Наука
Никита Логинов

Калифорнийские учёные создали пластик, который полностью разлагается в воде или компостной яме Статьи редакции

Из него уже можно делать экологически чистую упаковку для еды и пластиковую посуду.

38 38 комментариев
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Волокна нового пластика полностью разлагаются в воде за несколько дней Фото Калифорнийского университета

Учёные-химики Калифорнийского университета создали специальные вещества, которые при добавлении в пластик делают его полностью разлагаемым за несколько дней или недель в стандартном компосте или в водопроводной воде.

За последние 70 лет в мире произвели более шести миллиардов тонн пластика, из которых переработали всего 9% и ещё 12% сожгли. Основная же масса пластика разбросана по свалкам и помойкам, плавает в воде и проникает в живые организмы. Его микрочастицы могут оседать в живых тканях и вызывать различные патологии.

Проблему пытаются решить созданием биоразлагаемых пластиков, но все они требуют специальных условий для полного распада. В домашней компостной яме или в водоёме они не могут разложиться до конца и порождают огромное количество микропластика.

Калифорнийские учёные нашли причину такой неэффективности биоразлагаемых пластиков. Оказалось, что при их разложении сильно спутываются между собой ферменты, которые «разбирают» молекулы полимеров до простых веществ. Спутанные ферменты беспорядочно режут молекулы пластика и оставляют массу «неразобранных» полимеров.

Тогда учёные добавили в пластик несколько новых веществ, которые удерживают разлагающие ферменты от запутывания. В результате ферменты перестали мешать друг другу и смогли полностью «разобрать» пластик. Чтобы полностью разложиться, такому пластику хватает обычного домашнего компоста или водопроводной воды.

#экология #новости

38 38 комментариев
30
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38 комментариев
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Alex Blake

18

Разлагается на плесень и на липовый мед

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Суровый корабль

Alex
6

Каждой тарелке свой мавзолей

Ответить

I S

Alex
0

Че там по жене?

Ответить

Suq Madiq

10

Ура! Отказ от пластиковых пакетов и посуды отменяется

Ответить

AttentiveMilk

Suq
0

В дождь — не отменяется

Ответить

Mikha Nanullov

Suq
0

Еее, завтра пойду куплю себе по дороге из офиса Эппл на тесле

Ответить

Михаил Зеленин

3

Я так понимаю для бутылок такой пластик банально бесполезен?

Ответить

Евгений Мартынов

Михаил
16

А ведь могли бы изловчиться

Ответить

Миша Копейкин

Евгений
4

трап

Ответить

Миша Копейкин

Михаил
1

Не факт. Покрыть внешнюю часть чем-то, что не растворяется водой

Ответить

Михаил Зеленин

Миша
1

внутреннюю тогда тоже надо. Но если она не будет разлагаться, то тогда весь смысл затеи разрушается

Ответить

Миша Копейкин

Михаил
1

Я имел в виду как раз поверхность пластика внутри бутылки. И это не значит, что она перестанет разлагаться. 

Ответить

Михаил Зеленин

Миша
1

А есть варианты? Даже для бумажных стаканчиков в качестве водоупорного слоя используют ламинацию из полимеров.

Ответить

Миша Копейкин

Михаил
1

Хз, какие-нибудь биополимеры вроде билипидов, я не специалист. Но не думаю, что эта проблема не имеет решения. Я вот и пытаюсь тебя направить не только в сторону поиска проблем, а и в сторону поиска решений этих проблем.
Ну и к тому же, возможно получится обойтись и без них. В статье указано, что разложение занимает от нескольких дней до нескольких недель. Возможно, можно организовать разложение пластика, например, за 3 недели, и установить у него срок реализации 2 недели.

Ответить

walkindizaster

Миша
1

ну та поверхность, которая будет защищать этот пластик, очевидно не будет разлагаться.

Ответить

Мирный фонарь

walkind…
1

И в чем смысл затеи тогда? Что б разложилось 95% стакана?

Ответить

Миша Копейкин

walkind…
1

Смотря чем покрыть. И даже если не будет разлагаться - вес напыления в сотни раз меньше веса бутылки. Соответственно загрязнение в 100 раз меньше. Не полное решение проблемы, но уже неплохо.

Ответить

Миша Копейкин

3

Целлофан кста тоже разлагается за 2 недели. Не путать с полиэтиленом, это совершенно разные вещества, которые у нас смешались из-за внешней схожести и из-за того, что более дешёвый полиэтилен практически полностью вытеснил целлофан. Полиэтилен разлагается 200-400 лет

Ответить

Андрей Малинин

Миша
1

То есть теоретически, мы можем найти полиэтиленовые пакеты, оставленные еще армией Наполеона?

Ответить

Sasha Grytsanchuk

Андрей
0

ну типа

Ответить

Владимир Филатов

2

Теперь этот пластик нужно поставлять в бедные страны, которые больше всего загрязняют планету.

Ответить

Дмитрий Бурмистров

Владимир
1

в россию?

Ответить

Владимир Филатов

Дмитрий
1

Я имел в виду более бедные страны, особенно в Африку.

Ответить

walkindizaster

Владимир
2

Особенно в Индию тогда уж, в Индии население уже больше чем в Китае

Ответить

Владимир Филатов

walkind…
1

В Индии много проблем с мусором, не только пластик.

Ответить

Михаил Набоков

Владимир
0

В индии люди как пластик - с ними проблемы

Ответить

Дмитрий Бурмистров

Дмитрий
1
Ответить

Иван Иванович

1

The technology doesn’t work on all plastics because their molecular structures vary, a limitation Xu’s team is working to overcome

Штош

Ответить

Никита Логинов

Иван
0

Увы, с серебряными пулями в нашем мире как-то туго :)

Ответить

Большой жёлтый робат

1

А русские учёные создали деньги, которые полностью разлагаются в бюджетной яме 

Ответить

Большой жёлтый робат

Большой
0

Или в бассейне

Ответить

Товарищ Колбасный

Большой
0

которые можно съесть. Сбылась вековая мечта олигархов.

Ответить

Вова А.

1

Покупаешь телефон, а он через год разложился

Ответить

Необычный супер_стар

Вова
0

"Просто смой меня в унитаз"

Ответить

Товарищ Колбасный

1

"Мутант-59" всё ближе. Кто не читал — рекомендую, офигенный рассказ о том, как вывели бактерию, которая жрёт пластик. 

Ответить

Антон Лисин

0

Мозг пескова бы туда 

Ответить

Михаил Набоков

0

И теперь упаковка с едой будет разлагаться вместе с едой

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Mikha Nanullov

0

А сколько силикона произвели, который ежедневно проникает в живые организмы!

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