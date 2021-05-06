Наука
Никита Логинов

Исследование: Посмертная медитация погружает тела буддистов в особое состояние — не живое и не мёртвое Статьи редакции

Даже после регистрации биологической смерти их тела не разлагаются.

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Учёные снимают электроэнцефалограмму мозга медитирующих монахов Фото фонда «Сохраним Тибет» 

Исследователи под руководством академика РАН Святослава Медведева получили первые научные данные о психофизиологическом состоянии буддистов в глубокой и посмертной медитации. По его словам, состояние тела монахов, находящихся в посмертной медитации тукдам, кардинально отличается от состояния тел с аналогичными сроками после смерти.

Группа Медведева работает с буддийскими монастырями на юге Индии с 2019 года в рамках Центра исследований медитации и изменённых состояний сознания. За это время группа изучила 104 буддийских монаха во время обычной медитации, а также нескольких монахов в состоянии тукдам — глубокой медитации, в процессе которой человек умирает.

Изображение из презентации профессора Медведева

Как показали исследования, тела медитирующих монахов даже через несколько недель после фактической смерти не разлагаются, их кожа остаётся упругой, а суставы — гибкими. Сначала учёные предположили, что причина этого — остаточная активность головного мозга, но обнаружить её не удалось. Теперь они считают, что тела сохраняются из-за неких веществ, которые образуются в теле при медитации.

Для поиска таких веществ исследователи планируют взять анализы крови и тканей одного из монахов в состоянии тукдам. Они уже получили разрешение на это, но работе помешали эпидемиологические ограничения. Сейчас в Индии тяжёлая ситуация с распространением Covid-19.

Глубокая медитация позволяет «отключить» даже базовые рефлексы

Помимо тукдам, учёные изучают и обычную медитацию с помощью электроэнцефалографов и термографов. По словам Медведева, некоторые типы медитации резко сужают восприятие внешнего мира. Автоматические реакции на раздражители, которые сознанию обычно неподконтрольны, слабеют или исчезают. Медитирующие могут не слышать звуков вокруг себя или не чувствовать боль.

Известный пример глубокого медитативного самоконтроля — самосожжение буддийского монаха Тхить Куанг Дыка Фото Малькольма Брауна

Есть и медитативные практики с обратным эффектом, когда восприятие внешних сигналов усиливается. По мнению академика Медведева, медитацию нельзя рассматривать как что-то определённое и однозначное. Многое зависит от конкретной практики, конкретного человека и его целей. Это затрудняет научное изучение эффектов медитации.

Наблюдения термографом показали, что в процессе медитации температура тела меняется Изображение Центра исследований медитации и изменённых состояний сознания

Центр исследований медитации и изменённых состояний сознания основан в Индии группой российских учёных в 2019 году при поддержке Далай-ламы. В нём работают специалисты Российской академии наук, Московского государственного университета и других вузов. Центр сотрудничает с учёными Висконсинского университета, в том числе с известным исследователем нейробиологии медитации Ричардом Дэвидсоном.

#новости #биология #исследования

85 85 комментариев
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85 комментариев
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Потребительский Валера

33

ну заголовок слишком громкий для таких результатов, но исследование интересное

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Федя Прозоров

6

Остался вопрос: зачем входить в состояние тукдам?

Ответить

Прошедший Никита

Федя
53

Шоб дождаться отставки Путина

Ответить

Федя Прозоров

Прошедший
2

Так они что, могут выйти из состояния клинической смерти?

Ответить

Никита Логинов

Федя
9

Там не клиническая смерть, а самая настоящая, со смертью мозга. Но тело не разлагается как обычно. В этом вся проблема.

Ответить

Andrew Muralov

Никита
5

Оно не так быстро разлагается по совершенно другим причинам. Особый рацион питания и пост сильно уменьшают количество бактерий в кишечнике с которых обычно и начинается разложение.

Ответить

new_comment

Andrew
0

Спасибо за разумную версию. А то вижу, что пи***шь, но не пойму, в чём именно.

