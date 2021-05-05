Биологи обнаружили, что летучие мыши ощущают направление глазами. Но зрение тут ни при чём Статьи редакции
Придерживаться нужного маршрута им помогает неизвестное физическое чувство в глазной роговице.
Европейские биологи определили орган, в котором у летучих мышей локализовано чувство ориентации на местности. Оказалось, что летучие мыши «видят» нужное направление глазами, но это «видение» не связано со светом и зрением. Скорее, речь идёт о каком-то физическом ощущении на поверхности глаз.
Чтобы установить это, учёные из Германии, Великобритании и Латвии провели эксперимент с лесными нетопырями во время их перелёта на юг. Этих мелких летучих мышей отлавливали по одной у побережья Балтийского моря и отвозили вглубь суши на расстояние около 11 километров. Всего учёные смогли поймать 80 взрослых нетопырей, которых поделили на три группы.
Первой группе летучих мышей в оба глаза закапывали анестетик оксибупрокаин, которым офтальмологи обезболивают роговицу глаза пациентам. Второй группе мышей оксибупрокаин закапывали только в один глаз. Третьей, контрольной группе вместо анестетика закапывали нейтральные глазные капли.
Летучие мыши из второй и третьей групп, когда их отпускали, снова брали направление на юг, тогда как мыши с обоими обезболенными глазами летели хаотично во все стороны. Когда действие анестетика проходило — эти особи тоже брали направление на юг.
Это значит, что чувство направления у летучих мышей можно отключить или как минимум сильно исказить простым обезболиванием глазной роговицы (оболочки глаза). Причём обезболивать нужно оба глаза, потому что один, похоже, хорошо справляется с восприятием направления.
Анестетик не влияет на восприятие света — учёные убедились в этом, проведя стандартные тесты с нетопырями в Y-образном лабиринте. Также исследователи с помощью специального оборудования тщательно следили, чтобы в окрестностях не было других летучих мышей, когда они отпускали подопытных нетопырей.
Новая работа приближает науку к пониманию, почему летучие мыши, черепахи, рыбы, дельфины, киты так хорошо ориентируются на местности даже глубокой ночью. Но как именно роговица глаза формирует ощущение направления, на что это ощущение похоже и связано ли оно с восприятием магнитных полей — учёным только предстоит узнать.
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им помогает неизвестное физическое чувство в глазной роговице.
В глазницы меньше долбиться надо