За пять лет цена на одну обезьяну выросла до почти 10 тысяч долларов.

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Фото U.S. IC

Секретарь Китайской ассоциации по разведению и развитию лабораторных приматов Чжао Шэньли (Zhao Shengli) заявил о сильной нехватке животных. По его словам, спрос на обезьян куда выше, чем предложение.

Чжан Вэнь (Zhang Wen), владелец компании Jiangsu Johnsen Bioresource Co по разведению обезьян и гончих собак в восточном Китае, также сообщил о росте спроса на лабораторных животных. Несмотря на это, заводчики не могут резко увеличить объёмы производства.

У животных свои жизненные циклы. Они не похожи на обычные промышленные товары: чем больше вы стараетесь произвести, тем больше производите. Чжан Вэнь владелец Jiangsu Johnsen Bioresource Co

С 2016 года, когда стоимость одной обезьяны составляла чуть больше двух тысяч долларов, цена выросла до 9,6 тысячи и продолжает расти. Даже те, кто в состоянии заплатить такую цену, не могут купить обезьян, поскольку «их просто нет».

Высокая цена приматов объясняется сложностью выращивания лабораторных обезьян. Согласно правилам ассоциации, в экспериментах могут принимать участие только те особи, которых вырастили люди. Каждая обезьяна должна пройти множество генетических и медицинских тестов перед отправкой в лабораторию на исследования. Чтобы вырастить партию «коммерческих» обезьян, требуется восемь лет: пять — на достижение половой зрелости, три — на медицинские и генетические тесты.

Основной причиной нехватки лабораторных приматов считают запрет Китая на торговлю дикими животными, который приняли в 2020 года на фоне пандемии Covid-19. После этого импорт и экспорт обезьян в Китае прекратились. Собственные запасы страны также истощились, поскольку некоторые виды приматов, пригодных для лабораторных исследований, обитают в Юго-Восточной Азии за пределами Китая.