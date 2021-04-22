Наука
Сергей Исенеков

Ровер Perseverance впервые получил кислород из атмосферы Марса Статьи редакции

В NASA считают, что это открытие поможет в будущем обеспечить космонавтов воздухом, пригодным для дыхания.

Прибор, благодаря которому удалось получить кислород на планете, устанавливают на ровер Perseverance NASA

NASA рассказало, что на 60-й день пребывания на Марсе роверу удалось получить кислород из атмосферы планеты, которая на 96% состоит из углекислого газа.

В NASA отмечают, преобразование местной атмосферы в кислород должно позволить в будущем производить топливо на Марсе. «Всё это приближает высадку человека на планету», — рассказали в ведомстве.

The Business Insider отмечает, что удалось добыть 5,4 грамма кислорода. Этого достаточно для того, чтобы космонавт смог находиться в течение 10 минут на планете вне космического аппарата. В ведомстве рассказали, что это доказательство того, что технология работает.

18 февраля марсоход Perseverance совершил посадку на Марс спустя семь месяцев полёта к планете. Он преодолел 471 миллион километров и провёл автоматическую посадку без дистанционного управления. С помощью ровера планируют собирать первые образцы грунта и искать следы биологической жизни. А первые фотографии, которые сделал марсоход, разошлись на фотожабы.

#новости #наука #nasa #космос #марс

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Фантастический мангал

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Че происходит-то? Как же приятно читать такие новости! 

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Напряженный Денис

Фантастический
14
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Азамат Багатов

Напряженный
18

Пока рано. Пока вот так.

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Напряженный

Азамат
25
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Азамат Багатов

Напряже…
1

😌

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Рыжий

Напряже…
0

Москва?

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Азамат Багатов

Рыжий
1

А ещё какие варианты? Дубай?

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Вова А.

Азамат
2

Так, город на й, - Йошкар-Ола

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Азамат

Вова
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Как изменилась Йошкар-Ола при Евгении Маслове!

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Вова А.

Вова
0

На А - Астрахань

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Вова А.

Вова
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Н - Новосибирск

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Азамат

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К - К - К -КОМБО БРЕЙКЕР

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Даниил

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В - Владивосток…

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Нижневартовск

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Антон

Вова
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Хватит портить комбо!

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Глеб

Вова
0
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Парламентский

Азамат
8

Пока рано. Пока вот так.

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Азамат Багатов

Парламе…
4

Пока рано. Пока вот так. 

Ответить

Andrew Kook

Азамат
1

Пока рано, вот так:

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IO

Азамат
0

ммм какие бедра

Ответить

Джон Кроули

Напряженный
5
Ответить

Коричневый лолипоп

14
Ответить

Kir Kirsky

2

Как прибор работает то?

Ответить

Большой жёлтый робат

Kir
25

Брррррррр жжжжжж

Ответить

Kir Kirsky

Большой
5

Тогда уж: тссссссс, фшшшшшшш

Ответить

Вова А.

Kir
9
Ответить

Напряженный Денис

Kir
1

https://mars.nasa.gov/mars2020/spacecraft/instruments/moxie/

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Kir Kirsky

Напряженный
0

Там не написано как

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Напряженный

Kir
3

Надо "Moxie for scientists" ткнуть

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Мокрый коктейль

Напряже…
2

Ну и в википедии есть текстом вкратце https://en.wikipedia.org/wiki/Mars_Oxygen_ISRU_Experiment

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Kir Kirsky

Напряже…
1

В общем разложение углекислого газа на угарный и кислород через электролиз.
То что такие схемы и объяснение работы кидают в раздел "для учёных" меня угнетает.

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Азамат Багатов

7

САЙЕНС, БИЧ! 😊

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Большой жёлтый робат

1

А прикиньте нефть найдут

Ответить

Вова А.

Большой
12

Построят северный поток 4

Ответить

Озабоченный теркин30см

Вова
10

Как минимум пообещают построить

Ответить

Фантастический мангал

Большой
2

И золото внутри марс весь из золота

Ответить

Астралопетух

Фантастический
4

Миф разрушен

Ответить

Рыжий

Большой
0

Пизда Марсу тогда. США своего не упустят

Ответить

Вова А.

1

Цена квадратного метра на марсе подорожала.

Ответить

Михаил Набоков

1

Маленький шаг для дрона, большой шаг для западного мира...

Ответить

ouxen

1

дышать блять, а азот и остальные пару процентов веществ которыми мы дышим откуда они брать собираются?

Ответить

Андрей Владимирович

0

А как вообще 7 месяцев человек будет лететь в маленькой капсуле до Марса?? 

Ответить

Michael Shultz

Андрей
2

Не сложнее чем готовить еду на кухне в хрущевках

Ответить

ouxen

Michael
0

згаешь как прокачать chrucshevka?

Ответить

Michael Shultz

ouxen
0

включить газ и отойти

Ответить

ouxen

Michael
2
Ответить

Украденная жизнь

–1

Если наладят промышленное производство, можно будет в Челябинск продавать.

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Вова А.

Украденная
0

Челябинские пацаны

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Владимир Филатов

0

Сча бактерии найдут ещё 

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Андрей Апанасик

0

Хорошо бы добавить в пост, что аппарат может вырабатывать до 10 грамм кислорода в час.

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