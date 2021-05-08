Наука
Екатерина Кузнецова

Дрон «Инженьюити» впервые переместился на новое место на Марсе — в 129 метрах от прежнего Статьи редакции

Полёт дрона на фоне марсианского пейзажа снял ровер «Персеверанс».

Марсианский пейзаж с пролетающим дроном, сфотографированный марсоходом «Персеверанс»

7 мая вертолётный дрон «Инженьюити», находящийся на Марсе, впервые поднялся на рекордные 10 метров и переместился на 129 метров к югу, сообщило NASA. Прежде аппарат уже взлетал четыре раза, но садился в том же месте.

Ведомство также рассказало, что 30 апреля ровер записал полёт и звук лопастей вертолётного дрона — это поможет учёным в изучении марсианской атмосферы.

Запись шума от вертолётных лопастей во время полёта дрона

Вертолётный дрон вместе с марсоходом «Персеверанс» находится на Марсе с 18 февраля 2021 года. В первый раз аппарат взлетел спустя два месяца — тогда он поднялся на три метра.

#nasa #наука #космос #марс #новости

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41 комментарий
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ouxen

4

нахуя он туда залез

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Владимир Филатов

ouxen
0

а что ещё делать на Марсе?

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ouxen

Владимир
0

находиться

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Suq Madiq

3

Дрон «Инженьюити»

с марсоходом «Персеверанс»

по-аглицки пишите уж, а то фейспалм

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Ближний парфюмер

2

аппарат записал звук лопастей

Если что, речь о Perseverance, а не самом вертолетике

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ouxen

Ближний
3

Да тут весь текст испанский смех сплошной

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ouxen

ouxen
1

(испанский смех)

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Bkmz Иванов

2

А чё там со сносками про звук, в видео про звук. Добавь пожалуйста Екатерина, душа моя, почему не слышно, и чё за эффект Доплера. Спасибо

Ответить

ouxen

Bkmz
2

Как можно не знать что такое эффект Доплела ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить

Bkmz Иванов

ouxen
3

Я пишу то с трудом. Автозамена помогает

Ответить

ouxen

Bkmz
1

Разве можно назвать это жизнью?

Ответить

Bkmz Иванов

ouxen
3

Прекрасно себя чувствую.

Ответить

Bkmz Иванов

Bkmz
2

(Пиздёшь)

Ответить

ouxen

Bkmz
0
Ответить

Екатерина Кузнецова

Bkmz
0

слышно, но оч тихо — прибавь звук

Ответить

Bkmz Иванов

Екатерина
4

Бля, я глухой оказывается... В добавок к тупому

Ответить

ouxen

Bkmz
2

Там какой-то инфразвук даже на айпаде еле различить можно, Придётся слушать на стереосистеме

Ответить

Bkmz Иванов

ouxen
0

Так почему бы не добавить разъяснения про это? Плюс, как я понимаю что особенности Марса, не земные, плюс работа винтов в его атмосфере, не позволит нам услышать привычное жух-жух винтов

Ответить

Bkmz Иванов

Bkmz
2

даже на Айпаде...

Тьфу блять

Ответить

ouxen

Bkmz
1

( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить

ouxen

Bkmz
1

Ты требуешь слишком многого

Ответить

Bkmz Иванов

ouxen
1

Рили? Бикозе гугле транслейт lychshe чем писать майселф? 

Ответить

ouxen

Bkmz
1

на bbc ничего такого не упоминалось

Ответить

Bkmz

ouxen
1

Потрясающе крутая история

Ответить

Ближний парфюмер

Bkmz
1

Слышал когда-нибудь, как поезд с гудком или машина с зажатым сигналом проезжает мимо?

Ответить

Bkmz Иванов

Ближний
0

И? 

Ответить

Ближний парфюмер

Bkmz
4

Длина волны уменьшается (частота и тон звука растут) при приближении и наоборот при удалении — это и есть эффект Доплера

Работает и с электромагнитными волнами (светом в т.ч.)

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Bkmz Иванов

Ближний
1

Понятно Спасибо добрый человек

Ответить

ouxen

Bkmz
1

tj познавательный

Ответить

Bkmz Иванов

ouxen
0

Йес

Ответить

ouxen

Bkmz
1

сир

Ответить

Bkmz

ouxen
2

Ай кен буги

Ответить

Anton Gostev

Bkmz
0
Ответить

Руслан Гатин

1

Как это может быть фото с дрона, если он сам на фото? 

Ответить

Испанский Валера

Руслан
2

решил сделать селфи

Ответить

Екатерина Кузнецова

Руслан
1

да, ты прав, полёт дрона снял марсоход, а дрон сделал ещё фотки 

Ответить

Ivan Rybkin

0

Как же заебали эти новости про радиоуправляемые машинки, которые переместились на 20 метров вперёд. Охуеть. Записал звук лопастей. Пиздец просто до чего техника дошла. 😒

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С H А P Р i Е

0

Бля, как раз собрался марсианина и гравитацию заценить

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ouxen

С
0

посмотри лучше иван васильевич меняет профессию

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Артём Мазанов

ouxen
1

Великий фильм 

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PRIME XXVII

С
0

Марсианина лучше прочитать, получше фильма и читается легко.

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