Ответить

Федя Прозоров

Никита
1

криповенько

Ответить

Yuri Polu

Никита
1

Это вовсе не проблема, а путь познания истиной природы бытия.

Ответить

Прошедший Никита

Федя
2

А вообще думаю да, в будущем их разбудят

Ответить

Федя Прозоров

Прошедш…
1

Эй, Нахзвдаоаытдпжь, Навальный стал президентом!

Ответить

Yuri Polu

Федя
1

Это не смерть, а сатори.

Ответить

Федя Прозоров

Yuri
0

шо це такое?

Ответить

Yuri Polu

Федя
0

Ну то к чему стремятся дойти буддисты путем медетаций.
Познание истинной природы бытия.

Ответить

Федя Прозоров

Yuri
0

Смерть = истина бытия

Ответить

Yuri Polu

Федя
0

Смерть как и рождение моменты бытия.
Там всё очень запутанно.
А самое главное, что когда познаешь ее (истину), то не можешь описать ее словами.
Мы все одно, всё одно. Всё вокруг одно.
Реальность - великая иллюзия.

как-то так.

Ответить

Никита

Yuri
0

Мы все одно, всё одно. Всё вокруг одно. Реальность - великая иллюзия.

Для этого необязательно медитировать, достаточно познакомиться с современной физикой :)

Ответить

Yuri Polu

Никита
0

Это даже не сколько о медитации, сколько о буддизме в целом.
Далай Лама кстати говорит, что те открытия , которые делаю физики, прекрасно ложатся на их философию:))

Ответить

Прошедший Никита

Федя
0

Нет, но йобнуть путина на пол пути камнем – возможно

Ответить

Сергей Низовцев

Прошедший
1

А если Путин войдёт в состояние тукдам?

Ответить

Богдан Ломако

Федя
3

Медитация - метод подчинения разума своей воле. Высшая степень контроля над разумом - когда даже отход к смерти становится осознанным процессом.

Ответить

Федя Прозоров

Богдан
11

Получается, что это обычный суицид, только без соплей

Ответить

Joldas

Федя
0

Самая брутальная смерть. Убить себя силой собсвенного разума. 

Ответить

Alex Macher

Богдан
1

Какой еще осознанный, тукдам совершают когда человек неизлечимо болен и вот воо умрет

Ответить

FOX

Федя
1

чтобы дожить до реального cyberpunk 

Ответить

Федя Прозоров

FOX
0

И быть изгоем, потому что без киберпротезов

Ответить

Имя Фамилия

Федя
1

Это принудительная смерть, но без боли и страдания. Любой здравомыслящий желает такой смерти.

Ответить

Kir Kirsky

Имя
0

Пуля в голову - тоже смерть без боли и страданий.

Ответить

Имя Фамилия

Kir
0

Попробуй, расскажешь как это без боли. особенно тем кому не удалось застрелиться.

Ответить

Kir Kirsky

Имя
0

Поехавших от медитации не меньше.
Но узнать как наверняка стрелять - проще.

Ответить

Друз Фаруэл

12

Очередной псевдонаучный фейк. Петриковщина цветет пышным цветом. Где что либо кроме заявления ученого, где статья в рецензируемом журнале?
Нет никакого исследования.

Ответить

Andrew Muralov

Друз
0

Будет в «вопросах теологии» как раз идёт набор контрольной группы.

Ответить

Екатерина Кузнецова

6

пора начать медитировать 

Ответить

Федя Прозоров

Екатерина
1

медитации — это клёво, но не могу заставить себя медитировать регулярно

Ответить

AttentiveMilk

Федя
4

Совмещайте с мастурбацией

Ответить

Федя Прозоров

Attenti…
1

Иногда перед мастурбацией надо помедитировать

Ответить

Argumenta Ambigua

Екатерина
0

пора начать молиться

Ответить

Екатерина Кузнецова

Argumenta
1

ну это слишком 

Ответить

Argumenta

Екатери…
0

не слишком, но рановато, надеюсь. однако от медитации до молитвы один шаг

Ответить

Никита Логинов

Argumen…
3

У буддистов для молитв есть специальные крутящиеся барабаны. Прошёл, крутанул их — и как бы помолился. Практично.

