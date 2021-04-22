Из него уже можно делать экологически чистую упаковку для еды и пластиковую посуду.

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Волокна нового пластика полностью разлагаются в воде за несколько дней Фото Калифорнийского университета

Учёные-химики Калифорнийского университета создали специальные вещества, которые при добавлении в пластик делают его полностью разлагаемым за несколько дней или недель в стандартном компосте или в водопроводной воде.

За последние 70 лет в мире произвели более шести миллиардов тонн пластика, из которых переработали всего 9% и ещё 12% сожгли. Основная же масса пластика разбросана по свалкам и помойкам, плавает в воде и проникает в живые организмы. Его микрочастицы могут оседать в живых тканях и вызывать различные патологии.

Проблему пытаются решить созданием биоразлагаемых пластиков, но все они требуют специальных условий для полного распада. В домашней компостной яме или в водоёме они не могут разложиться до конца и порождают огромное количество микропластика.

Калифорнийские учёные нашли причину такой неэффективности биоразлагаемых пластиков. Оказалось, что при их разложении сильно спутываются между собой ферменты, которые «разбирают» молекулы полимеров до простых веществ. Спутанные ферменты беспорядочно режут молекулы пластика и оставляют массу «неразобранных» полимеров.