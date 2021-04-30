Наука
Никита Логинов

Исследование: Длительность суток на Венере постоянно меняется на 20 минут — атмосфера то тормозит, то ускоряет планету Статьи редакции

Планету 15 лет использовали как «диско-шар» для радиосигналов, чтобы узнать скорость вращения.

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Венера во многом похожа на Землю, но её атмосфера почти в сотню раз плотнее и состоит из сплошной пелены облаков Изображение NASA

Сотрудники Калифорнийского университета получили высокоточные данные о вращении Венеры вокруг своей оси. Оказалось, что это вращение проходит с разной скоростью — венерианские сутки идут то быстрее, то медленнее, отклоняясь от среднего значения до 10 минут в обе стороны. Так влияет на вращение планеты её очень плотная и тяжёлая атмосфера.

В течение 15 лет учёные облучали Венеру радиоволнами с 70-метровой антенны обсерватории Голдстоуна и принимали отражённый сигнал. По словам руководителя исследований Жана-Люка Марго, планету использовали как гигантский диско-шар, который своими неровностями отражает лучи света в разные стороны. Только вместо видимого света на Венеру направляли мощный поток радиоволн.

Антенна обсерватории в Голдстоуне диаметром 70 метров Фото NASA

На основании отражений сигнала от неровностей ландшафта Венеры учёные получили максимально полные данные о вращении планеты вокруг своей оси. В среднем, сутки на Венере длятся 243,0226 земных — около восьми земных месяцев. О медленном вращении планеты было известно уже давно, но учёные впервые определили время смены «дня» настолько точно.

Для исследователей стали сюрпризом большие колебания длительности суток на Венере: это может оказаться важным фактором для будущих полётов на планету. Из-за разницы в 20 минут спускаемые аппараты могут промахнуться мимо намеченных мест высадки на целых 30 километров.

Причиной такого непостоянства в ходе суток оказалась атмосфера Венеры. Она в 93 раза тяжелее земной, а давление на поверхности планеты сопоставимо с давлением воды на глубине 900 метров на Земле. Когда ветер дует в направлении вращения Венеры, то ускоряет его, а когда дует против — тормозит. Это явление есть и на Земле, но земные сутки из-за этого меняются лишь на тысячную долю секунды.

Как отметил Жан-Люк Марго, провести исследование было нелегко — радиолокация на таких расстояний требует высокой точности наведения. Но результаты наблюдений оправдали все ожидания, так что сейчас команда учёных готовится изучить подобным образом спутники Юпитера — Европу и Ганимед.

#космос #новости

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Большой жёлтый робат

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Такое ощущение, что наши чинуши и туда добрались

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dead

Большой
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*приплетаю рашку* жипег

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Мужчины с Марса, а коучи, обещающие вам найти 25 час в сутках для своих дел - с Венеры

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