Ответить

Argumenta

Никита
1

да, надо было перенимать опыт, ебанул в колокол - считай помолился

Ответить

Kir Kirsky

Никита
1

ЕМНИП это сложнее работает

Ответить

Ответственный

Екатери…
0

Почему? Монахи они по религии. Это их основное занятие - молиться (медитировать).

Ответить

Никита Логинов

Ответст…
0

Медитация и молитва это совсем разные вещи, не надо смешивать эти понятия.

Ответить

Ответственный

Никита
0

Окей. Но тибетские монахи не проводят время в молитве? Есть монахи, которые не молятся, но медитируют?

Ответить

Никита Логинов

Ответст…
1

Насколько я знаю, в буддизме нет молитв в понимании авраамических и прочих религий. Молитва это обращение к божеству, а в буддизме с божествами туго.

Ответить

Ответствен

Никита
0

Кроме Будды?

Ответить

Никита

Ответст…
0

Будда считается богом только в одной (или нескольких) школе буддизма, в остальных это просто самый первый и известный "хакер сознания" :) Некоторые буддийские учителя вообще говорят "встретишь Будду — убей Будду", "Будда это собачье дерьмо на палке" и тому подобное. Не очень похоже на то, что они его богом считают.

Ответить

Ответствен

Никита
0

https://fpmt.ru/group_practices/mantras_prayers/
Я не в теме, но вот захожу в каталог буддийских молитв, выбираю, медитирую, разве нет?

Каталог буддийских молитв
Каталог буддийских молитв
fpmt.ru
Ответить

Прошедший Никита

Argumenta
0

Пора начать купаться

Ответить

Argumenta Ambigua

5

Помню несколько лет назад нашли самомумифицированного монаха, в суперсостоянии

Ответить

Личный историк

Argumenta
4

Монах Шредингера

Ответить

Никита Логинов

Argumenta
1

Этого? :)

https://www.bbc.com/russian/society/2015/02/150205_mongolia_mummified_monk

Ответить

Argumenta Ambigua

Никита
1

дадада, ждал крутого поворота, но увы

Ответить

Никита Логинов

Argumen…
1

Ждал, что он встанет и пойдёт? :)

Ответить

Argumenta

Никита
1

если честно, то думал его оживят

Ответить

Никита Логинов

Argumen…
5

Надо попробовать включить рядом с ним Моргенштерна.

Ответить

Андрон

Никита
1

В 2013 году в Иволгинский дацан приезжал президент России Владимир Путин, который провел некоторое время наедине с мумией ламы.

В разные годы там также побывали премьер-министр России Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, президент Калмыкии Кирсан Илюмжинов и председатель правления госкорпорации "Роснано" Анатолий Чубайс.

Эти обнулёныши хотят походу вечно править.

Ответить

Alex Macher

Argumenta
0

Да в куче буддийских городов есть мумии такии, которые типа не портятся десятками лет. Видел в двух местах такие.

Ответить

Сергей Низовцев

4

Для поиска таких веществ исследователи планируют взять анализы крови и тканей одного из монахов в состоянии тукдам. Они уже получили разрешение на это, но работе помешали эпидемиологические ограничения. Сейчас в Индии тяжёлая ситуация с распространением Covid-19.

Из года в год вижу статьи, как ученые вот-вот как собрались изучить состояние буддистских монахов, но каждый раз что-то мешает взять анализы.

Ответить

FOX

3

В 2013 году в Иволгинский дацан приезжал президент России Владимир Путин, который провел некоторое время наедине с мумией ламы.

