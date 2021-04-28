Наука
Артём Мазанов

Марсианский вертолёт Ingenuity впервые сфотографировал ровер Perseverance Статьи редакции

Левый верхний угол.

37 37 комментариев
1695 просмотров
Фото NASA

Вертолет Ingenuity прислал цветное фото поверхности Марса с воздуха, которое он сделал во время третьего полёта 25 апреля.

На этом снимке впервые виден марсоход Perseverance. Вертолёт находится на высоте 5 метров и на удалении 85 метров от ровера.

До этого NASA лишь показывало фото вертолёта, сделанное с ровера.

Фото NASA

3 марта ровер Perseverance привёз Ingenuity к месту будущего взлёта под своим «брюшком». 19 апреля NASA запустило вертолёт — это был первый управляемый полёт на Марсе.

Слабая атмосфера, жестокие морозы и никакой…
Первый полёт NASA назначило на 11 апреля, но вопросов об операции накопилось предостаточно.
tjournal.ru

#новости #nasa #persevenance

37 37 комментариев
31
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37 комментариев
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Роман Александров

19
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Большой жёлтый робат

Роман
0

Мой пездюк

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Привычный дым

18

Бля, насколько же это охуенно.
Жаль, что не хватает ни мозгов ни времени это осознать.
Так, мимолётно подумаешь "пиздато" и дальше своими делами заниматься пошёл: работать, готовить, дрочить, умываться.

Ответить

Владимир Филатов

Привычный
2

работать, готовить, дрочить, умываться

какой-то странный порядок действий

Ответить

Ваша Закладко

Владимир
2

нетривиальный лайф паттерн

Ответить

Icipher

Владимир
1

Чё странного-то.
Работаешь.
Вечером домой с работы приходишь.
Готовишь и ешь.
Дрочишь.
Идёшь умываться перед сном.

Ответить

Владимир Филатов

Icipher
0

Из дома работаю. Умываюсь с утра, готовлю и ем, работаю, дрочу.

Ответить

Большой жёлтый робат

6

Робат сфотал робата

Ответить

Блестящий Филипп

3

Сколько туда пинг кстати, полчаса? Насколько я помню, он ведь не пролетит столько

Получается, вертолету заранее забивают алгоритм, экзекьютят и скрипят зубами чтобы он все сделал?

Ответить

Artyom Sidorov

Блестящий
5

16 минут сейчас
https://theskylive.com/how-far-is-mars

Ответить

Владимир Белочкин

Блестящий
3

Так и есть. Ну с марсоходом такая же ситуация, только ему программу работы на целый день дают, потом ждут.

Ответить

Dmitry Teplyakov

Блестящий
2

15 минут, там радиоканал используется
https://mars.nasa.gov/msl/mission/communications/
А так от 5 до 20 минут
https://mars.nasa.gov/mars2020/spacecraft/rover/communications/

Ответить

Блестящий Филипп

Блестящий
1

Артемка добавь пожалуйста ссылки на прошлые новости по программе спасибо обнял

Ответить

Горный фонарь

4

Это голевуд, меня не обманеш, я консперолух

Ответить

Denis Shiryaev

3

Прикольно что у Ingenuity на борту ffmpeg пакет

Ответить

Правый Шлеппа

Denis
1

баян инфа 100

Ответить

Очередной мангал

3
Ответить

Black Lodge

–17

Полеты без воздуха, да-да не удивляйтесь)

Ответить

Woody Johnson

Black
7

Быстро в школу

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Атмосфера_Марса

Ответить

Гостеприимный Маринад

Woody
1

зачем ты общаешься с ботом?

Ответить

Woody Johnson

Гостепр…
2

У меня много свободного времени

Ответить

Гостеприимный

Woody
3

понял, извини что быканул

Ответить

Black Lodge

Woody
–5

Углекислый газ — основной компонент (95,32 %)

удачного полета, так сказат6

Ответить

Woody Johnson

Black
5

Удачность полёта зависит от плотности воздуха, а не ее состава, как можно быть таким идиотом

Ответить

Николай Иванов

Black
0

Ты же вроде совкодроч, и не веришь, что амеры такое могут?

Ответить

Dmitry Teplyakov

Woody
0

А ты был на Марсе? Откуда ты знаешь что это правда? (да-да)

Ответить

Ударный фонарь

Dmitry
0

пизда-пизда

Ответить

Bkmz Иванов

Black
0

Вот как **ёво когда **ёво учишься в школе.. 

Ответить

Dmitry Teplyakov

Bkmz
0

А если в школе этому и научили?

Ответить

Abylai Mustafa

2

в принципе как в Кызылорде

Ответить

God Damn

1

вы неповерити но это павльон в голивуде!!!

Ответить

Артур Мудрик

0

как и любое наше фото со знаменитостью

Ответить

Грязный инструмент

0

подскажите называние этого фильтра в фотошопе

Ответить

Ваша Закладко

Грязный
0

ридли скотт

Ответить

Банан баклажанович

0

эх. а мы только допиливаем наши микроспутнички 

Ответить

Sergiy Sev

0

когда-нибудь эти железяки будут стоить бешенных денег у коллекционеров, а собирать их будут местные поселенцы

Ответить

Жених приехал

–1

Капитализм, счастье, заебись.

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