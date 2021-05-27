Биологи нашли в мозге нейронный механизм, который включает и отключает желание есть Статьи редакции
Воздействием на него можно помочь людям в борьбе с ожирением.
Учёные из Медицинского колледжа Бэйлора в США выявили нейронный механизм, который регулирует чувство насыщения при еде. Воздействуя на этот механизм, исследователи заставили лабораторных мышей есть больше или меньше обычного. Об этом пишет EurekAlert! со ссылкой на журнал Science.
Механизм состоит из двух групп нейронов: DA-VTA, вырабатывающих дофамин, и DRD1-LPBN, регулирующих потребление пищи. Учёные заметили, что активность этих групп нейронов резко возрастает перед тем, как мыши заканчивают есть. Тогда исследователи попробовали вмешаться в работу этого механизма.
С помощью генной инженерии биологи подавили активность DA-VTA и DRD1-LPBN — в результате мыши стали наедаться до отвала. И наоборот, искусственная стимуляция этих нейронов отбила у мышей всякую охоту к еде. Учёные предполагают, что можно создать препараты, которые будут регулировать у людей желание есть и таким образом помогать им в борьбе с ожирением.
Открытие пока проверено только на мышах, но скорее всего, у людей чувство насыщения едой регулируется точно так же. Подобные «низкоуровневые» нейронные механизмы обычно одинаковы у людей и многих других животных. К тому же, учёные проверили на мышах препарат метилфенидат (риталин), который известен эффектом подавления аппетита у людей. Оказалось, он тоже активирует DA-VTA и DRD1-LPBN, из-за чего мыши начинают есть меньше обычного и теряют вес.
Потребность в еде — выдумка капиталистов, а теперь они хотят у нас и это отобрать!
Генеральный клуб
Еда переоценена
Озабоченный Паша
голодающие страны - это инцелы и симпы?
О, отлично, это будет мой гендер
А диктаторы придумали скатывать страны в нищету, чтоб люди не ели без таблеток
Вот бы нашли в мозге нейронный механизм, который включает и отключает желание сидеть на тжшке
Ген гомосексуализма так и не нашли?
Хочешь включить или выключить, негодник?
Сидеть в Рашке.
DRD1-LPBN это новые имена Чаек
Он настолько жирный, что вокруг него начало формироваться собственное магнитное поле
мыши стали наедаться до отвала
Ну надо же открытие - спиды уменьшают аппетит.
Я это понимаю, но da-vta это дофаминэргические нейроны в вентральной части покрышки - основная мишень действия стимуляторов. Тема известная, её активация с целью подавления аппетита вызывает существенные побочки.
А вот второй механизм более интересен.
Найдите, как отключить желание постоянно быть президентом
включает и отключает желание есть
По описанию, это скорее связано с механизмом "насыщения".
можно создать препараты, которые будут регулировать у людей желание есть и таким образом помогать им в борьбе с ожирением
ожирением
Что за бадишейминг?
Бадишейминг заканчивается на остановке сердца
Это которая всего лишь 100 лет назад многие недуги лечила кровопусканием?
Чтобы перестать жрать, нужен простой советский...
Подобные «низкоуровневые» нейронные механизмы
Ассемблер
Машинные коды
Не, машинный код это скорее ДНК
Еееее! Заживём! Экономия десятков тыщ на жрачку - буду насыщаться уже одной рисинкой как учат буддисты, норм.
Только потом будешь продавать вещи, чтоб купить ещё этих таблеток.
надеюсь стоимость будет хотя бы немного ниже моего ежемесячного бюджета на еду(
Нужна таблетка, которая включала бы подвижность тела. Тогда и жрать не захочется
Оч нужны. И только не говори, что эти таблетки - спресованные глисты
Ля, надеюсь это не закончится как Миссии Серенити. Не очень мне хочется быть пожирателем.
Никита со свойственным талантам скакать по верхушкам решил возглавить тренд постов про похудание)))
Учёные предполагают, что можно создать препараты, которые будут регулировать у людей желание есть и таким образом помогать им в борьбе с ожирением.
Было уже это всё:
Станозолол - 1970-е годы (стероид)
Кленбутерол - 1970-е годы (селективныйный стимулятор b2-андроиецепторов)
Кокаин, метамфетамин и тд - 19-20 век (стимуляторы цнс)
В первом приближении видится проблема, что чем-то понадобится заменить человеку анаболический фактор еды и/или дофаминовый фактор. Иначе наступает стресс с генерацией норадреналина, кортизола и тд. Как следствие замедляется регенерация тканей, что в свою очередь имеет побочек больше чем получишь плюсов от похудания.
Т.е. логика подсказывает что такое лекарство должно быть либо применяться в комплекте с стимуляторами и/или анаболическими препаратами.
Что в свою очередь говорит нам, что препарат такой в свободную продажу, даже если его создадут, поступит примерно никогда.
Исходный химик
Так и будет та же куча побочек, либо принимать это надо будет в комплекте со стероидами и условным "коксом".
Нельзя просто так взять и купировать потребность на которой базируется половина, если не больше, организма.
Это не аппендицит вырезать.
Так всё-таки ожирение из-за того, что люди много жрут, а говорили что это болезнь.