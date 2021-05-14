Рецензирование как иммунная система науки — личный опыт

Чем больше людей могут оценить и проверить исследование — тем больше шансов встретить беспристрастную экспертизу.
Научное сообщество часто считают токсичным и не толерантным к новым идеям. Обычно под критику подают редакторы научных журналов и рецензенты, которые не пропускают в печать особо радикальные и революционные исследования.
Я всегда был сторонником консервативности, лежащей, фактически, в основе науки как института. Однако совсем недавно мы с коллегами оказались по другую сторону баррикад, пытаясь опубликовать наше последнее исследование. Рассказываю, чем всё закончилось (спойлер: хорошо), и почему пережитые мытарства только укрепили меня в верности занятой ранее позиции.
Наука – это труд многих. Эту не всегда очевидную истину часто игнорируют в кинематографе или мультипликации, показывая учёного-одиночку, который в своей лаборатории переворачивает законы природы с ног на голову, ни с кем не обсуждает свои результаты и не публикуется. Нельзя сказать, что такая модель учёного высосана из пальца, история знает примеры. Но у неё есть две проблемы.
Первая, чисто техническая. У одиночки зачастую не хватает ресурсов, чтобы осуществить задуманное, особенно, если речь об экспериментаторе. Это в эпоху Ньютона сделать открытие можно было с помощью напильника, в XXI же веке нужны круглые суммы с грантов и узкоспециализированные фирмы-производители. Теоретикам также может быть тяжело, поскольку простые идеи уже давно высказаны, а объемы вычислений для идей сложных иногда может быть очень большой.
Но есть вторая проблема, куда более существенная, а именно отсутствие обратной связи. Так уж вышло, что все люди – человеки, а потому подвержены когнитивным искажениям разных типов и калибров. Учёным, чьи выводы претендуют на максимальную истинность и объективность, очень важно их избегать.
Конечно, существуют давно отработанные принципы логики или дизайна эксперимента, но ничто так не помогает найти ошибку, как не замыленный взгляд со стороны. Именно поэтому рецензирование и апробация результатов на конференциях – это важнейший этап жизни научного знания. Опубликованное в научном журнале знание признаётся обществом максимально достоверным. Гарантия такого доверия – агрессивность по отношению излишне радикальным идеям, которая, фактически, является иммунным ответом системы на попытки проникновения фальши, будь она нарочной или ошибочной.
Конечно, учёные, которые рецензируют или редактируют вашу статью, тоже люди со своими желаниями, страстями и заблуждениями, и как-то давно я уже писал здесь большой текст об этом. Есть десятки причин, по которым им может не понравиться ваше исследование: это может быть личная неприязнь, конкуренция, невежество, когнитивные искажения, опять же. Может быть даже ситуация, когда к исследованию нет технических претензий, но оно настолько нетривиально и непривычно, что рецензент заворачивает его по принципу «кабы что не вышло».
Да, всё это правда. Такое происходит постоянно и будто бы сводит на нет институциональный авторитет науки. Но на самом деле, есть один фактор, который превращает этот недостаток в преимущество. Я говорю о многочисленности учёных и журналов. Чем больше людей могут оценить и проверить ваше исследование, тем больше шансов, что вы рано или поздно встретите беспристрастную и честную экспертизу.
Ваше исследование, скорее всего, быстро примут к публикации, если вы работаете в достаточно популярной области своей науки (и оно не содержит ошибок, конечно). В то же время, вы можете столкнуться с неприятием, если попытаетесь зайти в область, которую понимают всего 10-15 человек в мире. Я не говорю, что это обязательно случится, но так бывает. Этот же принцип работает и на уровне отдельных наук: скандал, случившийся не так давно в области гендерных исследований (довольно молодой и потому немногочисленной науке) не мог бы произойти, скажем, физике или биологии.
Получается, что, когда научное сообщество достаточно обширно, оно может позволить себе быть критичным и агрессивным, потому что немотивированное недоверие к новому у одних рецензентов компенсируется возможностью послать статью в другой журнал. Мотивированное же недоверие будет преследовать нерадивых авторов до самого низа научно-журнальной иерархии – «мусорных» журналов или журналов с низким авторитетом. Если, конечно, у авторов хватит на это терпения.
Но что же делать, если исследование и правда хорошее, но его не хотят принимать в журнал? Варианта всего два: либо переключаться на новую работу, либо продолжать с упорством стучаться в новые двери. Стоит отметить, что описанная выше система худо-бедно защищает общепризнанное научное знание от ошибок, но не защищает гонцов этого знания.
Показателен пример нашего соотечественника – Виктора Веселаго, чьи труды про тогда ещё гипотетическое отрицательное преломление света, опубликованные в 1967 году, не нашли поддержки коллег, хотя в 2000 году этот эффект был экспериментально обнаружен.
Другой пример связан с изобретением первого протокола квантовой криптографии под названием BB84 (я про него тоже рассказывал, кстати), статью с которым не принял ни один физических журнал, поэтому авторам пришлось довольствоваться сборником трудов конференции по компьютерным наукам, проходившим в Индии в 1984 году. Примечательно, что в 1991 году этот алгоритм был переоткрыт другим автором и опубликован уже в физическом журнале.
