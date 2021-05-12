Наука
Никита Логинов

Лингвисты обнаружили, что некоторые звуковые сочетания универсальны для носителей разных языков Статьи редакции

Исследование показывает, что первые человеческие слова могли сформироваться не случайным образом.

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Группа английских и немецких учёных обнаружила, что люди из разных языковых семей одинаково понимают значение некоторых сочетаний звуков, не похожих на настоящие слова. Использование таких сочетаний могло быть первым шагом в формировании первых человеческих языков около 150-350 тысяч лет назад.

Как формировались первые слова — текущая версия

Сейчас в науке преобладает мнение, что первые языки (или один общий «праязык») формировались на основе жестов. То есть, люди «рисовали» друг другу жестами нужные предметы или действия, или просто указывали на них, и произносили при этом какие-то случайные звуки. Эти звуки со временем превратились в слова, обретя устойчивую ассоциацию с нужными предметами или действиями.

Также существует гипотеза звукоподражания, но учёные считают, что таким образом появились очень немногие простые слова вроде «мяу» или «бум». В целом же первые языки формировались именно жестовым путём, а используемые в словах звуки не имеют никакой связи со значением этих слов.

Новое исследование: связь между звуками и значением определённо есть

Из прежних работ уже было понятно, что люди склонны связывать со звуками некоторые свойства. Например, они считают слово «буба» круглым, а «кики» — заострённым. А теперь учёные провели эксперимент с конкретными значениями. Исследователи выбрали 30 простых слов из нескольких групп понятий:

  • ребёнок, мужчина, женщина, тигр, змея, олень;
  • нож, огонь, вода, камень, мясо, фрукты;
  • собираться, готовить, прятаться, резать, охотиться, есть, спать;
  • тупой, острый, большой, маленький, хороший, плохой;
  • один, много;
  • то, это.

Далее учёные попросили случайных англоговорящих людей обозначить эти слова какими-нибудь звуковыми сочетаниями, не похожими на настоящие слова. Записанные сочетания звуков исследовали воспроизвели перед носителями 28 языков из 12 разных языковых семей — от индейцев Амазонки до туземцев тихоокеанских островов.

В итоге испытуемые угадали смысл большинства звуковых сочетаний — средняя точность составила 64,6%, что выше уровня случайности (16,7%). Носители тайских языков угадывали значения хуже, чем носители английского — 52,1% против 74,1%. Звуковое обозначение слова «спать» испытуемые поняли в 98,6% случаев, а слова «этот» — в 34,5%. В целом, лучше всего угадывали действия — в 70,9% случаев, а хуже всего — «тот» и «этот» с точностью 44,7%.

Уровень понимания "значения" сочетаний звуков в зависимости от родного языка испытуемых и обозначаемых слов Изображение Nature

Результаты показывают, что люди могут выбирать те или иные звуки для обозначения понятий, исходя из неких внутренних установок, универсальных для разных культур. Это могло сыграть большую роль в появлении первых слов человеческого «праязыка» или «праязыков». Сами авторы исследования считают, что их открытие не опровергает жестовую теорию происхождения языка, но как минимум существенно дополняет её.

#новости #история

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