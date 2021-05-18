Учёные создали первый в мире препарат для оперативного лечения Covid-19. Он уничтожает 99,9% вирусов в заражённых лёгких Статьи редакции
Создатели препарата считают, что лечение коронавирусной инфекции без использования вакцин станет доступно в 2023 году.
Группа австралийских и американских учёных создала первую работающую терапию Covid-19 — препарат из липидных наночастиц, нацеленных на РНК коронавируса. В испытаниях на живых мышах, заражённых коронавирусом, препарат показал эффективность в 99,9%. Он не требует использования вакцин и излечивает уже заболевший организм.
Учёные работали над препаратом с апреля 2020 года. Его основа — специальные наночастицы, покрытые синтетическими жировыми оболочками. Такие оболочки не взаимодействуют с жидкостями и клетками организма. Они надёжно несут в себе искусственно созданные гены — «патч», ломающий РНК коронавируса.
Наночастицы легко проходят сквозь оболочки клеток, в том числе и клеток лёгких. При столкновении с вирусом липидная оболочка вводит в него генетический «патч» и полностью выводит из строя — коронавирус больше не может внедряться в клетки лёгких и размножаться. Его «останки» быстро вымываются из клеток и выводятся из организма. Болезнь, которую вызвал коронавирус, прекращается.
Препарат успешно испытали на живых лабораторных мышах, заражённых коронавирусом. После недельной терапии количество экземпляров вируса в их лёгких упало на 99,9%, при этом клетки самих лёгких не пострадали. Если испытания на людях тоже пройдут успешно — терапию начнут использовать в 2023 году для лечения заболевших коронавирусной инфекцией.
Учёные надеются, что созданная ими терапия позволит свести смертность от Covid-19 к нулю. Они отмечают, что препарат неприхотлив: его можно месяц хранить при комнатной температуре, а при 4 °C — целый год. Это поможет охватить лечением отдалённые районы и слаборазвитые страны.
вводит в него генетический «патч»
Все понятно, опять чипируют.
Людской Артем
Вообще, если задуматься на каком уровне мы ебашим эти биотехнологии уже — чипирование фигня )
Это Next big thing, сука скажите только куда денег вложить
Соответствующий турник
это просто патч на чип, нужно обновить кое-какие вещи.
Мы с Биллом вчера созванивались, он сказал что все под контролем.
Соответствующий турник
если что, я не пиздабол
после таких новостей я снова хочу жить в америке... спасибо!
хочешь умереть на благо науки?
Предельный хичхакер
нет, пусть лучше крысы
это мировая практика и еще достачно быстро, типа пару лет. от создания до пользователя может уйти и до 5ти лет. опыты, улучшения, изучения данных полученных, 3-5 фаз, опять проверки, статистика, время стабилизации и тд. а потом всякие доки, сертификации и выход на рынок. это только в рашке, пол года и колем всем.
Полгода и колем всем это везде было, вакцинацию почти параллельно начали нет разве, наши просто самые первые сказали об этом
очень странно что такое инновационное передовое лекарство сделали не от опасных вирусов(СПИД, гепатит С и т.п.), а от простудного заболевания.
И по сути новую технологию первой обкатают не на тех кому очень надо, и не очень большой группе населения, а сразу массово.
Звучит очень странно это.
Распространненность Ковида выше озвученных Вами инфекций.
Следовательно фарм компания заинтересована в производстве препарата, чтобы заработать.
В разработке же массовых и дешевых препаратов против спида и тд они не шибко заинтересованы.
Старинный паркур
В разработке же массовых и дешевых препаратов против спида и тд они не шибко заинтересованы.
Есть же вообще распространенная теория заговора о том, что крупные фармкомпании крайне слабо финансируют разработку лекарств от спида, диабета и тд, для того, что бы продолжать стричь деньги от ингибиторов и инсулина.
Ну почему теория заговора. Само по себе наличие такого бизнеса создаёт влияние на инвестиционные ресурсы, даже если не вдаваться в персоналии(а возможно, есть и персоны, лично влияющие на решения в этой сфере с учётом собственной выгоды, но такие вещи практически непроверяемы и этим не очень практично увлекаться, конспирология-с). Скорее всего в этой мысли есть доля правды.
Так ведь и жрать это наверно будут только тяжелые пациенты.
Плюс редкость же ценой компенсируется.
Те кому очень надо купят, лекарства от опасных болезней обычно очень дороги.
