Наука
Сергей Звезда

Китайский ровер «Чжучжун» спустился с платформы на поверхность Марса и начал исследования Статьи редакции

Спустя неделю марсоход приступил к основной работе.

Визуализация спуска ровера с платформы  Космическое ведомство Китая

Первый в истории китайский марсоход «Чжучжун» успешно съехал с посадочного модуля, коснулся поверхности планеты и приступил к исследованиям. Китайское профильное ведомство, корпорация космической науки и техники, рассказало, что это произошло 22 мая в 10:40 по пекинскому времени (5:40 по Москве).

15 мая «Чжучжун» прибыл на Марс на борту станции Tianwen-1 («Тяньвэнь-1») и совершил посадку в северном полушарии планеты, на равнине Утопия. Сам ровер оснащён многими научными инструментами, включая метеостанцию, георадар, и анализатор грунта. До того, как спуститься с платформы, ровер занимался диагностическими тестами и готовился к сходу на поверхность.

Китайский марсоход «Чжучжун» прислал на Землю…
Он успешно развернул солнечные батареи и перешёл в рабочий режим.
tjournal.ru

Китай рассчитывает, что марсоход проработает 90 марсианских суток (одни сутки составляют чуть больше 24 часов и 39 минут). Основная задача «Чжучжуна» — построить топографическую карту Марса, а также исследовать геологическое строение, особенности грунта, климат, окружающую среду и ионизированный слой атмосферы.

#новости #космос #китай #марс

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Кирилл Вселенский

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Партия выдавать миска риса всем инженерам

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Andre Macareno

Кирилл
7

А главному — кошка-жена!

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Andre Macareno

3

Подумал, что на фотке гоночный болид Энакина из первых звездных войн

Ответить

Костя Шокарев

Andre
3

Да! Я пришёл сюда за этим комментом! 

Ответить

Товарищ Колбасный

Andre
0

Какая у вас милая аватарка. А я помню, чем кончается оригинальный Мику-рут, если на него выйти. Какие там хорор и расчленёнка 😆 

Ответить

Andre Macareno

Товарищ
0

Это был последний дубль!

Ответить

Неясный лолипоп

Товарищ
0

Подкат, по-тжшнически.

Ответить

Японский шар

3

Топографическую карту Марса за 90 суток?
Ну, ну.

Ответить

Сергей Звезда

Японский
2

Никто не скрывает, что прям ГЛАВНАЯ цель — это демонстрация того, что космическая программа Китая серьезна, а не просто миска риса

Ответить

Что происходит.

1

Это не Наса и не Маск, не интересна

Ответить

Эпапа

Что
4

А что тут интересного? Это аналог американского Спирита, который запустили ещё в 2003 году)

Ответить

Suq Madiq

2
Ответить

С H А P Р i Е

–1

По-прежнему ржу с названия

Ответить

С H А P Р i Е

С
1

Паровозик чжунчжун, блять

Ответить

Иван Николаев

1

В случае поломки Алиэкспресс вернёт деньги? 

Ответить

Неясный лолипоп

Иван
0

Возврат дорогой будет.

Ответить

Ваша Закладко

1

идёт под китайским флагом и делает разметку китайским плугом? 

Ответить

Иван Дмитриев

0

Что же ты ищешь китайский бродяга, в этой забытой богом дыре

Ответить

Ra

0

а кто снимал то?

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Эпапа

Ra
0

Индженьюити

Ответить

AUBE

Ra
0

найсшуллер и кубрик

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