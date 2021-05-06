Даже после регистрации биологической смерти их тела не разлагаются.

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Учёные снимают электроэнцефалограмму мозга медитирующих монахов Фото фонда «Сохраним Тибет»

Исследователи под руководством академика РАН Святослава Медведева получили первые научные данные о психофизиологическом состоянии буддистов в глубокой и посмертной медитации. По его словам, состояние тела монахов, находящихся в посмертной медитации тукдам, кардинально отличается от состояния тел с аналогичными сроками после смерти.

Группа Медведева работает с буддийскими монастырями на юге Индии с 2019 года в рамках Центра исследований медитации и изменённых состояний сознания. За это время группа изучила 104 буддийских монаха во время обычной медитации, а также нескольких монахов в состоянии тукдам — глубокой медитации, в процессе которой человек умирает.

Изображение из презентации профессора Медведева

Как показали исследования, тела медитирующих монахов даже через несколько недель после фактической смерти не разлагаются, их кожа остаётся упругой, а суставы — гибкими. Сначала учёные предположили, что причина этого — остаточная активность головного мозга, но обнаружить её не удалось. Теперь они считают, что тела сохраняются из-за неких веществ, которые образуются в теле при медитации.

Для поиска таких веществ исследователи планируют взять анализы крови и тканей одного из монахов в состоянии тукдам. Они уже получили разрешение на это, но работе помешали эпидемиологические ограничения. Сейчас в Индии тяжёлая ситуация с распространением Covid-19.

Глубокая медитация позволяет «отключить» даже базовые рефлексы

Помимо тукдам, учёные изучают и обычную медитацию с помощью электроэнцефалографов и термографов. По словам Медведева, некоторые типы медитации резко сужают восприятие внешнего мира. Автоматические реакции на раздражители, которые сознанию обычно неподконтрольны, слабеют или исчезают. Медитирующие могут не слышать звуков вокруг себя или не чувствовать боль.

Известный пример глубокого медитативного самоконтроля — самосожжение буддийского монаха Тхить Куанг Дыка Фото Малькольма Брауна

Есть и медитативные практики с обратным эффектом, когда восприятие внешних сигналов усиливается. По мнению академика Медведева, медитацию нельзя рассматривать как что-то определённое и однозначное. Многое зависит от конкретной практики, конкретного человека и его целей. Это затрудняет научное изучение эффектов медитации.

Наблюдения термографом показали, что в процессе медитации температура тела меняется Изображение Центра исследований медитации и изменённых состояний сознания