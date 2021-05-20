Муравьи защитят арахнофобов — биологи обнаружили, что химические следы европейских огненных муравьёв отпугивают пауков Статьи редакции
На основе этих веществ учёные надеются создать эффективные репелленты против членистоногих.
Канадские учёные обнаружили, что химические следы европейских огненных муравьёв (Myrmica rubra) отпугивают пауков. Там, где эти муравьи жили некоторое время, пауки не плетут паутин, и даже стараются не заходить в эти места. Скорее всего, потому что воспринимают химические следы муравьёв как сигнал опасности.
Биологи проверили это явление, поселив пауков в стеклянных контейнерах с несколькими отсеками. В некоторых отсеках до этого жили европейские огненные муравьи. И пауки отчётливо избегали этих отсеков, причём эффект наблюдался на разных видах пауков: воронковых (Eratigena agrestis), обыкновенных крестовиках (Araneus diadematus), крупных стеатодах (Steatoda grossa) и чёрных вдовах (Latrodectus hesperus).
Европейские огненные муравьи иногда питаются пауками, поэтому последние могут избегать малейших следов пребывания муравьёв. Учёные пока не знают, какие именно вещества отпугивают членистоногих, но предполагают, что решение этого вопроса не займёт много времени. Главное, чтобы эти вещества, отпугивая пауков, не привлекали муравьёв.
Биологи также предостерегают от попыток завести дома муравьёв для избавления от пауков. Европейские огненные муравьи — агрессивные вредители с болезненными укусами. Так что лучше подождать, пока учёные выделят чистые отпугивающие вещества и сделают на их основе репелленты против членистоногих.
химические следы европейских огненных муравьёв.
Бля вы издеваетесь? У меня теперь новая фобия
Арахнофобы на месте?
От всех членистоногих(насекомых, ракообразных, паукообразных и многоножек) или только от пауков?
Не привлечет ли этот запах самих огненных муравьев?
Это такие ублюдки, что лучше жить с черной вдовой под унитазом, чем с такими соседями.