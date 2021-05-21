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Наука
Никита Логинов

Европейские физики создали новую форму двумерного углерода толщиной в один атом Статьи редакции

Она ведёт себя как металл и в сочетании с графеном позволит создать полностью углеродные процессоры.

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Сверху — схематическое изображение бифениленовой сети, снизу — «снимок» такой сети в электронный микроскоп Изображение Университета Аалто

Учёные из Марбургского университета в Германии и Университета Аалто в Финляндии создали новую форму углерода, которая представляет собой сеть толщиной в один атом. В отличие от уже известного графена, бифениленовая сеть — так назвали новый материал — состоит из квадратных, шестиугольных и восьмиугольных ячеек, и проявляет металлические свойства.

Существование одномерной формы углерода с «разнокалиберными» ячейками теоретически предсказали ещё при исследованиях графена. Но только сейчас учёным удалось получить бифениленовую сеть на практике. Они исследовали полученную форму углерода с помощью сканирующего зондового микроскопа и сделали вывод: свойства бифениленовой сети сильно отличаются от свойств графена.

Графен, в отличие от бифениленовой сети, состоит только из шестиугольных ячеек, «сотканных» из атомов углерода Изображение Wiley

Узкие полосы бифениленовой сети шириной в 21 атом показали хорошую электрическую проводимость. Графен же ведёт себя как полупроводник (полуметалл), что теоретически позволяет создавать из него высокоэффективные процессоры и аккумуляторы. Но такие устройства нуждаются ещё и в проводниках — например, для контактов. Бифениленовая сеть покрывает эту потребность.

По словам исследователей, из бифениленовой сети также получится «превосходный анодный материал для литий-ионных батарей» с повышенной ёмкостью. До промышленного использования бифениленовой сети пока далеко — её сборка очень сложна из-за постоянного «стремления» атомов углерода собраться в обычный графен. Сейчас учёные работают над производством бифениленовых листов большего размера.

#физика #новости

22 22 комментария
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С H А P Р i Е

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Сложна. Что-то на научном

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Владимир Филатов

С
5

роботам не понять

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Владимир Филатов

4

Ну всё, заживём.

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Some Dude

3

когда переходишь к синим микросхемам с красных...

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Стройный пистолет

Some
2

Что за игра?

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Some Dude

Стройный
3

factorio. чел, ты не хочешь ее пробовать, затянет, потом охуеешь)

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Дмитрий Орлов

2

От таких новостей у меня флэшбеки

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Никита Логинов

Дмитрий
4

Тебя пытались раскатать в слой толщиной в один атом?

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Дмитрий Орлов

Никита
1

Мозги ебали мне

Ответить

Патриотический калькулятор

1

а что внутри черноты вокруг атомов? из чего оно состоит??

Ответить

Nikolay Kapustin

Патриотический
2

там эфир

Ответить

Никита Логинов

Патриотический
2

Не стоит вскрывать эту тему...

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solawind

Патриотический
2

просто фломастером закрашено

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Candy Boy

Патриотический
1

Воздух!

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С H А P Р i Е

Патриотический
0

Блм

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Andrey Dolg

1

"Она ведёт себя как металл и в сочетании с графеном позволит создать полностью углеродные процессоры."
А оно нужно?

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Никита Логинов

Andrey
1

Да!

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Украденная жизнь

1

На Алиэкспрессе будут продавать графен под видом бифенилена.

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Слава Инженеров

1

углеродные процессы?

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Никита Логинов

Слава
0

Пардон :)

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Входной алмаз

1

А как же борьба углеродным следом на трусах и всё такое?

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