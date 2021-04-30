Новым директором NASA назначили бывшего астронавта Билла Нельсона Статьи редакции
Он влиял на космическую программу на протяжении карьеры и после неё.
Бывшего астронавта Билла Нельсона назначили новым администратором NASA. Он провёл один шестидневный полёт на Шаттле «Колумбия», а с 2001 по 2019 год занимал пост в Сенате США, где играл крупную роль в утверждении бюджета космического агентства.
Нельсон заменит временно исполняющего обязанности администратора NASA Стива Юрчика. Он занял пост после того, как Дональд Трамп проиграл выборы и Джим Брайденстайн ушёл в отставку.
Критики Нельсона утверждают, что его полёт на Шаттле «Колумбия» был больше политическим шагом, чем настоящим полётом. Остальные члены экипажа якобы даже прозвали его «балластом» за его бесполезность во время миссии.
Новым директором Роскосмоса назначили бывшего завхоза Ивана Залупкина — он один раз видел ракету на картинке
Узкий калькулятор
Новым директором Роскосмоса назначили бывшего пилота Бурана.
Он один раз видел батут на картинке и мысленно подпрыгивал на нём до космоса. Россия, 2035-й год.
..это что за хуйня такая? :D
Ммм? Это такая штука фаллический формы, которая может в космос
я про твой комментарий, но спасибо за разъяснение, кажется я узнал что-то новое
Используй ирден и масло против призраков
Царский томагавк_два
Не трави, я десять раз начинал проходить...
Начни на лёгком, чтобы во всём говне не разбираться. У меня со второго раза получилось так начать
Царский
Ой не, я только хардкор всегда. Просто я из тех дебилов, которые пока всё не облазят - не успокоятся. В результате я часов хуй знает сколько убил на первую локацию и даже на половину не прошё вторую, наиграл словно три раза сюжетку пробежал)
И оказывал влияние на космическую программу на протяжении всей карьеры и после неё.
@Дамир Камалетдинов уверен, что именно так должен выглядеть подзаголовок?
Он влиял на космическую программу на протяжении карьеры и после неё.
В смысле "после"?
И оказывал влияние на космическую программу на протяжении всей карьеры и после неё.
ОН оказывал.
А как 78 летний чел может управлять Наса?
А всеми штатами?
Он же рептилоид