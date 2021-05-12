Исследование показывает, что первые человеческие слова могли сформироваться не случайным образом.

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Группа английских и немецких учёных обнаружила, что люди из разных языковых семей одинаково понимают значение некоторых сочетаний звуков, не похожих на настоящие слова. Использование таких сочетаний могло быть первым шагом в формировании первых человеческих языков около 150-350 тысяч лет назад.

Как формировались первые слова — текущая версия

Сейчас в науке преобладает мнение, что первые языки (или один общий «праязык») формировались на основе жестов. То есть, люди «рисовали» друг другу жестами нужные предметы или действия, или просто указывали на них, и произносили при этом какие-то случайные звуки. Эти звуки со временем превратились в слова, обретя устойчивую ассоциацию с нужными предметами или действиями.

Также существует гипотеза звукоподражания, но учёные считают, что таким образом появились очень немногие простые слова вроде «мяу» или «бум». В целом же первые языки формировались именно жестовым путём, а используемые в словах звуки не имеют никакой связи со значением этих слов.

Новое исследование: связь между звуками и значением определённо есть

Из прежних работ уже было понятно, что люди склонны связывать со звуками некоторые свойства. Например, они считают слово «буба» круглым, а «кики» — заострённым. А теперь учёные провели эксперимент с конкретными значениями. Исследователи выбрали 30 простых слов из нескольких групп понятий:

ребёнок, мужчина, женщина, тигр, змея, олень;

нож, огонь, вода, камень, мясо, фрукты;

собираться, готовить, прятаться, резать, охотиться, есть, спать;

тупой, острый, большой, маленький, хороший, плохой;

один, много;

то, это.

Далее учёные попросили случайных англоговорящих людей обозначить эти слова какими-нибудь звуковыми сочетаниями, не похожими на настоящие слова. Записанные сочетания звуков исследовали воспроизвели перед носителями 28 языков из 12 разных языковых семей — от индейцев Амазонки до туземцев тихоокеанских островов.

В итоге испытуемые угадали смысл большинства звуковых сочетаний — средняя точность составила 64,6%, что выше уровня случайности (16,7%). Носители тайских языков угадывали значения хуже, чем носители английского — 52,1% против 74,1%. Звуковое обозначение слова «спать» испытуемые поняли в 98,6% случаев, а слова «этот» — в 34,5%. В целом, лучше всего угадывали действия — в 70,9% случаев, а хуже всего — «тот» и «этот» с точностью 44,7%.

Уровень понимания "значения" сочетаний звуков в зависимости от родного языка испытуемых и обозначаемых слов Изображение Nature