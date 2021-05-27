Наука
Никита Логинов

Биологи нашли в мозге нейронный механизм, который включает и отключает желание есть Статьи редакции

Воздействием на него можно помочь людям в борьбе с ожирением.

Учёные из Медицинского колледжа Бэйлора в США выявили нейронный механизм, который регулирует чувство насыщения при еде. Воздействуя на этот механизм, исследователи заставили лабораторных мышей есть больше или меньше обычного. Об этом пишет EurekAlert! со ссылкой на журнал Science.

Механизм состоит из двух групп нейронов: DA-VTA, вырабатывающих дофамин, и DRD1-LPBN, регулирующих потребление пищи. Учёные заметили, что активность этих групп нейронов резко возрастает перед тем, как мыши заканчивают есть. Тогда исследователи попробовали вмешаться в работу этого механизма.

С помощью генной инженерии биологи подавили активность DA-VTA и DRD1-LPBN — в результате мыши стали наедаться до отвала. И наоборот, искусственная стимуляция этих нейронов отбила у мышей всякую охоту к еде. Учёные предполагают, что можно создать препараты, которые будут регулировать у людей желание есть и таким образом помогать им в борьбе с ожирением.

Открытие пока проверено только на мышах, но скорее всего, у людей чувство насыщения едой регулируется точно так же. Подобные «низкоуровневые» нейронные механизмы обычно одинаковы у людей и многих других животных. К тому же, учёные проверили на мышах препарат метилфенидат (риталин), который известен эффектом подавления аппетита у людей. Оказалось, он тоже активирует DA-VTA и DRD1-LPBN, из-за чего мыши начинают есть меньше обычного и теряют вес.

#биология #медицина #новости #здоровье

3981 просмотров
69 69 комментариев
22
{ "author_name": "Никита Логинов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043c\u0435\u0434\u0438\u0446\u0438\u043d\u0430","\u0437\u0434\u043e\u0440\u043e\u0432\u044c\u0435","\u0431\u0438\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u044f"], "comments": 69, "likes": 22, "favorites": 11, "is_advertisement": false, "subsite_label": "science", "id": 387823, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 27 May 2021 11:20:12 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
69 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Озабоченный Паша

23

Капиталисты придумали таблетки, чтобы народ меньше ел...

Ответить

Никита Логинов

Озабоченный
30

Потребность в еде это социальный конструкт.

Ответить

Озабоченный Паша

Никита
12

навязанный стереотип

Ответить

Dmitry Teplyakov

Никита
4

Потребность в еде — выдумка капиталистов, а теперь они хотят у нас и это отобрать!

Ответить

Soviet Pooh

Никита
1

Выдумки навальнистов

Ответить

Генеральный клуб

Озабоченный
5

Еда переоценена

Ответить

Озабоченный Паша

Генеральный
2

голодающие страны - это инцелы и симпы?

Ответить

Vitali

Озабоче…
4

Симплы димплы

Ответить

Вячеслав Андреев

Vitali
0

О, отлично, это будет мой гендер

Ответить

Озабоченный Паша

Вячеслав
0

"простая ямочка" понятно, ясно)))))))))))))

Ответить

Vitali

Генеральный
0

Как и жизнь

Ответить

Vitali

Озабоченный
5

А диктаторы придумали скатывать страны в нищету, чтоб люди не ели без таблеток

Ответить

Ночной Влад

Vitali
1

Дёшево и сердито. 

Ответить

Озабоченный Паша

Озабоченный
3

скоро ждите в детских садах и поликлиниках

Ответить

С H А P Р i Е

20

Вот бы нашли в мозге нейронный механизм, который включает и отключает желание сидеть на тжшке

Ответить

Sanek Igoshev

С
11

Ген гомосексуализма так и не нашли?

Ответить

Вячеслав Андреев

Sanek
1

Хочешь включить или выключить, негодник?

Ответить

Sanek Igoshev

Вячеслав
4

На тж он по определению должен быть включён

Ответить

Andrew Muralov

С
2

Сидеть в Рашке. 

Ответить

Мучительный Илья

Andrew
1

За это седалищный нерв отвечает.

Ответить

Andrew Muralov

9

DRD1-LPBN это новые имена Чаек

Ответить

Руслан Астратов

Andrew
6

Он настолько жирный, что вокруг него начало формироваться собственное магнитное поле

Ответить

Корнелий Шнапс

Руслан
8

гравитационное

Ответить

Александр

Корнелий
1

Проект Жириновского

Ответить

Никита Логинов

Andrew
1

Пикча очень в тему статьи!

