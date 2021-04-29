Учёные создали синтетические мышечные волокна в 30 раз сильнее человеческих Статьи редакции
Их создали по образу спирали ДНК человека, свёрнутой в «сверхспираль».
Австралийские учёные создали искусственные мышцы из синтетических нитей, которые могут сворачиваться в более сложную спираль. Им удалось добиться сокращения волокон с энергией, которая в десятки раз выше энергии сокращения мышц человека.
Учёные ориентировались на явление сверхспирализации, когда двойная спираль ДНК внутри клеток организма закручивается в ещё более сложную спираль, сокращая свою длину примерно в тысячу раз. Оказалось, что такого же эффекта можно добиться на скрученных синтетических волокнах, если обеспечить им особые условия.
Попарно скрученные полиэфирные нити пропитали специальным гидрогелем и погрузили в воду. Нити свернулись в «сверхспираль» после фиксации концов и сократились в длине на 90% с энергией в 1 джоуль на грамм волокна. У млекопитающих, включая человека, волокна в мышцах сокращаются в длине только на 20% с энергией порядка 0,03 джоуля на грамм.
Далее учёные начали уменьшать размеры волокон, чтобы оптимизировать отклик и время действия. В результате с помощью подобных волокон исследователям удалось привести в действие микропинцеты и микроножницы.
Сейчас учёные работают над тем, чтобы ещё сильнее уменьшить размеры волокон и повысить скорость их сокращения. Тогда новые искусственные мышцы можно будет использовать в протезах и конечностях для роботов, а также в микроманипуляторах для промышленности и медицины.
Тогда новые искусственные мышцы можно будет использовать в протезах
Ой, протезы подождут, есть идея получше, если вы понимаете о чем я
Польский теркин30см
ВАГИНЫ И ЧЛЕНЫ
Половый Артем
член это не мышца а пещеристое тело
Польский
Это твой – пещеристое тело. А у Кена за 10000 баксов будет чистая мышца.
в джиу джитсу неск новых приемов
Польский
Членреслинг придёт на замену армреслингу
Экспертный
В нём можно будет ослеплять врага
Польский
Ух бля, мэмы
А вот и апгрейд для ОМОНа подъехал.
экспорт технологий тройного назначения в страны третьего мира закроют
новые искусственные мышцы можно будет использовать в протезах и конечностях для роботов
Це гарно