Она вызывает реакцию, которую учёные назвали «гиперзеркальным отражением».

Звуки поглощения еды могут раздражать некоторых людей по соседству Фото Reuters

Повседневные звуки жевания, глотания и даже дыхания окружающих вызывают у некоторых людей острое раздражение, и нейробиологи из Университета Ньюкасла с помощью МРТ установили точную причину этого явления. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на The Journal of Neuroscience.

Оказалось, причина в особенностях работы мозга «сверхчувствительных» людей — их слуховая кора слишком сильно связана с моторной областью. Когда такие люди слышат звуки жевания и глотания — слуховая кора раздражает моторную область, как бы пытаясь «склонить» её к запуску процесса жевания и глотания. Но полноценной активации при этом не происходит, отчего человек испытывает дискомфорт и раздражение.

В процессе исследования учёные также обнаружили, что люди с особенно сильной связью между этими зонами мозга неосознанно снимали раздражение, едва заметно имитируя движения жевания и глотания. Иногда это облегчает состояние «сверхчувствительного» человека и возвращает ему ощущение контроля над ситуацией.

Открытие подтвердило гипотезу, что негативная реакция на звуки дыхания или потребления еды — нейробиологическая аномалия, а не черта характера. Зеркальные нейроны, которые отвечают за сопереживание и чувство общности, излишне остро реагируют на поглощение еды. Скорее всего, эту аномалию можно будет подавить или излечить специальными препаратами.