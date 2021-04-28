Марсианский вертолёт Ingenuity впервые сфотографировал ровер Perseverance Статьи редакции
Левый верхний угол.
Вертолет Ingenuity прислал цветное фото поверхности Марса с воздуха, которое он сделал во время третьего полёта 25 апреля.
На этом снимке впервые виден марсоход Perseverance. Вертолёт находится на высоте 5 метров и на удалении 85 метров от ровера.
До этого NASA лишь показывало фото вертолёта, сделанное с ровера.
3 марта ровер Perseverance привёз Ingenuity к месту будущего взлёта под своим «брюшком». 19 апреля NASA запустило вертолёт — это был первый управляемый полёт на Марсе.
работать, готовить, дрочить, умываться
какой-то странный порядок действий
Так и есть. Ну с марсоходом такая же ситуация, только ему программу работы на целый день дают, потом ждут.
15 минут, там радиоканал используется
https://mars.nasa.gov/msl/mission/communications/
А так от 5 до 20 минут
https://mars.nasa.gov/mars2020/spacecraft/rover/communications/
Блестящий Филипп
Артемка добавь пожалуйста ссылки на прошлые новости по программе спасибо обнял
Прикольно что у Ingenuity на борту ffmpeg пакет
Полеты без воздуха, да-да не удивляйтесь)
Быстро в школу
зачем ты общаешься с ботом?
У меня много свободного времени
Углекислый газ — основной компонент (95,32 %)
удачного полета, так сказат6
Удачность полёта зависит от плотности воздуха, а не ее состава, как можно быть таким идиотом
А ты был на Марсе? Откуда ты знаешь что это правда? (да-да)
Вот как **ёво когда **ёво учишься в школе..
когда-нибудь эти железяки будут стоить бешенных денег у коллекционеров, а собирать их будут местные поселенцы