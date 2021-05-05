Наука
Никита Логинов

Исследование: Шансы получить кредит в банке максимальны до 11 утра и во второй половине дня Статьи редакции

В середине дня шансы падают из-за когнитивной усталости менеджеров.

Учёные из Кембриджа установили, что с 11:00 до 15:00 банковские служащие одобряют меньше заявок на получение и реструктуризацию кредитов, чем в остальные рабочие часы. Самый неблагоприятный для клиентов период — с часу до двух часов дня, в это время менеджеры одобряют, в среднем, на 12% меньше заявок.

Базой исследования послужили 26,5 тысяч заявок на получение и реструктуризацию кредитов, поданных в неназванный крупный банк в течение месяца. Заявки обрабатывали 30 менеджеров разной квалификации, которые начинали работать с 8:00-10:00 и заканчивали в 18:00, делая перерывы на обед между 13:00 и 15:00.

В районе обеденного перерыва и ближе к концу рабочего дня все менеджеры одобряли меньше заявок, чем в остальные часы. Причём не по объективным причинам — одобренные и отклонённые заявки, в общем, не отличались друг от друга. Уровень одобрения заявок начинал падать с 11 утра и достигал минимума с 13 до 14 часов дня. Снижение наблюдалось и после пяти вечера.

Средний уровень одобрения заявок по часам Изображение Кембриджского университета

Учёные считают, что причина такой неравномерности работы — усталость менеджеров от постоянного принятия решений, которая снимается обеденным перерывом и снова накапливается к концу дня. Если бы этот неназванный банк ввёл более гибкий график и более частые перерывы, он мог бы за месяц получить дополнительно более 500 тысяч долларов от клиентов, отмечается в исследовании.

#психология #деньги

1276 просмотров
34 34 комментария
12
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Никита Логинов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043f\u0441\u0438\u0445\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u044f","\u0434\u0435\u043d\u044c\u0433\u0438"], "comments": 34, "likes": 12, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "science", "id": 377546, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 05 May 2021 11:57:20 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
34 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

German Times

4

Так скоринг же сейчас уже автоматический и человеческого фактора практически нет, или сотрудник банка смотрит на одежду и прическу, чтобы выдать кредит?

Ответить

Железный звук

German
3

А давайте будем еще и статью читать, а не только заголовок

Ответить

Роман Чернов

Железный
0

Ну я прочитал и у меня тот же вопрос. Написано, что заявки обрабатывали менеджеры, так вот почему менеджеры-то когда все автоматизировано?

Ответить

Железный звук

Роман
0

Не факт, что всё автоматизировано.

Ответить

Демократический

Железный
0

факт. Система принятий решения это обязаловка для сегодняшних банков , просто от балды раздавать по велению манагера нельзя

Ответить

Железный звук

Демокра…
0

2.2. Credit decision data

The bank's decision log file from March 2016 contained 95 041 records. The majority of requests (64 950 records) had relatively straightforward risk profiles and they, therefore, were processed automatically by the system using the bank's algorithm that takes into account known risk factors. These data points were excluded from analysis. Of the remaining 30 091 requests 297 had been subsequently cancelled either by the customer or the relationship manager before a decision was made. This left 29 794 decisions processed by the credit officers.

Ответить

Демократический

Железный
0

хуево значит , должно быть 0 ручных заявок

Ответить

Раненый

Демокра…
2

В США банкинг до сих пор не автоматизирован, как у нас. У некоторых американских банков приложухи глюченные. Но, как показывает практика, у них сильная экономика без всей автоматизации

Ответить

Демократич

Раненый
0

а была бы еще сильнее. ну у нас, да , в свое время в это очень сильно вложились ( тут должна быть шутка про "чтобы собирать нологи" )

Ответить

Железный

Демокра…
1

Так это же не прогрессивная Россиюшка

Ответить

Никита

Демокра…
0

Что плохого в том, что часть решений принимается людьми? Машина не может пойти навстречу человеку, например.

Ответить

Демократич

Никита
0

коррупционный элемент

Ответить

Никита

Демокра…
0

Дать менеджеру взятку, чтобы он одобрил кредит? Такое правда бывает?

