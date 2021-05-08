Дрон «Инженьюити» впервые переместился на новое место на Марсе — в 129 метрах от прежнего Статьи редакции
Полёт дрона на фоне марсианского пейзажа снял ровер «Персеверанс».
7 мая вертолётный дрон «Инженьюити», находящийся на Марсе, впервые поднялся на рекордные 10 метров и переместился на 129 метров к югу, сообщило NASA. Прежде аппарат уже взлетал четыре раза, но садился в том же месте.
Ведомство также рассказало, что 30 апреля ровер записал полёт и звук лопастей вертолётного дрона — это поможет учёным в изучении марсианской атмосферы.
Вертолётный дрон вместе с марсоходом «Персеверанс» находится на Марсе с 18 февраля 2021 года. В первый раз аппарат взлетел спустя два месяца — тогда он поднялся на три метра.
нахуя он туда залез
Дрон «Инженьюити»
с марсоходом «Персеверанс»
по-аглицки пишите уж, а то фейспалм
А чё там со сносками про звук, в видео про звук. Добавь пожалуйста Екатерина, душа моя, почему не слышно, и чё за эффект Доплера. Спасибо
Я пишу то с трудом. Автозамена помогает
Прекрасно себя чувствую.
Бля, я глухой оказывается... В добавок к тупому
Так почему бы не добавить разъяснения про это? Плюс, как я понимаю что особенности Марса, не земные, плюс работа винтов в его атмосфере, не позволит нам услышать привычное жух-жух винтов
даже на Айпаде...
Тьфу блять
Слышал когда-нибудь, как поезд с гудком или машина с зажатым сигналом проезжает мимо?
И?
Длина волны уменьшается (частота и тон звука растут) при приближении и наоборот при удалении — это и есть эффект Доплера
Работает и с электромагнитными волнами (светом в т.ч.)
Понятно Спасибо добрый человек
Как это может быть фото с дрона, если он сам на фото?
Как же заебали эти новости про радиоуправляемые машинки, которые переместились на 20 метров вперёд. Охуеть. Записал звук лопастей. Пиздец просто до чего техника дошла. 😒
Бля, как раз собрался марсианина и гравитацию заценить