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Наука
Никита Логинов

Антибактериальные наночастицы, переработка пластика в топливо, дельфиньи «банды». Наука и технологии за неделю Статьи редакции

А также присоединение Honda к «гонке электромобилей» и пара красивых фотографий в конце.

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Гибридные неорганические наночастицы уничтожили резистентные бактерии без вреда для клеток организма

Швейцарские учёные создали наночастицы из биостекла и оксида церия, которые могут проникать в клетки и убивать устойчивые (резистентные) к антибиотикам бактерии в них, не нанося вреда самим клеткам. Изобретение обещает стать избавлением от резистентных микробов вроде золотистого стафилококка.

Гибридные наночастицы, подсвеченные красным, подбираются к бактерии, подсвеченной зелёным Фото Швейцарской высшей технической школы Цюриха

Золотистый стафилококк — один из самых проблемных резистентных микробов. Он постоянно вырабатывает устойчивость ко всё новым и новым антибиотикам, и может вызывать множество болезней — от безобидных угрей до смертельного сепсиса. В США золотистый стафилококк уносит жизни 50 тысяч человек ежегодно.

В борьбе с такими бактериями хорошо себя показывают неорганические вещества вроде серебра. Но ионы серебра токсичны не только для микробов, но и для клеток организма. Учёные из Цюриха решили попробовать вместо серебра оксид церия, смешанный с частицами разлагаемого биостекла.

Для проверки учёные использовали клетки, заражённые золотистым стафилококком и другими резистентными бактериями. В результате гибридные наночастицы из оксида церия и биостекла легко проникли в клетки, разрушили все резистентные бактерии и показали нулевую токсичность для самих клеток.

Авторы работы отмечают, что к неорганическим антибиотикам бактериям будет намного труднее выработать устойчивость, если такое вообще возможно.

Учёные из США создали эффективную технологию преобразования пластикового мусора в топливо и смазку

Сотрудники Делавэрского университета разработали несложный метод преобразования пластиковых отходов в горючие и смазочные материалы. Для такого способа переработки подходит до 70% пластикового мусора вроде одноразовой посуды, бутылок и упаковок.

Новым методом можно утилизировать даже несортированный мусор из нескольких видов пластика. Для его использования нужны печи с температурой всего 250-300 °C, что сравнимо с кухонной духовкой. Процесс переработки не производит углеродный выбросов и требует наполовину меньше энергии, чем другие аналогичные методы.

Большие молекулы пластика в этих печах разбиваются на молекулы простых веществ, которые под воздействием специального катализатора сразу же собираются в сложные молекулы горючих и смазочных материалов. Катализатор представляет собой гибридное вещество из цеолитов и оксидов металлов. Эти материалы недороги и широко доступны.

А в Калифорнии учёные создали пластик, который полностью разлагается в воде и компосте. Возможно, два этих изобретения, наконец, решат проблему с пластиковыми отходами или хотя бы ощутимо сократят её масштабы.

Honda в 2040 году будет выпускать только водородные и электромобили

Об этом заявил новый генеральный директор японской компании Тошихиро Мибе на пресс-конференции, посвящённой его вступлению в должность. По его оценкам, уже к концу этого десятилетия электромобили и машины на водородном топливе составят 40% продаж Honda, а в 2035 году этот показатель достигнет 80%.

Электромоторы автомобиля Honda Clarity питаются от водородных топливных элементов Фото Reuters

Тошихиро Мибе объявил о новой стратегии Honda после того, как премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга пообещал, что Япония к 2030 году сократит углеродные выбросы на 46%. Новую стратегию Honda можно рассматривать и как часть общемировой «гонки электромобилей»:

  • Volkswagen предполагает нарастить долю продаваемых электромобилей до 40% к 2031 году;
  • Volvo перейдёт на производство электромобилей в 2030 году;
  • General Motors к 2035 году собирается прекратить выпуск машин на бензиновом и дизельном топливе;
  • все модели Jaguar и 60% моделей Land Rover будут электрическими к 2030 году;
  • Швеция, Дания, Ирландия, Исландия, Нидерланды, Китай хотят полностью запретить продажи бензиновых и дизельных авто в 2030 году;
  • Норвегия собирается внедрить такой запрет уже к 2025 году;
  • Канада, Египет, Сингапур, Тайвань — к 2040 году.

Впрочем, эти планы подвергаются критике — например, есть сомнения, что на производство электромобилей в таких масштабах хватит сырья. Глава Toyota Акио Тойода на пресс-конференции в конце 2020 года вовсе заявил, что вокруг электромобилей раздут «чрезмерный хайп».

Когда политики выходят и заявляют, что нужно избавиться от всех автомобилей с бензиновыми двигателями — понимают ли они, о чём говорят?

Акио Тойода
президент Toyota Motor Corp

Самцы дельфинов дают друг другу клички, чтобы группироваться в «банды»

Английские учёные в процессе наблюдений за дельфинами узнали, что самцы формируют устойчивые группы для силовой защиты «своих» самок от посягательств других самцов. Именно по таким вопросам самцы дельфинов чаще всего обращаются друг к другу по кличкам.

Два самца помогают двум своим «приятелям» охранять одинокую самку Фото Science

Биологам давно известно, что дельфины дают друг другу клички в виде уникальных последовательностей свистящих звуков. Причём эти клички они могут помнить по 20 лет и более — это рекорд для известных животных, не считая людей.

Учёные не могли понять, зачем дельфинам нужна такая долгая социальная память. Да, самцы объединяются в группы для того, чтобы поймать одинокую самку, но такие группы быстро распадаются или меняют свой состав. Теперь же исследователи нашли причину — оказалось, что дельфины «сколачивают» настоящие «банды», которые существуют по 30-40 лет в неизменном виде.

Такие долговечные «банды» самцы создают для защиты «своих» самок от нападок других самцов в составе групп первого типа. Причём дельфины явно отдают разный приоритет своим социальным связям первого и второго типа. Своих «приятелей» по первым группам они помнят, но относятся к ним равнодушно. На зов членов своей «банды» они всегда остро реагируют и готовы помочь им.

Учёные привлекают внимание состоящих в "банде" самцов, имитируя зов одного из их "сообщников"

Фото: сверхмощная голубая звезда AG Киля и спиральная галактика NGC 4603

Фото NASA
Фото NASA

#технологии #экология #биология #дайджест

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infinity one

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Даже у дельфинов есть "брат за брата, за основу взято"

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Никита Логинов

infinity
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И свистом "братанов" подзывают, когда надо :)

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