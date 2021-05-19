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Наука
Никита Логинов

Китайский марсоход «Чжучжун» прислал на Землю первые фотографии Статьи редакции

Он успешно развернул солнечные батареи и перешёл в рабочий режим.

22 22 комментария
950 просмотров
Китайский марсоход «Чжучжун» на платформе спускаемого аппарата «Тяньвэнь-1» Фото CNSA

Национальное космическое управление Китая сообщило, что первый в истории китайский марсоход «Чжучжун» готов к работе и уже прислал первые фотографии. На них видно, что марсоход успешно развернул солнечные батареи и выдвинул антенну. Он готовится к съезду с платформы спускаемого аппарата «Тяньвэнь-1», который доставил марсоход на красную планету.

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Пандус, по которому «Чжучжун» предстоит съехать на поверхность Марса Фото CNSA

Шестиколёсный марсоход «Чжучжун» массой 240 килограммов будет заниматься фотосъёмками местности и научными исследованиями. На нём установлены инструменты для бурения и анализа грунта, а также для изучения атмосферы Марса. В общей сложности «Чжучжун» должен будет проработать 90 марсианских суток (солов).

Задняя часть марсохода «Чжучжун» Фото CNSA

Благодаря успешной посадке и развёртыванию «Чжучжун» Китай стал вторым в истории государством, которое имеет или имело работающие марсоходы на красной планете. Помимо Китая, успешные миссии с марсоходами есть только у США. Это Sojourner, Spirit, Opportunity, Curiosity и Perseverance, причём последние три работают до сих пор.

Первый советский марсоход «Марс-2» разбился при неудачной посадке в 1971 году, а «Марс-3» проработал всего 14,5 секунд, после чего перестал выходить на связь. В 2022 году Европейское космическое агентство совместно с Роскосмосом планирует запустить собственный марсоход «Розалинд Франклин».

#космос #китай #марс #новости

22 22 комментария
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22 комментария
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сироп от щекотки

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Да блин хорош китайцев показывать!
Ау, тут аудитория не ватников.
Либо NASA, либо чао! Мы же нормальные ребята

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Владимир Филатов

сироп
5

минус миска риса

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сироп от щекотки

Владимир
0

Да чтоб вас!

Ответить

Евстафий Селюк

сироп
3

действительно!

Ответить

Законодательный завод

сироп
0
Ответить

Коровка говорит мууу

5

Когда пришлёт первые тиктоки?

Ответить

Королевский спрей

3

Пиздят. Вот такая фотография должна была быть

Ответить

Smaug The Terrible

2

Уже были шутки, что китайский марсоход прислал снимки пустыни Такла-Макан?

Ответить

ouxen

Smaug
1

нет и не будет

Ответить

Украденная жизнь

2

Просто прислал. А мог продать снимки в виде NFT.

Ответить

Умерший торшер

2

а где наш марсоход

Ответить

Русский Влад

Умерший
0

в *****

Ответить

Русский Влад

Русский
0

фобос-грунт

Ответить

сироп от щекотки

Русский
0

Вы земляки что ли

Ответить

Русский Влад

сироп
0

я даже не знаю кто это

Ответить

Русский Влад

Русский
0

кто это?

Ответить

сироп от щекотки

Русский
0

Ну он же написал "наш", а ты ответил. 
Тут 2 вывода..

Ответить

Gidevan

Умерший
0

Его уже в гжель расскрасили. В следующем году будет выступать на Евровидении с новым хитом Рогозина. 

Ответить

Илья Гераськин

1

Снято на топ за свои деньги? У Perseverance покруче фотки

Ответить

С H А P Р i Е

0

Чучундра, блять

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ouxen

0

лошки, американцы там уже летают во всю

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Степан Анейчик

0

Я думаю уже можно признать что китайцы опередили японцев в технологическом развитии?

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