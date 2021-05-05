Наука
Никита Логинов

Биологи обнаружили, что летучие мыши ощущают направление глазами. Но зрение тут ни при чём Статьи редакции

Придерживаться нужного маршрута им помогает неизвестное физическое чувство в глазной роговице.

7 7 комментариев
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Лесной нетопырь (Pipistrellus nathusii), пойманный для эксперимента Фото авторов исследования

Европейские биологи определили орган, в котором у летучих мышей локализовано чувство ориентации на местности. Оказалось, что летучие мыши «видят» нужное направление глазами, но это «видение» не связано со светом и зрением. Скорее, речь идёт о каком-то физическом ощущении на поверхности глаз.

Чтобы установить это, учёные из Германии, Великобритании и Латвии провели эксперимент с лесными нетопырями во время их перелёта на юг. Этих мелких летучих мышей отлавливали по одной у побережья Балтийского моря и отвозили вглубь суши на расстояние около 11 километров. Всего учёные смогли поймать 80 взрослых нетопырей, которых поделили на три группы.

Первой группе летучих мышей в оба глаза закапывали анестетик оксибупрокаин, которым офтальмологи обезболивают роговицу глаза пациентам. Второй группе мышей оксибупрокаин закапывали только в один глаз. Третьей, контрольной группе вместо анестетика закапывали нейтральные глазные капли.

Группы a и b — летучие мыши без анестетика, группа c — мыши с одним обезболенным глазом, группа d — с обоими Изображение Nature

Летучие мыши из второй и третьей групп, когда их отпускали, снова брали направление на юг, тогда как мыши с обоими обезболенными глазами летели хаотично во все стороны. Когда действие анестетика проходило — эти особи тоже брали направление на юг.

Это значит, что чувство направления у летучих мышей можно отключить или как минимум сильно исказить простым обезболиванием глазной роговицы (оболочки глаза). Причём обезболивать нужно оба глаза, потому что один, похоже, хорошо справляется с восприятием направления.

Анестетик не влияет на восприятие света — учёные убедились в этом, проведя стандартные тесты с нетопырями в Y-образном лабиринте. Также исследователи с помощью специального оборудования тщательно следили, чтобы в окрестностях не было других летучих мышей, когда они отпускали подопытных нетопырей.

Новая работа приближает науку к пониманию, почему летучие мыши, черепахи, рыбы, дельфины, киты так хорошо ориентируются на местности даже глубокой ночью. Но как именно роговица глаза формирует ощущение направления, на что это ощущение похоже и связано ли оно с восприятием магнитных полей — учёным только предстоит узнать.

#биология #новости #животные

7 7 комментариев
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сироп от щекотки

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Да Иштар им нашептывает путь, шо тут думать. Елкi палкi

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Bobbyfisher

2

Выглядит как насилие над летучими мышами по-приколу)

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Никита Логинов

Bobbyfisher
3

По-моему, это самое безобидное, что учёные могут сделать с мышами :)

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🐙

Bobbyfisher
0

Ни одна мышь не пострадала. В чем насилие?
Как мы будем узнавать устройство мира без экспериментов?

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Sergey Michko

2

Ученые доебались до летучих мышей.

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С H А P Р i Е

Sergey
0

хорошо не изнасиловали

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С H А P Р i Е

1

им помогает неизвестное физическое чувство в глазной роговице.

В глазницы меньше долбиться надо

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