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Наука
Никита Логинов

Учёные создали первый в мире препарат для оперативного лечения Covid-19. Он уничтожает 99,9% вирусов в заражённых лёгких Статьи редакции

Создатели препарата считают, что лечение коронавирусной инфекции без использования вакцин станет доступно в 2023 году.

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Группа австралийских и американских учёных создала первую работающую терапию Covid-19 — препарат из липидных наночастиц, нацеленных на РНК коронавируса. В испытаниях на живых мышах, заражённых коронавирусом, препарат показал эффективность в 99,9%. Он не требует использования вакцин и излечивает уже заболевший организм.

Создатели препарата: профессор Кевин Моррис, доктор Ади Идрис, профессор Найджел Макмиллан, доктор Аррон Супраманин и Юсиф Идрес Фото Университета Гриффита

Учёные работали над препаратом с апреля 2020 года. Его основа — специальные наночастицы, покрытые синтетическими жировыми оболочками. Такие оболочки не взаимодействуют с жидкостями и клетками организма. Они надёжно несут в себе искусственно созданные гены — «патч», ломающий РНК коронавируса.

Наночастицы легко проходят сквозь оболочки клеток, в том числе и клеток лёгких. При столкновении с вирусом липидная оболочка вводит в него генетический «патч» и полностью выводит из строя — коронавирус больше не может внедряться в клетки лёгких и размножаться. Его «останки» быстро вымываются из клеток и выводятся из организма. Болезнь, которую вызвал коронавирус, прекращается.

Создатели препарата объясняют принцип его работы Видео Университета Гриффита

Препарат успешно испытали на живых лабораторных мышах, заражённых коронавирусом. После недельной терапии количество экземпляров вируса в их лёгких упало на 99,9%, при этом клетки самих лёгких не пострадали. Если испытания на людях тоже пройдут успешно — терапию начнут использовать в 2023 году для лечения заболевших коронавирусной инфекцией.

Учёные надеются, что созданная ими терапия позволит свести смертность от Covid-19 к нулю. Они отмечают, что препарат неприхотлив: его можно месяц хранить при комнатной температуре, а при 4 °C — целый год. Это поможет охватить лечением отдалённые районы и слаборазвитые страны.

#covid19 #коронавирус #медицина #новости

66 66 комментариев
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Bulat Akhmetshin

34

вводит в него генетический «патч»

Все понятно, опять чипируют.

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Людской Артем

Bulat
11

Вообще, если задуматься на каком уровне мы ебашим эти биотехнологии уже — чипирование фигня )
Это Next big thing, сука скажите только куда денег вложить

Ответить

Morgan

Bulat
1

В данном случае чипируют вирус.

Ответить

Исключительный Гоша

Morgan
5

Тщщщ, пожалей конспирологов, им и так тяжко

Ответить

Никита Логинов

Morgan
1

Интересно, у вирусов есть свой Михалков? 

Ответить

Smaug The

Никита
2

Я тебе больше скажу. Михалков и есть вирус.

Ответить

Никита Логинов

Smaug
2

И поэтому агитирует против вакцин. Всё сходится!

Ответить

Соответствующий турник

Bulat
2

это просто патч на чип, нужно обновить кое-какие вещи.
Мы с Биллом вчера созванивались, он сказал что все под контролем.

Ответить

Соответствующий турник

Соответствующий
0

если что, я не пиздабол

Ответить

Соответствующий

Соответ…
0

честное слово

Ответить

ну и в чем он не прав

13

после таких новостей я снова хочу жить в америке... спасибо!

Ответить

Владимир Филатов

ну
13

¿ииvɐdɯɔʚɐ ʚ ɐ

Ответить

Исключительный Гоша

Владимир
19
Ответить

С H А P Р i Е

9

Лечусь пивком

Ответить

Предельный хичхакер

4

а че так долго ждать(((((((

Ответить

Владимир Филатов

Предельный
2

хочешь умереть на благо науки?

Ответить

Предельный хичхакер

Владимир
2

нет, пусть лучше крысы

Ответить

Владимир Филатов

Предель…
2

ну вот, поэтому подольше надо

Ответить

Orbital_Cat

Предельный
0

это мировая практика и еще достачно быстро, типа пару лет. от создания до пользователя может уйти и до 5ти лет. опыты, улучшения, изучения данных полученных, 3-5 фаз, опять проверки, статистика, время стабилизации и тд. а потом всякие доки, сертификации и выход на рынок. это только в рашке, пол года и колем всем.

