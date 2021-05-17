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Наука
Никита Логинов

Исследование: работа более 55 часов в неделю приводит к сотням тысяч смертей ежегодно Статьи редакции

Пандемия Covid-19 усугубила проблему — режим изоляции увеличил длительность рабочей недели примерно на 10%.

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Специалисты Всемирной организации здравоохранения и Международной организации труда опубликовали отчёт о влиянии переработок на уровень смертности. По их данным, 55 и более рабочих часов в неделю, по сравнению со стандартными 35-40 часами, уносят сотни тысяч жизней ежегодно. Этот показатель растёт с 2000 года.

Причина в том, что сверхурочная работа увеличивает вероятность развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. В 2016 году такие заболевания, вызванные переработками, стали причиной смерти 745 тысяч человек. Из них 398 тысяч умерли от инсульта, ещё 347 тысяч — от других сердечных болезней. По сравнению с 2000 годом, первый показатель вырос на 19%, второй — на 42%.

Исследователи выявили факторы повышенного риска смерти от переработок

  • принадлежность к мужскому полу — 72% смертей от длинной рабочей недели приходится на мужчин;
  • проживание в Юго-Восточной Азии и западной части Тихого океана (Австралия, Вьетнам, Китай, Корея и так далее);
  • средний и пожилой возраст — большинство смертей пришлось на промежуток 60-79 лет.

Вред от переработок может проявляться спустя десятилетия — так, многие из умерших в возрасте 60-79 лет перерабатывали, когда им было 45-55 лет. В целом переработки ответственны за треть всех болезней, связанных с профессиональной деятельностью. А рост количества рабочих часов с 35-40 до 55 в неделю увеличивает риск развития инсульта на 35%, ишемической болезни сердца — на 17%.

Пандемия ухудшает ситуацию, размывая границы между работой и отдыхом

По словам технического директора ВОЗ Франка Пеги, режим изоляции увеличивает количество рабочих часов приблизительно на 10%.

Пандемия Covid-19 значительно изменила методы работы многих людей — удалённая работа стала нормой во многих областях, часто стирая границы между работой и домом… Никакая работа не стоит риска инсульта или сердечного приступа. Правительства, работодатели и работники должны сообща прийти к ограничениям для защиты здоровья работников

Тедрос Аданом Гебреисус
генеральный директор ВОЗ

Специалисты ВОЗ и МОТ выработали рекомендации для снижения переработок. Властям следует строже следить за соблюдением трудового законодательства, трудовые договоры должны стать более гибкими, а сотрудникам рекомендуется делить обязанности и задачи так, чтобы количество рабочих часов не превышало 55 в неделю.

#работа #здоровье #новости #исследования

60 60 комментариев
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Классный крюк

2

Работаю по 220-260 часов в месяц два года, полёт нормальный

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Woody Johnson

Классный
15

Рисовать сердечки на кофе это разве работа?

Ответить

Классный крюк

Woody
13

Блядь иди нахуй

Ответить

Woody Johnson

Классный
7

Порвался, жаль

Ответить

Дуд Волро

Woody
2

жаль

Ответить

Ближний рак

Классный
3

Заваривать кофе это не работать, привет

Ответить

Классный крюк

Ближний
4

@Вахтёр забань меня пока я не порвался. Ласточек, друг, открой малый бизнес а потом гавкай

Ответить

Ближний рак

Классный
5

Давай я буду тебе нейроптики продавать

Ответить

Владимир Филатов

Классный
1

а что за бизнес?

Ответить

Классный крюк

Владимир
2

В лес вывожу посуточно

Ответить

Владимир Филатов

Классный
1

а если серьёзно?

Ответить

Классный крюк

Владимир
1

Кофейня

Ответить

Владимир

Классный
1

Красавчик. Своё название или по франшизе?

Ответить

Классный

Владимир
4

Свое, франшизы хуета

Ответить

Владимир

Классный
1

возможно, и как дела обстоят? Получается хотя бы в ноль выйти?

