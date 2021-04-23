SpaceX впервые повторно запустила корабль Сrew Dragon к МКС Статьи редакции
Путь до станции займёт чуть меньше дня.
SpaceX запустила третий экипаж к МКС на корабле Crew Dragon. К станции отправились четыре астронавта — двое из CША и по одному из Франции и Японии.
Корабль c помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 запустили со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида. Crew Dragon состыкуется с МКС 24 апреля примерно в 05:09 по североамериканскому восточному времени (12:09 мск). Команда проведёт на станции около полугода.
Первая ступень ракеты Falcon 9, которая вывела Crew-2 на орбиту, уже успешно приземлилась на платформу. Вторая ступень также отстыковалась.
SpaceX отправила к МКС первую регулярную миссию Crew Dragon с экипажем из четырёх человек в ноябре 2020 года. На российских «Союзах» помещается не больше трёх человек.
Транспортный кофе
2010 и то только потому, что шаттлы перестали летать, то есть даже это не достижение роскосмоса
да уш, да уш
ХА ХА ЛОХИ, ТОЛЬКО И МОГУТ СО ВТОРОЙ ПОПЫТКИ!!!!!!!!!1111111
Путь до станции займёт чуть меньше дня.
Когда путь до работы немногим меньше (