Первое ночное возвращение американцев из космоса за последние 53 года.

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Пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX под названием Resilience с четырьмя астронавтами на борту — американцами Майклом Хопкинсом, Виктором Гловером, Шэннон Уокер и японцем Соити Ногути — успешно приводнился в районе Мексиканского залива у побережья Флориды. Трансляция шла на сайте NASA.

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Как отмечает NASA, в последний раз приводнение корабля в ночных условиях с американскими астронавтами на борту произошло 27 декабря 1968 года, когда на Землю после облёта Луны вернулся корабль «Аполлон-8».

SpaceX @SpaceX This will be the first nighttime splashdown of a US spacecraft with crew on board since Apollo 8’s return in 1968

Экипаж миссии Crew-1 прибыл на МКС в ноябре 2020 года. В конце апреля 2021 года им на смену прилетел Crew Dragon с экипажем из американцев Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосидэ и француза Тома Песке.