Ответить

AttentiveM

Владимир
2

Он ток начал

Ответить

Классный

Владимир
1

У нас Кофетрак есть, ему два года, полтора месяца назад открыли кафешку, пандемия, у нас до сих пор только на вынос можно. Дела норм, на аренду и зп есть, а значить это охуенный показатель как на старт. Спроси тоже самое через пол года лучше. Сейчас нет смыла делать какие либо выводы

Ответить

AttentiveM

Классный
0

У тебя ещё кто-то работает? Повара?

Ответить

Классный

Attenti…
1

Баристы, кондитеры

Ответить

Непосредственный меч

Ближний
2

да отстаньте от человека, там дитковски и так уже хрустит как пассивно-агрессивный круассан 

Ответить

Ближний рак

Непосре…
1

Ладно

Ответить

Миша Копейкин

Ближний
1

Аргументируй почему заваривать кофе - это не работать

Ответить

Ближний рак

Миша
2

Бездельник, марш на завод, быстро

Ответить

Миша Копейкин

Ближний
1

Всё ещё жду аргументов

Ответить

Ближний рак

Миша
3

Такие бездельники как ты могу ждать только чаевые за красивую пробку в жопе

Ответить

Миша Копейкин

Ближний
1

Понятно, аргументировать не способен

Ответить

Диванный Аналитик

Ближний
1
Ответить

Иван Иванович

Диванный
0

Ну это чтобы первые 10 раз кофеек сварить

Ответить

Равнодушный колос

Ближний
1

Заваривать кофе и содержать кофейню это чуть чуть не одно и то же.

Ответить

Никита Логинов

Классный
1

Куда летишь?

Ответить

Классный крюк

Никита
1

К сердечному приступу

Ответить

Никита Логинов

Классный
0

Достойная цель!

Ответить

Stanley H. Tweedle

4

@Олег Ивахнов требуется мнение атланта

Ответить

Равнодушный колос

Stanley
5

Долгие годы ебашить на жаре за чашку риса оказывается вредно для здоровья.
Надо срочно сообщить беднякам из Азии.

Ответить

Владимир Филатов

Равнодушный
1

даже кошкожена не спасает

Ответить

Алиса Барышман

Равнодушный
1

так приходится же отсталых европейцев/муриканцев и прочих железом снабжать. кремний сам себя не напечатает

Ответить

Непосредственный меч

Stanley
1

атлант вроде блюдет ТК 

а вот к всяким достигаторам можно приходить с обмерочкой под гроб неиронично

Ответить

Миша Копейкин

3

 Никакая работа не стоит риска инсульта или сердечного приступа.

А если это работа по снижению риска инсульта или сердечного приступа?

Ответить

Сержант Волков

Миша
1

Не работаешь над снижением риска инсульта или сердечного приступа
@
Не попадаешь в статистику умерших от инсульта или сердечного приступа

Статистика падает
@
???
@
PROFIT

Ответить

Инженерный Мурод

Миша
1

Инсульт и сердечный приступ переоценены

Ответить

Никита Логинов

Инженерный
0

Это вообще социальные конструкты

Ответить

Suq Madiq

3
Ответить

Никита Логинов

Suq
1

Я хотел это в заголовок 😄

Ответить

Rudolf Cunningham

2

удалённая работа стала нормой во многих областях, часто стирая границы между работой и домом…

Да вроде наоборот должно было стать. Отключаешь чат в конце рабочего дня и никто до тебя докопаться до следующего дня не сможет. Это на работе пока сидишь там некоторым может быть не комфортно, мол "все сидят и я сижу" или если при попытке пойти домой накинут работы еще на 50 дней вперед. Не говоря уже об отсутствии утомительного пути до дома. Вырубил все и ты уже свободен. Сами себе на ровном месте проблемы придумывают.

