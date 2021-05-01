Наука
Артём Мазанов

NASA приостановило контракт со SpaceX на отправку астронавтов на Луну из-за протеста конкурентов Статьи редакции

NASA рассчитывает высадить астронавтов на Луну в 2024 году, а затем отправить их к Марсу примерно в середине 2030-х годов.

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Лунный посадочный модуль Фото SpaceX

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) приостановило контракт стоимостью 2,9 миллиарда долларов на разработку и создание лунного посадочного модуля. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на заявление компании.

SpaceX получила этот контракт 16 апреля по итогам победы в тендере, в котором также участвовали Dynetics и Blue Origin. Эти компании опротестовали победу компании Илона Маска. Blue Origin заявила, что NASA объявило о сокращении бюджета программы и не позволила ей пересмотреть заявку.

К Blue Origin было проявлено предвзятое отношение со стороны NASA из-за того, что ведомство не сообщило об изменении в требованиях к кандидату. Компания могла бы предпринять и предприняла бы необходимые меры для пересмотра заявки, снизила бы затраты, чтобы остаться в рамках финансирования, предоставленного ведомству, и/или предложила бы пересмотр графика, если бы такая возможность была предоставлена со стороны NASA.

Blue Origin

До урегулирования споров SpaceX не получит от NASA средств, компания также должна прекратить любую работу, связанную с контрактом. Урегулирование споров ожидается не позднее 4 августа.

SpaceX по контракту должна разработать и создать лунный посадочный модуль для высадки астронавтов на Луну в 2024 году в рамках программы «Артемида» (Artemis). Первый этап этой программы намечен на 2021 год: беспилотный полёт установленного на ракету корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю.

#новости #nasa

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Из-за происков конкурентов

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Владимир Филатов

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Безос просто обиделся

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Eugene Smith

Владимир
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Лысого забыли спросить

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Anton Gostev

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Схватили за руку олигарха Маска, не дали получить тендер по блату

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Экологический Никита

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Ой, а по итогу всё в Голливуде снимут

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Кирилл Вселенский

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Вы че охуели, Илон Маск гений!!!!!!

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Anton Antonov

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Если там нет интернета, даже не зовите меня

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common sense

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