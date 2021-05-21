Европейские физики создали новую форму двумерного углерода толщиной в один атом Статьи редакции
Она ведёт себя как металл и в сочетании с графеном позволит создать полностью углеродные процессоры.
Учёные из Марбургского университета в Германии и Университета Аалто в Финляндии создали новую форму углерода, которая представляет собой сеть толщиной в один атом. В отличие от уже известного графена, бифениленовая сеть — так назвали новый материал — состоит из квадратных, шестиугольных и восьмиугольных ячеек, и проявляет металлические свойства.
Существование одномерной формы углерода с «разнокалиберными» ячейками теоретически предсказали ещё при исследованиях графена. Но только сейчас учёным удалось получить бифениленовую сеть на практике. Они исследовали полученную форму углерода с помощью сканирующего зондового микроскопа и сделали вывод: свойства бифениленовой сети сильно отличаются от свойств графена.
Узкие полосы бифениленовой сети шириной в 21 атом показали хорошую электрическую проводимость. Графен же ведёт себя как полупроводник (полуметалл), что теоретически позволяет создавать из него высокоэффективные процессоры и аккумуляторы. Но такие устройства нуждаются ещё и в проводниках — например, для контактов. Бифениленовая сеть покрывает эту потребность.
По словам исследователей, из бифениленовой сети также получится «превосходный анодный материал для литий-ионных батарей» с повышенной ёмкостью. До промышленного использования бифениленовой сети пока далеко — её сборка очень сложна из-за постоянного «стремления» атомов углерода собраться в обычный графен. Сейчас учёные работают над производством бифениленовых листов большего размера.
Сложна. Что-то на научном
когда переходишь к синим микросхемам с красных...
Стройный пистолет
Что за игра?
От таких новостей у меня флэшбеки
"Она ведёт себя как металл и в сочетании с графеном позволит создать полностью углеродные процессоры."
А оно нужно?