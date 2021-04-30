Наука
Дамир Камалетдинов

Новым директором NASA назначили бывшего астронавта Билла Нельсона Статьи редакции

Он влиял на космическую программу на протяжении карьеры и после неё.

Фото Orlando Sentinel

Бывшего астронавта Билла Нельсона назначили новым администратором NASA. Он провёл один шестидневный полёт на Шаттле «Колумбия», а с 2001 по 2019 год занимал пост в Сенате США, где играл крупную роль в утверждении бюджета космического агентства.

Нельсон заменит временно исполняющего обязанности администратора NASA Стива Юрчика. Он занял пост после того, как Дональд Трамп проиграл выборы и Джим Брайденстайн ушёл в отставку.

Критики Нельсона утверждают, что его полёт на Шаттле «Колумбия» был больше политическим шагом, чем настоящим полётом. Остальные члены экипажа якобы даже прозвали его «балластом» за его бесполезность во время миссии.

#новости #nasa #космос

1356 просмотров
34 34 комментария
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34 комментария
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Большой жёлтый робат

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Новым директором Роскосмоса назначили бывшего завхоза Ивана Залупкина — он один раз видел ракету на картинке

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Узкий калькулятор

Большой
9

Новым директором Роскосмоса назначили бывшего пилота Бурана.

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Дмитрий Сафронов

Узкий
2

Лучше его. Там говорят оч неплохой код был

Ответить

Платон Маковский

Большой
2

Он один раз видел батут на картинке и мысленно подпрыгивал на нём до космоса. Россия, 2035-й год.

Ответить

сироп от щекотки

Большой
0

..это что за хуйня такая? :D

Ответить

Большой жёлтый робат

сироп
0

Ммм? Это такая штука фаллический формы, которая может в космос

Ответить

сироп от щекотки

Большой
1

я про твой комментарий, но спасибо за разъяснение, кажется я узнал что-то новое

Ответить

Dmitry Teplyakov

Большой
0

он один раз видел ракету на картинке

и та была американской

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Царский томагавк_два

6

Нежить какая-то

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Дуд Волро

Царский
6

гуль из фоллыча

Ответить

AttentiveMilk

Царский
3

Используй ирден и масло против призраков

Ответить

Царский томагавк_два

AttentiveMilk
0

Не трави, я десять раз начинал проходить...

Ответить

AttentiveMilk

Царский
0

Начни на лёгком, чтобы во всём говне не разбираться. У меня со второго раза получилось так начать

Ответить

Царский

Attenti…
2

Ой не, я только хардкор всегда. Просто я из тех дебилов, которые пока всё не облазят - не успокоятся. В результате я часов хуй знает сколько убил на первую локацию и даже на половину не прошё вторую, наиграл словно три раза сюжетку пробежал)

Ответить

Уполномоченный кавалер

5

Лицо похоже он срезал с кого-то

Ответить

Названый файл

2

И оказывал влияние на космическую программу на протяжении всей карьеры и после неё.

@Дамир Камалетдинов уверен, что именно так должен выглядеть подзаголовок?

Ответить

Следственный Паша

2

твою мать, это же тот чувак из клипа Primus

Ответить

Мутный Гоша

2

Соединенные Штаты Альцгеймера 

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Комментарий удален

Мутный Гоша

Патриот
0

с наступающим праздником Светлой Пасхи!

Ответить

Комментарий удален

Мутный Гоша

Патриот
0

Хозяин-барин

Ответить

Маринеску

0

Он влиял на космическую программу на протяжении карьеры и после неё.

В смысле "после"?

Ответить

Антон Пострунин

Маринеску
1

Карьеры астронавта.

Ответить

Vandgory

0

И оказывал влияние на космическую программу на протяжении всей карьеры и после неё.

ОН оказывал.

Ответить

スイカタンク

0

Похожие инопланетяне его подменили

Ответить

Danil Oputin

0

А как 78 летний чел может управлять Наса?

Ответить

Роман Александров

Danil
0

А всеми штатами?

Ответить

Danil Oputin

Роман
0

Согласен, хуйню написал.

Ответить

Алексей Нахальный

0

Он же рептилоид

Ответить

Сергей Дворниченко

Алексей
0

блин опередил)

Ответить

Сергей Дворниченко

0

Блин, рептилоид в чистом виде)

Ответить

Антон Пострунин

0

Если что, он в космос попал по программе "политики тоже могут в космос".

Ответить

Андрей Иванов

0

Билла Нельсона Манделу?

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Жак Фреско

0

Hello! It's Bill Naval!

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Платон Маковский

0

Авто статьи просто кусок говна!

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