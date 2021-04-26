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Наука
Дамир Камалетдинов

Учёные нашли связь между высоким уровнем омега-3 в крови и снижением риска смерти на 15-18% Статьи редакции

Похоже, рыбий жир продлевает жизнь.

68 68 комментариев
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Фото Skinography

Учёные из десяти стран проанализировали уровень омега-3 в крови 42466 человек и смертность от всех причин в 17 когортах. Выяснилось, что высокий уровень «рыбьего жира» снижает на 15-18% как общий риск смерти, так и риск смерти от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в Nature, на которое обратили внимание в N+1.

Исследование вели на протяжении 16 лет, все участники не имели серьёзных хронических заболеваний и не принимали дополнительно омега-3 комплексов. Учёные измерили уровень омега-3-полиненасыщенных жирных кислот в крови, а конечной точкой была смерть от любой причины. Отдельно выделили смерть от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

В конце исследования учёные провели метаанализ для всех когорт и применили регрессионную модель пропорционального риска Кокса. Они также произвели поправку на пол, возраст, расу, образование, гражданский статус и образ жизни.

За время исследования умерло 37% участников. Из них 30% от сердечно-сосудистых заболеваний, ещё 30% от рака и 39% — от других причин, включая насилие. При высоком уровне омега-3 кислот в крови риск смерти оказался на 15-18% ниже, чем при низком уровне (p< 0,003). Похожие данные о влиянии омега-3 кислот получили и для сердечно-сосудистых, а также онкологических патологий.

Согласно выводам учёных, высокий уровень омега-3 кислот связан с меньшим риском смерти «от всех причин». По их мнению, это объясняется гипотензивным (снижающим давлением) и антиагрегантным (улучшаяющим текучесть крови) эффектом омега-3, а также их позитивным влиянием на эндотелий, адипоциты и липидный профиль.

Омега-3 — ненасыщенные жирные кислоты, которые считают незаменимыми: тело человека не может производить их само. В основном, эти вещества люди получают из рыбы и морепродуктов, при этом есть их в больших количествах необязательно — можно принимать препараты с омега-3. При этом альфа-линоленовая кислота, которая содержится во многих растительных маслах, на смертность не повлияла.

Учёные и раньше изучали влияние омега-3 на человека, но данные разнились. В одних когортах исследователи получили данные об обратной связи — омега-3 чаще приводили к смерти, а в других — нет. Метаанализ китайских учёных показал, что кислоты связаны со снижением смертности, но в нём участников опрашивали о потреблении рыбы, а не брали анализы крови — это снижает достоверность результатов.

#новости #здоровье

68 68 комментариев
18
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68 комментариев
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Миша Копейкин

12

 По их мнению, это объясняется гипотензивным и антиагрегатным эффектом омега-3, а также их позитивным влиянием на эндотелий, адипоциты и липидный профиль.

Имхо, не стоит вставлять такое количество терминов, непонятных обычным людям. Понятнее от этого точно не станет.
Люди пропустят эти термины, но будут потрачены когнитивные усилия на попытку их расшифровать. Непрерывность течения мысли нарушится. Концентрация упадёт и это повлияет на целостное понимание статьи.

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Миша
7

Для Дамира это простейшие термины.
Представь, как ему тяжело с такой тупой аудиторией.

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Женский рубин

Рассылка
7

Я даже не знаю, что такое Дамир

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Дамир

Женский
3

Я уже 23 года ищу ответ на этот вопрос

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Дамир Камалетдинов

Рассылка
0

Скажем так, комментарии вызывают у меня гипертензивный эффект

Ответить

Экологический диод

Миша
3

будут потрачены когнитивные усилия на попытку их расшифровать

Что приведет к гипертензивному и агрегатному эффекту и, в конечном итоге, к трагедии.

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ouxen

Миша
0

Справедливо

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Дамир Камалетдинов

Миша
0

Простите, написал на доступном 

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New

Миша
0

Фига се ты гений.
И на что по твоему нужно заменить эти термины?🤷‍♂️

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Максим Козаченко

7

Они также произвели поправку на пол, возраст, расу, образование, гражданский статус и образ жизни.