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Павел Каташев

Orbital_Cat
0

Полгода и колем всем это везде было, вакцинацию почти параллельно начали нет разве, наши просто самые первые сказали об этом

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Madegghead

3

очень странно что такое инновационное передовое лекарство сделали не от опасных вирусов(СПИД, гепатит С и т.п.), а от простудного заболевания.
И по сути новую технологию первой обкатают не на тех кому очень надо, и не очень большой группе населения, а сразу массово.
Звучит очень странно это.

Ответить

Yuri Polu

Madegghead
3

Распространненность Ковида выше озвученных Вами инфекций.
Следовательно фарм компания заинтересована в производстве препарата, чтобы заработать.
В разработке же массовых и дешевых препаратов против спида и тд они не шибко заинтересованы.

Ответить

Старинный паркур

Yuri
2

В разработке же массовых и дешевых препаратов против спида и тд они не шибко заинтересованы.

Есть же вообще распространенная теория заговора о том, что крупные фармкомпании крайне слабо финансируют разработку лекарств от спида, диабета и тд, для того, что бы продолжать стричь деньги от ингибиторов и инсулина.

Ответить

Дмитрий

Старинн…
1

Ну почему теория заговора. Само по себе наличие такого бизнеса создаёт влияние на инвестиционные ресурсы, даже если не вдаваться в персоналии(а возможно, есть и персоны, лично влияющие на решения в этой сфере с учётом собственной выгоды, но такие вещи практически непроверяемы и этим не очень практично увлекаться, конспирология-с). Скорее всего в этой мысли есть доля правды. 

Ответить

Madegghead

Yuri
0

Так ведь и жрать это наверно будут только тяжелые пациенты.
Плюс редкость же ценой компенсируется.
Те кому очень надо купят, лекарства от опасных болезней обычно очень дороги.

Ответить

Yuri Polu

Madeggh…
–1

Много ли миллиардеров больны СПИДом?..
Эта болезнь гомосексуалистов и игловых наркоманов, в массе своей это бедные люди в обоих смыслах этого слова.

Ответить

Диванный

Yuri
4

Эта болезнь гомосексуалистов и игловых наркоманов

Давно нет.

Ответить

Yuri Polu

Диванный
0

Выкладывай статистику.

Ответить

Дмитрий

Yuri
0

Дудь кинцо выкладывал, там довольно подробно.

Ответить

Yuri Polu

Дмитрий
0

Тезисно скажи кто в подавлябщем большинстве является носителем вич/спид .

Ответить

Дмитрий

Yuri
0

Во втором десятилетии XXI века доля зарегистрированных ВИЧ-инфицированных наркопотребителей начала снижаться. Если в 2015 году на 100 тысяч жителей приходилось 203,6 ПИН с ВИЧ, то через год — только 151,3[70][85]. Всего с 2012 по 2018 год количество заражённых при употреблении инфекционных наркотиков снизилось с 56 % до 33 %. В 2019-м более половины впервые выявленных носителей были инфицированы при гетеросексуальных контактах (62,7 %), при употреблении наркотиков — только 33,6 %, при гомосексуальных контактах −2,5 %

Это с википедии. Понятно, что можно контрить тем, что гей-нарко лобби редактируют статьи чтобы скрыть правду, но это будет не слишком убедительно выглядеть. Скорее тут перекос в другую сторону, люди не из маргинализированных групп сторонятся статистики.

Ответить

Диванный

Yuri
0

В эту игру могут играть двое. Раз ты первый сделал утверждение, то и выкладывай статистику первым, а я выложу в ответ)))))

Ладно, вот тебе справка по РФ за 2020 год, там же можешь найти подробный отчёт.
http://www.hivrussia.info/wp-content/uploads/2021/03/VICH-infektsiya-v-Rossijskoj-Federatsii-na-31.12.2020-..pdf

ВИЧ-инфекция вышла за пределы уязвимых групп населения и активно распространяется в общей популяции.Большинство больных, впервые выявленных в 2020 году, заразились при гетеросексуальных контактах (64,9%),доля инфицированных ВИЧ при употреблении наркотиков снизилась до 31,1%. 2,8% больных инфицировались при гомосексуальных контактах. Количество зараженных при половых контактах ежегодно увеличивается

Хотя я только сейчас обратил внимание, что выше по ветке обсуждение шло про мир вообще, и в разных странах ка
ртина может быть разной.

http://www.hivrussia.info/wp-content/uploads/2021…
http://www.hivrussia.info/wp-content/uploads/2021/03/VICH-infektsiya-v-Rossijskoj-Federatsii-na-31…
www.hivrussia.info
Ответить

Вечный меч

Yuri
1

*гомосексуальных афроамериканских игловых наркоманов
fixed

Ответить

Дмитрий Григорьев

Madegghead
2

В SP была такая серия, про лекарство от СПИД(концентрированный налик, если вкратце, что отдельно смешно и правда). И там был один момент, где Картман хотел на самолёт попасть, если я правильно помню, а апеллировал к тому, что он вич-положительный. А ему в ответ - СПИД? Ну такое, сейчас рак на подъёме. 
Тут наверное тоже, ажиотаж, истерика в сми, население бунтует, много жертв, бабки рекой. А СПИД с гепатитом никого и не парят, если сравнить с ковид.

