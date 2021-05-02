Crew Dragon с четырьмя астронавтами приводнился ночью в Атлантический океан — последний раз похожее было в 1968 году Статьи редакции
Первое ночное возвращение американцев из космоса за последние 53 года.
Пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX под названием Resilience с четырьмя астронавтами на борту — американцами Майклом Хопкинсом, Виктором Гловером, Шэннон Уокер и японцем Соити Ногути — успешно приводнился в районе Мексиканского залива у побережья Флориды. Трансляция шла на сайте NASA.
Как отмечает NASA, в последний раз приводнение корабля в ночных условиях с американскими астронавтами на борту произошло 27 декабря 1968 года, когда на Землю после облёта Луны вернулся корабль «Аполлон-8».
Экипаж миссии Crew-1 прибыл на МКС в ноябре 2020 года. В конце апреля 2021 года им на смену прилетел Crew Dragon с экипажем из американцев Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосидэ и француза Тома Песке.
SpaceX впервые запустила корабль Crew Dragon c астронавтами на борту 30 мая 2020 года. 2 августа он успешно вернулся на Землю.
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