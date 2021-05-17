{"id":684,"title":"\u0417\u0430\u0433\u0430\u0434\u043a\u0438 \u0414\u0440\u0435\u0432\u043d\u0435\u0433\u043e \u0415\u0433\u0438\u043f\u0442\u0430: \u0441\u043b\u043e\u0436\u043d\u044b\u0439 \u043a\u0432\u0435\u0441\u0442 \u0434\u043b\u044f \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0447\u0438\u043a\u043e\u0432","url":"\/redirect?component=advertising&id=684&url=https:\/\/tjournal.ru\/special\/egypt&hash=3f0edb718f446ef99ddb77ab9b8019501386fd146044284cdab3286f9b155d48","isPaidAndBannersEnabled":false}
Наука
Никита Логинов

Исследование: Авторы фейковых политических ретвитов постят ещё больше фейков после публичного указания на ошибку Статьи редакции

Чтобы добиться снижения количества фейков, нужно писать автору личное сообщение, а не разоблачать его публично.

13 13 комментариев
237 просмотров
Пример фейкового сообщения (слева) и исправляющего ответа бота МТИ (справа) Изображение МТИ

Специалисты Массачусетского технологического института обнаружили, что публичное указание на фейковость ретвита не улучшает качество последующих ретвитов автора. Вместо этого автор начинает распространять ещё больше фейков с уклоном в сторону своих политических убеждений, а язык этих фейков становится ещё более токсичным.

Как учёные выбирали авторов в твиттере и пытались их «образумить»

В качестве базы исследования учёные взяли 2000 пользователей твиттера, которые регулярно ретвитили ложные сообщения, и чьи политические взгляды удалось достоверно определить на основе подписок и твитов. Четверть этих пользователей имела в целом либеральные взгляды, остальные три четверти — в целом консервативные.

Ложность ретвитов исследователи определяли с помощью сервиса проверки фактов Snopes и оценок профессиональных фактчекеров. Языковую токсичность учёные оценивали через Google Jigsaw Perspective — сервис, использующий глубокое машинное обучение для поиска токсичных сообщений.

Для взаимодействия с авторами учёные использовали бота, который писал нейтральные комментарии со ссылкой на соответствующие статьи Snopes. В общей сложности бот написал 1454 ответа на самые легкопроверяемые фейки вроде «нелегальные иммигранты убили 10150 американцев в 2018 году» или «Дональд Трамп пытался выселить из дома ветерана, который завёл собаку в терапевтических целях».

Результат: авторы фейковых ретвитов стали постить ещё больше фейковых ретвитов

Публичные исправления не повышали качество последующих ретвитов пользователей. Наоборот, после комментария бота автор начинал постить ещё больше фейковых ретвитов с ещё более токсичными текстами, чем до него. Так на публичные исправления ретвитов реагировали все пользователи вне зависимости от политических взглядов. При этом качество основных твитов пользователя оставалось неизменным.

Уровень фейков в ретвитах (слева) и основных твитах (справа) до исправления (зелёный цвет) и после (фиолетовый цвет) Изображение МТИ

Исследователи считают, что публичные исправления не влияют на истинные убеждения автора, что показывает неизменность качества собственных твитов. Но в отношении ретвитов, когда автор быстро принимает решение о перепостинге, публичные разоблачения фейков оказывают плохую службу. Они снижают качество контента, а не повышают его.

И похоже, что причина — именно в публичности разоблачения фейков. Другое исследование, которое вышло почти в то же время, показало: если написать автору фейкового поста личное сообщение с указанием на ошибку — это повысит качество его последующего контента. Публичные же исправления люди воспринимают «в штыки», считая его приглашением к противостоянию, а не сотрудничеству.

#twitter #психология #исследования #политика

13 13 комментариев
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Никита Логинов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043f\u0441\u0438\u0445\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u044f","\u043f\u043e\u043b\u0438\u0442\u0438\u043a\u0430","\u0438\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f","twitter"], "comments": 13, "likes": 3, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "science", "id": 382959, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 17 May 2021 16:39:08 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
13 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Специфический волк

5

"Авторы" начинают ожидаемо рваться и срать активнее. Нахуй исследования проводить, могли бы просто к тжшникам обратиться.