Примерно в такой же ситуации оказались и мы с коллегами, когда попытались опубликовать статью с теоретическим описанием способа управления энергией ионизации атомов. Чтобы понять, почему наши идеи были встречены прохладно, надо рассказать о нескольких вещах.
Во-первых, энергия ионизации – это базис современной химии. Зависимость этого параметра от порядкового номера химического элемента определяет их периодический закон, который графически выражается в виде таблицы Менделеева. Этот закон надёжно зафиксирован в справочниках. Когда мы начали писать статью, я спросил в крупнейшем сабреддите, посвященном химии, что нам сулит управление этими характеристиками. В ответ мне сказали, что «химию надо будет буквально переписывать с нуля».
Во-вторых, мы сделали свои выводы, основываясь на анализе электромагнитной массы электрона. Электромагнитная масса – это концепция, которая в своё время была отвергнута физиками, но не потому, что оказалась ошибочна, а потому, что они не смогли её вычислить и решили больше не вспоминать.
Не хотел бы вдаваться в детали, скажу лишь, что в нашем исследовании мы математически показали, что её учёт приводит к существенным наблюдаемым последствиям для атомов, помещённых в особые условия, в том числе к изменению энергии ионизации. Подробнее про суть работы и проблемы её восприятия коллегами я рассказывал здесь (на русском). Саму статью можно прочитать, либо в журнале, либо в виде доступного препринта (на английском).
В конечном итоге мы потратили на опубликование два года. За это время мы сменили шесть журналов, пообщались с десятком рецензентов, провели апелляцию (безуспешную). Даже в журнале Physics Letter A, в котором она в итоге вышла, вместо двух рецензентов работу смотрело четыре человека. Это стоило нам упущенного времени, возможно, грантов, но, вспоминая примеры выше, я считаю, что нам повезло, и система в конечном итоге сработала. Вместе с тем я понимаю, что из-за того, что наша работа проходила на стыке двух далёких друг от друга областей физики, не так много учёных в мире могло бы полностью понять её суть. А потому мы с самого начала понимали, что быстро статья не выйдет.
Единственная проблема заключается в том, что нам пришлось опускаться по лестнице «крутости» журналов вниз. Нет, бесспорно, Physics Letter A – это авторитетный и престижный физический журнал, но всё же не настолько авторитетный и престижный, как Nature или Science. Это означает, что новость о нашем исследовании, скорее всего, пройдёт мимо профильных СМИ, которые освещают новости науки, поскольку журналисты редко сами берут инфоповоды из журналов второй квартили, а потому меньше шансов, что её увидят химики – те, кому она была бы наиболее полезна.
Что ж, значит, придётся взять «пиар» нашего исследования в собственные руки. Но это уже совсем другая история...
О, да это же идеальное место чтобы сказать
РЕЦЕНЗЕНТЫ, ГОРИТЕ В АДУ
БЕСИТЕ
Ага, здесь же можно покрыть хуями ведущие журналы, рецензентов, всю систему.. и процитировать "того самого" понимающего анонима, который сказал, что это грандиозное исследование перевернет игру.)) И да, грандиозное исследование точно не нуждается в пиаре, тем более на тж
ну да ссылаться на реддит это так себе) но статьи пиарить надо - на конфах, например
а ведущесть журналов зачастую ничего не значит. и верстают криво, так что за каждую таблицу приходится воевать, и рецензенты попадаются, которые статью не читали, но отвечают и тд
у системы есть определенные проблемы и говорить о них - нормально
Если статья действительно крута, то на нее будут ссылаться вне зависимости от топовости журнала (сейчас во многих областях науки вообще в архивы предпочитают выкладывать свои результаты). Это и есть научный успех. А если люди очень хотят попасть в громкие заголовки, но у них не получается, и они бегут жаловаться на тж, то появляется подозрение, что интерес авторов лежит не в научном поле, а в поле тщеславия. Может, статья и огонь, только пусть её оценивают знающие люди, или опишите популярно, до чего удалось додуматься
ну в рассылке того же arXiv каждый день приходит по 50+ статей в зависимости от выбранных сфер отслеживания, мало у кого есть время хотя бы абстракты читать
а насчет статьи на тж - мне показалось, что личная ситуация автора дала повод вообще поговорить о том, как работает рецензирование. здесь не так уж много ученых. ну и прямо такого нытья я не увидела
Тогда тема совершенно не раскрыта. Не сказано ни о том, что рецензенты работают совершенно бесплатно, ни о том, что помимо них, есть редакторы (которые могут защитить статью, если рецензенты завернули, и наоборот). А вообще интересная тема. В ведущих журналах как раз система рецензирования очень проработана и включает несколько раундов проверки статьи на прочность. Это было бы интересно почитать
я так поняла, что планируется серия статей на эту тему. и радует, что кому-то не лень этим заниматься)
Ну вот я, например, химик. Хочу замутить какой-то проект. Иду в Сколар (или более продвинутую систему), ищу что-то по теме, нахожу все, что хоть каким-то боком к этому относится (для этого существуют keywordz), нахожу вашу превосходную статью. Изи.