Ответить

Грэм Грэмский

FOX
3

Перенимал опыт

Ответить

С H А P Р i Е

FOX
0

С мумией лабрадора Кони

Ответить

Georgi Yudin

3

Опыт вообще интересный) Мне удавалось погрузиться довольно глубоко, но по мне больше прерывалась связь между событием и его интерпретацией.
То есть ты не ощущаешь холода стоя под ледяным душем, чувствуешь некую энергию и стимуляцию, но просто не интерпретируешь как неприятную, опасную или как холод. Думаю с болью похоже.

Ответить

taraskiy lotots

3

Скептики говорят, что это от обезвоживания + сухой воздух

Ответить

Kir Kirsky

3

Лженаука от лжеученых. Куча громких заявлений с нарушением почти всех принципов постановки эксперимента.
Такую хуйню любят на дзен лить.
ДЗЕН - какая ирония.

Ответить

Marat Khamadeev

3

Всё круто, но, как говорится, peer reviewed or tits or gtfo. И желательно, чтобы как минимум трое рефери посмотрели. Я видал академиков РАН, которые на серьёзных щщах память воды защищают, так что регалии - не аргумент. 

Ответить

Жалкий месяц

2

Для поиска таких веществ исследователи планируют взять анализы крови и тканей одного из монахов в состоянии тукдам.

Опять могилу Итигелова вскроют?

Ответить

Никита Логинов

Жалкий
0

Он же не в могиле сейчас, а в монастыре под стеклом.

Ответить

Прошедший Никита

1

Это у Пелевина в тайных видах на гору Фудзи было описано?

Ответить

AshleyNightingale

1

Я где-то слышал, что они сидят на очень особой диете месяцами, и перед медитацией покрывают себя чем-то, от этого и тушка хорошо сохраняется. Хз.

Ответить

Никита Логинов

AshleyNightinga…
0

Тоже склоняюсь к мысли, что всё дело в долгой "подготовке" тела благодаря диетам и практикам.

Ответить

Jeka

1

Если наесться консервантов (бальзамирующий эффект), то бактерии и паразиты не смогут жрать клетки тела. Со временем тушка высохнет и получится мумия. А "шаолиньские" монахи ещё те фокусники. Что только не придумают для завлечения туристов.

Ответить

Имя Фамилия

0

Медитирующие могут не слышать звуков вокруг себя или не чувствовать боль.

Да, это так. Остаётся только одно ощущение - я есть. Дальше идти "страшно".

Ответить

Никита Логинов

Имя
0

Почему страшно?

Ответить

Имя Фамилия

Никита
0

Страх смерти, ухода. разве я могу описать этот опыт, когда ты в этом?

Ответить

Никита Логинов

Имя
1

Вроде при медитации не должно возникать никаких страхов, хотя я не эксперт в этом.

Ответить

Имя Фамилия

Никита
0

Сложно объяснить не практикующему. Ощущение, которое остаётся (Я есть) - это я - Эго, т.е. ложного я , а не высшего Я. оно и боится смерти и растворение в высшем Я. Отсюда страх смерти, что умираешь и исчезаешь именно ты настоящий, а не ложное я. В этом опыте тебе эти рассуждения не помогут, ты просто боишься, мыслей в таком состоянии нету. Как смог объяснил свои ощущения)

Ответить

Ху Эмай

Имя
0

Странно, что страх.  

Ответить

С H А P Р i Е

0

из-за неких веществ

Норкоманы

Ответить

Рыночный чувак

0

Группа Медведева работает с буддийскими монастырями на юге Индии

Нашего премьера теперь признают иноагентом?

Ответить

andorus

0

Статейка конечно атас полный) 
На серьезном ебале в челика через тепловизор пялят.
Обычным работягам раз в пять лет лсд хватает 

Ответить

Азамат Багатов

0

Не читал. Хуета.

Ответить

миша лисицын

0

Это все странно
Но вот вопрос - правда ли что от глубокой медитации ~40% сходят с ума?

Ответить

Производственный волк

–1

Помню Казанцева здесь пыталась про медитацию ответить, но ничего интересного не сказала

Гость TJ: Ася Казанцева — научный журналист…
Отвечаю на ваши вопросы в комментариях с 20:00 по Москве.
tjournal.ru
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