. Об этом сообщило NASA в прямой трансляции. Запись полёта будет доступна через несколько дней.

NASA Mars @NASAMars
A dream takes flight: The Ingenuity #MarsHelicopter has flown in the thin atmosphere of the Red Planet.

More test flights are planned for the coming days. In the future, flying robotic scouts may join new rovers and even astronauts in their explorations. http://mars.nasa.gov/technology/helicopter https://t.co/5f3wCpLCQW

Ingenuity представляет собой небольшой вертолёт с двумя соосными винтами диаметром 1,2 метра. Его доставили на Марс с помощью марсохода Perseverance, чтобы проверить возможность запуска вертолётов и дронов в экстремальных условиях красной планеты. Основная трудность заключалась в том, что у поверхности Марса плотность атмосферы равна земной на высоте 30 километров.

Первый полёт планировался 11 апреля, но во время проверочного запуска винтов возникла проблема. Из-за низкой плотности марсианской атмосферы винтам Ingenuity приходится крутиться на высоких скоростях, вплоть до 2500 об/мин. Когда винты достигли такой скорости, сработал один из сторожевых датчиков. Чтобы всё проверить и починить, первый полёт отложили на 19 апреля.

После успешного первого запуска Ingenuity совершит ещё несколько полётов по более сложной программе и сделает ряд фотографий высокой чёткости.

Фото с прямой трансляции NASA

#новости #nasa #космос #марс

23 23 комментария
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Товарищ Колбасный

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Охренеть. Прямо праздник. Первый управляемый полёт в атмосфере другой планеты, от взлёта до мягкой посадки. История на наших глазах. 

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Black Lodge

Товарищ
0

СССР на Венере летали ещё в 80-х годах.

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Товарищ Колбасный

Black
7

Тут смотря что считать полётом. Управляемые старт и полёт в атмосфере другой планеты с мягкой посадкой. Такого в истории ещё не было.

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Грязный пёс_анон

Товарищ
6

Полетом можно (нужно) считать и то, и другое, но тут ключевой момент именно в управляемом полете, да

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Проводник

Black
1

На чем летали?

Ответить

Black Lodge

Проводн…
1

на шаре

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Товарищ

Black
2

До братьев Райт воздушные шары тоже запускали, но это немножко другое

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Преступный корабль

Black
0

Ну и где сегодня Венера? 

Ответить

Black Lodge

Преступ…
0

ну весь мир считает её русской

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Владимир Филатов

Black
0

на вертолёте?

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Роман Александров

12

Это небольшая высота для вертолета, но большая высота для человечества

Ответить

Kolesov Sergey

3

Исторический день, что тут скажешь!

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Мразь

2

@rossoshmap это твой вертолет?

Ответить

Опытный блик

Мразь
2

Это его второй акк

Ответить

rossoshmap

Мразь
2

Да

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Ракетный Данила

Мразь
0

Объясните шутку

Ответить

Преступный корабль

Ракетный
0

он перед этим анонс делал? 

Ответить

Ракетный Данила

Преступ…
0

Какой анонс

Ответить

Преступный

Ракетный
1

ну он написал, сейчас будет новость про вертолет, и все на этом

Ответить

Евгений Мартынов

2

Историческая хуйня.

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Большой жёлтый робат

1

с двумя соосными винтами

а, не, показалось

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Владимир Филатов

1

Ну наконец-то, а то я уже заждался!

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Magomedov Ramiz

0

В воздухе?

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