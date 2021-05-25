Биологи выяснили, почему некоторых людей злят чужие звуки жевания и питья — причина в сильной связи между зонами мозга Статьи редакции
Она вызывает реакцию, которую учёные назвали «гиперзеркальным отражением».
Повседневные звуки жевания, глотания и даже дыхания окружающих вызывают у некоторых людей острое раздражение, и нейробиологи из Университета Ньюкасла с помощью МРТ установили точную причину этого явления. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на The Journal of Neuroscience.
Оказалось, причина в особенностях работы мозга «сверхчувствительных» людей — их слуховая кора слишком сильно связана с моторной областью. Когда такие люди слышат звуки жевания и глотания — слуховая кора раздражает моторную область, как бы пытаясь «склонить» её к запуску процесса жевания и глотания. Но полноценной активации при этом не происходит, отчего человек испытывает дискомфорт и раздражение.
В процессе исследования учёные также обнаружили, что люди с особенно сильной связью между этими зонами мозга неосознанно снимали раздражение, едва заметно имитируя движения жевания и глотания. Иногда это облегчает состояние «сверхчувствительного» человека и возвращает ему ощущение контроля над ситуацией.
Открытие подтвердило гипотезу, что негативная реакция на звуки дыхания или потребления еды — нейробиологическая аномалия, а не черта характера. Зеркальные нейроны, которые отвечают за сопереживание и чувство общности, излишне остро реагируют на поглощение еды. Скорее всего, эту аномалию можно будет подавить или излечить специальными препаратами.
Меня бесят не звуки, а когда в кино показывают как люди едят, прям противно
Оказалось, причина в особенностях работы мозга «сверхчувствительных» людей — их зрительная кора слишком сильно связана с моторной областью. Когда такие люди видят говенную новость — зрительная кора раздражает моторную область, как бы пытаясь «склонить» её к запуску процесса дефекации. Но полноценной активации при этом не происходит, отчего человек испытывает дискомфорт и раздражение.