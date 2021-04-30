Он влиял на космическую программу на протяжении карьеры и после неё.

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Бывшего астронавта Билла Нельсона назначили новым администратором NASA. Он провёл один шестидневный полёт на Шаттле «Колумбия», а с 2001 по 2019 год занимал пост в Сенате США, где играл крупную роль в утверждении бюджета космического агентства.

Нельсон заменит временно исполняющего обязанности администратора NASA Стива Юрчика. Он занял пост после того, как Дональд Трамп проиграл выборы и Джим Брайденстайн ушёл в отставку.

Критики Нельсона утверждают, что его полёт на Шаттле «Колумбия» был больше политическим шагом, чем настоящим полётом. Остальные члены экипажа якобы даже прозвали его «балластом» за его бесполезность во время миссии.