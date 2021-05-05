Исследование: Шансы получить кредит в банке максимальны до 11 утра и во второй половине дня Статьи редакции
В середине дня шансы падают из-за когнитивной усталости менеджеров.
Учёные из Кембриджа установили, что с 11:00 до 15:00 банковские служащие одобряют меньше заявок на получение и реструктуризацию кредитов, чем в остальные рабочие часы. Самый неблагоприятный для клиентов период — с часу до двух часов дня, в это время менеджеры одобряют, в среднем, на 12% меньше заявок.
Базой исследования послужили 26,5 тысяч заявок на получение и реструктуризацию кредитов, поданных в неназванный крупный банк в течение месяца. Заявки обрабатывали 30 менеджеров разной квалификации, которые начинали работать с 8:00-10:00 и заканчивали в 18:00, делая перерывы на обед между 13:00 и 15:00.
В районе обеденного перерыва и ближе к концу рабочего дня все менеджеры одобряли меньше заявок, чем в остальные часы. Причём не по объективным причинам — одобренные и отклонённые заявки, в общем, не отличались друг от друга. Уровень одобрения заявок начинал падать с 11 утра и достигал минимума с 13 до 14 часов дня. Снижение наблюдалось и после пяти вечера.
Учёные считают, что причина такой неравномерности работы — усталость менеджеров от постоянного принятия решений, которая снимается обеденным перерывом и снова накапливается к концу дня. Если бы этот неназванный банк ввёл более гибкий график и более частые перерывы, он мог бы за месяц получить дополнительно более 500 тысяч долларов от клиентов, отмечается в исследовании.
Так скоринг же сейчас уже автоматический и человеческого фактора практически нет, или сотрудник банка смотрит на одежду и прическу, чтобы выдать кредит?
Железный звук
А давайте будем еще и статью читать, а не только заголовок
Ну я прочитал и у меня тот же вопрос. Написано, что заявки обрабатывали менеджеры, так вот почему менеджеры-то когда все автоматизировано?
Железный звук
Не факт, что всё автоматизировано.
факт. Система принятий решения это обязаловка для сегодняшних банков , просто от балды раздавать по велению манагера нельзя
Железный звук
2.2. Credit decision data
The bank's decision log file from March 2016 contained 95 041 records. The majority of requests (64 950 records) had relatively straightforward risk profiles and they, therefore, were processed automatically by the system using the bank's algorithm that takes into account known risk factors. These data points were excluded from analysis. Of the remaining 30 091 requests 297 had been subsequently cancelled either by the customer or the relationship manager before a decision was made. This left 29 794 decisions processed by the credit officers.
хуево значит , должно быть 0 ручных заявок
Раненый
В США банкинг до сих пор не автоматизирован, как у нас. У некоторых американских банков приложухи глюченные. Но, как показывает практика, у них сильная экономика без всей автоматизации
Демократич
а была бы еще сильнее. ну у нас, да , в свое время в это очень сильно вложились ( тут должна быть шутка про "чтобы собирать нологи" )
О, старые добрые британские учёные)
Я это установил ещё в школе в 5 классе, что к учителю лучше либо утром подходить, пока он ещё не устал, либо после обеда, когда он точно уже покушал. Если подойди до того, как человек пообедал, то он тебя сожрёт вместе с говном вместо своего обеда, который вы у него отнимаете своими разговорами.
а с чего они взяли что причина в менеджерах, а не в людях которые приходят пораньше?
Завязка на еду) после завтрака и обеда менеджер сидит сытый, добродушный, подписывает с охотцей. Перед обедом - голодный, злой, ничего не подписывает.
Смотря какая сумма
Любовный Женя
Ну на водку
микрозайм?
Любовный Женя
Лучше
Как, интересно, работают займы без кредитной истории и тп.
Даже если это 50к рубей. Или заемщики расчитывают, что в случае чего точно добьются выплаты через суд?
Отсталые капиталистические дикари, доверяющие принятие решений людям более, чем в 0% случаев))))