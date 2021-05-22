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Наука
Сергей Звезда

Письмо Альберта Эйнштейна с формулой E=mc² продали на аукционе за более чем 1,2 миллиона долларов Статьи редакции

Сумма в три раза большая, чем предполагалось изначально.

33 33 комментария
1758 просмотров
Та самая формула Кадр из ролика владельцев аукциона 

На бостонском аукционе RR Auction продали листок с письмом Альберта Эйнштейна польско-американскому физику Людовику Зильбенштейну. Оно содержит знаменитую формулу E=mc², означающую эквивалентность массы и энергии.

Письмо датируется 26 октября 1946 года. Эйнштейн использовал листок формата 8,5x11 дюймов или 215,9×279,4 мм — это чуть короче и шире по сравнению с A4. В письме он отвечал Зильберштейну на вопросы к своим теориям.

Сам лот взялся из личного архива Зильберштейна, который продали его потомки. В аукционе активно участвовали пять человек, но после того, как стоимость превысила 700 тысяч долларов, осталось только два претендента. Имя того, кто в итоге купил письмо за 1 243 707 долларов, не раскрывается. Аукцион проходил с 13 по 19 мая.

Полный ролик аукциона о письме Эйнштейна

Архивисты из проекта «Статьи Эйнштейна» из университета в Иерусалиме, где находятся документы учёного, утверждают, что в мире есть только три рукописных текста учёного с этой формулой, ставшей фундаментальным концептом современной физики.

#новости #история #физика

33 33 комментария
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Dmitry Teplyakov

15

А меня завкафедрой за такое написание отчитывал, лол

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Зимний корабль

Dmitry
17

где Энштейн и где твой завкафедры

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Dmitry Teplyakov

Зимний
31

Один умер, второй на кафедре

Ответить

Зимний корабль

Dmitry
1

военной?

Ответить

Dmitry Teplyakov

Зимний
0

Прикладной математики

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Зимний корабль

Dmitry
6

военной прикладной математики. артиллерия значит

Ответить

Dmitry Teplyakov

Зимний
3

Почти, кориолисова сила все дела, по факту скорее ВВС, поскольку там авиация была

Ответить

Зимний

Dmitry
5

так ты гроза воронежа почти

Ответить

PROHLADNY

Зимний
1

Ну ты корки мочишь)

Ответить

Dmitry

PROHLAD…
0

Зря сушил что ли?

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Весёлый Хамелеон

Dmitry
1

Непосвящённым не понятно что это за красивая загогулина, особенно в отрыве от контекста

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Andre Macareno

Весёлый
0

До чего страну довели, на завкафедры физических факультетов гуманитариев по объявлению берут

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Дима Орлов

Dmitry
0

Она тупая дура )

Ответить

Dmitry Teplyakov

Дима
0

Он)0

Ответить

Замечательный ГОСТ

7

Когда NFT версия?

Ответить

Весёлый Хамелеон

Замечательный
1

Почему музеи ещё не додумались свои коллекции распродавать в виде NFT?

Ответить

Пантелеймон Зарипов

Весёлый
2

У меня была мысль, что возможно от этого фанатики-любители NFT будут пытаться сжигать оригиналы чтобы оставлять лишь файловые данные
Что приведёт к ещё большей стоимости оригиналов

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Сергей Звезда

5

Каминаут: в детстве я впервые узнал об Эйнштейне из мультика Ворнер Бразерс, в котором учёный пытался спрятаться от Анимашек и заняться наукой. А те хотели продать ему печенье или что-то вроде того. 

Из того, как Acme превращался с e=mc2, я формулу и запомнил 

Ответить

Сергей Звезда

Сергей
2

Полное видео 

Ответить

Тонкий ГОСТ

Сергей
0

Full так сказать 

Ответить

Andre Macareno

Сергей
0

О, их на стс можно было после домашки посмотреть, да?

Ответить

ну и в чем он не прав

3

Эйнштейн отвечал Зильберштейну

Ответить

Marat Khamadeev

ну
0

"Какова твоя фамилия?"

Ответить

С H А P Р i Е

2

Эйнштейн, Зильберштейн...

Ответить

некипишуй

С
1
Ответить

Зимний корабль

1

дядя Альберт изобрел , чтобы потомки заработали кэша на том что большинство не понимает

Ответить

Dmitry Teplyakov

Зимний
1

На носках с E=mc^2?)

Ответить

Dimakey Lekko

1

Этим Эйнштейном был... так пажжи...

Ответить

Коровка говорит мууу

1

А = Y * E^2

Ответить

Ведущий микроскоп

0

Исправь на mc^2

Ответить

Сергей Звезда

Ведущий
1

сделал

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Дмитрий Орлов

0

Cause that means Albert E equals MC squared)))

Ответить

Александр Бычков

0

Ну норм инвестиции, с годами может взлететь круче любых акций

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