Китай столкнулся с нехваткой лабораторных обезьян — из-за спроса среди учёных их не успевают разводить Статьи редакции
За пять лет цена на одну обезьяну выросла до почти 10 тысяч долларов.
Секретарь Китайской ассоциации по разведению и развитию лабораторных приматов Чжао Шэньли (Zhao Shengli) заявил о сильной нехватке животных. По его словам, спрос на обезьян куда выше, чем предложение.
Чжан Вэнь (Zhang Wen), владелец компании Jiangsu Johnsen Bioresource Co по разведению обезьян и гончих собак в восточном Китае, также сообщил о росте спроса на лабораторных животных. Несмотря на это, заводчики не могут резко увеличить объёмы производства.
С 2016 года, когда стоимость одной обезьяны составляла чуть больше двух тысяч долларов, цена выросла до 9,6 тысячи и продолжает расти. Даже те, кто в состоянии заплатить такую цену, не могут купить обезьян, поскольку «их просто нет».
Высокая цена приматов объясняется сложностью выращивания лабораторных обезьян. Согласно правилам ассоциации, в экспериментах могут принимать участие только те особи, которых вырастили люди. Каждая обезьяна должна пройти множество генетических и медицинских тестов перед отправкой в лабораторию на исследования. Чтобы вырастить партию «коммерческих» обезьян, требуется восемь лет: пять — на достижение половой зрелости, три — на медицинские и генетические тесты.
Основной причиной нехватки лабораторных приматов считают запрет Китая на торговлю дикими животными, который приняли в 2020 года на фоне пандемии Covid-19. После этого импорт и экспорт обезьян в Китае прекратились. Собственные запасы страны также истощились, поскольку некоторые виды приматов, пригодных для лабораторных исследований, обитают в Юго-Восточной Азии за пределами Китая.
Из-за принятия этого запрета с нехваткой лабораторных обезьян столкнулись и в США, которые больше остальных стран используют животных в лабораторных исследованиях. Из-за этого возникли трудности в создании вакцин от Covid-19.
Теперь это monke тред
можно будет кавказцев сдавать, наконец-таки южные республики начнут приносить прибыль
Невыносимый турник
monke?
Фактический динозавр
да
Monke!
Едят
По существу в Китае проводится большая часть всех мировых исследований, в том числе, по биологии и смежным наукам. Просто в связи с тем, что они не всегда заинтересованы в экспорте науки, мы об этом вовремя не узнаем.
Вся госдума к их услугам. Сверху юаней накинут, ещё и совет федерации смогут забрать.
так вот для чего с уханя выпустили ковид) теперь можно бесплатно и почти принудительно тестировать на людях препараты
Есть огромное количество людей, коими нужно заменить бедных обезьянок. Обезьянок то неимоверно жаль. И вообще нужно уже запретить это всё и прекратить опыты на животных