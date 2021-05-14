Наука
Sasha Shambilova

Китай столкнулся с нехваткой лабораторных обезьян — из-за спроса среди учёных их не успевают разводить Статьи редакции

За пять лет цена на одну обезьяну выросла до почти 10 тысяч долларов.

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Фото U.S. IC

Секретарь Китайской ассоциации по разведению и развитию лабораторных приматов Чжао Шэньли (Zhao Shengli) заявил о сильной нехватке животных. По его словам, спрос на обезьян куда выше, чем предложение.

Чжан Вэнь (Zhang Wen), владелец компании Jiangsu Johnsen Bioresource Co по разведению обезьян и гончих собак в восточном Китае, также сообщил о росте спроса на лабораторных животных. Несмотря на это, заводчики не могут резко увеличить объёмы производства.

У животных свои жизненные циклы. Они не похожи на обычные промышленные товары: чем больше вы стараетесь произвести, тем больше производите.

Чжан Вэнь
владелец Jiangsu Johnsen Bioresource Co

С 2016 года, когда стоимость одной обезьяны составляла чуть больше двух тысяч долларов, цена выросла до 9,6 тысячи и продолжает расти. Даже те, кто в состоянии заплатить такую цену, не могут купить обезьян, поскольку «их просто нет».

Высокая цена приматов объясняется сложностью выращивания лабораторных обезьян. Согласно правилам ассоциации, в экспериментах могут принимать участие только те особи, которых вырастили люди. Каждая обезьяна должна пройти множество генетических и медицинских тестов перед отправкой в лабораторию на исследования. Чтобы вырастить партию «коммерческих» обезьян, требуется восемь лет: пять — на достижение половой зрелости, три — на медицинские и генетические тесты.

Основной причиной нехватки лабораторных приматов считают запрет Китая на торговлю дикими животными, который приняли в 2020 года на фоне пандемии Covid-19. После этого импорт и экспорт обезьян в Китае прекратились. Собственные запасы страны также истощились, поскольку некоторые виды приматов, пригодных для лабораторных исследований, обитают в Юго-Восточной Азии за пределами Китая.

Из-за принятия этого запрета с нехваткой лабораторных обезьян столкнулись и в США, которые больше остальных стран используют животных в лабораторных исследованиях. Из-за этого возникли трудности в создании вакцин от Covid-19.

#новости #китай #исследования #животные

33 33 комментария
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Эмоциональный кофе

11

А вот и новые бизнес-перспективы для россиян

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гачик

Эмоциональный
5

Теперь это monke тред

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Эмоциональный кофе

гачик
3
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гачик

Эмоцион…
4
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theLastLetters

гачик
0
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Явный Влад

Эмоцион…
0
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Ra

Эмоциональный
0

можно будет кавказцев сдавать, наконец-таки южные республики начнут приносить прибыль

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С H А P Р i Е

5

Заберите симоньян

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Фактический динозавр

3

я обезьяна 

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Невыносимый турник

Фактический
5

monke?

Ответить

Фактический динозавр

Невыносимый
2

да

Ответить

Невыносимый

Фактиче…
2

where banana

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Фактический

Невынос…
4

в попе

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Невыносимый

Фактиче…
6
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Наружный

Невынос…
0

Господи это же Лёха Ебленюк?!!

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Связанный томагавк_два

Невыносимый
0

donke

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гачик

Фактический
3

Monke!

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Фактический динозавр

гачик
2

да?

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гачик

Фактиче…
2

ride wife, life good

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Небольшой украинец

4

Уйгуры напряглись

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Максимальный супер_стар

2

а чем они там так заняты шо они у них заканчиваются м

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Dmitriy Volkov

Максимальный
0

Едят 

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Максимальный супер_стар

Dmitriy
0

это первое или второе?

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Связанный

Максима…
1

компот

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Денис Туряница

Максимальный
0

По существу в Китае проводится большая часть всех мировых исследований, в том числе, по биологии и смежным наукам. Просто в связи с тем, что они не всегда заинтересованы в экспорте науки, мы об этом вовремя не узнаем.

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Антон Лисин

1

Пескова пусть заберут 

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Иван Петров

1

Вся госдума к их услугам. Сверху юаней накинут, ещё и совет федерации смогут забрать.

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Argumenta Ambigua

1

Боюсь меня забанят за предложение по выходу из этой ситуации

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Сергей Дворниченко

0

так вот для чего с уханя выпустили ковид) теперь можно бесплатно и почти принудительно тестировать на людях препараты

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Подлинный историк

0

Тред монке им. тов. Харамбе?

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Эстетический дым

0

Я конечно не обезьяна, но миска риса это миска риса

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Даниил Шинкаренко

0

После этой новости среди защитников животных начался сущий кошмар.

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аятомат

0

Есть огромное количество людей, коими нужно заменить бедных обезьянок. Обезьянок то неимоверно жаль. И вообще нужно уже запретить это всё и прекратить опыты на животных

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