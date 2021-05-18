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Наука
Никита Логинов

Космические аппараты Solar Orbiter и STEREO засняли мощное извержение плазмы на Солнце Статьи редакции

Выброс прошёл мимо Земли и не вызвал магнитных бурь и помех связи.

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Фотография Солнца, полученная аппаратом Solar Orbiter Фото ESA и NASA

Сотрудники NASA и ESA (Европейского космического агентства) выложили фотоснимки и видеозаписи мощного выброса плазмы, который произошёл на Солнце в феврале 2021 года. Это первое солнечное извержение, зафиксированное новым европейским космическим аппаратом для наблюдения Солнца Solar Orbiter.

Выброс корональной плазмы в направлении 105°, заснятый аппаратом Solar Orbiter в глубоком ультрафиолете на длине волны 17 нанометров Изображение ESA и NASA
Переход выброса в солнечный ветер. Серое пятно справа — засвет от солнечной батареи аппарата. Мелькающие чёрные и белые квадраты — артефакты сжатия и передачи изображения на Землю Изображение ESA и NASA
То же самое извержение, заснятое аппаратом NASA STEREO Изображение NASA

В отличие от солнечных вспышек, которые представляют собой всплески излучения, корональные извержения — это выбросы большого количества плазменного вещества. Масса выбрасываемого вещества может достигать 10 миллиардов тонн, а скорость — 2000 километров в секунду (в среднем — около 400 километров в секунду).

Модель траектории солнечного выброса в феврале 2021 года — как видно, Землю он не затронул Изображение NASA

Иногда Земля оказывается на пути таких выбросов — они достигают планеты в течение нескольких дней. Магнитное поле Земли защищает поверхность от негативного воздействия корональных выбросов, так что их максимальный эффект — полярные сияния, магнитные бури и нарушения в работе электроприборов и связи. Но выбросы могут нести вред космонавтам на орбите Земли.

#nasa #космос

15 15 комментариев
12
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15 комментариев
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Владимир Филатов

1

А ведь мощная вспышка может лишить нас электричества.

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Suq Madiq

Владимир
2

Простите, не нас, а вас.

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Владимир Филатов

Suq
1

вы на Марсе?

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Suq Madiq

Владимир
1

не, у нас все кабели под землёй или под водой

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Никита Логинов

Suq
0

Высоковольтные ЛЭП всё ещё воздушные.

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Suq Madiq

Никита
–2

я не электрик, но если будет буря, способная нарушить работу лэп - человекам наступит конец чуть раньше

Ответить

Образовательный

Suq
1

Хорошо что вы не электрик.

Ответить

Никита Логинов

Владимир
0

Это какая вспышка должна быть?

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UrzaThePlanswalker

Никита
3

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%83%D1%80%D1%8F_1859_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0#:~:text=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D1%83%D1%80%D1%8F%201859%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%E2%80%94%20%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B0%D1%8F,Solar%20Superstorm).

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Владимир Филатов

UrzaThe…
0

.

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Владимир Филатов

Никита
1

не знаю, Никита, я не редактор

Ответить

Никита Логинов

Владимир
1

Жаль :(

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Candy Boy

Никита
1

Такая

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Никита Логинов

Candy
0

Такая вспышка лишит нас жизни :)

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Внимательный рубин

–1

А почему про российские аппараты ни слова?????????

Ах да, их нет

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