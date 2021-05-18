В США разработали самый маленький в мире чип размером с пылевого клеща. В организм его вводят с помощью иглы Статьи редакции
Общий объём однокристальной системы — менее 0,1 мм³.
О разработке сообщили исследователи из Columbia Engineering.
Микросхема размером с пылевого клеща видна только под микроскопом. Таких показателей удалось достигнуть благодаря ультразвуку — исследователи использовали его как для питания устройства, так и для беспроводной связи.
Чип можно имплантировать через иглу для подкожных инъекций, чтобы измерить внутреннюю температуру тела, артериальное давление, уровень глюкозы и другие показатели.
Обычно подобную электронику оснащают радиочастотными (RF) модулями для приёма и передачи электромагнитных сигналов, однако длины таких волн были бы слишком велики в данном случае. Скорость звука же намного меньше скорости света, поэтому исследователи включили в микросхему пьезоэлектрический преобразователь, который работает как антенна для беспроводной связи и питания устройства.
Сам чип изготовила тайваньская TSMC, а дополнительные модификации производили в Колумбийском университете и Центре перспективных научных исследований Нью-Йорка.
Имплантируемые медицинские устройства уже сейчас используют для мониторинга биологических данных и лечения некоторых заболеваний, например, при нарушениях ритма сердца. Однако до сегодняшнего дня они были громоздкими и требовали проводов, корпусов и батарей.
Экспериментальную концепцию импланта показали на лабораторных мышах, где он использовался в качестве ультразвуковой нейростимуляции и для измерения температуры тела. Учёные сообщили и о работе над другими биометрическими данными.
Вика Боня верещит на ультразвуке ща где-то
Исключительный Гоша
Не сходи с ума
Скорый коктейль
Не жалей ни о чём
О боже, нет.....
А как он связывается с основным устройством?
Вместе с маленьким чипом даётся модем размером в кирпич
3g, от mts
Сердечный ритм дал понять, что вы интересуетесь погодой, поэтому с вас 60 рублей в денб
❗️ВНИМАНИЕ❗️
Израильско-американская 🔯🇺🇸 компания Needle-Huidle являющаяся производителем 99,999% процентов игл в мире приступила к внедрению чипов в свои изделия!
Эти чипы ингибируют центры обратного захвата серотонина, тем самым снижая уровень АТФ в предфронтовых задних долях мозга! 🧠🧐
Это приводит к тому, что человек, уколовшийся такой иглой становится подвержен негативным энергетическим колебаниям и в частности 5G. Такого человека можно даже заставить стать геем! 😮
Единственный способ обезопасить себя и близких - помочиться на иглы перед применением. Содержащаяся в моче уринокислота разъедает чипы и делает иглы безопасными 🙏🏻
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Предельный хичхакер
ровно столько, сколько гейтс заработал на сотонинских компах