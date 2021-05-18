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Наука
DTF

В США разработали самый маленький в мире чип размером с пылевого клеща. В организм его вводят с помощью иглы Статьи редакции

Общий объём однокристальной системы — менее 0,1 мм³.

28 28 комментариев
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О разработке сообщили исследователи из Columbia Engineering.

Микросхема размером с пылевого клеща видна только под микроскопом. Таких показателей удалось достигнуть благодаря ультразвуку — исследователи использовали его как для питания устройства, так и для беспроводной связи.

Чип можно имплантировать через иглу для подкожных инъекций, чтобы измерить внутреннюю температуру тела, артериальное давление, уровень глюкозы и другие показатели.

Мы хотели посмотреть, насколько далеко продвинемся в разработке миниатюрного функционального чипа. Полученная микросхема представляет собой полноценную электронную систему. Это революционная разработка в области имплантируемых медицинских устройств, которая будет определять различные показатели и использоваться в клинических операциях.

Кен Шепард
руководитель исследования, профессор электротехники и биомедицинской инженерии

Обычно подобную электронику оснащают радиочастотными (RF) модулями для приёма и передачи электромагнитных сигналов, однако длины таких волн были бы слишком велики в данном случае. Скорость звука же намного меньше скорости света, поэтому исследователи включили в микросхему пьезоэлектрический преобразователь, который работает как антенна для беспроводной связи и питания устройства.

Сам чип изготовила тайваньская TSMC, а дополнительные модификации производили в Колумбийском университете и Центре перспективных научных исследований Нью-Йорка.

Имплантируемые медицинские устройства уже сейчас используют для мониторинга биологических данных и лечения некоторых заболеваний, например, при нарушениях ритма сердца. Однако до сегодняшнего дня они были громоздкими и требовали проводов, корпусов и батарей.

Экспериментальную концепцию импланта показали на лабораторных мышах, где он использовался в качестве ультразвуковой нейростимуляции и для измерения температуры тела. Учёные сообщили и о работе над другими биометрическими данными.

#новости

28 28 комментариев
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28 комментариев
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Хозяйственный холод

29

ну теперь точно чипируют

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Федя Прозоров

Хозяйственный
9

Ради этого комментарии я и зашёл

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Михаил Иванов

Хозяйственный
2

наконец то, а то я сам уже не вывожу 

Ответить

Оптимальный цвет

20

Еее, любители теорий заговора будут довольны, оч плодотворная почва для шизы

Ответить

С H А P Р i Е

8

Вика Боня верещит на ультразвуке ща где-то

Ответить

Исключительный Гоша

С
4

Не сходи с ума

Ответить

Спортивный паук например

Исключительный
3

Глупая, ведь ты мне все простишь потом 

Ответить

Скорый коктейль

Исключительный
3

Не жалей ни о чём

Ответить

Андрей Николаев

Скорый
0

Глупая, ведь ты столкнешься с пылевым клещом 

Ответить

Спортивный паук например

8
Ответить

AttentiveMilk

5

О боже, нет.....

Ответить

AttentiveMilk

AttentiveMilk
2

А как он связывается с основным устройством?

Ответить

Leonid Celevra

AttentiveMilk
10

Вместе с маленьким чипом даётся модем размером в кирпич 

Ответить

AttentiveMilk

Leonid
8

3g, от mts

Ответить

AttentiveMilk

Attenti…
9

Сердечный ритм дал понять, что вы интересуетесь погодой, поэтому с вас 60 рублей в денб

Ответить

Махарадж

Attenti…
0

а вообще я бы себе впиздил такой, чтобы синхронизировать с телефоном.

Ответить

Прохладный

Махарадж
0

Звонки на внутреннее ухо принимать?

Ответить

Махарадж

Прохлад…
1

на внутренний анус

Ответить

Dmitry Teplyakov

AttentiveMilk
2

Поздно!

Ответить

Suq Madiq

5
Ответить

Нижний интернет

3

❗️ВНИМАНИЕ❗️

Израильско-американская 🔯🇺🇸 компания Needle-Huidle являющаяся производителем 99,999% процентов игл в мире приступила к внедрению чипов в свои изделия!

Эти чипы ингибируют центры обратного захвата серотонина, тем самым снижая уровень АТФ в предфронтовых задних долях мозга! 🧠🧐

Это приводит к тому, что человек, уколовшийся такой иглой становится подвержен негативным энергетическим колебаниям и в частности 5G. Такого человека можно даже заставить стать геем! 😮

Единственный способ обезопасить себя и близких - помочиться на иглы перед применением. Содержащаяся в моче уринокислота разъедает чипы и делает иглы безопасными 🙏🏻

Поделитесь этой информацией с друзьями. Предупреждён значит защищен 👆

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Внимательный рубин

2

Насколько мощный там передатчик при таких размерах чипа? Какая зона покрытия?

Ответить

Ближний Влад

Внимательный
0

Он вообще может пассивным быть как в RFID. 

Ответить

Предельный хичхакер

1

это сколько нужно миллиардов, чтобы чипировать всех россиян))

Ответить

Предельный хичхакер

Предельный
2

ровно столько, сколько гейтс заработал на сотонинских компах

Ответить

Константин Курасов

0

Ох, да

Ответить

Андрей Николаев

0

Ну теперь точно никто не будет вакцинироваться

Ответить

Соответствующий турник

0

ага, и блютус/вайфай модуль, размером в 100 раз больше.

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