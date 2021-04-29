Китай запустил базовый модуль будущей национальной космической станции Статьи редакции
Сборку станции на орбите планируется завершить в 2022 году.
Тяжелая ракета-носитель «Чанчжэн-5В» вывела на низкую околоземную орбиту базовый модуль «Тяньхэ» будущей китайской орбитальной станции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию центрального телевидения Китая.
Базовый модуль включает в себя жилое пространство, приборно-агрегатный и стыковочный отсеки. В жилом модуле есть в том числе кухня, туалет, компьютеры и комплексы связи с командным пунктом. Он может использоваться в качестве автономного обитаемого аппарата и лаборатории, а также оборудован шлюзом для выхода в открытый космос.
Вывод на орбиту высотой 370 километров основного модуля — первый этап создания орбитальной станции, которая будет иметь Т-образную форму. Для завершения её строительства потребуется 11 запусков и чуть больше года. Предполагается, что в июне к станции полетит пилотируемый корабль с тремя тайконавтами (астронавтами) на борту для сборки и подключения доставленного оборудования.
На станции одновременно смогут находиться три тайконавта, при смене экипажа — до шести. По оценке Китайской академии космических технологий, срок её эксплуатации составит около 15 лет. После сборки она должна стать третьей в мире многомодульной пилотируемой орбитальной станцией (после станций «Мир» и МКС).
Уже есть мнение рогозина по этому вопросу или опять "не стоит нашего внимания, мы и сами такое планируем"?
Вынужденный мангал
Космическая гонка осталась в прошлом веке, однако здравствуйте. Или просто надо обязательно всем что-то доказывать? С теми же китайцами сотрудничает Роскосмос по проекту Лунной станции.
Лол, космическая гонка только начинается по-настоящему
В чем гонка заключается? Какая цель, какие плюшки?
Колонизация
чего?
Космоса, вестимо. Других планет в том числе.
Для людей с чисто барыжьим мышлением есть майнинг и перепродажа китайской хуиты втридорога, наслаждайся. А космос - для несколько других людей.
Для будущих перспектив. Это не только коммерческое использование плюшек космоса (возможность вынести грязные производства на космические станции, куча ресурсов в виде астероидов), но и банальная выживаемость человечества - сидеть на одной-единственной планете весьма опасно на больших масштабах времени.
Незначител
посоветуй лучше список литературы для ознакомления
Лема, Стругацких, Ефремова и д.р.
Надеюсь он запишет новый трек по этому поводу.
Такие станции строят из соображения безопасности (война в космосе неизбежна)
Дык проект российской ОС примерно то же самое.
Вообще странно, что не договорились с китайцами о совместной станции, хотя о Луне вон договариваются.
Мне так кажется, что Роскосмос планирует сделать свою станцию, чтобы пускать туда других астронавтов и стричь с этого аренду) Это может быть неплохим вариантом для стран, не имеющих собственный космических программ.
Незначительный
можно пожалуйста список космических друзей? Кто там аренду брать будет
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
В новостях про науку и технику Китая используются совершенные глаголы в прошедшем в времени. А в новостях про российскую науку и технику - глаголы в будущем времени. Это традиция или стилистическая особенность русского языка?
Это эмпирический опыт наблюдения за срывами дедлайнов и отмен проектов
Когда хотелось, чтобы это были новости твоей страны, но Рогозин строит бизнес центр в виде ракеты.
Да. Космонавы из СССР/России, астронавты из США. Во всех странах своих называют по-своему.
Опасная профессия
Тайковайтитинавты
Нет. На поверхности же: тайконавты это ярые поклонники творчества режиссёра фильма про вампиров, кролика джо джо и 3го тора
Великий Xi показать нефритовый стержень рогозин. Слава партии! Награждать учёный тейконавт космосжена
—
Давайте все страны запустят по собственной мкс
То есть 2,7 тысяч действующих спутников и 20 тыс отработанных объектов вас не смущает, а ещё пара станций значит на орбиту не влезет...
В "моей" стране (место, где мне пришлось родиться) мне даже моя жизнь не принадлежит, не то что космос. Мне вообще плевать должно быть.
То есть в будущем все будут покорять космос отдельно? Похоже на конец сотрудничества
Нет, просто в конце они все соберутся в межгалактический Гуррен Лаганн/
То есть в будущем все будут покорять космос отдельно?
Не в будущем, давно так.
МКС уже больше 20 лет и США китайцев туда никогда не пускали.
С 2007 года Китай добивался права участвовать в исследованиях на Международной космической станции (МКС), но США постоянно отклоняли китайские запросы. МКС является совместным проектом 14 стран, Китай не участвовал в создании станции и для прибывания китайских космонавтов требуется единогласное решение всех стран. США постоянно отказывали Китаю.
Комментарий удален