NASA запустило вертолёт Ingenuity — это первый управляемый полёт на Марсе Статьи редакции
Вертолёт провёл в воздухе около 30 секунд.
Сегодня Ingenuity успешно прошёл все необходимые проверки и оторвался от поверхности Марса. Поднявшись на три метра вверх, вертолёт завис на месте на 30 секунд и опустился обратно на поверхность. Об этом сообщило NASA в прямой трансляции. Запись полёта будет доступна через несколько дней.
Ingenuity представляет собой небольшой вертолёт с двумя соосными винтами диаметром 1,2 метра. Его доставили на Марс с помощью марсохода Perseverance, чтобы проверить возможность запуска вертолётов и дронов в экстремальных условиях красной планеты. Основная трудность заключалась в том, что у поверхности Марса плотность атмосферы равна земной на высоте 30 километров.
Первый полёт планировался 11 апреля, но во время проверочного запуска винтов возникла проблема. Из-за низкой плотности марсианской атмосферы винтам Ingenuity приходится крутиться на высоких скоростях, вплоть до 2500 об/мин. Когда винты достигли такой скорости, сработал один из сторожевых датчиков. Чтобы всё проверить и починить, первый полёт отложили на 19 апреля.
После успешного первого запуска Ingenuity совершит ещё несколько полётов по более сложной программе и сделает ряд фотографий высокой чёткости.
Охренеть. Прямо праздник. Первый управляемый полёт в атмосфере другой планеты, от взлёта до мягкой посадки. История на наших глазах.
СССР на Венере летали ещё в 80-х годах.
Тут смотря что считать полётом. Управляемые старт и полёт в атмосфере другой планеты с мягкой посадкой. Такого в истории ещё не было.
Грязный пёс_анон
Полетом можно (нужно) считать и то, и другое, но тут ключевой момент именно в управляемом полете, да
на шаре
Преступный корабль
Ну и где сегодня Венера?
Это небольшая высота для вертолета, но большая высота для человечества
@rossoshmap это твой вертолет?