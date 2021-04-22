Калифорнийские учёные создали пластик, который полностью разлагается в воде или компостной яме Статьи редакции
Из него уже можно делать экологически чистую упаковку для еды и пластиковую посуду.
Учёные-химики Калифорнийского университета создали специальные вещества, которые при добавлении в пластик делают его полностью разлагаемым за несколько дней или недель в стандартном компосте или в водопроводной воде.
За последние 70 лет в мире произвели более шести миллиардов тонн пластика, из которых переработали всего 9% и ещё 12% сожгли. Основная же масса пластика разбросана по свалкам и помойкам, плавает в воде и проникает в живые организмы. Его микрочастицы могут оседать в живых тканях и вызывать различные патологии.
Проблему пытаются решить созданием биоразлагаемых пластиков, но все они требуют специальных условий для полного распада. В домашней компостной яме или в водоёме они не могут разложиться до конца и порождают огромное количество микропластика.
Калифорнийские учёные нашли причину такой неэффективности биоразлагаемых пластиков. Оказалось, что при их разложении сильно спутываются между собой ферменты, которые «разбирают» молекулы полимеров до простых веществ. Спутанные ферменты беспорядочно режут молекулы пластика и оставляют массу «неразобранных» полимеров.
Тогда учёные добавили в пластик несколько новых веществ, которые удерживают разлагающие ферменты от запутывания. В результате ферменты перестали мешать друг другу и смогли полностью «разобрать» пластик. Чтобы полностью разложиться, такому пластику хватает обычного домашнего компоста или водопроводной воды.
Разлагается на плесень и на липовый мед
Ура! Отказ от пластиковых пакетов и посуды отменяется
Я так понимаю для бутылок такой пластик банально бесполезен?
А ведь могли бы изловчиться
Не факт. Покрыть внешнюю часть чем-то, что не растворяется водой
внутреннюю тогда тоже надо. Но если она не будет разлагаться, то тогда весь смысл затеи разрушается
Я имел в виду как раз поверхность пластика внутри бутылки. И это не значит, что она перестанет разлагаться.
А есть варианты? Даже для бумажных стаканчиков в качестве водоупорного слоя используют ламинацию из полимеров.
Хз, какие-нибудь биополимеры вроде билипидов, я не специалист. Но не думаю, что эта проблема не имеет решения. Я вот и пытаюсь тебя направить не только в сторону поиска проблем, а и в сторону поиска решений этих проблем.
Ну и к тому же, возможно получится обойтись и без них. В статье указано, что разложение занимает от нескольких дней до нескольких недель. Возможно, можно организовать разложение пластика, например, за 3 недели, и установить у него срок реализации 2 недели.
ну та поверхность, которая будет защищать этот пластик, очевидно не будет разлагаться.
Смотря чем покрыть. И даже если не будет разлагаться - вес напыления в сотни раз меньше веса бутылки. Соответственно загрязнение в 100 раз меньше. Не полное решение проблемы, но уже неплохо.
Целлофан кста тоже разлагается за 2 недели. Не путать с полиэтиленом, это совершенно разные вещества, которые у нас смешались из-за внешней схожести и из-за того, что более дешёвый полиэтилен практически полностью вытеснил целлофан. Полиэтилен разлагается 200-400 лет
То есть теоретически, мы можем найти полиэтиленовые пакеты, оставленные еще армией Наполеона?
Теперь этот пластик нужно поставлять в бедные страны, которые больше всего загрязняют планету.
в россию?
Я имел в виду более бедные страны, особенно в Африку.
Особенно в Индию тогда уж, в Индии население уже больше чем в Китае
В Индии много проблем с мусором, не только пластик.
The technology doesn’t work on all plastics because their molecular structures vary, a limitation Xu’s team is working to overcome
Штош
А русские учёные создали деньги, которые полностью разлагаются в бюджетной яме
Покупаешь телефон, а он через год разложился
"Мутант-59" всё ближе. Кто не читал — рекомендую, офигенный рассказ о том, как вывели бактерию, которая жрёт пластик.
А сколько силикона произвели, который ежедневно проникает в живые организмы!