Научно-энергетический модуль не станут отправлять на МКС — он станет основой российской орбитальной станции Статьи редакции
А модуль «Наука» всё же запустят на МКС, но он проработает меньше запланированного срока.
Научно-энергетический модуль, который планировали отправить к МКС для поддержания станции, переработают для использования на Российской орбитальной станции (РОСС). Он станет основой отечественного проекта и будет готов к отправке в космос в 2025 году, сообщил Дмитрий Рогозин.
По словам главы Роскосмоса, по затратам создание новой станции будет «соизмеримо» с поддержанием работы МКС после 2025 года. Он также отметил, что для начала работы над станцией в госкорпорации ждут поручения Путина.
В основе российской орбитальной станции будет находиться уже созданный для МКС научно-энергетический модуль. Его переработают для того, чтобы сделать более самостоятельным в вопросах ориентации в пространстве, энергетики и не только.
Глава Роскосмоса пообещал, что модуль «Наука», который строят с 2001 года, всё же отправят к МКС летом 2021 года. Однако если Россия выйдет из проекта Международной космической станции, то он проработает всего четыре года, однако Рогозин отметил, что это не имеет значения.
По словам Рогозина, Россия хочет построить свою орбитальную станцию, потому что «хотите сделать хорошо, делайте сами». Он допустил международное сотрудничество на станции и периодическое присутствие «гостей».
18 апреля вице-премьер РФ Юрий Борисов во время выступления на «России-1» заявил, что Россия выйдет из проекта МКС после 2024 года и создаст свою орбитальную станцию. В Роскосмосе пояснили, что решение примут на основании технического состояния станции к этому моменту, а одной из причин выхода назвали серьёзное устаревание станции и растущие расходы на её обслуживание.
Вместо участия в МКС, в РКК «Энергия» предложили построить собственную орбитальную станцию. По задумке авторов идеи, она будет состоять от трёх до семи модулей и сможет вместить до четырёх человек.
Как думаете, взлетит?
Бурный Никита
Так вот на схеме внизу она нарисована
На схеме НЭМ, "Науки", она же МЛМ-У, на ней нет. Перестыковывать ничего не будут. У новой станции (если она будет), будет совершенно другая орбита, с другим наклонением (для того что бы траектория пролегала через терр. РФ, в отличие от МКС) и высотой. Городить огород с "грузовиком", который ее отвезет на новую орбиту (чего еще не делалось никогда) не будут на 99% - сложно и дорого. Обычным "Прогрессом", который используют для корректировки высоты МКС на ~1 км, тут уже не обойдешься.
Ну отцепил, перевел на соседнюю орбиту, и готово. Блоки МКС же переставляли уже.