Защищайте (хоть из текста этого и непонятно на самом деле), но только все равно система рецензирования в нынешнем виде это какая-то архаика. Уже сколько лет это обсуждается и всем вроде все понятно
Можно было бы выкладывать свои исследования на ресурс типа тж, а потом рецензентом был бы любой желающий в каментах))
Верховный месяц
Зависит от уровня статьи. Если брать студентческие статьи, то там уровень зачастую очень низкий и допуск их без замечаний к публикации понижает доверие к авторитету журнала. Да, бывают несправедливые рецензенты, но будем чесны - большинство статей приходит в тяп-ляп написанном виде.
Ну и пока университеты обязывают публиковаться n раз в год в научных журналах для повышения своей цитируемости, то от этой системы никуда не уйти.
Есть куда большие проблемы как платный доступ к статьям, за который авторы ничего не получают.
Во-первых, поздравляю с публикацией!
Но Вы действительно считаете гендерные исследования наукой, которую можно сравнить с биологией и физикой? Мне кажется, это скорее пример того, что наука иногда может прогибаться под давлением идеологии: лысенковщина, арийская физика, теперь вот gender study.
По сути самой статьи. Почему Вы указали только мнение анонима из реддита (поправьте, если не так), но не упомянули отзывы учёных, работающих в этой сфере?
я верю, что они справятся и сделают нормальную науку
Там есть большой пласт исследований различий в поведении женщин и мужчин, которые ведут за собой всякие экономические последствия. Эти вещи вполне себе нейтральны и научны уже давно, насколько я понимаю. Хотя они и далеки от политического мейнстрима, который все в этом gender science и видят (небезосновательно)
Базовый
Проблема всегда есть в избирательности идеологического ракурса по отношению к науке. Но когда практичность такого подхода окажется нулевой, то вот тогда и занейтралится.
Занимательная статья, спасибо. Сам недавно стал аспирантом и тут же есть проблема, может вы подскажете. У нас с коллегой (у нас один научный руководитель) есть идея и план по экспериментальному исследованию, но все выше стоящие говорят, что мы должны работать и публиковаться ака волки-одиночки, друг с другом не пересекаясь. Иначе говорят на комиссии по защите вышибут все мозги и вообще это затянется на ещё большее время. Да и денег они тоже не дадут. Судя по тому, что говорят все мои коллеги, с кем я общался, это повальная ситуация, если только своих людей там нету. При этом фактическое время на работу над диссертацией они срезали на год.
Есть ли смысл нам податься со всем этим в другие вузы? Точнее смысл так то очевидный, но не знаю, как это всё работает до конца.
Послали мы статью на публикацию, ответ:
"Ваша наука - не наука, мы это не публикуем, это все ерунда"
Послали в другой журнал:
"Ваша наука - прошлый век, все все давно это знают"
И спрашивается: "и хуле?"
Базовый единорожек88
О, а то забыл в Телеграмах написать.
Крутая статья про лазер и вакуумы. Я помню ещё совсем недавно такой эксперимент считали невоплотимым технически.
Ну.
На всякий добавлю, может другим будет интересно, о чём речь: https://nplus1.ru/news/2021/05/11/1023
Заголовок, конечно, не очень корректный, но мне всё равно нравится.
выводы, основываясь на анализе электромагнитной массы электрона. Электромагнитная масса – это концепция, которая в своё время была отвергнута физиками, но не потому, что оказалась ошибочна, а потому, что они не смогли её вычислить и решили больше не вспоминать
Не, ну так можно создать отдельные ветви науки, которые по факту будут состоять из лавины ошибок. Не то что бы я выступаю за ограничение подобных публикаций, но вероятность факапа всё же высока.
Вспоминается сразу то медное ведро, создающее тягу на СВЧ частотах, в итоге оказавшейся то ли погрешностью, то ли неучтенным влиянием дополнительной силы от экспериментальной установки, не учтенной в расчете тяги.
Так объяснение может в итоге противоречить концепции наличия массы, что перечеркнет все изыскания базирующиеся на её наличии
Привычный кофе
У них научно-популярное издание и из этой статьи мало кто вообще что сможет понять
Привычный кофе
@Аниме Бот кто это
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«Slave of Ростиslave» еще известен как: «fucking-design», «Фанат Блондина и Дитковского», «perduun24», «serguun42 смог поменять ник»
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Ребята, не стоит вскрывать эту тему. Вы молодые, шутливые, вам все легко. Это не то. Это не Чикатило и даже не архивы спецслужб. Сюда лучше не лезть. Серьезно, любой из вас будет жалеть. Лучше закройте тему и забудьте, что тут писалось. Я вполне понимаю, что данным сообщением вызову дополнительный интерес, но хочу сразу предостеречь пытливых - стоп.
Остальные просто не найдут.
на уровне отдельных наук
Gender studies наука? Ахаха
Думаете легко каждый день новый гендер открывать?
нет, не сложно, тебе же не надо какую то научную аргументацию приводить, просто скажи, что он есть