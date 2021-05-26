Наука
Никита Логинов

Биологи создали тест устойчивости организма — он определяет скорость старения человека и сколько ему осталось жить Статьи редакции

Для этого достаточно взять анализ крови.

Биологи из России, Сингапура и США под руководством Петра Федичева из МФТИ разработали комплексный тест DOSI — индикатор динамического состояния организма, на основе которого можно определить время до смерти. Он опирается на биомаркеры фактического старения тела, которые циркулируют в кровотоке. Об этом сообщает РИА «Новости», оригинал научной работы доступен в журнале Nature.

Траектория биологического старения и потери физиологической устойчивости организма Изображение МФТИ

Чтобы вывести связь между этими биомаркерами, состоянием здоровья и продолжительностью жизни, учёные обработали данные более 540 тысяч человек из биобанков Великобритании и США. Оказалось, что показатели DOSI прямо связаны с возрастом, образом жизни, временем последнего заболевания, режимом сна и другими факторами.

Показатели DOSI стабильно ухудшаются с возрастом и падают до нулевых в районе 120-150 лет. Учёные считают, что это и есть максимально возможная продолжительность жизни человека. По крайней мере, на данный момент.

По словам Петра Федичева, старение человека проявляет универсальные черты, присущие сложным системам, которые находятся на грани распада. Фундаментальный предел продолжительности жизни — неотъемлемое биологическое свойство организма, которое не зависит от факторов стресса. Возможно, этот предел удастся отодвинуть с помощью препаратов против старения.

#биология #медицина #здоровье

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Евгений Мартынов

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Странно, можно ведь просто использовать vk-приложение "Сколько осталось жить".

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Алексей Иванов

8
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Зенитный супер_стар

8

 Биологи создали тест физиологической устойчивости, определяющий скорость старения и максимальную продолжительность жизни

Функция появится в Mi Band 7.

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Виталий Лановой

5

Вы мне напишите, что надо есть, чтобы не стареть. А не это всё. 

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Никита Логинов

Виталий
1

Чтобы не стареть — надо пить кровь и не выходить на солнце.

Ответить

Зенитный супер_стар

Никита
6

 Чтобы не стареть — надо пить

fixed

Ответить

Евгений Мартынов

Зенитный
3
Ответить

Хрупкий Петя

Никита
4

желательно в бункере

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Платон Маковский

Никита
1

Вот про солнце вы верно сказали. Солнце - старит. Заметьте, что "колхозники", выглядят сильно старше своих ровесников из городов, представителей офисных профессий. А всё потому, что крестьяне постоянно в поле - на солнце. А оно старит. Офисные же сидят в помещениях и защищены от разрушающего ультрафиолета.

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Никита Логинов

Платон
0

Есть такое. Вообще, надо бы лонг выпустить на тему факторов старения в питании, образе жизни и так далее.

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Рпош Ашршщ

Виталий
2

Почитай про заговоры вокруг адренохрома 👍

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Платон Маковский

Виталий
1

Ну, например, тут завершилось недавно очередное многолетнее исследование, чтобы ещё точнее подтвердить и закрепить результаты предыдущего многолетнего исследования и результаты положительные. Мотай на ус:

Эксперимент вновь подтвердил, что ходьба значительно продлевает жизнь

Исследователи собрали показания фитнес-трекеров 17 тысяч женщин старше 60 лет — изучили темп и длительность ходьбы. Через несколько лет ученые сопоставили полученные данные с текущим состоянием здоровья участников эксперимента. Оказалось, что среди тех, кто проходил в день хотя бы 2000 шагов непрерывно — без остановок и пауз — уровень смертности был на 32% ниже, чем среди тех, кто вел малоподвижный образ жизни.

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Никита Логинов

Платон
0

Любая физическая нагрузка это очень здорово. Что интересно — за таковую нагрузку организм засчитывает даже сидение на корточках.

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Платон Маковский

Никита
1

Сидение вредно - застой крови в органах то сё. Надо именно ходить. А ещё лучше конечно бегать. В этом смысл ходьбы, а не в нагрузке. Я вот сижу круглые сутки в игры играю. Встану, по квартире похожу и даже с этой небольшой активности уже разницу ощущаю как положительно ходьба на состояние влияет.

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Никита Логинов

Платон
0

 Сидение вредно - застой крови в органах то сё

Вообще да, но было научное исследование, которое показало, что именно сидение на корточках (и на коленях) организм воспринимает как физическую активность, а не как сидение на месте. Секрет в длительном статическом напряжении мышц ног. Не уверен, что это исследование было правильно поставлено, но вот так :)

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Северный кубок

1
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Влад Тыщенко

Северный
1

Тысячелетний бог-император

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Антон Unknown

Влад
0

Дюны. 
Он помнит ещё те времена, когда были реки, деревья и моря. 

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