Во втором десятилетии XXI века доля зарегистрированных ВИЧ-инфицированных наркопотребителей начала снижаться. Если в 2015 году на 100 тысяч жителей приходилось 203,6 ПИН с ВИЧ, то через год — только 151,3[70][85]. Всего с 2012 по 2018 год количество заражённых при употреблении инфекционных наркотиков снизилось с 56 % до 33 %. В 2019-м более половины впервые выявленных носителей были инфицированы при гетеросексуальных контактах (62,7 %), при употреблении наркотиков — только 33,6 %, при гомосексуальных контактах −2,5 %
Это с википедии. Понятно, что можно контрить тем, что гей-нарко лобби редактируют статьи чтобы скрыть правду, но это будет не слишком убедительно выглядеть. Скорее тут перекос в другую сторону, люди не из маргинализированных групп сторонятся статистики.
В эту игру могут играть двое. Раз ты первый сделал утверждение, то и выкладывай статистику первым, а я выложу в ответ)))))
Ладно, вот тебе справка по РФ за 2020 год, там же можешь найти подробный отчёт.
http://www.hivrussia.info/wp-content/uploads/2021/03/VICH-infektsiya-v-Rossijskoj-Federatsii-na-31.12.2020-..pdf
ВИЧ-инфекция вышла за пределы уязвимых групп населения и активно распространяется в общей популяции.Большинство больных, впервые выявленных в 2020 году, заразились при гетеросексуальных контактах (64,9%),доля инфицированных ВИЧ при употреблении наркотиков снизилась до 31,1%. 2,8% больных инфицировались при гомосексуальных контактах. Количество зараженных при половых контактах ежегодно увеличивается
Хотя я только сейчас обратил внимание, что выше по ветке обсуждение шло про мир вообще, и в разных странах ка
ртина может быть разной.
В SP была такая серия, про лекарство от СПИД(концентрированный налик, если вкратце, что отдельно смешно и правда). И там был один момент, где Картман хотел на самолёт попасть, если я правильно помню, а апеллировал к тому, что он вич-положительный. А ему в ответ - СПИД? Ну такое, сейчас рак на подъёме.
Тут наверное тоже, ажиотаж, истерика в сми, население бунтует, много жертв, бабки рекой. А СПИД с гепатитом никого и не парят, если сравнить с ковид.
Предметный цвет
Это не обычное простудное заболевание. Оно вызывает перегруженность медсистем и проблемы в оказании помощи другим больным.
Дык вирусы вирусам рознь. Если бы было универсальное средство от всех вирусов – охренено бы мы зажили. Но проблема в том, что способ, который подходит для одного, не подходит для другого.
Это как спрашивать "зачем в космос летать, если океаны не изучены". Над проблемой того же ВИЧ бьются десятилетия, самыми разными технологиями, с переменным успехом, но лечить пока никак. Не нужно всем бросаться на ВИЧ, разные команды работают над разными лекарствами.
Предметный цвет
Приятно, что сохраняешь мои картинки!!
Это разве не статья?
Ещё один повод забанить твиттер
У нас забанили. Ток плохо
Предметный
Замедлили же
Это плохо забанили
Теперь давайте такие же препараты от гриппа и насморка
Предметный цвет
От гриппа такие есть
Переверну ваш мир: обычный ацикловир работает против герпеса таким же способом: херачит по вирусу так, что тот ломается на уровне ДНК и теряет способность к репликации.
Богатый самолет
Хотя не, чисто технически это нифига не вирус для вируса.
ЗЫ. А вот вирусы против бактерий — это прямо будет тема XXI-XXII веков. Когда последние антибиотики перестанут работать против новых мутаций, мочить бактерии можно будет вирусами-бактериофагами.
Это первый препарат такого рода?
На липидных наночастицах, ломающих РНК(для меня это по смыслу примерно как "на пепяковых сепульках, ломающих РНК", да). В смысле, до ковида такие препараты делали/тестировали?
Патч, прошивка, Обновления, РНК, ДНК, мне что-то уже страшно стало.
Умбрелла какая-то кругом...
А до 23-года будут тупо тестировать... Да уж… Слабаки. У нас в стране уже без всяких тестирований прививки от короны нескольких видов делаются.
а потом в течении пары лет, кто сдохнет от побочки или заимеет какие то хронические, а на ком то вообще не работает. заепись подход, ага
А есть понимание, какая компания будет выпускать лекарство, после одобрения?