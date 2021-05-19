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Наука
Никита Логинов

Учёные определили лучший способ запомнить много новых фактов или терминов — для этого нужно сочинить про них историю Статьи редакции

Этот способ в 2,8 раза эффективнее механического заучивания и работает даже лучше метода дворца памяти.

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Австралийские аборигены использовали самый эффективный метод запоминания информации, когда передавали друг другу знания и новости Фото ABC

Специалисты двух вузов Мельбурна определили самый эффективный способ запоминания множества новых фактов или терминов. Для этого нужно сочинить про них историю, в которой факты или термины «разложены» на знакомой местности, оригинально выглядят и как-то себя ведут. Такими историями австралийские аборигены тысячи лет передавали друг другу информацию, не имея письменности.

Подход австралийских аборигенов — это, по сути, расширенный вариант древнегреческого метода локусов или дворца памяти. Им часто пользуются студенты и участники соревнований по запоминанию, а в Средние века священники запоминали так целые книги.

Как использовать дворец памяти и метод австралийских аборигенов для запоминания фактов и терминов

Для использования дворца памяти нужно мысленно ходить по воображаемому дому и раскладывать факты и термины по ящикам, шкатулкам, полкам и прочим местам. Это может быть реальное здание или из фантазий — главное, чтобы мозг его хорошо знал. Чтобы вспомнить, достаточно пройтись в воображении к нужному месту. Мозг сам подставит на это место нужный факт или термин.

Дворец памяти работает на древнем механизме мозга — пространственной навигации. Метод австралийских аборигенов тоже использует этот механизм, но добавляет истории, в которых факты или термины как-то проявляют себя. Студенты-медики, чтобы запомнить названия лекарств, могут сочинить для себя историю, в которой эти лекарства необычно выглядят, что-то говорят и делают — например, лечат зверей.

Метод аборигенов эффективнее всех, дворец памяти тоже хорош, механическое заучивание — хуже всего

Учёные проверили три разных метода запоминания информации на 76 студентах-медиках из разных вузов. Им дали полчаса, чтобы запомнить научные названия 20 видов бабочек. Результаты сравнивали с группой студентов, которые пытались запомнить названия механическим заучиванием:

  • первая группа студентов смотрела видеоролики про нужных бабочек — этот способ оказался в 1,5 раза эффективнее зубрёжки;
  • вторая группа использовала дворец памяти — эффективность запоминания возросла уже в 2,1 раза;
  • третья группа запоминала бабочек методом австралийских аборигенов и показала в 2,8 лучший результат по сравнению с теми, кто заучивал названия.
Графики эффективности дворца памяти, метода аборигенов и механического заучивания Изображение Университета Дикина

Опросы испытуемых студентов показали, что метод австралийских аборигенов также самый приятный в использовании. Учёные надеются, что внедрение этого метода в образовательную программу может облегчить обучение в медицинских вузах и снизить уровень стресса среди студентов.

#медицина #биология #новости

40 40 комментариев
19
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С H А P Р i Е

4

Ну-ка, сочините историю про элопецию, энурез, когнитивный диссонанс и метод холодного синтеза

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Smaug The Terrible

С
30

Одна моль, страдающая алопецией, увидела во сне, что американцы изобрели метод холодного синтеза в компактном реакторе, и нефть с газом больше никому не нужны. Проснувшись, она испытала такой когнитивный диссонанс. что к алопеции добавился энурез.

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С H А P Р i Е

Smaug
5

Красавчик!

Ответить

Smaug The

С
1

Давай следующую

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С H А P Р i Е

Smaug
0

Лень че-т, жарко

Ответить

Smaug The

С
1

А жаль, это лучше разминает мозги, чем то, чем я на работе сегодня занимаюсь

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С H А P Р i Е

Smaug
0

Лан, вот
Дистиллят, гомозигота, нормальное распределение, оксид железа

Ответить

Smaug The

С
2

Близнецы-математики Аня и Ваня из подмосковья были любителями самогоноварения. Одним вечером после обильного употребеления дистиллята Аня в пьяном бреду увидела нормальное распределение с растущей дисперсией у Вани в трениках. Через 9 месяцев получившуюся гомозиготу пришлось уничтожать смесью оксида железа с оксидом алюминия.

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С H А P Р

Smaug
2

Ебать ты хорош. Аж встал

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Руслан

Smaug
1

Вот и готовый сюжет к очередному сериалу на канале Россия

Ответить

Дима Орлов

С
1

Честно говоря если ты не можешь придумать такую историю - у тебя проблемы с воображением.

Ответить

С H А P Р i Е

Дима
0

Не пизди

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Ilia Gurtovoy

Smaug
3

Охуеть, теперь я это запомню. Ну спасибо!

Ответить

Smaug The

Ilia
2

Пожалуйста

Ответить

Александр Борродач

Smaug
3

Эту историю можно запомнить и методом дворца памяти, даже никуда ходить не надо

Ответить

Smaug The

Алексан…
1

И теперь мы знаем причину появления проблем с сыростью.

