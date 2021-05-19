Китайский марсоход «Чжучжун» прислал на Землю первые фотографии Статьи редакции
Он успешно развернул солнечные батареи и перешёл в рабочий режим.
Национальное космическое управление Китая сообщило, что первый в истории китайский марсоход «Чжучжун» готов к работе и уже прислал первые фотографии. На них видно, что марсоход успешно развернул солнечные батареи и выдвинул антенну. Он готовится к съезду с платформы спускаемого аппарата «Тяньвэнь-1», который доставил марсоход на красную планету.
Шестиколёсный марсоход «Чжучжун» массой 240 килограммов будет заниматься фотосъёмками местности и научными исследованиями. На нём установлены инструменты для бурения и анализа грунта, а также для изучения атмосферы Марса. В общей сложности «Чжучжун» должен будет проработать 90 марсианских суток (солов).
Благодаря успешной посадке и развёртыванию «Чжучжун» Китай стал вторым в истории государством, которое имеет или имело работающие марсоходы на красной планете. Помимо Китая, успешные миссии с марсоходами есть только у США. Это Sojourner, Spirit, Opportunity, Curiosity и Perseverance, причём последние три работают до сих пор.
Первый советский марсоход «Марс-2» разбился при неудачной посадке в 1971 году, а «Марс-3» проработал всего 14,5 секунд, после чего перестал выходить на связь. В 2022 году Европейское космическое агентство совместно с Роскосмосом планирует запустить собственный марсоход «Розалинд Франклин».
Да блин хорош китайцев показывать!
Ау, тут аудитория не ватников.
Либо NASA, либо чао! Мы же нормальные ребята
минус миска риса
Уже были шутки, что китайский марсоход прислал снимки пустыни Такла-Макан?
Русский Влад
в *****
Вы земляки что ли
Русский Влад
я даже не знаю кто это
Я думаю уже можно признать что китайцы опередили японцев в технологическом развитии?