В середине дня шансы падают из-за когнитивной усталости менеджеров.

Учёные из Кембриджа установили, что с 11:00 до 15:00 банковские служащие одобряют меньше заявок на получение и реструктуризацию кредитов, чем в остальные рабочие часы. Самый неблагоприятный для клиентов период — с часу до двух часов дня, в это время менеджеры одобряют, в среднем, на 12% меньше заявок.

Базой исследования послужили 26,5 тысяч заявок на получение и реструктуризацию кредитов, поданных в неназванный крупный банк в течение месяца. Заявки обрабатывали 30 менеджеров разной квалификации, которые начинали работать с 8:00-10:00 и заканчивали в 18:00, делая перерывы на обед между 13:00 и 15:00.

В районе обеденного перерыва и ближе к концу рабочего дня все менеджеры одобряли меньше заявок, чем в остальные часы. Причём не по объективным причинам — одобренные и отклонённые заявки, в общем, не отличались друг от друга. Уровень одобрения заявок начинал падать с 11 утра и достигал минимума с 13 до 14 часов дня. Снижение наблюдалось и после пяти вечера.

Средний уровень одобрения заявок по часам Изображение Кембриджского университета

Учёные считают, что причина такой неравномерности работы — усталость менеджеров от постоянного принятия решений, которая снимается обеденным перерывом и снова накапливается к концу дня. Если бы этот неназванный банк ввёл более гибкий график и более частые перерывы, он мог бы за месяц получить дополнительно более 500 тысяч долларов от клиентов, отмечается в исследовании.