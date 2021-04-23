{"id":680,"title":"\u0422\u0435\u0441\u0442: \u0445\u043e\u0440\u043e\u0448\u043e \u043b\u0438 \u0432\u044b \u043f\u043e\u043c\u043d\u0438\u0442\u0435 \u043b\u0430\u043c\u043f\u043e\u0432\u044b\u0439 1998 \u0433\u043e\u0434","url":"\/redirect?component=advertising&id=680&url=https:\/\/vc.ru\/special\/ozon-1998&hash=509a2ef60b4118a8eb63aa1c91c9a1fd4888824871ea8f6ea5e0f90a63f90eaf","isPaidAndBannersEnabled":false}
Наука
Новости vc.ru

SpaceX впервые повторно запустила корабль Сrew Dragon к МКС Статьи редакции

Путь до станции займёт чуть меньше дня.

8 8 комментариев
1162 просмотров

SpaceX запустила третий экипаж к МКС на корабле Crew Dragon. К станции отправились четыре астронавта — двое из CША и по одному из Франции и Японии.

Корабль c помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 запустили со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида. Crew Dragon состыкуется с МКС 24 апреля примерно в 05:09 по североамериканскому восточному времени (12:09 мск). Команда проведёт на станции около полугода.

Первая ступень ракеты Falcon 9, которая вывела Crew-2 на орбиту, уже успешно приземлилась на платформу. Вторая ступень также отстыковалась.

SpaceX отправила к МКС первую регулярную миссию Crew Dragon с экипажем из четырёх человек в ноябре 2020 года. На российских «Союзах» помещается не больше трёх человек.

SpaceX @SpaceX
Liftoff of Falcon 9 and Dragon! https://t.co/g6Oi8qwU2Y

#новости #spacex

8 8 комментариев
19
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Новости vc.ru", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","spacex"], "comments": 8, "likes": 19, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "science", "id": 372184, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 23 Apr 2021 13:30:41 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
8 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Универсальный Илья

12

Буду продолжать скидывать эту картинку под каждую новость

Ответить

Транспортный кофе

Универсальный
4

2010 и то только потому, что шаттлы перестали летать, то есть даже это не достижение роскосмоса

Ответить

Дмитрий Бурмистров

10

да уш, да уш

Ответить

Zero-one-one

Дмитрий
0

Келли страшно

Ответить

rossoshmap

4

ХА ХА ЛОХИ, ТОЛЬКО И МОГУТ СО ВТОРОЙ ПОПЫТКИ!!!!!!!!!1111111

Ответить

Невидимый кубок

rossoshmap
0
Ответить

eepk yh

rossoshmap
0

как же "могут", когда ничего не утоплено? ебланы косорукие!

Ответить

Большой жёлтый робат

0

Путь до станции займёт чуть меньше дня.

Когда путь до работы немногим меньше (

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
В соцсетях призвали к бойкоту научпоп-книги, где написано о «заднеприводных уродах». «Лабиринт» снял её с продажи
Издательство АСТ увидело вырывание из контекста, а автор заявил, что это был «неспецифический троллинг».
219
Новости
Полиция оценила количество участников митинга в Москве в шесть тысяч человек. СМИ сообщают о 25 тысячах
В Петербурге МВД насчитало 4,5 тысячи протестующих.
235
Разборы
Как в России прошли акции 21 апреля: фонарики, хороводы и жестокие задержания с электрошокерами
Протестный день начался с утренних обысков, а закончился массовыми задержаниями митингующих.
280
Популярное за три дня
Новости
Прямая трансляция: Протестные акции 21 апреля — в день послания Путина
Весь день следим за митингами в поддержку Навального, здоровье которого сильно ухудшилось в колонии.
120
Интернет
Краснодарцы создали «правдивый» аккаунт местного водоканала. В организации это посчитали «цифровым экстремизмом»
Настоящий водоканал города обратился в полицию из-за фейкового профиля в инстаграме.
108
Новости
Росстат отложил публикацию данных о реальных доходах россиян перед посланием Путина
Ранее данные о доходах публиковались строго по графику.
63
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Комментарии

Уютный Багажник

Турист заблудился в…

Nikita

Россия полностью возобновит…

AZP

Минюст внёс «Медузу» в список…

galloper idol

Запись в подсайте Twitter

Уютный Багажник

Турист заблудился в…

AZP

Минюст внёс «Медузу» в список…

aliftin

Путин объявил майские праздники…

aliftin

Путин объявил майские праздники…

Уютный Багажник

Турист заблудился в…

AttentiveMilk

Турист заблудился в…

Peter Brand

Турист заблудился в…

Пальто в коне

«Ъ»: ГИБДД подготовила поправки…

Nikita

Россия полностью возобновит…

Oleg Shirochenkov

Минюст внёс «Медузу» в список…

Yufers

Правительство РФ запланировало…

Михаил Набоков

После объявления Путина о…

Уютный Багажник

Турист заблудился в…

Уютный Багажник

Турист заблудился в…

rossoshmap

Минюст внёс «Медузу» в список…

Al

Резонанс: Длинные майские…
null