Создатели препарата считают, что лечение коронавирусной инфекции без использования вакцин станет доступно в 2023 году.

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Группа австралийских и американских учёных создала первую работающую терапию Covid-19 — препарат из липидных наночастиц, нацеленных на РНК коронавируса. В испытаниях на живых мышах, заражённых коронавирусом, препарат показал эффективность в 99,9%. Он не требует использования вакцин и излечивает уже заболевший организм.

Создатели препарата: профессор Кевин Моррис, доктор Ади Идрис, профессор Найджел Макмиллан, доктор Аррон Супраманин и Юсиф Идрес Фото Университета Гриффита

Учёные работали над препаратом с апреля 2020 года. Его основа — специальные наночастицы, покрытые синтетическими жировыми оболочками. Такие оболочки не взаимодействуют с жидкостями и клетками организма. Они надёжно несут в себе искусственно созданные гены — «патч», ломающий РНК коронавируса.

Наночастицы легко проходят сквозь оболочки клеток, в том числе и клеток лёгких. При столкновении с вирусом липидная оболочка вводит в него генетический «патч» и полностью выводит из строя — коронавирус больше не может внедряться в клетки лёгких и размножаться. Его «останки» быстро вымываются из клеток и выводятся из организма. Болезнь, которую вызвал коронавирус, прекращается.

Создатели препарата объясняют принцип его работы Видео Университета Гриффита

Препарат успешно испытали на живых лабораторных мышах, заражённых коронавирусом. После недельной терапии количество экземпляров вируса в их лёгких упало на 99,9%, при этом клетки самих лёгких не пострадали. Если испытания на людях тоже пройдут успешно — терапию начнут использовать в 2023 году для лечения заболевших коронавирусной инфекцией.