Ровер Perseverance впервые получил кислород из атмосферы Марса Статьи редакции
В NASA считают, что это открытие поможет в будущем обеспечить космонавтов воздухом, пригодным для дыхания.
NASA рассказало, что на 60-й день пребывания на Марсе роверу удалось получить кислород из атмосферы планеты, которая на 96% состоит из углекислого газа.
В NASA отмечают, преобразование местной атмосферы в кислород должно позволить в будущем производить топливо на Марсе. «Всё это приближает высадку человека на планету», — рассказали в ведомстве.
The Business Insider отмечает, что удалось добыть 5,4 грамма кислорода. Этого достаточно для того, чтобы космонавт смог находиться в течение 10 минут на планете вне космического аппарата. В ведомстве рассказали, что это доказательство того, что технология работает.
18 февраля марсоход Perseverance совершил посадку на Марс спустя семь месяцев полёта к планете. Он преодолел 471 миллион километров и провёл автоматическую посадку без дистанционного управления. С помощью ровера планируют собирать первые образцы грунта и искать следы биологической жизни. А первые фотографии, которые сделал марсоход, разошлись на фотожабы.
Напряженный Денис
Пока рано. Пока вот так.
Напряженный
А ещё какие варианты? Дубай?
Парламентский
Пока рано. Пока вот так.
Как прибор работает то?
Брррррррр жжжжжж
Напряженный Денис
Там не написано как
Напряженный
Надо "Moxie for scientists" ткнуть
Мокрый коктейль
Ну и в википедии есть текстом вкратце https://en.wikipedia.org/wiki/Mars_Oxygen_ISRU_Experiment
В общем разложение углекислого газа на угарный и кислород через электролиз.
То что такие схемы и объяснение работы кидают в раздел "для учёных" меня угнетает.
А прикиньте нефть найдут
Фантастический мангал
И золото внутри марс весь из золота
дышать блять, а азот и остальные пару процентов веществ которыми мы дышим откуда они брать собираются?
А как вообще 7 месяцев человек будет лететь в маленькой капсуле до Марса??
Не сложнее чем готовить еду на кухне в хрущевках
Если наладят промышленное производство, можно будет в Челябинск продавать.
Хорошо бы добавить в пост, что аппарат может вырабатывать до 10 грамм кислорода в час.