Ответить

Мясной Артем

Специфический
4

Если тжшнику написать в личку, он потом со рваной жопой напишет пост, мол, смотрите, шо за еблан мне тут пишет

Ответить

Лига порвах

Мясной
4

И в чем он не прав?

Ответить

Мясной Артем

Лига
4

Я не еблан, хороший надежный человек

Ответить

Лига порвах

Мясной
4

Хорошо

Ответить

Мясной Артем

Лига
1

Че хорошо-то, это мои 45 процентов говорят 55 процентам

Ответить

Лига порвах

Мясной
3

Тут написано, что ты токсик на 55%

Ответить

Мясной Артем

Лига
3
Ответить

Лига порвах

Специфический
2

Да

Ответить

Аяз Умбатов

Специфический
2

А вы точно социолог?

Ответить

FOX

2

зачем писать пригожинскому боту личное сообщение с разоблачением?
вот пример 

Боевик Навального 🤜❌☭🏳️‍🌈❌ @Kotofeevich3
За новой порцией баварских сосисок. https://t.co/7q28fKysdD
Ответить

Дмитрий Орлов

FOX
2

Почему русские терпят пригожинских ботов??? Адреса фабрики троллей всем известны...

Ответить

Лига порвах

1

Perspective – это API, в котором применяется машинное обучение, чтобы находить нарушения в текстах пользователей Интернета. Perspective оценивает комментарии на основе того, как они могут повлиять на беседу. Это помогает издателям в режиме реального времени составлять отзывы об авторах комментариев, а модераторам – более эффективно отфильтровывать комментарии, чтобы пользователи могли быстрее найти нужную информацию. Таким образом, Perspective позволяет узнать, испортит ли комментарий обсуждение. В этом году мы планируем запустить и другие модели, использующие машинное обучение.

@Denis Shiryaev Почему на тж этого еще нет?

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Репортаж из соцсетей: Акции в поддержку Палестины, прошедшие в Лондоне, Нью-Йорке, Париже и других городах мира
Крупнейшее обострение израильско-палестинского конфликта за годы совпало с палестинским «Днём катастрофы».
268
Новости
Роспотребнадзор проверит соблюдение норм против Covid-19 в ЦДМ. Там прошла массовая встреча с актёрами «Майора Грома»
В Центральном детском магазине собралось так много людей, что мероприятие пришлось прервать раньше времени. Организаторы рассказали о вызове правоохранительных органов.
108
Новости
Глава СК: костяк протестующих 21 апреля в Петербурге составили безработные, приезжие и школьники
Он заявил, что школьникам нужна «движуха».
193
Популярное за три дня
Интернет
4PDA попал под блокировку в России по требованию владельца «Матч ТВ»
На площадке нашли передачи канала «Футбол 1», 4PDA уже переехал на другой домен.
239
Новости
В Коми из-за аварии на трубопроводе в почву и реку утекло 90 тонн нефтепродуктов
О масштабах загрязнения рассказала администрация города Усинск со ссылкой на пресс-службу «ЛУКОЙЛ-Коми». Изначально объём нефтеразлива оценивали в 6-7 тонн.
78
Новости
В Москве возле МГУ прошла акция против закона о просветительской деятельности. Полиция задержала более 20 человек
Студенты, преподаватели и академики встретились с депутатом КПРФ, чтобы обсудить закон, который критикуют и призывают отменить.
74
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Комментарии

Великий

Закон о нацбезопасности. Что…

Иплувен Максимал

Закон о нацбезопасности. Что…

Дмитрий Орлов

Запись в подсайте Twitter

Дмитрий Орлов

Исследование: Авторы фейковых…

Владимир Филатов

Apple представила крупнейшее…

робот-бёрдвотчер

Концепт: Три варианта…

Федя Прозоров

Запись в подсайте Twitter

Владимир Филатов

Закон о нацбезопасности. Что…

Андрей Королёв

Глава СК: костяк протестующих…

Rodion Kutsaev

Запись в подсайте Twitter

Salty Dog

Apple представила крупнейшее…

Дмитрий Григорьев

Apple представила крупнейшее…
null