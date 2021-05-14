Наука
Никита Логинов

Исследование: из-за химикатов в пластике и реагентах современные бетон и асфальт разрушаются быстрее, чем 100 лет назад Статьи редакции

Химикаты попадают в стройматериалы уже на стадии производства.

18 18 комментариев
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Японские учёные нашли причину ускоренного износа современных бетона и асфальта — это химические вещества из выхлопных газов, моющих средств, противоснежных реагентов и пластмассовых изделий. Эти соединения попадают внутрь строительных материалов уже в процессе производства и снижают их долговечность.

Трёхмерная визуализация трещин внутри двух образцов бетона Изображение Университета Хоккайдо

Бетон и асфальт используют в строительстве более 4000 лет, а бетон современного типа широко применяется с середины позапрошлого века. При этом исторические здания, построенные из бетона, зачастую находятся в лучшем состоянии, чем постройки возрастом в несколько десятилетий. Группа японских учёных решила выяснить, в чём может быть причина такого ускоренного износа современных стройматериалов.

Для этого они создали специальное устройство, которое воссоздаёт реальные условия эксплуатации бетона и асфальта. С помощью компьютерного томографа учёные в течение 24 часов отслеживали каждое изменение в микроструктуре стройматериалов. За опытные образцы исследователи взяли куски современного бетона и асфальта со всего мира, японский асфальт 1960 года и эталонный бетон возрастом 120 лет.

Компьютерная томография демонстрирует, как внутри бетона распространяются трещины Изображение Университета Хоккайдо

Исследование показало, что в современных бетоне и асфальте содержатся сторонние примеси вроде фталатов и фосфатов. Причём даже в новых, только произведённых образцах. Количество примесей невелико — от 0,0012% до 0,25%, но этого достаточно, чтобы ухудшить качество материалов. Из-за них бетон и асфальт крошатся и распадаются на отдельные слои быстрее, чем образцы вековой давности.

Таблица характеристик некоторых опытных образцов бетона Изображение Университета Хоккайдо

Источник этих примесей — выхлопные газы, противоснежные реагенты, моющие средства и пластиковые изделия. Большая их часть попадает в стройматериалы ещё в процессе производства, остальная часть впитывается во время эксплуатации. Второй процесс может негативно влиять в том числе на исторические постройки.

Учёные считают, что их открытие позволит вернуть бетону и асфальту «былую прочность» относительно простым ужесточением процесса производства.

#новости

18 18 комментариев
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18 комментариев
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Максимальный супер_стар

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но Российские дороги ведь были разрушены до изобретения реагентов и пластика ...

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Крошечный чайник

Максимальный
5

Потому что Россия всегда впереди

Ответить

Твоего деда дед

Максимальный
0

Теперь пизда всем монолитам и панелькам

Ответить

Mike Efremov

7

Пизда вам, замкадыши ебаные, по всей Раисе построят трассы для деда, чтоб он на желтой калине гонял

Ответить

New

Mike
1

Жестко 
И это при условии что я москвич

Ответить

New

Mike
1

«Мне изначально есть чем гордиться,
Ведь мне довелось родиться в самом центре столицы,
И пока мое сердце будет биться,
Я буду гордиться местом, где было суждено родиться.»  (с) Guf

😐😐

Ответить

Хиханьки да Хаханьки

2

Так стоп. Ничего не понятно. Прошу разъяснений. Почему тогда Нидерланды(и не только) стали использовать пластик при строительстве дорог, если он как выяснилось его(асфальт) быстрее разрушает? Да, я тупой.

Ответить

Боря Пончиков

Хиханьки
2

Что бы поймать преступника, мысли как преступник

Ответить

Никита Логинов

Хиханьки
0

Надо свести японцев с голландцами в баттле.

Ответить

Боря Пончиков

1

Nice try производители говноасфальта России

Ответить

Никита Логинов

Боря
0

Это японцы!

Ответить

Боря Пончиков

Никита
1

Это фейковые японцы, или действовали по заказу

Ответить

Никита Логинов

Боря
1

Буряты, скорее всего.

Ответить

Подлинный историк

1

[здесь должна быть шутка, что мы живем на сто лет вперед]

Ответить

Ivan Boldyrev

0

Шах и мат, совкодрочеры! 

Ответить

С H А P Р i Е

0

И этим пластиком был Сергей плиткович Бордюров

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AttentiveMilk

0

Похуй

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Stan Islav

0

Не показывайте это чинушам

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