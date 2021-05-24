Археологи обнаружили в украинском селе мегалитическое сооружение из каменных глыб. Оно старше Стоунхенджа Статьи редакции
Круг из двухметровых камней находился внутри земляного кургана высотой 7,5 метров.
Украинские археологи, работающие в селе Новоалександровка Днепропетровской области, откопали кромлех — круг из больших отёсанных камней, поставленных вплотную друг к другу. Об этом пишет National Geographic.
Рядом с кругом и внутри него учёные нашли 11 захоронений с человеческими останками, а также глиняные черепки от разбитых кувшинов и ожерелья из зубов животных. Всё это скрывалось в земляном кургане высотой 7,5 метров, который расположен прямо в селе.
По обломкам керамических изделий исследователи установили приблизительный возраст кургана и самых старых захоронений — 5,5 тысяч лет. Учёные предполагают, что кромлех возвели кочевые скотоводы эпохи медно-каменного века (энеолита). В отличие от своих оседлых соседей из Трипольской культуры, они вели крайне скудный быт, поэтому находки археологов не отличаются разнообразием.
Руководитель экспедиции Дмитрий Тесленко считает, что в Новоалександровском кургане, как и в других подобных курганах, погребены самые статусные представители древних племён. Чтобы курган не расползался, людям той эпохи приходилось делать «каркас» в виде кромлеха, выстраивая каменные глыбы в круг. Это была долгая и трудная работа — своеобразный способ выразить почёт своим вождям и шаманам.
Самые первые захоронения на Новоалександровском кургане появились в 3500 году до нашей эры, а последние — в среднем бронзовом веке (2500 год до нашей эры). Это значит, что курган и кромлех появились раньше Стоунхенджа, который возвели между 3400 и 3200 годами до нашей эры. Камни для кромлеха добывали на берегах Днепра — забивали в скалы деревянные колья и поливали водой. Колья разбухали и откалывали каменные глыбы.
В течение десяти дней (если позволит погода) археологи планируют полностью очистить кромлех. Так учёные смогут увидеть древнее сооружение в первозданном облике и, возможно, добраться до самых древних могил внутри круга. Позднее Новоалександровский курган могут частично отреставрировать и превратить в музей.
Ну вот а мы ржали
Бля, меня забанили в Вопросах. Поэтому ставлю лайк Дыне на его коммент "В смысле был" и отвечаю : Ахахаххах
Ну это Слава Украине
ГЕРОЯМ СЛАВА
Щееееее не вмерла Україниии.....
Украинцы — исходная нация этого мира. Кто ещё мог придумать такие великие вещи как борщ и сало?
Поверхностный завод
Кто придумал сало?
Любой Паша
тот кто придумал русских
Стеклянный
Господь Бог
Любой Паша
именно поэтому до петра 1 бога не было
Протоукры confirmed!
Очень значимое открытие для археологии. Тут политиканы и прочие пидоры должны пойти нахуй. Дробышевского на вас не хватает.
Зашёл сюда за комментариями про протоукров
Днепровской области
Днепропетровской* — переименован на Днепр был только город
Стеклянный хот-дог
Лесточик порвался от зависти
Юный Данила
Чему?
Кому? Чему? Дательный падеж.
давайте мы не будем делать поспешных выводов, т.к. ситуация весьма неоднозначная
Пожалуйста за наводку.
Круто. Но славу стоунхеджа отнять уже не получится... Слишком раскрученный бренд, хотя говорят, что там вообще делать нечего и выглядит он невпечатляюще
🚬🗿
Оранжевый хот-дог
Не надо тушить окурки об истуканов, вандал
Когда найдут древних укров в Чёрном море?
Трогательный хот-дог
Долго шутку из двух шуток комбинировал?
Молчи, женщина. Иди одень хиджаб
Стеклянный
Молчи, женщина. Иди одень хиджаб
*надень
Во что хиджаб мне *одеть*?
П***л н***й
@Кочевники строят мегалитическое сооружение.
@Местный шаман в видении видит падающие статуи Ленина
@НУ НАХРЕН МУЖИКИ, ЗАВАЛИВАЙТЕ ВСЕ ЭТО КУРГАНОМ
А вы смеялись над протоукраинцами