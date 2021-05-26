Биологи создали тест устойчивости организма — он определяет скорость старения человека и сколько ему осталось жить Статьи редакции
Для этого достаточно взять анализ крови.
Биологи из России, Сингапура и США под руководством Петра Федичева из МФТИ разработали комплексный тест DOSI — индикатор динамического состояния организма, на основе которого можно определить время до смерти. Он опирается на биомаркеры фактического старения тела, которые циркулируют в кровотоке. Об этом сообщает РИА «Новости», оригинал научной работы доступен в журнале Nature.
Чтобы вывести связь между этими биомаркерами, состоянием здоровья и продолжительностью жизни, учёные обработали данные более 540 тысяч человек из биобанков Великобритании и США. Оказалось, что показатели DOSI прямо связаны с возрастом, образом жизни, временем последнего заболевания, режимом сна и другими факторами.
По словам Петра Федичева, старение человека проявляет универсальные черты, присущие сложным системам, которые находятся на грани распада. Фундаментальный предел продолжительности жизни — неотъемлемое биологическое свойство организма, которое не зависит от факторов стресса. Возможно, этот предел удастся отодвинуть с помощью препаратов против старения.
Странно, можно ведь просто использовать vk-приложение "Сколько осталось жить".
Вы мне напишите, что надо есть, чтобы не стареть. А не это всё.
Зенитный супер_стар
Чтобы не стареть — надо пить
fixed
Вот про солнце вы верно сказали. Солнце - старит. Заметьте, что "колхозники", выглядят сильно старше своих ровесников из городов, представителей офисных профессий. А всё потому, что крестьяне постоянно в поле - на солнце. А оно старит. Офисные же сидят в помещениях и защищены от разрушающего ультрафиолета.
Ну, например, тут завершилось недавно очередное многолетнее исследование, чтобы ещё точнее подтвердить и закрепить результаты предыдущего многолетнего исследования и результаты положительные. Мотай на ус:
Эксперимент вновь подтвердил, что ходьба значительно продлевает жизнь
Исследователи собрали показания фитнес-трекеров 17 тысяч женщин старше 60 лет — изучили темп и длительность ходьбы. Через несколько лет ученые сопоставили полученные данные с текущим состоянием здоровья участников эксперимента. Оказалось, что среди тех, кто проходил в день хотя бы 2000 шагов непрерывно — без остановок и пауз — уровень смертности был на 32% ниже, чем среди тех, кто вел малоподвижный образ жизни.
Сидение вредно - застой крови в органах то сё. Надо именно ходить. А ещё лучше конечно бегать. В этом смысл ходьбы, а не в нагрузке. Я вот сижу круглые сутки в игры играю. Встану, по квартире похожу и даже с этой небольшой активности уже разницу ощущаю как положительно ходьба на состояние влияет.
Тысячелетний бог-император