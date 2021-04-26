Учёные нашли связь между высоким уровнем омега-3 в крови и снижением риска смерти на 15-18% Статьи редакции
Похоже, рыбий жир продлевает жизнь.
Учёные из десяти стран проанализировали уровень омега-3 в крови 42466 человек и смертность от всех причин в 17 когортах. Выяснилось, что высокий уровень «рыбьего жира» снижает на 15-18% как общий риск смерти, так и риск смерти от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в Nature, на которое обратили внимание в N+1.
Исследование вели на протяжении 16 лет, все участники не имели серьёзных хронических заболеваний и не принимали дополнительно омега-3 комплексов. Учёные измерили уровень омега-3-полиненасыщенных жирных кислот в крови, а конечной точкой была смерть от любой причины. Отдельно выделили смерть от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.
В конце исследования учёные провели метаанализ для всех когорт и применили регрессионную модель пропорционального риска Кокса. Они также произвели поправку на пол, возраст, расу, образование, гражданский статус и образ жизни.
За время исследования умерло 37% участников. Из них 30% от сердечно-сосудистых заболеваний, ещё 30% от рака и 39% — от других причин, включая насилие. При высоком уровне омега-3 кислот в крови риск смерти оказался на 15-18% ниже, чем при низком уровне (p< 0,003). Похожие данные о влиянии омега-3 кислот получили и для сердечно-сосудистых, а также онкологических патологий.
Согласно выводам учёных, высокий уровень омега-3 кислот связан с меньшим риском смерти «от всех причин». По их мнению, это объясняется гипотензивным (снижающим давлением) и антиагрегантным (улучшаяющим текучесть крови) эффектом омега-3, а также их позитивным влиянием на эндотелий, адипоциты и липидный профиль.
Омега-3 — ненасыщенные жирные кислоты, которые считают незаменимыми: тело человека не может производить их само. В основном, эти вещества люди получают из рыбы и морепродуктов, при этом есть их в больших количествах необязательно — можно принимать препараты с омега-3. При этом альфа-линоленовая кислота, которая содержится во многих растительных маслах, на смертность не повлияла.
Учёные и раньше изучали влияние омега-3 на человека, но данные разнились. В одних когортах исследователи получили данные об обратной связи — омега-3 чаще приводили к смерти, а в других — нет. Метаанализ китайских учёных показал, что кислоты связаны со снижением смертности, но в нём участников опрашивали о потреблении рыбы, а не брали анализы крови — это снижает достоверность результатов.
По их мнению, это объясняется гипотензивным и антиагрегатным эффектом омега-3, а также их позитивным влиянием на эндотелий, адипоциты и липидный профиль.
Имхо, не стоит вставлять такое количество терминов, непонятных обычным людям. Понятнее от этого точно не станет.
Люди пропустят эти термины, но будут потрачены когнитивные усилия на попытку их расшифровать. Непрерывность течения мысли нарушится. Концентрация упадёт и это повлияет на целостное понимание статьи.
Для Дамира это простейшие термины.
Представь, как ему тяжело с такой тупой аудиторией.
Экологический диод
будут потрачены когнитивные усилия на попытку их расшифровать
Что приведет к гипертензивному и агрегатному эффекту и, в конечном итоге, к трагедии.
Они также произвели поправку на пол, возраст, расу, образование, гражданский статус и образ жизни.
Они также произвели поправку на пол, возраст, расу
ЧТО ЗА РАСИЗМ И СЕКСИЗМ НА РОВНОМ МЕСТЕ Я НЕ ПОНЯЛ
За время исследования умерло 37% участников.
НА СОВЕСТИ УЧЁНЫХ 37% СМЕРТЕЙ ОТ ОБЫЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ
39% — от других причин, включая насилие
Это вообще отмороженные учёные! Психопаты!
Обычно эти вещества люди получают из рыбы и морепродуктов, при этом есть их в больших количествах необязательно — можно принимать препараты с омега-3.
Лучше рыба, чем таблетки.
Страховой клуб
Лучше то, что лучше. А то, что не лучше - не лучше.
5 см. таблетки
На самом деле это маленькие члены.
после 80 жизнь только начинается
А вообще рыба намного круче мяса
И вкуснее
Тартарчик лососевый
Стейк тунцовый
Сибасик запеченый
мммммммм
в каком виде их и какой фирмы их оптимальнее покупать? делитесь рецептами
я такие пью https://ru.iherb.com/pr/Now-Foods-Ultra-Omega-3-180-Softgels/8341?_ga=2.88475161.362874962.1619463181-368840003.1619463181
Они не такие дорогие и отчищены от всяких вредных веществ и металлов, ну и никакого привкуса не имеет собственно
Копченую скумбрию под певко
Кто больше ел рыбы и получал омега-3 с пищей - тех меньше убивали и они реже были жертвами насилия! Какие вам ещё нужны доказательства?
О, как раз только что рыбий жир принял. Держу в курсе.
Всё хочу заменить большую часть мяса и его производных в своём меню рыбой, но не соображу, как это провернуть((
Ешьте рыбу выловленную из заражённых водоемов, куда сливают всякое дерьмо. В вашем микробиоме будет обитать большое количество патогенных микроорганизмов, которые и приведут вас с гораздо худжим последствием для здоровья
Так и сколько банок килечек в томате есть в день чтобы дольше прожить? И можно ли обойтись шпротным паштетом ибо он щас самый девешый? Сука, от одного упоминания вкус железной банки во рту
когда делают рыбные консервы премиум класса для всяких Ивахновых, то в процессе главное чтобы внешний вид продукта был красив и опрятен, так сказать имел товарный вид. но и шмурдяк просто выкидывать производителю не хочется, тем более если и его можно продать - так появлятся всякие сырные косички, джем из фруктов, кабачковая икра и в том числе шпротный паштет.
Я бы начал принимать, если бы хотел дожить до пенсии. Хоть денег сэкономлю.
Обычно эти вещества люди получают из рыбы и морепродуктов, при этом есть их в больших количествах необязательно — можно принимать препараты с омега-3.
The three types of omega−3 fatty acids involved in human physiology are α-linolenic acid (ALA), found in plant oils, and eicosapentaenoic acid (EPA) and docosahexaenoic acid (DHA), both commonly found in marine oils.
Кто умный и кому не лень читать оригинал, в статье идет речь об EPA и DHA? А то я чет удивился, что упомянули только рыбу как источник.