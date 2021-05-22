Письмо Альберта Эйнштейна с формулой E=mc² продали на аукционе за более чем 1,2 миллиона долларов Статьи редакции
Сумма в три раза большая, чем предполагалось изначально.
На бостонском аукционе RR Auction продали листок с письмом Альберта Эйнштейна польско-американскому физику Людовику Зильбенштейну. Оно содержит знаменитую формулу E=mc², означающую эквивалентность массы и энергии.
Письмо датируется 26 октября 1946 года. Эйнштейн использовал листок формата 8,5x11 дюймов или 215,9×279,4 мм — это чуть короче и шире по сравнению с A4. В письме он отвечал Зильберштейну на вопросы к своим теориям.
Сам лот взялся из личного архива Зильберштейна, который продали его потомки. В аукционе активно участвовали пять человек, но после того, как стоимость превысила 700 тысяч долларов, осталось только два претендента. Имя того, кто в итоге купил письмо за 1 243 707 долларов, не раскрывается. Аукцион проходил с 13 по 19 мая.
Архивисты из проекта «Статьи Эйнштейна» из университета в Иерусалиме, где находятся документы учёного, утверждают, что в мире есть только три рукописных текста учёного с этой формулой, ставшей фундаментальным концептом современной физики.
А меня завкафедрой за такое написание отчитывал, лол
где Энштейн и где твой завкафедры
Один умер, второй на кафедре
военной?
Прикладной математики
военной прикладной математики. артиллерия значит
Непосвящённым не понятно что это за красивая загогулина, особенно в отрыве от контекста
До чего страну довели, на завкафедры физических факультетов гуманитариев по объявлению берут
Она тупая дура )
Почему музеи ещё не додумались свои коллекции распродавать в виде NFT?
У меня была мысль, что возможно от этого фанатики-любители NFT будут пытаться сжигать оригиналы чтобы оставлять лишь файловые данные
Что приведёт к ещё большей стоимости оригиналов
Эйнштейн отвечал Зильберштейну
Эйнштейн, Зильберштейн...