Они также произвели поправку на пол, возраст, расу

ЧТО ЗА РАСИЗМ И СЕКСИЗМ НА РОВНОМ МЕСТЕ Я НЕ ПОНЯЛ

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Максим Козаченко

Максим
5

За время исследования умерло 37% участников.

НА СОВЕСТИ УЧЁНЫХ 37% СМЕРТЕЙ ОТ ОБЫЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ

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Максим
1

39% — от других причин, включая насилие

Это вообще отмороженные учёные! Психопаты!

Ответить

AZP

1

Обычно эти вещества люди получают из рыбы и морепродуктов, при этом есть их в больших количествах необязательно — можно принимать препараты с омега-3.

Лучше рыба, чем таблетки.

Ответить

Страховой клуб

AZP
16

Лучше то, что лучше. А то, что не лучше - не лучше. 

Ответить

Большой жёлтый робат

Страховой
3

и рыбку съесть, и нахуй (не) сесть

Ответить

Рпош Ашршщ

Страховой
1
Ответить

AZP

Страховой
0

Здравствуйте, господин Кличко.

Ответить

Дмитрий Алексеевич

AZP
0

Канье Уэст ©

Ответить

Макс Романенко

AZP
0

Удачи пожрать рыбу каждый день 

Ответить

Трагический жар

5

Ну слава богу, не зря я жру эти 5 см. таблетки с рыбьим жиром каждый день. 

Ответить

AZP

Трагический
3

5 см. таблетки

На самом деле это маленькие члены.

Ответить

Трагический жар

AZP
12

В смысле маленький? 

Ответить

Victor Ganin

AZP
0

Это диаметр.

Ответить

Секретный ГОСТ

Трагический
1

тем дольше проживешь без галочки

Ответить

Dmitry Pasyutin

Трагический
0

после 80 жизнь только начинается

Ответить

Трагический жар

Dmitry
1

Жаль не все доживают до этого прекрасного момента.

Ответить

Тайный Мурод

4

знаю только такой пример про рыбий жир

Ответить

Большой жёлтый робат

3

Хорошо омежкам

Ответить

Suq Madiq

3

 модель пропорционального риска Кокса

В МИДе напряглись.

Ответить

van der Pusch

3

А вообще рыба намного круче мяса
И вкуснее
Тартарчик лососевый
Стейк тунцовый 
Сибасик запеченый
мммммммм

Ответить

Космический череп

2

спасибо, буду вместо насвая закидывать

Ответить

Большой жёлтый робат

2

@Рыбий Жир 

Ответить

ouxen

1

в каком виде их и какой фирмы их оптимальнее покупать? делитесь рецептами

Ответить

Argumenta Ambigua

ouxen
2

я вот такие покупаю иногда https://366.ru/p/rybij-zhir-jant-kap-kaps0-3g100-9100/

Янтарная капля рыбий жир и Омега-3 капсулы 100…
В интернет аптеке 36,6 Вы можете купить Янтарная капля рыбий жир и Омега-3 капсулы 100 шт (9100…
366.ru
Ответить

ouxen

Argumenta
0

Это дешево? Каждый день по одной пить? Без перерывов?

Ответить

Argumenta

ouxen
0

Ну это средняя цена, тут главное не забывать их пить, а у меня вот это часто.

Ответить

Экологический

Argumen…
0

Забывчивость из-за дефицита омега-3 в организме

Ответить

Argumenta

Экологи…
1

это ебаный Уроборос

Ответить

ouxen

Argumen…
0

Зачем тв из вообще пьешь?

