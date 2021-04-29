Наука
Никита Логинов

Нейросеть научили предсказывать наступление деменции по манере вождения человека Статьи редакции

Система видит признаки до того, как их замечают врачи.

29 29 комментариев
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Учёные из США создали нейросеть, которая может выявлять ранние признаки наступления деменции (приобретённого слабоумия) по тому, как человек водит машину. Точность диагностики достигает 88% благодаря учёту мельчайших изменений в поведении наблюдаемого, которые обычно проходят мимо внимания врачей и окружающих людей.

Для обучения нейросети учёные использовали данные продолжительного исследования трёх тысяч стареющих водителей в США. За четыре года наблюдений у 33 человек проявились умеренные нарушения мыслительных процессов, а 31 человеку диагностировали деменцию.

Такой выборки оказалось достаточно, чтобы нейросеть выявила надёжные корреляции между нарушениями когнитивных процессов и характеристиками вождения.

Какие признаки деменции замечает нейросеть

  • сокращение количества и частоты поездок, особенно ночью и в час пик;
  • учащение «блуждания» в транспортном потоке;
  • проблемы с пространственной навигацией и сдачей экзаменов по вождению;
  • уменьшение ареала передвижения до окрестных улиц, избегание крупных автострад;
  • снижение числа резких торможений и превышений скорости.

Опираясь на одни эти признаки, нейросеть смогла выявить раннюю деменцию с точностью 66%, а при учёте возраста, пола, уровня образования и других личностных свойств точность диагностики выросла до 88%.

Новый инструмент ещё не готов к повседневному использованию, но обещает стать эффективным помощником в борьбе с деменцией. Население развитых стран быстро стареет, и примерно у каждого десятого человека после 65 лет развивается деменция — в основном, из-за болезни Альцгеймера. Обнаружив приближение деменции на самых ранних стадиях, можно если не остановить её, то хотя бы задержать.

#технологии #нейросети #здоровье #новости

29 29 комментариев
19
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Весёлый Никита

23

 Какие признаки деменции замечает нейросеть

По этому списку у меня давно деменция

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Весёлый Никита

Весёлый
15

Но это видно по комментам и так

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Андрей Рядькин

24

Владельцы бмв и старых рейджей

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Рпош Ашршщ

Андрей
0

У владельцев БМВ умственная деградация начинается в момент покупки авто.
Буквально на днях во дворе видел как один уебан поставил свое корыто поперек двух парковочных мест

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Богатый паук например

Рпош
2

Не нужно все судить по единичным случаям. Плюс больше долбоебов на бмв это только постсоветское пространство. В нормальных странах это обычная машина, а не аттракцион для заднеприводных

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AttentiveMilk

Богатый
6

Мэмы про поворотники у бмв и манеру вождения, видел даже в топ гире

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Богатый паук

Attenti…
0

Мои поздравления

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Предварительный

Богатый
2

ну хуй знает, либо это снгшные сами промеж себя шутят на английском

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T:ema

Богатый
0

в нормальных странах уебаны на серебристых мерсах, подтверждаю.

Ответить

Богатый паук

T:ema
0

Это беженцы из России

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Никита Логинов

Рпош
0

Я бы почитал такое научное исследование — есть ли на самом деле корреляция между выбором БМВ и отвратительным поведением на дорогах :)

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Александр Иванов

Рпош
0

водители бмв самые адекватные на дороге

Ответить

Предварительный пришелец

5

научили предсказывать наступление деменции по манере вождения человека

А если человек катается по обочине, активно перестраивается перед перекрестком в любую свободную дырочку и блокирует перекресток, уперевшись в затор перед собой, что ему отдиагностирует нейросеть?

Ответить

Никита Логинов

Предварительный
8

"Здоров, просто мудак"

Ответить

Весёлый Никита

Предварительный
2

Здоров как бык

Ответить

Михаил Набоков

6

Жесть у меня деменция еще в школе началась

Ответить

Большой жёлтый робат

6
Ответить

Иван Сидоров

4

снижение числа резких торможений и превышений скорости

ясно, пиздец мне 

Ответить

Украденная жизнь

Иван
1

На майские праздники могут быть скидки в похоронных бюро.

Ответить

Половый Артем

2

снижение числа резких торможений и превышений скорости

Это я не боюсь за свою жизнь, жизни пассажиров и других участников дорожного движения, это у меня деменция.

По такому признаку у большинства она начинается к 40 годам примерно.

Ответить

Никита Логинов

Половый
1

Там признаки не сами по себе оцениваются, а применительно к одному человеку в динамике. То есть, если Джон всю жизнь агрессивно водил, а в пожилом возрасте внезапно стал сильно осторожничать, то скорее всего его мозгу плохо.

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Половый Артем

Никита
1

Всю жизнь это сколько? Чтобы отсмотреть множество «вся жизнь», нужно чтобы человек прожил всю жизнь и сдох — тогда эта диагностика уже не нужна.

Опять же, с появлением семьи и детей совершенно не редки случаи, когда водить начинают аккуратнее, чтобы не угрохать никого.

Ответить

Никита Логинов

Половый
2

Ты задаёшь эти вопросы не той нейросети.

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Александр Борродач

1

 учащение «блуждания» в транспортном потоке

Знал же, что у некоторых  владельцев BMW есть беды с башкой
уменьшение ареала передвижения до окрестных улиц, избегание крупных автострад;

снижение числа резких торможений и превышений скорости.

Батя as is.

Ответить

Большой жёлтый робат

Александр
1

Водятлам бмв удостоверение судака выдается вместе с документами на машину

Ответить

Половый Артем

Большой
2

Водятлы меринов покупают оба удостоверения, потому что после 10 экзаменов на теорию менты шлют их нахуй

Ответить

AZP

Большой
2

Как и водителям маршруток

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Геннадий Рощупкин

0

В статье написано Random Forest, какая еще нейросеть? "RF is more computationally efficient than other classification models, such as artificial neural networks"

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Невозможный цвет

0

для определения слабоумия у водителей нейросеть не требуется

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