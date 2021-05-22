Китайский ровер «Чжучжун» спустился с платформы на поверхность Марса и начал исследования Статьи редакции
Спустя неделю марсоход приступил к основной работе.
Первый в истории китайский марсоход «Чжучжун» успешно съехал с посадочного модуля, коснулся поверхности планеты и приступил к исследованиям. Китайское профильное ведомство, корпорация космической науки и техники, рассказало, что это произошло 22 мая в 10:40 по пекинскому времени (5:40 по Москве).
15 мая «Чжучжун» прибыл на Марс на борту станции Tianwen-1 («Тяньвэнь-1») и совершил посадку в северном полушарии планеты, на равнине Утопия. Сам ровер оснащён многими научными инструментами, включая метеостанцию, георадар, и анализатор грунта. До того, как спуститься с платформы, ровер занимался диагностическими тестами и готовился к сходу на поверхность.
Китай рассчитывает, что марсоход проработает 90 марсианских суток (одни сутки составляют чуть больше 24 часов и 39 минут). Основная задача «Чжучжуна» — построить топографическую карту Марса, а также исследовать геологическое строение, особенности грунта, климат, окружающую среду и ионизированный слой атмосферы.
Партия выдавать миска риса всем инженерам
Подумал, что на фотке гоночный болид Энакина из первых звездных войн
Какая у вас милая аватарка. А я помню, чем кончается оригинальный Мику-рут, если на него выйти. Какие там хорор и расчленёнка 😆
Это не Наса и не Маск, не интересна
По-прежнему ржу с названия
В случае поломки Алиэкспресс вернёт деньги?