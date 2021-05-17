Исследование: работа более 55 часов в неделю приводит к сотням тысяч смертей ежегодно Статьи редакции
Пандемия Covid-19 усугубила проблему — режим изоляции увеличил длительность рабочей недели примерно на 10%.
Специалисты Всемирной организации здравоохранения и Международной организации труда опубликовали отчёт о влиянии переработок на уровень смертности. По их данным, 55 и более рабочих часов в неделю, по сравнению со стандартными 35-40 часами, уносят сотни тысяч жизней ежегодно. Этот показатель растёт с 2000 года.
Причина в том, что сверхурочная работа увеличивает вероятность развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. В 2016 году такие заболевания, вызванные переработками, стали причиной смерти 745 тысяч человек. Из них 398 тысяч умерли от инсульта, ещё 347 тысяч — от других сердечных болезней. По сравнению с 2000 годом, первый показатель вырос на 19%, второй — на 42%.
Исследователи выявили факторы повышенного риска смерти от переработок
- принадлежность к мужскому полу — 72% смертей от длинной рабочей недели приходится на мужчин;
- проживание в Юго-Восточной Азии и западной части Тихого океана (Австралия, Вьетнам, Китай, Корея и так далее);
- средний и пожилой возраст — большинство смертей пришлось на промежуток 60-79 лет.
Вред от переработок может проявляться спустя десятилетия — так, многие из умерших в возрасте 60-79 лет перерабатывали, когда им было 45-55 лет. В целом переработки ответственны за треть всех болезней, связанных с профессиональной деятельностью. А рост количества рабочих часов с 35-40 до 55 в неделю увеличивает риск развития инсульта на 35%, ишемической болезни сердца — на 17%.
Пандемия ухудшает ситуацию, размывая границы между работой и отдыхом
По словам технического директора ВОЗ Франка Пеги, режим изоляции увеличивает количество рабочих часов приблизительно на 10%.
Специалисты ВОЗ и МОТ выработали рекомендации для снижения переработок. Властям следует строже следить за соблюдением трудового законодательства, трудовые договоры должны стать более гибкими, а сотрудникам рекомендуется делить обязанности и задачи так, чтобы количество рабочих часов не превышало 55 в неделю.
Рисовать сердечки на кофе это разве работа?
Классный крюк
Блядь иди нахуй
Заваривать кофе это не работать, привет
а что за бизнес?
В лес вывожу посуточно
а если серьёзно?
Кофейня
Свое, франшизы хуета
У нас Кофетрак есть, ему два года, полтора месяца назад открыли кафешку, пандемия, у нас до сих пор только на вынос можно. Дела норм, на аренду и зп есть, а значить это охуенный показатель как на старт. Спроси тоже самое через пол года лучше. Сейчас нет смыла делать какие либо выводы
У тебя ещё кто-то работает? Повара?
Непосредственный меч
да отстаньте от человека, там дитковски и так уже хрустит как пассивно-агрессивный круассан
Аргументируй почему заваривать кофе - это не работать
Бездельник, марш на завод, быстро
Всё ещё жду аргументов
Такие бездельники как ты могу ждать только чаевые за красивую пробку в жопе
Равнодушный колос
Заваривать кофе и содержать кофейню это чуть чуть не одно и то же.
@Олег Ивахнов требуется мнение атланта
Равнодушный колос
Долгие годы ебашить на жаре за чашку риса оказывается вредно для здоровья.
Надо срочно сообщить беднякам из Азии.
так приходится же отсталых европейцев/муриканцев и прочих железом снабжать. кремний сам себя не напечатает
Непосредственный меч
атлант вроде блюдет ТК
а вот к всяким достигаторам можно приходить с обмерочкой под гроб неиронично
Никакая работа не стоит риска инсульта или сердечного приступа.
А если это работа по снижению риска инсульта или сердечного приступа?
Не работаешь над снижением риска инсульта или сердечного приступа
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Не попадаешь в статистику умерших от инсульта или сердечного приступа
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Статистика падает
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???
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PROFIT
удалённая работа стала нормой во многих областях, часто стирая границы между работой и домом…
Да вроде наоборот должно было стать. Отключаешь чат в конце рабочего дня и никто до тебя докопаться до следующего дня не сможет. Это на работе пока сидишь там некоторым может быть не комфортно, мол "все сидят и я сижу" или если при попытке пойти домой накинут работы еще на 50 дней вперед. Не говоря уже об отсутствии утомительного пути до дома. Вырубил все и ты уже свободен. Сами себе на ровном месте проблемы придумывают.
Если реальность противоречит тому, как по-твоему "должно было быть", значит ты что-то не учитываешь. Реальность не может ошибаться. А вот ты можешь. В своих рассуждениях или в интерпретации реальности.
Ты слишком сильно полагаешься на "логику". Логично не = правильно. Людям постоянно кажутся логичными неправильные вещи. Одна из главных причин - то, что учитываются далеко не все необходимые данные. Например, мы знаем, что Марс - наиболее приоритетная цель для колонизации. И многие посчитают логичным утверждение "Он приоритетная цель из-за того, что это самая близкая планета к Земле". Но на деле к Земле гораздо ближе Венера. Вот только на Венере + 480 градусов цельсия. А ещё Марс в 2 раза меньше Земли и Венеры, что делает проще возможность улететь с него.
В условиях, когда тебе известны, например, всего 5% информации, необходимой для объективного вывода, а ты даже не задумываешься какой процент необходимых данных у тебя есть, очень легко сделать неправильные выводы.
Непосредственный меч
мол "все сидят и я сижу"
так по тому же принципу и в онлайне будут сидеть до талого
Не, когда лично людей не видишь эффект не тот. А то человек может и до поздней ночи сидеть, но может он там проспал полдня и теперь отрабатывает. А в офисе все на виду.
Непосредственный
может быть, но интересно мнение кто в онлайн перешел, а то у меня за всю эпидемию - только минус один рабочий день
Иногда сложно удержаться от соблазна какую-нибудь таску допилить, или решить проблему вечерком)
Вообще не сложно. Сложно наоборот заставить себя таски пилить.
Ещё зависит от вида деятельности.
Меня и 40 часов в неделю напрягает работать, ощущается нехватка времени.
С удалёнкой попроще стало конечно.
Классический пример для для поговорки о "лжи, большой лжи и статистике". Под работой здесь понимается некая деятельность, вызывающая болезненный стресс и при повышении нагрузки неизбежно приводящая к увеличению риска смерти. А спасёт всех, разумеется, государственная дубина, запрещающая неразумным гражданам работать слишком много.
Но люди не роботы, гораздо больший эффект, например, произведёт расширение возможностей смены сферы деятельности, профориентация, расширение возможности финансовой реализации для рядового гражданина. Плохо, что ради выживания люди вынуждены работать на потогонных конвейерах(и я не только про заводы, офисная рутина какого-нибудь отдела продаж не сильно лучше). И плохо, что многие процессы организованы именно так, по лекалам наработок менеджмента начала-середины 20 века. А не то, что им не запретили работать слишком много. Работодатель, выжимающий бабки за счёт пинков продажникам и работягам, придумает, как обойти запрет на много часов.
Ну да ладно, проблемы белых людей, тащемта.
Тедрос Аданом Гебреисус - звучит как заклинание из Хогвартса