Ответить

Миша Копейкин

Rudolf
3

Если реальность противоречит тому, как по-твоему "должно было быть", значит ты что-то не учитываешь. Реальность не может ошибаться. А вот ты можешь. В своих рассуждениях или в интерпретации реальности.
Ты слишком сильно полагаешься на "логику". Логично не = правильно. Людям постоянно кажутся логичными неправильные вещи. Одна из главных причин - то, что учитываются далеко не все необходимые данные. Например, мы знаем, что Марс - наиболее приоритетная цель для колонизации. И многие посчитают логичным утверждение "Он приоритетная цель из-за того, что это самая близкая планета к Земле". Но на деле к Земле гораздо ближе Венера. Вот только на Венере + 480 градусов цельсия. А ещё Марс в 2 раза меньше Земли и Венеры, что делает проще возможность улететь с него.
В условиях, когда тебе известны, например, всего 5% информации, необходимой для объективного вывода, а ты даже не задумываешься какой процент необходимых данных у тебя есть, очень легко сделать неправильные выводы.

Ответить

Никита Логинов

Миша
0

Отлично сказано!

Ответить

Непосредственный меч

Rudolf
1

мол "все сидят и я сижу"

так по тому же принципу и в онлайне будут сидеть до талого

Ответить

Rudolf Cunningham

Непосредственный
1

Не, когда лично людей не видишь эффект не тот. А то человек может и до поздней ночи сидеть, но может он там проспал полдня и теперь отрабатывает. А в офисе все на виду.

Ответить

Непосредственный

Rudolf
2

может быть, но интересно мнение кто в онлайн перешел, а то у меня за всю эпидемию - только минус один рабочий день 

Ответить

Dmitry Teplyakov

Rudolf
1

Иногда сложно удержаться от соблазна какую-нибудь таску допилить, или решить проблему вечерком)

Ответить

Rudolf Cunningham

Dmitry
1

Вообще не сложно. Сложно наоборот заставить себя таски пилить.

Ответить

Dmitry Teplyakov

Rudolf
1

Видимо тут индивидуальный пунктик)

Ответить

Dmitry Teplyakov

2

Ещё зависит от вида деятельности.
Меня и 40 часов в неделю напрягает работать, ощущается нехватка времени.
С удалёнкой попроще стало конечно.

Ответить

Оборонный пёс_анон

2

Вот не зря я всегда сопротивлялся переработкам. Потому как если не помрешь, то здоровье ушатаешь точно. И никакие заработанные деньги уже не исправят ситуацию.

Ответить

Дмитрий Григорьев

1

Классический пример для для поговорки о "лжи, большой лжи и статистике". Под работой здесь понимается некая деятельность, вызывающая болезненный стресс и при повышении нагрузки неизбежно приводящая к увеличению риска смерти. А спасёт всех, разумеется, государственная дубина, запрещающая неразумным гражданам работать слишком много.

Но люди не роботы, гораздо больший эффект, например, произведёт расширение возможностей смены сферы деятельности, профориентация, расширение возможности финансовой реализации для рядового гражданина. Плохо, что ради выживания люди вынуждены работать на потогонных конвейерах(и я не только про заводы, офисная рутина какого-нибудь отдела продаж не сильно лучше). И плохо, что многие процессы организованы именно так, по лекалам наработок менеджмента начала-середины 20 века. А не то, что им не запретили работать слишком много. Работодатель, выжимающий бабки за счёт пинков продажникам и работягам, придумает, как обойти запрет на много часов.

Ну да ладно, проблемы белых людей, тащемта.

Ответить

С H А P Р i Е

1

Работать, кожаные мешки! А не ждать пришествия трудолюбивых робатов

Ответить

Marhal_New _Arleana

1

Был Жены Баранов на СГ который умер в 27. Оставив жену с ребенком.

Ответить

ну и в чем он не прав

1

Тедрос Аданом Гебреисус - звучит как заклинание из Хогвартса

Ответить

Никита Логинов

ну
0

Заклинание, спасающее от переработок

Ответить

ну и в чем он не прав

Никита
0

... путем выдачи инвалидности и назначения пособия

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