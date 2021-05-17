Исследование: Авторы фейковых политических ретвитов постят ещё больше фейков после публичного указания на ошибку Статьи редакции
Чтобы добиться снижения количества фейков, нужно писать автору личное сообщение, а не разоблачать его публично.
Специалисты Массачусетского технологического института обнаружили, что публичное указание на фейковость ретвита не улучшает качество последующих ретвитов автора. Вместо этого автор начинает распространять ещё больше фейков с уклоном в сторону своих политических убеждений, а язык этих фейков становится ещё более токсичным.
Как учёные выбирали авторов в твиттере и пытались их «образумить»
В качестве базы исследования учёные взяли 2000 пользователей твиттера, которые регулярно ретвитили ложные сообщения, и чьи политические взгляды удалось достоверно определить на основе подписок и твитов. Четверть этих пользователей имела в целом либеральные взгляды, остальные три четверти — в целом консервативные.
Ложность ретвитов исследователи определяли с помощью сервиса проверки фактов Snopes и оценок профессиональных фактчекеров. Языковую токсичность учёные оценивали через Google Jigsaw Perspective — сервис, использующий глубокое машинное обучение для поиска токсичных сообщений.
Для взаимодействия с авторами учёные использовали бота, который писал нейтральные комментарии со ссылкой на соответствующие статьи Snopes. В общей сложности бот написал 1454 ответа на самые легкопроверяемые фейки вроде «нелегальные иммигранты убили 10150 американцев в 2018 году» или «Дональд Трамп пытался выселить из дома ветерана, который завёл собаку в терапевтических целях».
Результат: авторы фейковых ретвитов стали постить ещё больше фейковых ретвитов
Публичные исправления не повышали качество последующих ретвитов пользователей. Наоборот, после комментария бота автор начинал постить ещё больше фейковых ретвитов с ещё более токсичными текстами, чем до него. Так на публичные исправления ретвитов реагировали все пользователи вне зависимости от политических взглядов. При этом качество основных твитов пользователя оставалось неизменным.
Исследователи считают, что публичные исправления не влияют на истинные убеждения автора, что показывает неизменность качества собственных твитов. Но в отношении ретвитов, когда автор быстро принимает решение о перепостинге, публичные разоблачения фейков оказывают плохую службу. Они снижают качество контента, а не повышают его.
И похоже, что причина — именно в публичности разоблачения фейков. Другое исследование, которое вышло почти в то же время, показало: если написать автору фейкового поста личное сообщение с указанием на ошибку — это повысит качество его последующего контента. Публичные же исправления люди воспринимают «в штыки», считая его приглашением к противостоянию, а не сотрудничеству.
Мясной Артем
Если тжшнику написать в личку, он потом со рваной жопой напишет пост, мол, смотрите, шо за еблан мне тут пишет
И в чем он не прав?
Я не еблан, хороший надежный человек
Хорошо
Тут написано, что ты токсик на 55%
зачем писать пригожинскому боту личное сообщение с разоблачением?
вот пример
Почему русские терпят пригожинских ботов??? Адреса фабрики троллей всем известны...
Perspective – это API, в котором применяется машинное обучение, чтобы находить нарушения в текстах пользователей Интернета. Perspective оценивает комментарии на основе того, как они могут повлиять на беседу. Это помогает издателям в режиме реального времени составлять отзывы об авторах комментариев, а модераторам – более эффективно отфильтровывать комментарии, чтобы пользователи могли быстрее найти нужную информацию. Таким образом, Perspective позволяет узнать, испортит ли комментарий обсуждение. В этом году мы планируем запустить и другие модели, использующие машинное обучение.
@Denis Shiryaev Почему на тж этого еще нет?