Ответить

CiZerin

Smaug
2

История креативная, но полезная если тебе просто нужно выучить слова, без значений и определений.

Ответить

плюшевый батон

С
4

Лысый, то есть с элопецией человек заходит в бар с мокрыми штанами. Бывает — у него энурез.

И тут у меня случился когнитивный диссонанс. Я ожидал что он сделает заказ, а он с ходу начинает вещать про холодный синтез.

Ответить

С H А P Р i Е

плюшевый
1

Норм

Ответить

умный человек

С
2

Продаются элопеция, энурез, когнитивный диссонанс и метод холодного синтеза. Неношенные

Ответить

Анастасия Лукьянова

умный
6

Запомнила половина маршрутки.

Ответить

Кожаный магнит

С
2

Василий Степаныч, изучавший холодный синтез в НИИ Сабзиропром, после поездки в Чернобыль страдал от выпадения волос. «Это логично, радиация» — думал Василий Степаныч, но в полный когнитивный диссонанс его погрузило недержание мочи.

Ответить

Smaug The Terrible

Кожаный
1

Недержание мочи погрузило....
Иногда я ненавижу свою фантазию.

Ответить

Кожаный магнит

Smaug
0

Золотой дождь Василия Степаныча.

Ответить

Ilia Nemiro

3

Придумали то, что все студенты делают

Ответить

Пантелеймон Зарипов

Ilia
4

Научные открытия часто бывают доказательствами уже существующих вещей
Гравитацию же не открывали так, что она бам и появилась

Ответить

Иван Дмитриев

4

Арбатская, Пражская и Братиславская,
Новослободская и Автозаводская,
Марьино, Выхино, Новогиреево,
На Краснопресненскую переход,
Красногвардейская, Сокол, Смоленская,
Площадь Победы и Площадь Подбельского,
Речной вокзал, Китай-город, Беляево,
Не забывайте вещи в метро!
На Рижской толкнули, на Римской пихнули,
Ругались мы мерзко на Новокузнецкой,
Дверью зажало на станции Свиблово,
А отпустило на ВДНХ.
В Орехово пили, в Алтуфьево кушали,
На Театральной музыку слушали,
Мы покурили на станции Чеховская,
А отпустило на ВДНХ.
Новокузнецкая, Новокузнецкая,
Новокузнецкая, Новокузнецкая,
Новокузнецкая, Новокузнецкая,
Блин, в эскалатор попали штаны...
На Курской спустились, на Тульской поднялись,
На Кантемировской долго ругались,
Куда-то послали, куда, я не понял,
Но, в общем, похоже, на ВДНХ.
Битцевский парк, Люблино, Комсомольская,
Охотный ряд, Свиблово, Кожуховская,
Проспект Вернадского и Пролетарская,
Багратионовская и Фили.
Аэропорт, Юго-запад, Каширская,
Южное Бутово и Боровицкая,
И всё вот это вот имени Ленина
Мы основали в тридцатых годах,
В тридцатых годах, в тридцатых годах,
В тридцатых годах!

Ответить

master of mastery

3

Опросы испытуемых студентов показали, что метод австралийских аборигенов также самый приятный в использовании. Учёные надеются, что внедрение этого метода в образовательную программу может облегчить обучение в медицинских вузах и снизить уровень стресса среди студентов.

Открываешь учебник, а там:
"Заходят как-то в бар геморрой, фимоз и энурез..."

Ответить

Smaug The Terrible

master
3

А бар называется Uranus

Ответить

Пространственный яд

3

ставь лойс, если знал про этот подход еще со школы)))

Ответить

умный человек

Пространственный
1

Но так никогда не воспользовался)))

Ответить

Меньший Филипп

0

Нужно на законодательном уровне закрепить по сочинению в неделю про повышение уровня жизни в России для каждого человека, с проверкой сочинения через госуслуги специальным контролером из фсб, если полуичл двойку то обязательные работы на срок от 8 часов

Ответить

Александр Борродач

Меньший
1

Продам нейросеть по сочинению и приплетению. Дорого.

Возможно расширение функционала с автопостингом в госуслуги.

Ответить

Администратор Аккаунта

1

А что, кто-то не знал про это? Шнобелевскую премию этим ученым, и немедленно!

Ответить

Коммерческий Орзэмэс

1

А племена поняли это пару тройку тысяч лет назад и заебашили библию

Ответить

Gidevan

1

Кажется этому открытию что лет в обед. 

Ответить

Кожаный магнит

1

Миллениалы открыли дворец памяти.

Ответить

Кожаный магнит

Кожаный
0

Кстати, дворец памяти часто и подразумевает историю. Методы не взаимоисключаемы, а, скорее, взаимодополняемы, так как есть и пространство, и метки, и события — полное соответствие реальности, без абстракций.

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Mikki Rurk

1

Это известно уже много лет

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Natalya Kuznetsova

0

На скамеечке у дома целый день рыгала Тома

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