Нейросеть научили предсказывать наступление деменции по манере вождения человека Статьи редакции
Система видит признаки до того, как их замечают врачи.
Учёные из США создали нейросеть, которая может выявлять ранние признаки наступления деменции (приобретённого слабоумия) по тому, как человек водит машину. Точность диагностики достигает 88% благодаря учёту мельчайших изменений в поведении наблюдаемого, которые обычно проходят мимо внимания врачей и окружающих людей.
Для обучения нейросети учёные использовали данные продолжительного исследования трёх тысяч стареющих водителей в США. За четыре года наблюдений у 33 человек проявились умеренные нарушения мыслительных процессов, а 31 человеку диагностировали деменцию.
Такой выборки оказалось достаточно, чтобы нейросеть выявила надёжные корреляции между нарушениями когнитивных процессов и характеристиками вождения.
Какие признаки деменции замечает нейросеть
- сокращение количества и частоты поездок, особенно ночью и в час пик;
- учащение «блуждания» в транспортном потоке;
- проблемы с пространственной навигацией и сдачей экзаменов по вождению;
- уменьшение ареала передвижения до окрестных улиц, избегание крупных автострад;
- снижение числа резких торможений и превышений скорости.
Опираясь на одни эти признаки, нейросеть смогла выявить раннюю деменцию с точностью 66%, а при учёте возраста, пола, уровня образования и других личностных свойств точность диагностики выросла до 88%.
Новый инструмент ещё не готов к повседневному использованию, но обещает стать эффективным помощником в борьбе с деменцией. Население развитых стран быстро стареет, и примерно у каждого десятого человека после 65 лет развивается деменция — в основном, из-за болезни Альцгеймера. Обнаружив приближение деменции на самых ранних стадиях, можно если не остановить её, то хотя бы задержать.
Какие признаки деменции замечает нейросеть
По этому списку у меня давно деменция
Владельцы бмв и старых рейджей
У владельцев БМВ умственная деградация начинается в момент покупки авто.
Буквально на днях во дворе видел как один уебан поставил свое корыто поперек двух парковочных мест
Богатый паук например
Не нужно все судить по единичным случаям. Плюс больше долбоебов на бмв это только постсоветское пространство. В нормальных странах это обычная машина, а не аттракцион для заднеприводных
Мэмы про поворотники у бмв и манеру вождения, видел даже в топ гире
Предварительный
ну хуй знает, либо это снгшные сами промеж себя шутят на английском
научили предсказывать наступление деменции по манере вождения человека
А если человек катается по обочине, активно перестраивается перед перекрестком в любую свободную дырочку и блокирует перекресток, уперевшись в затор перед собой, что ему отдиагностирует нейросеть?
снижение числа резких торможений и превышений скорости
ясно, пиздец мне
Половый Артем
Всю жизнь это сколько? Чтобы отсмотреть множество «вся жизнь», нужно чтобы человек прожил всю жизнь и сдох — тогда эта диагностика уже не нужна.
Опять же, с появлением семьи и детей совершенно не редки случаи, когда водить начинают аккуратнее, чтобы не угрохать никого.
учащение «блуждания» в транспортном потоке
Знал же, что у некоторых владельцев BMW есть беды с башкой
уменьшение ареала передвижения до окрестных улиц, избегание крупных автострад;
снижение числа резких торможений и превышений скорости.
Батя as is.
Водятлам бмв удостоверение судака выдается вместе с документами на машину
В статье написано Random Forest, какая еще нейросеть? "RF is more computationally efficient than other classification models, such as artificial neural networks"