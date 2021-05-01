NASA приостановило контракт со SpaceX на отправку астронавтов на Луну из-за протеста конкурентов Статьи редакции
NASA рассчитывает высадить астронавтов на Луну в 2024 году, а затем отправить их к Марсу примерно в середине 2030-х годов.
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) приостановило контракт стоимостью 2,9 миллиарда долларов на разработку и создание лунного посадочного модуля. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на заявление компании.
SpaceX получила этот контракт 16 апреля по итогам победы в тендере, в котором также участвовали Dynetics и Blue Origin. Эти компании опротестовали победу компании Илона Маска. Blue Origin заявила, что NASA объявило о сокращении бюджета программы и не позволила ей пересмотреть заявку.
До урегулирования споров SpaceX не получит от NASA средств, компания также должна прекратить любую работу, связанную с контрактом. Урегулирование споров ожидается не позднее 4 августа.
SpaceX по контракту должна разработать и создать лунный посадочный модуль для высадки астронавтов на Луну в 2024 году в рамках программы «Артемида» (Artemis). Первый этап этой программы намечен на 2021 год: беспилотный полёт установленного на ракету корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю.
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