Ответить

Александр Борродач

7

 мыши стали наедаться до отвала

Ответить

Luchano Spaguetti

Александр
2

Мурк?

Ответить

Andrew Muralov

6

Ну надо же открытие - спиды уменьшают аппетит. 

Ответить

Никита Логинов

Andrew
0

Открытие не в этом.

Ответить

Andrew Muralov

Никита
5

Я это понимаю, но da-vta это дофаминэргические нейроны в вентральной части покрышки - основная мишень действия стимуляторов. Тема известная, её активация с целью подавления аппетита вызывает существенные побочки. 
А вот второй механизм более интересен. 

Ответить

Никита Логинов

Andrew
1

Вот, суть именно в воздействии без побочек :)

Ответить

ggg123

Никита
0

Генная инженерия "без побочек" это громко сказано. Все существующие механизмы редактирования генома имеют (пока) высокий шанс возникновения нецелевых мутаций.
Ну а метилфенидат о котором говорится в статье, в России приравнен к наркотикам. 

Ответить

Антон Лисин

0

Повязку с запахом говна на нос оденьте и худейте наздоровье 

Ответить

Никита Логинов

Антон
10

Можно мне другого доктора?

Ответить

Генеральный клуб

3

Риталин для похудения? От него одна моя знакомая роскомнадзорнуться хотела.

Ответить

Никита Логинов

Генеральный
0

Его для лечения СДВГ используют, подавление аппетита это побочный эффект.

Ответить

Генеральный клуб

Никита
0

Ну так ей от СДВГ и прописали

Ответить

Генеральный клуб

Никита
0

И сколько там ещё побочек?

Ответить

Антон Лисин

3

Найдите, как отключить желание постоянно быть президентом 

Ответить

Dmitry Teplyakov

Антон
0

А в чём проблема им стать?

Ответить

Диванный Аналитик

0

включает и отключает желание есть

По описанию, это скорее связано с механизмом "насыщения".
можно создать препараты, которые будут регулировать у людей желание есть и таким образом помогать им в борьбе с ожирением

ожирением

Что за бадишейминг?

Ответить

Пантелеймон Зарипов

Диванный
5

Бадишейминг заканчивается на остановке сердца

Ответить

Генеральный клуб

Пантелеймон
0

Фитоняшство тоже заканчивается на остановке сердца

Ответить

Никита Логинов

Диванный
2

 Что за бадишейминг?

Это медицина!

Ответить

Генеральный клуб

Никита
1

Это которая всего лишь 100 лет назад многие недуги лечила кровопусканием?

Ответить

Никита Логинов

Генерал…
0

Вот видишь, как быстро медицина развивается

Ответить

Генеральный клуб

Никита
1

Скорее тыкает случайно: что лучше сработало, то и используем.

Ответить

Никита Логинов

Генерал…
0

Так, я не понял, это что — наезд на научный метод???

Ответить

Генеральный клуб

Никита
1

Я против идеализирования нынешних методов и безапелляционного следования им. Всегда можно сделать лучше, а сейчас ошибаться.

Ответить

Иван Иванович

1

Чтобы перестать жрать, нужен простой советский...

Ответить

Иван Иванович

Иван
3

Дефицит

Ответить

Степан Анейчик

1

Подобные «низкоуровневые» нейронные механизмы

Ассемблер

Ответить

Dmitry Teplyakov

Степан
1

Машинные коды

Ответить

Степан Анейчик

Dmitry
1

Не, машинный код это скорее ДНК

Ответить

Dmitry Teplyakov

Степан
2

Короче пусть это будет HAL

Ответить

Корнелий Шнапс

1

Еееее! Заживём! Экономия десятков тыщ на жрачку - буду насыщаться уже одной рисинкой как учат буддисты, норм.

Ответить

Andrew Muralov

Корнелий
1

Только потом будешь продавать вещи, чтоб купить ещё этих таблеток. 

Ответить

Корнелий Шнапс

Andrew
1

надеюсь стоимость будет хотя бы немного ниже моего ежемесячного бюджета на еду(

Ответить

Федя Прозоров

1

Нужна таблетка, которая включала бы подвижность тела. Тогда и жрать не захочется

Ответить

Никита Логинов

Федя
0

Есть такие таблетки...

