Исследование: Посмертная медитация погружает тела буддистов в особое состояние — не живое и не мёртвое Статьи редакции
Даже после регистрации биологической смерти их тела не разлагаются.
Исследователи под руководством академика РАН Святослава Медведева получили первые научные данные о психофизиологическом состоянии буддистов в глубокой и посмертной медитации. По его словам, состояние тела монахов, находящихся в посмертной медитации тукдам, кардинально отличается от состояния тел с аналогичными сроками после смерти.
Группа Медведева работает с буддийскими монастырями на юге Индии с 2019 года в рамках Центра исследований медитации и изменённых состояний сознания. За это время группа изучила 104 буддийских монаха во время обычной медитации, а также нескольких монахов в состоянии тукдам — глубокой медитации, в процессе которой человек умирает.
Как показали исследования, тела медитирующих монахов даже через несколько недель после фактической смерти не разлагаются, их кожа остаётся упругой, а суставы — гибкими. Сначала учёные предположили, что причина этого — остаточная активность головного мозга, но обнаружить её не удалось. Теперь они считают, что тела сохраняются из-за неких веществ, которые образуются в теле при медитации.
Для поиска таких веществ исследователи планируют взять анализы крови и тканей одного из монахов в состоянии тукдам. Они уже получили разрешение на это, но работе помешали эпидемиологические ограничения. Сейчас в Индии тяжёлая ситуация с распространением Covid-19.
Глубокая медитация позволяет «отключить» даже базовые рефлексы
Помимо тукдам, учёные изучают и обычную медитацию с помощью электроэнцефалографов и термографов. По словам Медведева, некоторые типы медитации резко сужают восприятие внешнего мира. Автоматические реакции на раздражители, которые сознанию обычно неподконтрольны, слабеют или исчезают. Медитирующие могут не слышать звуков вокруг себя или не чувствовать боль.
Есть и медитативные практики с обратным эффектом, когда восприятие внешних сигналов усиливается. По мнению академика Медведева, медитацию нельзя рассматривать как что-то определённое и однозначное. Многое зависит от конкретной практики, конкретного человека и его целей. Это затрудняет научное изучение эффектов медитации.
Центр исследований медитации и изменённых состояний сознания основан в Индии группой российских учёных в 2019 году при поддержке Далай-ламы. В нём работают специалисты Российской академии наук, Московского государственного университета и других вузов. Центр сотрудничает с учёными Висконсинского университета, в том числе с известным исследователем нейробиологии медитации Ричардом Дэвидсоном.
Остался вопрос: зачем входить в состояние тукдам?
Шоб дождаться отставки Путина
Так они что, могут выйти из состояния клинической смерти?
Оно не так быстро разлагается по совершенно другим причинам. Особый рацион питания и пост сильно уменьшают количество бактерий в кишечнике с которых обычно и начинается разложение.
Спасибо за разумную версию. А то вижу, что пи***шь, но не пойму, в чём именно.
А вообще думаю да, в будущем их разбудят
шо це такое?
Смерть = истина бытия
Медитация - метод подчинения разума своей воле. Высшая степень контроля над разумом - когда даже отход к смерти становится осознанным процессом.
Получается, что это обычный суицид, только без соплей
Какой еще осознанный, тукдам совершают когда человек неизлечимо болен и вот воо умрет
Это принудительная смерть, но без боли и страдания. Любой здравомыслящий желает такой смерти.
Пуля в голову - тоже смерть без боли и страданий.
Попробуй, расскажешь как это без боли. особенно тем кому не удалось застрелиться.
Поехавших от медитации не меньше.
Но узнать как наверняка стрелять - проще.
Очередной псевдонаучный фейк. Петриковщина цветет пышным цветом. Где что либо кроме заявления ученого, где статья в рецензируемом журнале?
Нет никакого исследования.
пора начать медитировать
медитации — это клёво, но не могу заставить себя медитировать регулярно
Совмещайте с мастурбацией
пора начать молиться
ну это слишком
Ответственный
Почему? Монахи они по религии. Это их основное занятие - молиться (медитировать).
Ответственный
Окей. Но тибетские монахи не проводят время в молитве? Есть монахи, которые не молятся, но медитируют?
Кроме Будды?
https://fpmt.ru/group_practices/mantras_prayers/
Я не в теме, но вот захожу в каталог буддийских молитв, выбираю, медитирую, разве нет?
Помню несколько лет назад нашли самомумифицированного монаха, в суперсостоянии
дадада, ждал крутого поворота, но увы
В 2013 году в Иволгинский дацан приезжал президент России Владимир Путин, который провел некоторое время наедине с мумией ламы.
В разные годы там также побывали премьер-министр России Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, президент Калмыкии Кирсан Илюмжинов и председатель правления госкорпорации "Роснано" Анатолий Чубайс.
Эти обнулёныши хотят походу вечно править.
Да в куче буддийских городов есть мумии такии, которые типа не портятся десятками лет. Видел в двух местах такие.
Для поиска таких веществ исследователи планируют взять анализы крови и тканей одного из монахов в состоянии тукдам. Они уже получили разрешение на это, но работе помешали эпидемиологические ограничения. Сейчас в Индии тяжёлая ситуация с распространением Covid-19.
Из года в год вижу статьи, как ученые вот-вот как собрались изучить состояние буддистских монахов, но каждый раз что-то мешает взять анализы.
В 2013 году в Иволгинский дацан приезжал президент России Владимир Путин, который провел некоторое время наедине с мумией ламы.
Опыт вообще интересный) Мне удавалось погрузиться довольно глубоко, но по мне больше прерывалась связь между событием и его интерпретацией.
То есть ты не ощущаешь холода стоя под ледяным душем, чувствуешь некую энергию и стимуляцию, но просто не интерпретируешь как неприятную, опасную или как холод. Думаю с болью похоже.
Лженаука от лжеученых. Куча громких заявлений с нарушением почти всех принципов постановки эксперимента.
Такую хуйню любят на дзен лить.
ДЗЕН - какая ирония.
Всё круто, но, как говорится, peer reviewed or tits or gtfo. И желательно, чтобы как минимум трое рефери посмотрели. Я видал академиков РАН, которые на серьёзных щщах память воды защищают, так что регалии - не аргумент.
Я где-то слышал, что они сидят на очень особой диете месяцами, и перед медитацией покрывают себя чем-то, от этого и тушка хорошо сохраняется. Хз.
Если наесться консервантов (бальзамирующий эффект), то бактерии и паразиты не смогут жрать клетки тела. Со временем тушка высохнет и получится мумия. А "шаолиньские" монахи ещё те фокусники. Что только не придумают для завлечения туристов.
Медитирующие могут не слышать звуков вокруг себя или не чувствовать боль.
Да, это так. Остаётся только одно ощущение - я есть. Дальше идти "страшно".
Страх смерти, ухода. разве я могу описать этот опыт, когда ты в этом?
Сложно объяснить не практикующему. Ощущение, которое остаётся (Я есть) - это я - Эго, т.е. ложного я , а не высшего Я. оно и боится смерти и растворение в высшем Я. Отсюда страх смерти, что умираешь и исчезаешь именно ты настоящий, а не ложное я. В этом опыте тебе эти рассуждения не помогут, ты просто боишься, мыслей в таком состоянии нету. Как смог объяснил свои ощущения)
Статейка конечно атас полный)
На серьезном ебале в челика через тепловизор пялят.
Обычным работягам раз в пять лет лсд хватает
Это все странно
Но вот вопрос - правда ли что от глубокой медитации ~40% сходят с ума?
Помню Казанцева здесь пыталась про медитацию ответить, но ничего интересного не сказала