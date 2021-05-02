Наука
Артём Мазанов

Crew Dragon с четырьмя астронавтами приводнился ночью в Атлантический океан — последний раз похожее было в 1968 году Статьи редакции

Первое ночное возвращение американцев из космоса за последние 53 года.

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SpaceX @SpaceX
Splashdown of Dragon confirmed – welcome back to Earth, @AstroVicGlover, @Astro_illini, Shannon Walker, and @Astro_Soichi! https://t.co/jEVQMyOgQT

Пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX под названием Resilience с четырьмя астронавтами на борту — американцами Майклом Хопкинсом, Виктором Гловером, Шэннон Уокер и японцем Соити Ногути — успешно приводнился в районе Мексиканского залива у побережья Флориды. Трансляция шла на сайте NASA.

Капсулу поднимают на борт спасательного корабля

Как отмечает NASA, в последний раз приводнение корабля в ночных условиях с американскими астронавтами на борту произошло 27 декабря 1968 года, когда на Землю после облёта Луны вернулся корабль «Аполлон-8».

SpaceX @SpaceX
This will be the first nighttime splashdown of a US spacecraft with crew on board since Apollo 8’s return in 1968

Экипаж миссии Crew-1 прибыл на МКС в ноябре 2020 года. В конце апреля 2021 года им на смену прилетел Crew Dragon с экипажем из американцев Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосидэ и француза Тома Песке.

SpaceX впервые запустила корабль Crew Dragon c астронавтами на борту 30 мая 2020 года. 2 августа он успешно вернулся на Землю.

#новости #spacex #nasa

14 14 комментариев
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Кристиан Бедгер

12

Когда Батут достроят мы тоже сядем

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Внутренний кран

Кристиан
10

На бутылку

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Zero-one-one

Кристиан
0

Шутка уже не торт

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Rodion Kutsaev

Zero-one-one
3

Рогозин украл аккаунт Zero-one-one!

Ответить

Zero-one-one

Rodion
0

Да реально шутки про батуты надоели уже

Ответить

Petr

Кристиан
1

Когда аквадискотеку - тем более

Ответить

Украденная жизнь

5

Христос воскресе!

Ответить

Артём Мазанов

Украденная
8

Давай стукнемся яичками?

Ответить

Внутренний кран

Артём
7
Ответить

Лысина Арика

Артём
0

Некоторые стесняются/

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Ваша Закладко

2

пока батут спит

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Зеленый череп

1

Красавцы

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Sergey Klimenko

1

И чё такого?

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С H А P Р i Е

–3

Соити Ногути

Букву "е" забыли

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