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Наука
Никита Логинов

Археологи обнаружили в украинском селе мегалитическое сооружение из каменных глыб. Оно старше Стоунхенджа Статьи редакции

Круг из двухметровых камней находился внутри земляного кургана высотой 7,5 метров.

66 66 комментариев
4142 просмотров
Вид на Новоалександровский курган с дрона Кадр из видео днепровского издания «Информатор»

Украинские археологи, работающие в селе Новоалександровка Днепропетровской области, откопали кромлех — круг из больших отёсанных камней, поставленных вплотную друг к другу. Об этом пишет National Geographic.

Рядом с кругом и внутри него учёные нашли 11 захоронений с человеческими останками, а также глиняные черепки от разбитых кувшинов и ожерелья из зубов животных. Всё это скрывалось в земляном кургане высотой 7,5 метров, который расположен прямо в селе.

Местонахождение Новоалександровского кургана Изображение Охранной археологической службы Украины и Google Earth

По обломкам керамических изделий исследователи установили приблизительный возраст кургана и самых старых захоронений — 5,5 тысяч лет. Учёные предполагают, что кромлех возвели кочевые скотоводы эпохи медно-каменного века (энеолита). В отличие от своих оседлых соседей из Трипольской культуры, они вели крайне скудный быт, поэтому находки археологов не отличаются разнообразием.

Одно из захоронений у Новоалександровского кургана Кадр из видео днепровского издания «Информатор»

Руководитель экспедиции Дмитрий Тесленко считает, что в Новоалександровском кургане, как и в других подобных курганах, погребены самые статусные представители древних племён. Чтобы курган не расползался, людям той эпохи приходилось делать «каркас» в виде кромлеха, выстраивая каменные глыбы в круг. Это была долгая и трудная работа — своеобразный способ выразить почёт своим вождям и шаманам.

Самые первые захоронения на Новоалександровском кургане появились в 3500 году до нашей эры, а последние — в среднем бронзовом веке (2500 год до нашей эры). Это значит, что курган и кромлех появились раньше Стоунхенджа, который возвели между 3400 и 3200 годами до нашей эры. Камни для кромлеха добывали на берегах Днепра — забивали в скалы деревянные колья и поливали водой. Колья разбухали и откалывали каменные глыбы.

В течение десяти дней (если позволит погода) археологи планируют полностью очистить кромлех. Так учёные смогут увидеть древнее сооружение в первозданном облике и, возможно, добраться до самых древних могил внутри круга. Позднее Новоалександровский курган могут частично отреставрировать и превратить в музей.

#история #археология #украина #новости

66 66 комментариев
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52
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Объективный космос

62

Древние укры

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Сергей Ахрем

Объективный
7

 Ну вот а мы ржали

Ответить

Платон Маковский

Сергей
2

Не мы, а вы

Ответить

Slam Dunk

Объективный
–1

Бля, меня забанили в Вопросах. Поэтому ставлю лайк Дыне на его коммент "В смысле был" и отвечаю : Ахахаххах

Ответить

Marhal_New _Arleana

35

Ну это Слава Украине

Ответить

AttentiveMilk

Marhal_New
6

ГЕРОЯМ СЛАВА

Ответить

AttentiveMilk

AttentiveMilk
4

Щееееее не вмерла Україниии.....

Ответить

Юный Данила

Attenti…
5

@Вахтёр 

Ответить

AttentiveMilk

Юный
3

Ачё всмысле

Ответить

Zero-one-one

Marhal_New
–1

Слава гоям

Ответить

Роман Новиков

16

Украинцы — исходная нация этого мира. Кто ещё мог придумать такие великие вещи как борщ и сало?

Ответить

Поверхностный завод

Роман
3

Кто придумал сало? 

Ответить

Любой Паша

Поверхностный
7

тот кто придумал русских

Ответить

Стеклянный

Любой
5

Господь Бог

Ответить

Любой Паша

Стеклян…
2

именно поэтому до петра 1 бога не было

Ответить

Bad Mother

Любой
3

и после тоже

Ответить

Дефицитный

Bad
1

Да и при нём, в общем-то.

Ответить

Платон Маковский

Любой
0

Лол, для сала?

Ответить

Никита Логинов

Поверхностный
4

Сало никто не придумывал, это вообще-то одна из фундаментальных форм материи, которая появилась ещё при Большом взрыве.

