Пандемия Covid-19 усугубила проблему — режим изоляции увеличил длительность рабочей недели примерно на 10%.

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Специалисты Всемирной организации здравоохранения и Международной организации труда опубликовали отчёт о влиянии переработок на уровень смертности. По их данным, 55 и более рабочих часов в неделю, по сравнению со стандартными 35-40 часами, уносят сотни тысяч жизней ежегодно. Этот показатель растёт с 2000 года.

Причина в том, что сверхурочная работа увеличивает вероятность развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. В 2016 году такие заболевания, вызванные переработками, стали причиной смерти 745 тысяч человек. Из них 398 тысяч умерли от инсульта, ещё 347 тысяч — от других сердечных болезней. По сравнению с 2000 годом, первый показатель вырос на 19%, второй — на 42%.

Исследователи выявили факторы повышенного риска смерти от переработок

принадлежность к мужскому полу — 72% смертей от длинной рабочей недели приходится на мужчин;

проживание в Юго-Восточной Азии и западной части Тихого океана (Австралия, Вьетнам, Китай, Корея и так далее);

средний и пожилой возраст — большинство смертей пришлось на промежуток 60-79 лет.

Вред от переработок может проявляться спустя десятилетия — так, многие из умерших в возрасте 60-79 лет перерабатывали, когда им было 45-55 лет. В целом переработки ответственны за треть всех болезней, связанных с профессиональной деятельностью. А рост количества рабочих часов с 35-40 до 55 в неделю увеличивает риск развития инсульта на 35%, ишемической болезни сердца — на 17%.

Пандемия ухудшает ситуацию, размывая границы между работой и отдыхом

По словам технического директора ВОЗ Франка Пеги, режим изоляции увеличивает количество рабочих часов приблизительно на 10%.

Пандемия Covid-19 значительно изменила методы работы многих людей — удалённая работа стала нормой во многих областях, часто стирая границы между работой и домом… Никакая работа не стоит риска инсульта или сердечного приступа. Правительства, работодатели и работники должны сообща прийти к ограничениям для защиты здоровья работников Тедрос Аданом Гебреисус генеральный директор ВОЗ