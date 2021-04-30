Наука
Дамир Камалетдинов

Учёные нашли способ изучать ДНК любых тканей человека на нано-уровне — это позволит узнать больше о раке и старении Статьи редакции

Исследователи уже сделали первое открытие благодаря новому методу.

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Учёные из Института Сенгера впервые нашли способ изучать изменения в ДНК любой человеческой ткани. Новый метод позволяет исследовать генетические мутации на нано-уровне с беспрецедентной точностью, говорится в результатах работы, опубликованных в Nature.

Метод назвали секвенированием наночастиц (NanoSeq), он позволяет изучать образцы крови, толстой кишки, мозга и мышц. Как предполагают учёные, новый способ позволит исследовать эффект от влияния канцерогенов на здоровые клетки и делать это в гораздо больших масштабах, чем было возможно до сих пор.

Ткани в теле человека состоят из делящихся и неделящихся клеток. Большинство из них не делятся или делятся очень редко, в том числе гранулоциты в крови, которые генерируются каждый день и живут лишь очень короткое время или нейроны в мозгу, которые живут намного дольше. При этом стволовые клетки обновляются всю жизнь.

В процессе старения в теле человека происходят генетические изменения, которые называют соматическими мутациями. Это естественный процесс, во время которого клетки проходят от 15 до 40 мутаций в год. Большинство из изменений безобидные, но некоторые из них могут превратить клетку в раковую.

Учёные уже давно изучают процессы формирования рака, но до сих пор точности оборудования не хватало для исследования неделящихся клеток — соматические мутации зачастую невозможно было наблюдать.

Исследователи из Института Сенгера использовали NanoSeq для сравнения скорости мутаций в стволовых и неделящихся клетках в нескольких типах тканей человека. Результаты исследования поставили под вопрос роль деления в мутации кровяных клеток.

Оказалось, что и в медленно делившихся стволовых клетках, и в быстро делившихся клетках было одинаковое число мутаций. Исследователи предположили, что деление является не главной причиной возникновения мутаций в клетках крови. Анализ нейронов и клеток мышц также показал, что мутации с одинаковой скоростью накапливаются как в клетках, которые не делятся, так и в клетках крови.

Возможность наблюдать мутации во всех клетках открывают новые способы изучать рак и старение — например, изучать влияние отдельных канцерогенов вроде табака или солнечного излучения, а также находить новые канцерогены. В будущем эти исследования позволят улучшить понимание того, как образ жизни влияет на то, что люди заболевают раком.

Отдельное преимущество метода NanoSeq — лёгкий сбор образцов. Вместо забора ткани клетки можно собирать неинвазивным методом, например, соскабливая кожу или сделав мазок из горла.

#новости #исследования

6 6 комментариев
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Большой жёлтый робат

8

Узнать больше о сраке

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Ху Эмай

Большой
6

Неинвазивным методом

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Украденная жизнь

2

Осталось недолго до ДНК вирусов. Хуй на лбу будет самым продаваемым.

Ответить

Дурной Кирилл

Украденная
0

Хуй на лбу будет самым продаваемым.

Пусть прикрутят к tj plus и будем подписываться

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Woody Johnson

1

Возможность наблюдать мутации во всех клетках открывают новые способы изучать рак и старение

шах и мат аметисты

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Dmitriy Volkov

0

Бля притормозите пока с вечной жизнью 

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