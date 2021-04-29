Наука
Артём Мазанов

Китай запустил базовый модуль будущей национальной космической станции Статьи редакции

Сборку станции на орбите планируется завершить в 2022 году.

54 54 комментария
1451 просмотров

Тяжелая ракета-носитель «Чанчжэн-5В» вывела на низкую околоземную орбиту базовый модуль «Тяньхэ» будущей китайской орбитальной станции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию центрального телевидения Китая.

Базовый модуль включает в себя жилое пространство, приборно-агрегатный и стыковочный отсеки. В жилом модуле есть в том числе кухня, туалет, компьютеры и комплексы связи с командным пунктом. Он может использоваться в качестве автономного обитаемого аппарата и лаборатории, а также оборудован шлюзом для выхода в открытый космос.

Вывод на орбиту высотой 370 километров основного модуля — первый этап создания орбитальной станции, которая будет иметь Т-образную форму. Для завершения её строительства потребуется 11 запусков и чуть больше года. Предполагается, что в июне к станции полетит пилотируемый корабль с тремя тайконавтами (астронавтами) на борту для сборки и подключения доставленного оборудования.

На станции одновременно смогут находиться три тайконавта, при смене экипажа — до шести. По оценке Китайской академии космических технологий, срок её эксплуатации составит около 15 лет. После сборки она должна стать третьей в мире многомодульной пилотируемой орбитальной станцией (после станций «Мир» и МКС).

#новости

54 54 комментария
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54 комментария
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Ху Эмай

21

Мудрый вождь показывает, в какой части космоса строить станцию.

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aliftin

4

Уже есть мнение рогозина по этому вопросу или опять "не стоит нашего внимания, мы и сами такое планируем"? 

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Вынужденный мангал

aliftin
2

Космическая гонка осталась в прошлом веке, однако здравствуйте. Или просто надо обязательно всем что-то доказывать? С теми же китайцами сотрудничает Роскосмос по проекту Лунной станции.

Ответить

alexferman

Вынужденный
9

Лол, космическая гонка только начинается по-настоящему

Ответить

Romula Daraa

alexfer…
–2

В чем гонка заключается? Какая цель, какие плюшки?

Ответить

alexferman

Romula
0

Колонизация

Ответить

Ху Эмай

alexfer…
7

Канализация

Ответить

Romula Daraa

alexfer…
0

чего?

Ответить

alexferman

Romula
0

Космоса, вестимо. Других планет в том числе.

Ответить

Romula

alexfer…
–1

по цене в лярд на человека и без какого-либо профита? отлично!

Ответить

alexferman

Romula
10

Для людей с чисто барыжьим мышлением есть майнинг и перепродажа китайской хуиты втридорога, наслаждайся. А космос - для несколько других людей.

Ответить

Romula

alexfer…
–1

для писькомерства? 

Ответить

alexferman

Romula
2

Для будущих перспектив. Это не только коммерческое использование плюшек космоса (возможность вынести грязные производства на космические станции, куча ресурсов в виде астероидов), но и банальная выживаемость человечества - сидеть на одной-единственной планете весьма опасно на больших масштабах времени.

Ответить

Romula

alexfer…
–5

звучит как бредни фанатика, с грязных производств поржал)

Ответить

alexferman

Romula
1

Хреново, что в интернете дебилов не видно сразу

Ответить

Anton

alexfer…
0

Все же быстрее, чем в оффлайне

Ответить

Anton

Romula
1

Первые планёры и желание летать когда-то тоже выглядели как бредни фанатика

Ответить

Незначител

alexfer…
0

посоветуй лучше список литературы для ознакомления 
Лема, Стругацких, Ефремова и д.р. 

Ответить

Vadim Taschi

Romula
0

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aliftin

Вынужденный
0

Надеюсь он запишет новый трек по этому поводу. 

Ответить

Вынужденный

aliftin
0

На китайском))

Ответить

Миржан Досымбаев

Вынужденный
0

Такие станции строят из соображения безопасности (война в космосе неизбежна)

Ответить

Михаил Зеленин

aliftin
0

Дык проект российской ОС примерно то же самое.

Вообще странно, что не договорились с китайцами о совместной станции, хотя о Луне вон договариваются. 

