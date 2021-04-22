В NASA считают, что это открытие поможет в будущем обеспечить космонавтов воздухом, пригодным для дыхания.

Прибор, благодаря которому удалось получить кислород на планете, устанавливают на ровер Perseverance NASA

NASA рассказало, что на 60-й день пребывания на Марсе роверу удалось получить кислород из атмосферы планеты, которая на 96% состоит из углекислого газа.

В NASA отмечают, преобразование местной атмосферы в кислород должно позволить в будущем производить топливо на Марсе. «Всё это приближает высадку человека на планету», — рассказали в ведомстве.

The Business Insider отмечает, что удалось добыть 5,4 грамма кислорода. Этого достаточно для того, чтобы космонавт смог находиться в течение 10 минут на планете вне космического аппарата. В ведомстве рассказали, что это доказательство того, что технология работает.

18 февраля марсоход Perseverance совершил посадку на Марс спустя семь месяцев полёта к планете. Он преодолел 471 миллион километров и провёл автоматическую посадку без дистанционного управления. С помощью ровера планируют собирать первые образцы грунта и искать следы биологической жизни. А первые фотографии, которые сделал марсоход, разошлись на фотожабы.