А модуль «Наука» всё же запустят на МКС, но он проработает меньше запланированного срока.

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Научно-энергетический модуль, который планировали отправить к МКС для поддержания станции, переработают для использования на Российской орбитальной станции (РОСС). Он станет основой отечественного проекта и будет готов к отправке в космос в 2025 году, сообщил Дмитрий Рогозин.

По словам главы Роскосмоса, по затратам создание новой станции будет «соизмеримо» с поддержанием работы МКС после 2025 года. Он также отметил, что для начала работы над станцией в госкорпорации ждут поручения Путина.

Есть понимание, что средства, которые требуются на поддержание МКС, поддержание оборудования (80% вышло за ресурс), и средства для развертывания отдельной национальной орбитальной станции — примерно те же самые деньги. Дмитрий Рогозин глава Роскосмоса

В основе российской орбитальной станции будет находиться уже созданный для МКС научно-энергетический модуль. Его переработают для того, чтобы сделать более самостоятельным в вопросах ориентации в пространстве, энергетики и не только.

Глава Роскосмоса пообещал, что модуль «Наука», который строят с 2001 года, всё же отправят к МКС летом 2021 года. Однако если Россия выйдет из проекта Международной космической станции, то он проработает всего четыре года, однако Рогозин отметил, что это не имеет значения.

РОГОЗИН @Rogozin @TIIHGA @dryomin @katlinegrey "Наука" на орбите нам нужна в любом случае: хоть на 4, хоть на 6 лет, хоть на 10. Это не обсуждается.

По словам Рогозина, Россия хочет построить свою орбитальную станцию, потому что «хотите сделать хорошо, делайте сами». Он допустил международное сотрудничество на станции и периодическое присутствие «гостей».

18 апреля вице-премьер РФ Юрий Борисов во время выступления на «России-1» заявил, что Россия выйдет из проекта МКС после 2024 года и создаст свою орбитальную станцию. В Роскосмосе пояснили, что решение примут на основании технического состояния станции к этому моменту, а одной из причин выхода назвали серьёзное устаревание станции и растущие расходы на её обслуживание.

Вместо участия в МКС, в РКК «Энергия» предложили построить собственную орбитальную станцию. По задумке авторов идеи, она будет состоять от трёх до семи модулей и сможет вместить до четырёх человек.