Ответить

Предметный цвет

Madegghead
1

Это не обычное простудное заболевание. Оно вызывает перегруженность медсистем и проблемы в оказании помощи другим больным.

Ответить

Eugene Podosenov

Madegghead
1

Дык вирусы вирусам рознь. Если бы было универсальное средство от всех вирусов – охренено бы мы зажили. Но проблема в том, что способ, который подходит для одного, не подходит для другого.
Это как спрашивать "зачем в космос летать, если океаны не изучены". Над проблемой того же ВИЧ бьются десятилетия, самыми разными технологиями, с переменным успехом, но лечить пока никак. Не нужно всем бросаться на ВИЧ, разные команды работают над разными лекарствами.

Ответить

Дмитрий Орлов

2
Ответить

С H А P Р i Е

Дмитрий
4

ТНЕ СССР

Ответить

Предметный цвет

Дмитрий
2

Приятно, что сохраняешь мои картинки!!

Ответить

AttentiveMilk

Предметный
1
Ответить

Предметный цвет

Attenti…
1
Ответить

AttentiveMilk

Предмет…
0

Это разве не статья?

Ответить

Предметный цвет

Attenti…
1

Ещё один повод забанить твиттер

Ответить

AttentiveMilk

Предмет…
1

У нас забанили. Ток плохо

Ответить

Предметный

Attenti…
0

Замедлили же

Ответить

AttentiveM

Предмет…
1

Это плохо забанили

Ответить

AttentiveM

Attenti…
3

Пока в журнал карандашиком

Ответить

amdfxx

1

Теперь давайте такие же препараты от гриппа и насморка

Ответить

rossoshmap

amdfxx
3

Через неделю пройдет

Ответить

Предметный цвет

amdfxx
1

От гриппа такие есть

Балоксавир марбоксил
Балоксавира марбоксил, англ. baloxavir marboxil, S-033188 — противовирусное средство для терапии и…
ru.m.wikipedia.org
Ответить

Богатый самолет

1

То есть, они создали вирус для вируса, лол

Ответить

Товарищ Колбасный

Богатый
2

Переверну ваш мир: обычный ацикловир работает против герпеса таким же способом: херачит по вирусу так, что тот ломается на уровне ДНК и теряет способность к репликации. 

Ответить

Богатый самолет

Богатый
1

Хотя не, чисто технически это нифига не вирус для вируса.

Ответить

Товарищ Колбасный

Богатый
0

ЗЫ. А вот вирусы против бактерий — это прямо будет тема XXI-XXII веков. Когда последние антибиотики перестанут работать против новых мутаций, мочить бактерии можно будет вирусами-бактериофагами. 

Ответить

Ус Патрика

1

 для оперативного лечения

вначале подумал что это означает что нужна операция

Ответить

Диванный Аналитик

1

Это первый препарат такого рода?

Ответить

Никита Логинов

Диванный
0

На липидных наночастицах, против ковида, или ломающий РНК?

Ответить

Диванный Аналитик

Никита
0

На липидных наночастицах, ломающих РНК(для меня это по смыслу примерно как "на пепяковых сепульках, ломающих РНК", да). В смысле, до ковида такие препараты делали/тестировали?

Ответить

Никита Логинов

Диванный
0

Да, выше скинули ссылку на такой от гриппа

Ответить

Терье Анри

1

Патч,  прошивка, Обновления, РНК, ДНК, мне что-то уже страшно стало. 

Умбрелла какая-то кругом...

Ответить

Рог Кирилл

1

Ну что ж. Удачи на клинических испытаниях.

Ответить

Ден

0

А до 23-года будут тупо тестировать... Да уж… Слабаки. У нас в стране уже без всяких тестирований прививки от короны нескольких видов делаются. 

Ответить

Orbital_Cat

Ден
–1

а потом в течении пары лет, кто сдохнет от побочки или заимеет какие то хронические, а на ком то вообще не работает. заепись подход, ага

Ответить

Максим Костюков

0

"создала00256-2#%20" 🤣🤣🤣🤦

Ответить

плюшевый батон

0

Не ну надо локдаун ввести на всякий случай ещё

Ответить

Саша Александров

0

А есть понимание, какая компания будет выпускать лекарство, после одобрения?

Ответить
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