Ответить

Роман Новиков

Поверхностный
0

Господь

Ответить

Трогательный хот-дог

10

АТБ рядом 💙

Ответить

Юный Данила

Трогательный
1

И чё

Ответить

Трогательный хот-дог

Юный
4
Ответить

С H А P Р i Е

8

Протоукры confirmed!

Ответить

С H А P Р i Е

С
6

Также ученые обнаружили визитку Яроша

Ответить

Slam Dunk

7

Очень значимое открытие для археологии. Тут политиканы и прочие пидоры должны пойти нахуй. Дробышевского на вас не хватает.

Ответить

Stanley H. Tweedle

5

Зашёл сюда за комментариями про протоукров

Ответить

Dmitry Teplyakov

Stanley
4

протоукров

Это какая-то альтернатива protobuf, да?

Ответить

unidentified flying BASTARD 🌈

6

Днепровской области

Днепропетровской* — переименован на Днепр был только город

Ответить

Юный Данила

1

это смешно

Ответить

Стеклянный хот-дог

Юный
5

Лесточик порвался от зависти

Ответить

Юный Данила

Стеклянный
1

Чему?

Ответить

Стеклянный

Юный
1

Кому? Чему? Дательный падеж.

Ответить

Юный Данила

Стеклян…
0

@Вахтёр 

Ответить

Стеклянный

Юный
0

@Нейроцарапун 

Ответить

Нейроцарапун

Стеклян…
2

лабуды. только с тобой по знакомству не свойственной

Ответить

Рог Кирилл

Юный
1

Почему? Тебя смешат древние курганы?

Ответить

ну и в чем он не прав

Юный
0

давайте мы не будем делать поспешных выводов, т.к. ситуация весьма неоднозначная

Ответить

Kir Kirsky

4

Пожалуйста за наводку.

«Украинский Стоунхендж»: археологи под Днепром…
#kk_url #украина
tjournal.ru
Ответить

Дизайнер Павленко

2

Круто. Но славу стоунхеджа отнять уже не получится... Слишком раскрученный бренд, хотя говорят, что там вообще делать нечего и выглядит он невпечатляюще 

Ответить

Dmitry Teplyakov

Дизайнер
5

🚬🗿

Ответить

Оранжевый хот-дог

Dmitry
1

Не надо тушить окурки об истуканов, вандал

Ответить

Dmitry Teplyakov

Оранжев…
0

Не надо пялиться на курящих истуканов, извращенец

Ответить

Немой историк

3

Слава Україні!

Ответить

Закомплексованная Душа

3

Нашли место зарождения протоукров

Ответить

God Damn

3

Украина очередной раз заявляет на весь мир!

Ответить

Полицейский хичхакер

3

Зашел в комменты специально за шутками про древних укров

Ответить

Zero-one-one

0

Когда найдут древних укров  в Чёрном море? 

Ответить

Трогательный хот-дог

Zero-one-one
6

Долго шутку из двух шуток комбинировал?

Ответить

Zero-one-one

Трогательный
0

Молчи, женщина. Иди одень хиджаб

Ответить

Стеклянный

Zero-on…
8

Молчи, женщина. Иди одень хиджаб

*надень

Ответить

Юный Данила

Стеклян…
1

@Вахтёр 

Ответить

Стеклянный

Юный
1

@Дыня 

Ответить

Zero-one-one

Стеклян…
0

Г*****ы

Ответить

Трогательный

Zero-on…
1

Во что хиджаб мне *одеть*?

Ответить

Zero-one-one

Трогате…
0

П***л н***й

Ответить

Трогательный

Zero-on…
0

Ничего не понятно, высунь 🍆 из своего рта

Ответить

AUBE

Zero-on…
0

нахуя так делать? хочешь послать - пиши как есть, ссышься из-за правил - дыши в тряпочку

Ответить

Eugene Podosenov

Zero-on…
0

Пол неровный?

Ответить

#realfiddy

Zero-one-one
0

Они утонули 

Ответить

Slam Dunk

1

Интересно

Ответить

Alexei Kuksin

1

@Кочевники строят мегалитическое сооружение. 
@Местный шаман в видении видит падающие статуи Ленина
@НУ НАХРЕН МУЖИКИ, ЗАВАЛИВАЙТЕ ВСЕ ЭТО КУРГАНОМ

Ответить

Nikita Pridorozhko

0

А вы смеялись над протоукраинцами

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Alexei Kuksin

Nikita
1

Мы преклонялись перед протоукраинцами

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Станислав Буров

0

Прочитал как «Межгалактическое оружие»

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stepan ua

0

Нихуя себе, я родом с той области:)

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