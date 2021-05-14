Химикаты попадают в стройматериалы уже на стадии производства.

567 просмотров

Японские учёные нашли причину ускоренного износа современных бетона и асфальта — это химические вещества из выхлопных газов, моющих средств, противоснежных реагентов и пластмассовых изделий. Эти соединения попадают внутрь строительных материалов уже в процессе производства и снижают их долговечность.

Трёхмерная визуализация трещин внутри двух образцов бетона Изображение Университета Хоккайдо

Бетон и асфальт используют в строительстве более 4000 лет, а бетон современного типа широко применяется с середины позапрошлого века. При этом исторические здания, построенные из бетона, зачастую находятся в лучшем состоянии, чем постройки возрастом в несколько десятилетий. Группа японских учёных решила выяснить, в чём может быть причина такого ускоренного износа современных стройматериалов.

Для этого они создали специальное устройство, которое воссоздаёт реальные условия эксплуатации бетона и асфальта. С помощью компьютерного томографа учёные в течение 24 часов отслеживали каждое изменение в микроструктуре стройматериалов. За опытные образцы исследователи взяли куски современного бетона и асфальта со всего мира, японский асфальт 1960 года и эталонный бетон возрастом 120 лет.

Компьютерная томография демонстрирует, как внутри бетона распространяются трещины Изображение Университета Хоккайдо

Исследование показало, что в современных бетоне и асфальте содержатся сторонние примеси вроде фталатов и фосфатов. Причём даже в новых, только произведённых образцах. Количество примесей невелико — от 0,0012% до 0,25%, но этого достаточно, чтобы ухудшить качество материалов. Из-за них бетон и асфальт крошатся и распадаются на отдельные слои быстрее, чем образцы вековой давности.

Таблица характеристик некоторых опытных образцов бетона Изображение Университета Хоккайдо

Источник этих примесей — выхлопные газы, противоснежные реагенты, моющие средства и пластиковые изделия. Большая их часть попадает в стройматериалы ещё в процессе производства, остальная часть впитывается во время эксплуатации. Второй процесс может негативно влиять в том числе на исторические постройки.