Ответить

Генеральный клуб

Никита
1

https://www.youtube.com/watch?v=N5pXme-h444

Ответить

Федя Прозоров

Никита
0

Оч нужны. И только не говори, что эти таблетки - спресованные глисты

Ответить

кум кумич

1

Ля, надеюсь это не закончится как Миссии Серенити. Не очень мне хочется быть пожирателем. 

Ответить

PRIME XXVII

кум
0

Весёлые же ребята, что не так.

Ответить

Исходный химик

1

Никита со свойственным талантам скакать по верхушкам решил возглавить тренд постов про похудание)))

Учёные предполагают, что можно создать препараты, которые будут регулировать у людей желание есть и таким образом помогать им в борьбе с ожирением.

Было уже это всё:
Станозолол - 1970-е годы (стероид) 
Кленбутерол - 1970-е годы (селективныйный стимулятор b2-андроиецепторов)
Кокаин, метамфетамин и тд - 19-20 век (стимуляторы цнс)

В первом приближении видится проблема, что чем-то понадобится заменить человеку анаболический фактор еды и/или дофаминовый фактор. Иначе наступает стресс с генерацией норадреналина, кортизола и тд. Как следствие замедляется регенерация тканей, что в свою очередь имеет побочек больше чем получишь плюсов от похудания.
Т.е. логика подсказывает что такое лекарство должно быть либо применяться в комплекте с стимуляторами и/или анаболическими препаратами.
Что в свою очередь говорит нам, что препарат такой в свободную продажу, даже если его создадут, поступит примерно никогда.

Ответить

Никита Логинов

Исходный
0

 Было уже это всё

С кучей побочек, потому что "било по площадям". Сейчас можно будет создать препарат, который будет действовать точечно.

Ну или нет :)

Ответить

Исходный химик

Никита
0

Так и будет та же куча побочек, либо принимать это надо будет в комплекте со стероидами и условным "коксом".
Нельзя просто так взять и купировать потребность на которой базируется половина, если не больше, организма.
Это не аппендицит вырезать.

Ответить

Имя Фамилия

1

Так всё-таки ожирение из-за того, что люди много жрут, а говорили что это болезнь.

Ответить

Генеральный клуб

0

Меньше, чем за 100 рублей тебе завтрак, обед и ужин

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Беларусь
«Мы на пороге ледяной войны»: Лукашенко впервые высказался о перехвате самолёта Ryanair и реакции Запада
По его словам, сообщение о минировании рейса поступило из Швейцарии.
348
Дизайн и архитектура
Покрас Лампас посвятил мурал в Москве международному дню пропавших детей — на нём написаны имена некоторых из них
Проект создан вместе с добровольцами поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
135
Технологии
Альтернатива Android и Linux вышла на рынок — Google начала переводить умные дисплеи Nest Hub на новую систему Fuchsia
Она создана полностью с нуля и нацелена на встроенные системы и интернет вещей.
178
Популярное за три дня
Беларусь
«Мы на пороге ледяной войны»: Лукашенко впервые высказался о перехвате самолёта Ryanair и реакции Запада
По его словам, сообщение о минировании рейса поступило из Швейцарии.
348
Новости
На Байконуре на недостроенном корабле «Буран» написали «Юра, мы приехали»
«Прежде чем лезть к звёздам, человеку нужно научиться жить на Земле».
211
Беларусь
Зеленский поручил правительству прекратить авиасообщение с Белоруссией
Президент Украины собрал совещание из-за экстренной посадки самолёта Ryanair в Минске.
123
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Комментарии

Frank Ferd

«Родители отказывались дать…

Mikhail Lukup

«Родители отказывались дать…

Корнелий Шнапс

«Родители отказывались дать…

Дмитрий Орлов

Цепкало: 11 000 000 Евро за…

Владимир Филатов

«Жыве Беларусь!» на вчерашнем…

Дмитрий Орлов

Цепкало: 11 000 000 Евро за…

Владимир Филатов

«Родители отказывались дать…

Sanek Igoshev

«Родители отказывались дать…

С H А P Р i Е

«Родители отказывались дать…

Федя Прозоров

«Родители отказывались дать…

С H А P Р i Е

«Родители отказывались дать…

С H А P Р i Е

«Родители отказывались дать…

Иван Иванович

«Сбер» представил прототип…

Master Oogway

«Жыве Беларусь!» на вчерашнем…

Летний Никита

Цепкало: 11 000 000 Евро за…

Alex Jian

Центр «Досье»: минские…
null