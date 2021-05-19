Учёные определили лучший способ запомнить много новых фактов или терминов — для этого нужно сочинить про них историю Статьи редакции
Этот способ в 2,8 раза эффективнее механического заучивания и работает даже лучше метода дворца памяти.
Специалисты двух вузов Мельбурна определили самый эффективный способ запоминания множества новых фактов или терминов. Для этого нужно сочинить про них историю, в которой факты или термины «разложены» на знакомой местности, оригинально выглядят и как-то себя ведут. Такими историями австралийские аборигены тысячи лет передавали друг другу информацию, не имея письменности.
Подход австралийских аборигенов — это, по сути, расширенный вариант древнегреческого метода локусов или дворца памяти. Им часто пользуются студенты и участники соревнований по запоминанию, а в Средние века священники запоминали так целые книги.
Как использовать дворец памяти и метод австралийских аборигенов для запоминания фактов и терминов
Для использования дворца памяти нужно мысленно ходить по воображаемому дому и раскладывать факты и термины по ящикам, шкатулкам, полкам и прочим местам. Это может быть реальное здание или из фантазий — главное, чтобы мозг его хорошо знал. Чтобы вспомнить, достаточно пройтись в воображении к нужному месту. Мозг сам подставит на это место нужный факт или термин.
Дворец памяти работает на древнем механизме мозга — пространственной навигации. Метод австралийских аборигенов тоже использует этот механизм, но добавляет истории, в которых факты или термины как-то проявляют себя. Студенты-медики, чтобы запомнить названия лекарств, могут сочинить для себя историю, в которой эти лекарства необычно выглядят, что-то говорят и делают — например, лечат зверей.
Метод аборигенов эффективнее всех, дворец памяти тоже хорош, механическое заучивание — хуже всего
Учёные проверили три разных метода запоминания информации на 76 студентах-медиках из разных вузов. Им дали полчаса, чтобы запомнить научные названия 20 видов бабочек. Результаты сравнивали с группой студентов, которые пытались запомнить названия механическим заучиванием:
- первая группа студентов смотрела видеоролики про нужных бабочек — этот способ оказался в 1,5 раза эффективнее зубрёжки;
- вторая группа использовала дворец памяти — эффективность запоминания возросла уже в 2,1 раза;
- третья группа запоминала бабочек методом австралийских аборигенов и показала в 2,8 лучший результат по сравнению с теми, кто заучивал названия.
Опросы испытуемых студентов показали, что метод австралийских аборигенов также самый приятный в использовании. Учёные надеются, что внедрение этого метода в образовательную программу может облегчить обучение в медицинских вузах и снизить уровень стресса среди студентов.
Ну-ка, сочините историю про элопецию, энурез, когнитивный диссонанс и метод холодного синтеза
Одна моль, страдающая алопецией, увидела во сне, что американцы изобрели метод холодного синтеза в компактном реакторе, и нефть с газом больше никому не нужны. Проснувшись, она испытала такой когнитивный диссонанс. что к алопеции добавился энурез.
Красавчик!
Лень че-т, жарко
Лан, вот
Дистиллят, гомозигота, нормальное распределение, оксид железа
Близнецы-математики Аня и Ваня из подмосковья были любителями самогоноварения. Одним вечером после обильного употребеления дистиллята Аня в пьяном бреду увидела нормальное распределение с растущей дисперсией у Вани в трениках. Через 9 месяцев получившуюся гомозиготу пришлось уничтожать смесью оксида железа с оксидом алюминия.
Честно говоря если ты не можешь придумать такую историю - у тебя проблемы с воображением.
Охуеть, теперь я это запомню. Ну спасибо!
Эту историю можно запомнить и методом дворца памяти, даже никуда ходить не надо
Лысый, то есть с элопецией человек заходит в бар с мокрыми штанами. Бывает — у него энурез.
И тут у меня случился когнитивный диссонанс. Я ожидал что он сделает заказ, а он с ходу начинает вещать про холодный синтез.
Продаются элопеция, энурез, когнитивный диссонанс и метод холодного синтеза. Неношенные
Кожаный магнит
Василий Степаныч, изучавший холодный синтез в НИИ Сабзиропром, после поездки в Чернобыль страдал от выпадения волос. «Это логично, радиация» — думал Василий Степаныч, но в полный когнитивный диссонанс его погрузило недержание мочи.
Недержание мочи погрузило....
Иногда я ненавижу свою фантазию.
Придумали то, что все студенты делают
Научные открытия часто бывают доказательствами уже существующих вещей
Гравитацию же не открывали так, что она бам и появилась
Арбатская, Пражская и Братиславская,
Новослободская и Автозаводская,
Марьино, Выхино, Новогиреево,
На Краснопресненскую переход,
Красногвардейская, Сокол, Смоленская,
Площадь Победы и Площадь Подбельского,
Речной вокзал, Китай-город, Беляево,
Не забывайте вещи в метро!
На Рижской толкнули, на Римской пихнули,
Ругались мы мерзко на Новокузнецкой,
Дверью зажало на станции Свиблово,
А отпустило на ВДНХ.
В Орехово пили, в Алтуфьево кушали,
На Театральной музыку слушали,
Мы покурили на станции Чеховская,
А отпустило на ВДНХ.
Новокузнецкая, Новокузнецкая,
Новокузнецкая, Новокузнецкая,
Новокузнецкая, Новокузнецкая,
Блин, в эскалатор попали штаны...
На Курской спустились, на Тульской поднялись,
На Кантемировской долго ругались,
Куда-то послали, куда, я не понял,
Но, в общем, похоже, на ВДНХ.
Битцевский парк, Люблино, Комсомольская,
Охотный ряд, Свиблово, Кожуховская,
Проспект Вернадского и Пролетарская,
Багратионовская и Фили.
Аэропорт, Юго-запад, Каширская,
Южное Бутово и Боровицкая,
И всё вот это вот имени Ленина
Мы основали в тридцатых годах,
В тридцатых годах, в тридцатых годах,
В тридцатых годах!
Опросы испытуемых студентов показали, что метод австралийских аборигенов также самый приятный в использовании. Учёные надеются, что внедрение этого метода в образовательную программу может облегчить обучение в медицинских вузах и снизить уровень стресса среди студентов.
Открываешь учебник, а там:
"Заходят как-то в бар геморрой, фимоз и энурез..."
Продам нейросеть по сочинению и приплетению. Дорого.
Возможно расширение функционала с автопостингом в госуслуги.
А что, кто-то не знал про это? Шнобелевскую премию этим ученым, и немедленно!
Кожаный магнит
Кстати, дворец памяти часто и подразумевает историю. Методы не взаимоисключаемы, а, скорее, взаимодополняемы, так как есть и пространство, и метки, и события — полное соответствие реальности, без абстракций.