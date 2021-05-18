Выброс прошёл мимо Земли и не вызвал магнитных бурь и помех связи.

586 просмотров

Фотография Солнца, полученная аппаратом Solar Orbiter Фото ESA и NASA

Сотрудники NASA и ESA (Европейского космического агентства) выложили фотоснимки и видеозаписи мощного выброса плазмы, который произошёл на Солнце в феврале 2021 года. Это первое солнечное извержение, зафиксированное новым европейским космическим аппаратом для наблюдения Солнца Solar Orbiter.

Выброс корональной плазмы в направлении 105°, заснятый аппаратом Solar Orbiter в глубоком ультрафиолете на длине волны 17 нанометров Изображение ESA и NASA

Переход выброса в солнечный ветер. Серое пятно справа — засвет от солнечной батареи аппарата. Мелькающие чёрные и белые квадраты — артефакты сжатия и передачи изображения на Землю Изображение ESA и NASA

То же самое извержение, заснятое аппаратом NASA STEREO Изображение NASA

В отличие от солнечных вспышек, которые представляют собой всплески излучения, корональные извержения — это выбросы большого количества плазменного вещества. Масса выбрасываемого вещества может достигать 10 миллиардов тонн, а скорость — 2000 километров в секунду (в среднем — около 400 километров в секунду).

Модель траектории солнечного выброса в феврале 2021 года — как видно, Землю он не затронул Изображение NASA