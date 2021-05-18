Космические аппараты Solar Orbiter и STEREO засняли мощное извержение плазмы на Солнце Статьи редакции
Выброс прошёл мимо Земли и не вызвал магнитных бурь и помех связи.
Сотрудники NASA и ESA (Европейского космического агентства) выложили фотоснимки и видеозаписи мощного выброса плазмы, который произошёл на Солнце в феврале 2021 года. Это первое солнечное извержение, зафиксированное новым европейским космическим аппаратом для наблюдения Солнца Solar Orbiter.
В отличие от солнечных вспышек, которые представляют собой всплески излучения, корональные извержения — это выбросы большого количества плазменного вещества. Масса выбрасываемого вещества может достигать 10 миллиардов тонн, а скорость — 2000 километров в секунду (в среднем — около 400 километров в секунду).
Иногда Земля оказывается на пути таких выбросов — они достигают планеты в течение нескольких дней. Магнитное поле Земли защищает поверхность от негативного воздействия корональных выбросов, так что их максимальный эффект — полярные сияния, магнитные бури и нарушения в работе электроприборов и связи. Но выбросы могут нести вред космонавтам на орбите Земли.
А ведь мощная вспышка может лишить нас электричества.
вы на Марсе?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%83%D1%80%D1%8F_1859_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0#:~:text=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D1%83%D1%80%D1%8F%201859%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%E2%80%94%20%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B0%D1%8F,Solar%20Superstorm).