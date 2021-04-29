Наука
Никита Логинов

Учёные создали синтетические мышечные волокна в 30 раз сильнее человеческих Статьи редакции

Их создали по образу спирали ДНК человека, свёрнутой в «сверхспираль».

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Слева — обычные скрученные нити, справа эти нити сворачиваются в «сверхспираль» Фото университета Вуллонгонг

Австралийские учёные создали искусственные мышцы из синтетических нитей, которые могут сворачиваться в более сложную спираль. Им удалось добиться сокращения волокон с энергией, которая в десятки раз выше энергии сокращения мышц человека.

Учёные ориентировались на явление сверхспирализации, когда двойная спираль ДНК внутри клеток организма закручивается в ещё более сложную спираль, сокращая свою длину примерно в тысячу раз. Оказалось, что такого же эффекта можно добиться на скрученных синтетических волокнах, если обеспечить им особые условия.

Попарно скрученные полиэфирные нити пропитали специальным гидрогелем и погрузили в воду. Нити свернулись в «сверхспираль» после фиксации концов и сократились в длине на 90% с энергией в 1 джоуль на грамм волокна. У млекопитающих, включая человека, волокна в мышцах сокращаются в длине только на 20% с энергией порядка 0,03 джоуля на грамм.

Полиэфирные нити скручиваются в «сверхспираль» Видео университета Вуллонгонг

Далее учёные начали уменьшать размеры волокон, чтобы оптимизировать отклик и время действия. В результате с помощью подобных волокон исследователям удалось привести в действие микропинцеты и микроножницы.

Сейчас учёные работают над тем, чтобы ещё сильнее уменьшить размеры волокон и повысить скорость их сокращения. Тогда новые искусственные мышцы можно будет использовать в протезах и конечностях для роботов, а также в микроманипуляторах для промышленности и медицины.

#роботы #новости

18 18 комментариев
17
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18 комментариев
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Andre Macareno

14

Прикиньте какие у нас мощные гачимучи будут

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Anton Gostev

5

Даёшь Deus Ex

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Илья Синица

3

Тогда новые искусственные мышцы можно будет использовать в протезах

Ой, протезы подождут, есть идея получше, если вы понимаете о чем я

Ответить

Польский теркин30см

Илья
4

ВАГИНЫ И ЧЛЕНЫ

Ответить

Половый Артем

Польский
5

член это не мышца а пещеристое тело

Ответить

Польский

Половый
9

Это твой – пещеристое тело. А у Кена за 10000 баксов будет чистая мышца.

Ответить

Ваша Закладко

Польский
3

в джиу джитсу неск новых приемов 

Ответить

Польский

Ваша
3

Членреслинг придёт на замену армреслингу

Ответить

Экспертный

Польский
1

В нём можно будет ослеплять врага

Ответить

Польский

Эксперт…
1
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AttentiveM

Польский
0

Ух бля, мэмы

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Польский

Attenti…
1

бабушка прислала сегодня

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AttentiveM

Польский
1

Жжот сцуко

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Половый Артем

Половый
2

Б*дло

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ggg123

4

А вот и апгрейд для ОМОНа подъехал.

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Ваша Закладко

ggg123
2

экспорт технологий тройного назначения в страны третьего мира закроют

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Vyacheslav Bagmut

3

Мышцы для будущего терминатора

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Большой жёлтый робат

1

новые искусственные мышцы можно будет использовать в протезах и конечностях для роботов

Це гарно

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