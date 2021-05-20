Наука
Никита Логинов

Муравьи защитят арахнофобов — биологи обнаружили, что химические следы европейских огненных муравьёв отпугивают пауков Статьи редакции

На основе этих веществ учёные надеются создать эффективные репелленты против членистоногих.

Европейские огненные муравьи Myrmica rubra  Фото iNaturalist

Канадские учёные обнаружили, что химические следы европейских огненных муравьёв (Myrmica rubra) отпугивают пауков. Там, где эти муравьи жили некоторое время, пауки не плетут паутин, и даже стараются не заходить в эти места. Скорее всего, потому что воспринимают химические следы муравьёв как сигнал опасности.

Биологи проверили это явление, поселив пауков в стеклянных контейнерах с несколькими отсеками. В некоторых отсеках до этого жили европейские огненные муравьи. И пауки отчётливо избегали этих отсеков, причём эффект наблюдался на разных видах пауков: воронковых (Eratigena agrestis), обыкновенных крестовиках (Araneus diadematus), крупных стеатодах (Steatoda grossa) и чёрных вдовах (Latrodectus hesperus).

Европейские огненные муравьи иногда питаются пауками, поэтому последние могут избегать малейших следов пребывания муравьёв. Учёные пока не знают, какие именно вещества отпугивают членистоногих, но предполагают, что решение этого вопроса не займёт много времени. Главное, чтобы эти вещества, отпугивая пауков, не привлекали муравьёв.

Биологи также предостерегают от попыток завести дома муравьёв для избавления от пауков. Европейские огненные муравьи — агрессивные вредители с болезненными укусами. Так что лучше подождать, пока учёные выделят чистые отпугивающие вещества и сделают на их основе репелленты против членистоногих.

#биология #новости

642 просмотров
14 14 комментариев
13
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Никита Логинов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0431\u0438\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u044f"], "comments": 14, "likes": 13, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "science", "id": 384302, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 20 May 2021 11:17:54 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
14 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

С H А P Р i Е

8
Ответить

Plymouth Cuda

3

химические следы европейских огненных муравьёв.
Бля вы издеваетесь? У меня теперь новая фобия

Ответить

Лысина Арика

Plymouth
2

А типо раньше не было? Кусаются пиздецки больно/ 

Ответить

Никита Логинов

Plymouth
2

Паук детектед!

Ответить

Евгений Мартынов

2

Арахнофобы на месте?

Ответить

Al

Евгений
5

А теперь представьте что видит паук. Какое-то огромное существо пытается тебя поймать в какую-то сферу, так еще и орет, и размахивает какими-то штуками...

Ответить

Al

Al
0

:3 

Ответить

Мутный Орзэмэс

2

Членистоногие сосатб

Ответить

Владимир Филатов

2

От всех членистоногих(насекомых, ракообразных, паукообразных и многоножек) или только от пауков?

Ответить

Smaug The Terrible

2

Не привлечет ли этот запах самих огненных муравьев?
Это такие ублюдки, что лучше жить с черной вдовой под унитазом, чем с такими соседями.

Ответить

Плотный Филипп

1

Так и вижу этот заголовок где то в хуевых CPA 

Ответить

Иван Дмитриев

1
Ответить

Старинный Артем

1

Ну у меня дома только маленькие паучки иногда где-то за шкафами плетут паутину.
Чем мешают? Они ж тоже каких-то насекомых едят. В деревне помню мухи попадались в паутину, вот это вообще заебись было.
Или это для Австралии?

Ответить

Ivan

Старинный
0

А у меня домашние муравьи поселились. Жду, когда паук возьмет ипотеку на мою вентиляцию

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Технологии
«Прорыв» в понимании языка машинами, Android 12 с редизайном и обновление сервисов: что показала Google на I/O 2021
Компания впервые с начала пандемии проводит традиционную конференцию.
159
Новости
Кадыров пригрозил «уничтожением» подписчику, который назвал его шайтаном
Глава Чечни заявил, что найдёт его и потребовал, чтобы подписчик прислал ему свои данные.
295
Интернет
«Публика пришла смотреть на достойнейшего»: Евгений Понасенков посетил шоу «Вечерний Ургант» и спел песню «Ride It»
По словам «маэстро», секрет неспешных прогулок из мемов заключается в размышлениях об истории.
208
Популярное за три дня
Новости
Кадыров пригрозил «уничтожением» подписчику, который назвал его шайтаном
Глава Чечни заявил, что найдёт его и потребовал, чтобы подписчик прислал ему свои данные.
295
Интернет
Репортаж из соцсетей: Сильная гроза в Петербурге
На город обрушились ливень, гром и молнии — некоторые улицы затопило, двое человек пострадали.
105
Новости
Госдума приняла в первом чтении закон о запрете участия в выборах тем, кто работал в экстремистских организациях
А также тем, кто жертвовал деньги подобным организациям.
214
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Комментарии

Marhal_New _Arleana

Открытка старушке Nem Exodare)

Иван Ерохин

Подростка, назвавшего Кадырова…

Natalya Kuznetsova

Журнал «Домашний очаг» поместил…

лесточик

«Медузу» признали «иностранным…

Чувак, зацени я

Открытка старушке Nem Exodare)

Marhal_New _Arleana

Открытка старушке Nem Exodare)

Al

Муравьи защитят арахнофобов…

Шарль Перро

«Медузу» признали «иностранным…

Тот самый

«Медузу» признали «иностранным…

Vladimir Iofik

В испанский город за день…

Yaroslav…

Журнал «Домашний очаг» поместил…

Daffy Duck

Открытка старушке Nem Exodare)

Паша Красников

Журнал «Домашний очаг» поместил…

Marhal_New _Arleana

Умер автор манги «Берсерк…

Stas Kartuzov

Журнал «Домашний очаг» поместил…

Дима Орлов

Запись в подсайте Twitter

Madegghead

Журнал «Домашний очаг» поместил…

Чувак, зацени я

Открытка старушке Nem Exodare)

Ваша Закладко

Журнал «Домашний очаг» поместил…
null