Ответить

Демократич

Никита
0

договориться с менеджером чтобы выдавать на выгодных условиях , с лазейками по поводу возврата , за вознаграждение в виде откатов

Ответить

Никита Логинов

German
0

Учитывались только те заявки, что обрабатывались вручную

Ответить

Роман Олегович

4

О, старые добрые британские учёные)
Я это установил ещё в школе в 5 классе, что к учителю лучше либо утром подходить, пока он ещё не устал, либо после обеда, когда он точно уже покушал. Если подойди до того, как человек пообедал, то он тебя сожрёт вместе с говном вместо своего обеда, который вы у него отнимаете своими разговорами. 

Ответить

Andy

1

а с чего они взяли что причина в менеджерах, а не в людях которые приходят пораньше?

Ответить

Железный звук

Andy
4

Потому что надо не только лишь заголовок читать

Ответить

infernal freak

2

Завязка на еду) после завтрака и обеда менеджер сидит сытый, добродушный, подписывает с охотцей. Перед обедом - голодный, злой, ничего не подписывает.

Ответить

Любовный Женя

1

Как будто сейчас их одобряют не всем подряд

Ответить

Железный звук

Любовный
2

Смотря какая сумма

Ответить

Любовный Женя

Железный
1

Ну на водку

Ответить

Sergey Michko

Любовный
1

микрозайм?

Ответить

Любовный Женя

Sergey
4

Лучше

Ответить

Железный звук

Любовный
1
Ответить

Никита Логинов

Любовный
0

АДРЕС, СРОЧНО!!!

Ответить

Sergey Michko

Никита
0

Как, интересно, работают займы без кредитной истории и тп.
Даже если это 50к рубей. Или заемщики расчитывают, что в случае чего точно добьются выплаты через суд?

Ответить

Никита

Sergey
1

Думаю, они рассчитывают на коллекторов :)

Ответить

Sergey

Никита
0

а вдруг берущий займ живёт в общаге, и у него один чайник и телефон б/у за 2000

Ответить

Sergey Michko

Любовный
1

смотря где 

Ответить

Окончательный Кирилл

1

Прикол

Ответить

Демократический спрей

0

а ниче что в банках решения по выдаче кредитов принимает СПР , а не менеджеры ( они просто в CRM заявки проводят )

Ответить

Никита Логинов

Демократический
0

The bank's decision log file from March 2016 contained 95 041 records. The majority of requests (64 950 records) had relatively straightforward risk profiles and they, therefore, were processed automatically by the system using the bank's algorithm that takes into account known risk factors. These data points were excluded from analysis.

Из 95 тысяч фактических заявок осталось 26,5 тысяч, которые и легли в базу исследования.

Ответить

Андрей Николаев

0

Отсталые капиталистические дикари, доверяющие принятие решений людям более, чем в 0% случаев))))

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Депутаты предложили запретить избираться в Госдуму тем, кто работал в «экстремистских» организациях или жертвовал деньги
В соцсетях уже окрестили это мерой против «Фонда борьбы с коррупцией».
191
Новости
Правительство РФ временно запретило вывоз гречки на фоне подорожания крупы
Гречиху сочли жизненно важным для внутреннего рынка продуктом.
136
Дизайн и архитектура
ЖК «Перспективный» в Ставрополе
133
Популярное за три дня
Новости
Депутаты предложили запретить избираться в Госдуму тем, кто работал в «экстремистских» организациях или жертвовал деньги
В соцсетях уже окрестили это мерой против «Фонда борьбы с коррупцией».
191
Животные
Щенок президента Ирландии пытался привлечь внимание хозяина, пока тот давал интервью
Майкл Хиггинс выступал с речью по поводу кончины ирландского актёра Тома Хики.
66
Twitter
60
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Комментарии

Атлант поправил…

«Новая газета»: иностранных…

kicilian

«Новая газета»: иностранных…

Дмитрий Городских

«Новая газета»: иностранных…

Stanley H. Tweedle

«Новая газета»: иностранных…

TJaba

Австралийский ритейлер снял с…

Мразь

Австралийский ритейлер снял с…

Закомплексованная…

«Новая газета»: иностранных…

Никита Гинце

Австралийский ритейлер снял с…

Kir Kirsky

Дональд Трамп запустил сайт для…

Роман Олегович

Австралийский ритейлер снял с…

Никита Гинце

Австралийский ритейлер снял с…

Дмитрий Городских

Signal разместил в инстаграме…

Илья Гераськин

Австралийский ритейлер снял с…
null