Ответить

Argumenta

ouxen
0

Бабуля покойница говорила, что это полезно

Ответить

Yura Svinaryov

ouxen
0

я такие пью https://ru.iherb.com/pr/Now-Foods-Ultra-Omega-3-180-Softgels/8341?_ga=2.88475161.362874962.1619463181-368840003.1619463181

Они не такие дорогие и отчищены от всяких вредных веществ и металлов, ну и никакого привкуса не имеет собственно

Now Foods, ультра омега-3, 180 капсул
Now Foods, ультра омега-3, 180 капсул
ru.iherb.com
Ответить

Белорусский Данила

1

мало ем рыбы, чо-т не знаю, какую и как приноровится хавать

Ответить

Боря Митиоглов

Белорусский
1

Копченую скумбрию под певко

Ответить

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Боря
1

Селедочку под водочку

Ответить

ouxen

Белорусский
0

🤝

Ответить

Дмитрий Кораблёв

1

Хм.. поэтому японцы так долго и  живут.

Ответить

Здешний рубин

1

Хм, мой дед обожал рыбу и действительно дожил до 90 с лишним. Хотя, если так посмотреть, бабка тоже любила, но это её не спасло от инсульта со смертельным исходом в 70 лет.

Ответить

Существенный цветок

1

Старый дедовский способ

Ответить

Евгений Мартынов

1

Кто больше ел рыбы и получал омега-3 с пищей - тех меньше убивали и они реже были жертвами насилия! Какие вам ещё нужны доказательства?

Ответить

Блог Михаила Подивилова

0

О, как раз только что рыбий жир принял. Держу в курсе.

Ответить

ouxen

Блог
2

нажрамся мразь?

Ответить

Худой самолет

0

Не очень удивительно, Омега-3 улучшает работу сердца и мозга.

Ответить

Папуша

Худой
0

Рыбий жир очищает сосуды. А от степени загрязнения сосудов зависит работа сердца и мозга.

По твоему обобщённому заявлению видно, что ты не пьешь рыбий жир.

По моему комментарию видно, что у меня охуенное ЧСВ.

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Худой самолет

Папуша
0
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Папуша

Худой
0
Ответить

alexferman

0

Всё хочу заменить большую часть мяса и его производных в своём меню рыбой, но не соображу, как это провернуть((

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плюшевый батон

alexferman
0

Квартира провоняет.

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Adir Hartmann

0

Ешьте рыбу выловленную из заражённых водоемов, куда сливают всякое дерьмо. В вашем микробиоме будет обитать большое количество патогенных микроорганизмов, которые и приведут вас с гораздо худжим последствием для здоровья 

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Adir
0

Можно же просто капсулы пить. 

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Bkmz Иванов

Adir
0

Речь вроде о морской рыбе

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Легендарный единорожек88

0

Можно жрать дешевую консервированную скумбрию 2-3 раза в неделю, этого вполне достаточно для покрытия дефицита

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Дмитрий Кедов

0

Так и сколько банок килечек в томате есть в день чтобы дольше прожить? И можно ли обойтись шпротным паштетом ибо он щас самый девешый? Сука, от одного упоминания вкус железной банки во рту

Ответить

ouxen

Дмитрий
0

Что за шпротный паштет?

Ответить

Дмитрий Кедов

ouxen
0

когда делают рыбные консервы премиум класса для всяких Ивахновых, то в процессе главное чтобы внешний вид продукта был красив и опрятен, так сказать имел товарный вид. но и шмурдяк просто выкидывать производителю не хочется, тем более если и его можно продать - так появлятся всякие сырные косички, джем из фруктов, кабачковая икра и в том числе шпротный паштет.

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0

Я бы начал принимать, если бы хотел дожить до пенсии. Хоть денег сэкономлю. 

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van der Pusch

0

Обычно эти вещества люди получают из рыбы и морепродуктов, при этом есть их в больших количествах необязательно — можно принимать препараты с омега-3.

The three types of omega−3 fatty acids involved in human physiology are α-linolenic acid (ALA), found in plant oils, and eicosapentaenoic acid (EPA) and docosahexaenoic acid (DHA), both commonly found in marine oils.

Кто умный и кому не лень читать оригинал, в статье идет речь об EPA и DHA? А то я чет удивился, что упомянули только рыбу как источник.

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Игорь Рачук

0

Чёрт! Как вы заколебали омегу 3 жрать! 

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Андрей Иванов

0

Казалось бы причем здесь кунилингус.

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