Ответить

Вынужденный мангал

Михаил
0

Мне так кажется, что Роскосмос планирует сделать свою станцию, чтобы пускать туда других астронавтов и стричь с этого аренду) Это может быть неплохим вариантом для стран, не имеющих собственный космических программ. 

Ответить

Незначительный

Вынужде…
0

можно пожалуйста список космических друзей? Кто там аренду брать будет

Ответить

common sense

Михаил
0

Не всё так плохо:
https://nplus1.ru/material/2021/04/26/ross

Прекрасная РОСС будущего
Что мы знаем о станции, куда переедут российские космонавты с МКС
nplus1.ru
Ответить

Виктор Огай

aliftin
0

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F

Национальная орбитальная космическая станция
Национальная орбитальная космическая станция (также — РОСС, Российская орбитальная служебная…
ru.wikipedia.org
Ответить

new_comment

4

В новостях про науку и технику Китая используются совершенные глаголы в прошедшем в времени. А в новостях про российскую науку и технику - глаголы в будущем времени. Это традиция или стилистическая особенность русского языка?

Ответить

Kir Kirsky

new_comment
4

Это эмпирический опыт наблюдения за срывами дедлайнов и отмен проектов

Ответить

Украденная жизнь

5

Когда хотелось, чтобы это были новости твоей страны, но Рогозин строит бизнес центр в виде ракеты.

Ответить

Острый динозавр

2

тайконавты

Это типа китайские астронавты/космонавты?

Почему все вдруг ринулись выдумывать собственные названия для описания одного и того же?

Ответить

Anton Gostev

Острый
4

Да. Космонавы из СССР/России, астронавты из США. Во всех странах своих называют по-своему.

Ответить

Ху Эмай

Anton
13

Алконавты еще есть

Ответить

Anton Gostev

Ху
3

Опасная профессия

Ответить

Ху Эмай

Anton
3

это хобби

Ответить

Большой жёлтый

Ху
5

Это стиль жизни

Ответить

Незначительный

Большой
1

Это зов сердца 

Ответить

Большой

Незначи…
0

Голосов в голове

Ответить

Anton Gostev

Anton
4
Ответить

Большой жёлтый робат

Острый
1

Тайковайтитинавты

Ответить

сироп от щекотки

Большой
2

Блен. Надо было дочитать ветку(

Ответить

сироп от щекотки

Острый
1

Нет. На поверхности же: тайконавты это ярые поклонники творчества режиссёра фильма про вампиров, кролика джо джо и 3го тора

Ответить

Большой жёлтый робат

3

Великий Xi показать нефритовый стержень рогозин. Слава партии! Награждать учёный тейконавт космосжена

Ответить

Азамат Багатов

1

А мы, а у нас корпус науки есть, вот.

Ответить

Михаил Набоков

0

Давайте все страны запустят по собственной мкс

Ответить

Вынужденный мангал

Михаил
1

То есть 2,7 тысяч действующих спутников и 20 тыс отработанных объектов вас не смущает, а ещё пара станций значит на орбиту не влезет...

Ответить

Михаил Набоков

Вынужденный
1

В "моей" стране (место, где мне пришлось родиться) мне даже моя жизнь не принадлежит, не то что космос. Мне вообще плевать должно быть.

Ответить

Вынужденный

Михаил
0

Ну ты даёшь)

Ответить

Способ Удержания Бобра

0

То есть в будущем все будут покорять космос отдельно? Похоже на конец сотрудничества 

Ответить

Лысина Арика

Способ
1

Нет, просто в конце они все соберутся в межгалактический Гуррен Лаганн/ 

Ответить

Иван Дмитриев

Способ
0

В будущем нас ждут звездные войны

Ответить

Dr Serj

Способ
0

То есть в будущем все будут покорять космос отдельно?

Не в будущем, давно так.
МКС уже больше 20 лет и США китайцев туда никогда не пускали.

С 2007 года Китай добивался права участвовать в исследованиях на Международной космической станции (МКС), но США постоянно отклоняли китайские запросы. МКС является совместным проектом 14 стран, Китай не участвовал в создании станции и для прибывания китайских космонавтов требуется единогласное решение всех стран. США постоянно отказывали Китаю.

Ответить

Комментарий удален

сироп от щекотки

0

Новость о стране Х
Комментарии о стране Y

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Домашний торшер

0

Я так понимаю про эту станцию Путин с Рогозиным говорили

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