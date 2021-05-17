Чтобы добиться снижения количества фейков, нужно писать автору личное сообщение, а не разоблачать его публично.

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Пример фейкового сообщения (слева) и исправляющего ответа бота МТИ (справа) Изображение МТИ

Специалисты Массачусетского технологического института обнаружили, что публичное указание на фейковость ретвита не улучшает качество последующих ретвитов автора. Вместо этого автор начинает распространять ещё больше фейков с уклоном в сторону своих политических убеждений, а язык этих фейков становится ещё более токсичным.

Как учёные выбирали авторов в твиттере и пытались их «образумить»

В качестве базы исследования учёные взяли 2000 пользователей твиттера, которые регулярно ретвитили ложные сообщения, и чьи политические взгляды удалось достоверно определить на основе подписок и твитов. Четверть этих пользователей имела в целом либеральные взгляды, остальные три четверти — в целом консервативные.

Ложность ретвитов исследователи определяли с помощью сервиса проверки фактов Snopes и оценок профессиональных фактчекеров. Языковую токсичность учёные оценивали через Google Jigsaw Perspective — сервис, использующий глубокое машинное обучение для поиска токсичных сообщений.

Для взаимодействия с авторами учёные использовали бота, который писал нейтральные комментарии со ссылкой на соответствующие статьи Snopes. В общей сложности бот написал 1454 ответа на самые легкопроверяемые фейки вроде «нелегальные иммигранты убили 10150 американцев в 2018 году» или «Дональд Трамп пытался выселить из дома ветерана, который завёл собаку в терапевтических целях».

Результат: авторы фейковых ретвитов стали постить ещё больше фейковых ретвитов

Публичные исправления не повышали качество последующих ретвитов пользователей. Наоборот, после комментария бота автор начинал постить ещё больше фейковых ретвитов с ещё более токсичными текстами, чем до него. Так на публичные исправления ретвитов реагировали все пользователи вне зависимости от политических взглядов. При этом качество основных твитов пользователя оставалось неизменным.

Уровень фейков в ретвитах (слева) и основных твитах (справа) до исправления (зелёный цвет) и после (фиолетовый цвет) Изображение МТИ

Исследователи считают, что публичные исправления не влияют на истинные убеждения автора, что показывает неизменность качества собственных твитов. Но в отношении ретвитов, когда автор быстро принимает решение о перепостинге, публичные разоблачения фейков оказывают плохую службу. Они снижают качество контента, а не повышают его.