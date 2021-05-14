Исследование: из-за химикатов в пластике и реагентах современные бетон и асфальт разрушаются быстрее, чем 100 лет назад Статьи редакции
Химикаты попадают в стройматериалы уже на стадии производства.
Японские учёные нашли причину ускоренного износа современных бетона и асфальта — это химические вещества из выхлопных газов, моющих средств, противоснежных реагентов и пластмассовых изделий. Эти соединения попадают внутрь строительных материалов уже в процессе производства и снижают их долговечность.
Бетон и асфальт используют в строительстве более 4000 лет, а бетон современного типа широко применяется с середины позапрошлого века. При этом исторические здания, построенные из бетона, зачастую находятся в лучшем состоянии, чем постройки возрастом в несколько десятилетий. Группа японских учёных решила выяснить, в чём может быть причина такого ускоренного износа современных стройматериалов.
Для этого они создали специальное устройство, которое воссоздаёт реальные условия эксплуатации бетона и асфальта. С помощью компьютерного томографа учёные в течение 24 часов отслеживали каждое изменение в микроструктуре стройматериалов. За опытные образцы исследователи взяли куски современного бетона и асфальта со всего мира, японский асфальт 1960 года и эталонный бетон возрастом 120 лет.
Исследование показало, что в современных бетоне и асфальте содержатся сторонние примеси вроде фталатов и фосфатов. Причём даже в новых, только произведённых образцах. Количество примесей невелико — от 0,0012% до 0,25%, но этого достаточно, чтобы ухудшить качество материалов. Из-за них бетон и асфальт крошатся и распадаются на отдельные слои быстрее, чем образцы вековой давности.
Источник этих примесей — выхлопные газы, противоснежные реагенты, моющие средства и пластиковые изделия. Большая их часть попадает в стройматериалы ещё в процессе производства, остальная часть впитывается во время эксплуатации. Второй процесс может негативно влиять в том числе на исторические постройки.
Учёные считают, что их открытие позволит вернуть бетону и асфальту «былую прочность» относительно простым ужесточением процесса производства.
Пизда вам, замкадыши ебаные, по всей Раисе построят трассы для деда, чтоб он на желтой калине гонял
Так стоп. Ничего не понятно. Прошу разъяснений. Почему тогда Нидерланды(и не только) стали использовать пластик при строительстве дорог, если он как выяснилось его(асфальт) быстрее разрушает? Да, я тупой.
Nice try производители говноасфальта России